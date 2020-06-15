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Алексей Боржонов
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В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram. Мессенджер официально заблокирован в России с 2018 года Материал редакции

Тем не менее его можно свободно использовать на территории страны, утверждают авторы законопроекта.

39 комментариев
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В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram, документ опубликован на сайте нижней палаты.

Проект подготовили депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В пояснительной записке говорится, что мессенджер можно использовать на территории России, несмотря на решение о его блокировке.

Кроме того, отмечают авторы законопроекта, Telegram используют официальные органы российской власти, например, Минкомсвязи. Также оперштаб по борьбе с коронавирусом публикует в мессенджере официальную информацию.

Telegram предлагается признать «официальным сервисом», который «используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

  • Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям;
  • Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера;
  • В конце апреля депутаты от «Справедливой России» заявили, что подготовили законопроект о разблокировке Telegram;
  • 4 июня 2020 года Павел Дуров поддержал идею разблокировать мессенджер. После этого в Госдуме заявили, что он и так не заблокирован в стране.

#новости #telegram #закон

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Ночной корабль

31

Все победы Роскомнадзора
1. Победа над порносайтами
2. Победа над торрентами
3. Победа над телеграммом 

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Аркадий Иванов

Ночной
5

Роскомнадзор — просветитель. Где бы я узнал про виртуальные частные сети, не запрети они торренты и хентай сайты?

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Freon

Аркадий
0

ВЧС

Ответить

Владимир Филатов

Ночной
1

4. Победа на террористами

Ответить

Subtiliter Exspiravit

Ночной
–1

Забыл кавычки под словом победа

Ответить

Sancobot

4

Всё больше от правительства отдаёт цундере/

Ответить

Andre Macareno

Sancobot
7

Мегумин намекает на будущие ХЛОПКИ?

Ответить

Sancobot

Andre
0

Очень тонко, знаю/

Ответить

плюшевый батон

4

Я что-то не понимаю, почему это законопроект и почему Телеграм надо признавать чем-то?

Есть конкретные требования законов, которые привели к его блокировке, почему нельзя исправить требования, а затем применить новые требования и получить решение о разблокировке (автоматически)?

Ответить

Павел Макров

плюшевый
6

Прочитай формулировку, как я понимаю: предлагается в 149 ФЗ добавить формулировку, что если органы власти из перечня (который разработает правительство РФ) используют телеграм как официальный канал связи, то его блокировать нельзя.

Звучит гипер тупо, типа ну ебать раз мы сами используем, то нахуя блокировать?
Нужно менять исходный закон (т.е. пакет яровой), который привел к такой ситуации.
А тут классические полумеры.

Ответить

плюшевый батон

Павел
0

Да уж, я думал может журналисты упростили, но это шиза просто. В посте про конституцию только с утра размышлял о том, что у нас законы кажется уже в обязательном порядке должны работать через исключение.

Конституцию – изменять странно, но если хочется можно, телеграм использовать нельзя – но все же используют, гулять нельзя – но можно написать записку, что трогать по одному нельзя.
 
Пакет Яровой – использовать обязательно! Но проколоть побольше дырочек в нем.

Ответить

Жуткий браслет

плюшевый
1

Зато у нас святое поржать над тем, как где-нибудь в глубинах минесоты законом запрещено выгуливать в центральном сквере крокодилов.

Ответить

LC

Павел
0

Звучит гипер тупо

Причём любое решение (как и отсутствие такового) будет выглядеть тупо минимум с одной точки зрения. Так что решать будут по другим критериям.

Ответить

С Осмыслом

5

полковник Дуров приставлен к награде.

Ответить

умный человек

С
1

а могли поставить к стенке ещё за то, что не вернул стену

Ответить

Евгений Клочков

3

Ну да, засрали весь телеграмм своими колумнистами за еду, те видимо и требуют разблочить

Ответить

Subtiliter Exspiravit

Евгений
2

Сечин с телеги бабла крутит не меньше, чем с нефти.
Карманная оппозиция дохуя каналов понасаздавала, которые каждый день продаются и за бабосик там любую новость напишут.
Даже карта была по таким каналам - сколько где стоит пост и кому принадлежат

Ответить

Входной Артем

2

SOSNOOOOLEY

Ответить

Евгений Долгий

2

Уж что, что, а Телега заслуживает упоминания в конституции.

Ответить

Pavel Reich

1

В Госдуме же отвечали уже, что это не они заблокировали, а суд. Пусть телеграм идёт в суд.

Ответить

George Weiler

1

Не можешь победить - присоединяйся

Ответить

Максим Ростокин

George
0

~возглавь!

Ответить

Имя Фамилия

0

Таааак. А как же террористы? Террористы ведь!!! Аууууу. ЭЭэ, вы бля, там в правительстве!! террористы пользуются телеграм! или уже не пользуются?

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Имя
0

В России нету террористов. В России вообще все хорошо.

Ответить

Антон Крившенко

0

ну и что что говно у меня в штанах? Это не значит, что я обосрался.

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Telegram предлагается признать «официальным сервисом», который «используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

Майор рад

Ответить

Robo Krabe

Dmitry
1

"Майор подскользнется, майор упадёт..."

Ответить

IceNight

0

Дык уже вносли ведь, не ?

Ответить

Верующий звук

0

оттепель

Ответить

Трудный глобус

Верующий
0

Да кто такой этот ваш оттепель блять

Ответить

Административный рубин

Верующий
0

Замах 

Ответить

George Weiler

0

Главное теперь, что бы они обратно разблокировать смогли, а не как в прошлый раз

Ответить

денис покалюкин

0

М-да уж но мне эта идея нравится пусть разблокируют но только не в ущеб интернету а то в прошлый раз когда блокировали телеграмма пол интернета слрмалось

Ответить

Украденная жизнь

0

Может, не надо? Пусть кремль, овуляшки, бьюти-блогеры и пацанские паблики там останутся, где они сейчас.

Ответить

Сталинский Филипп

0

Ладно бы ЕдРо предложило, а так какие-то ноунеймы

Ответить

Аналитический паркур

0

Выделить на разблокировку ещё пару-тройку дохулиардов!

Ответить

Вторичный Абдужаббор

–1

Подъехал здравый смысл

Ответить

Robo Krabe

–1

А может теперь телеграмм не захочет вернуться?
Такой сценарий конечно маловероятен, но было бы смешно. 

Ответить

Жуткий браслет

Robo
0

Куда вернуться?

Хотя было бы лулзом года взять и после принятия чего-нибудь такого запретить доступ российским айпишникам.

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