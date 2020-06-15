Прямой эфир
Тем не менее его можно свободно использовать на территории страны, утверждают авторы законопроекта.
В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram, документ опубликован на сайте нижней палаты.
Проект подготовили депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В пояснительной записке говорится, что мессенджер можно использовать на территории России, несмотря на решение о его блокировке.
Кроме того, отмечают авторы законопроекта, Telegram используют официальные органы российской власти, например, Минкомсвязи. Также оперштаб по борьбе с коронавирусом публикует в мессенджере официальную информацию.
Telegram предлагается признать «официальным сервисом», который «используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».
Роскомнадзор — просветитель. Где бы я узнал про виртуальные частные сети, не запрети они торренты и хентай сайты?
Всё больше от правительства отдаёт цундере/
Мегумин намекает на будущие ХЛОПКИ?
Я что-то не понимаю, почему это законопроект и почему Телеграм надо признавать чем-то?
Есть конкретные требования законов, которые привели к его блокировке, почему нельзя исправить требования, а затем применить новые требования и получить решение о разблокировке (автоматически)?
Прочитай формулировку, как я понимаю: предлагается в 149 ФЗ добавить формулировку, что если органы власти из перечня (который разработает правительство РФ) используют телеграм как официальный канал связи, то его блокировать нельзя.
Звучит гипер тупо, типа ну ебать раз мы сами используем, то нахуя блокировать?
Нужно менять исходный закон (т.е. пакет яровой), который привел к такой ситуации.
А тут классические полумеры.
Да уж, я думал может журналисты упростили, но это шиза просто. В посте про конституцию только с утра размышлял о том, что у нас законы кажется уже в обязательном порядке должны работать через исключение.
Конституцию – изменять странно, но если хочется можно, телеграм использовать нельзя – но все же используют, гулять нельзя – но можно написать записку, что трогать по одному нельзя.
Пакет Яровой – использовать обязательно! Но проколоть побольше дырочек в нем.
Жуткий браслет
Зато у нас святое поржать над тем, как где-нибудь в глубинах минесоты законом запрещено выгуливать в центральном сквере крокодилов.
полковник Дуров приставлен к награде.
Ну да, засрали весь телеграмм своими колумнистами за еду, те видимо и требуют разблочить
Сечин с телеги бабла крутит не меньше, чем с нефти.
Карманная оппозиция дохуя каналов понасаздавала, которые каждый день продаются и за бабосик там любую новость напишут.
Даже карта была по таким каналам - сколько где стоит пост и кому принадлежат
В Госдуме же отвечали уже, что это не они заблокировали, а суд. Пусть телеграм идёт в суд.
Не можешь победить - присоединяйся
Таааак. А как же террористы? Террористы ведь!!! Аууууу. ЭЭэ, вы бля, там в правительстве!! террористы пользуются телеграм! или уже не пользуются?
Telegram предлагается признать «официальным сервисом», который «используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».
Майор рад
Главное теперь, что бы они обратно разблокировать смогли, а не как в прошлый раз
М-да уж но мне эта идея нравится пусть разблокируют но только не в ущеб интернету а то в прошлый раз когда блокировали телеграмма пол интернета слрмалось
Может, не надо? Пусть кремль, овуляшки, бьюти-блогеры и пацанские паблики там останутся, где они сейчас.
А может теперь телеграмм не захочет вернуться?
Такой сценарий конечно маловероятен, но было бы смешно.
Жуткий браслет
Куда вернуться?
Хотя было бы лулзом года взять и после принятия чего-нибудь такого запретить доступ российским айпишникам.