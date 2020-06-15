Прямой эфир
По словам очевидцев, пострадавший сейчас находится в больнице.
ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку из-за видео, на котором полицейский при задержании в квартире душит подростка со словами «Если я в***у — ты сдохнешь». Об этом сообщает «Подъём» со ссылкой на ведомство.
Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар». По словам очевидцев из города Темрюк, на которых сослались авторы, пострадавший и его компания громко слушали музыку, после чего кто-то из соседей вызвал полицию.
На видео полицейский хватает молодого человека за шею, кидает его на пол и выкручивает руки. Он обзывает его «тварью», «сукой» и говорит: «о****ший», чёрт и упырь и что «если я в***у, ты сдохнешь». За подростка вступается девушка. Второй полицейский объясняет ей, что «человек не умеет себя вести».
По словам очевидцев, сейчас подросток лежит в больнице. Они также утверждают, что к нему приезжал полицейский и настаивал на том, чтобы тот подписал документ, в котором сказано, что он оказывал сопротивление.
нахуя они вообще впускают их к себе домой?
Не знают что можно не пускать
Импортный Слава
Мне один раз мент выбивал в квартиру дверь, кстати. Я сам его попросил: второй класс, а значит мне во вторую смену, дверь заклинило (открывалась внутрь квартиры), я иду на балкон попросить, чтобы кто-то толкнул дверь и я пошёл в школу, сосед-мент идёт на обед домой, ну я его и попросил.
Ну потом отпиздил хоть?
Нет =(
Вот такие оборотни в погонах убивают всю репутацию силовых органов!
А я как сказал?
И чё, блять, всем домом продолжать слушать громкую музыку непонимающего уёбка? Или сейчас куколдизм на марше?
Да, давай за то что обронил бумажку стрелять в голову нахуй.
Охуенно приплёл. Давай уравняем, ага.
А за громкую музыку выбивать дверь и душить - это по-твоему нормально?
Эка вы чмони выворачиваете, куколдизм это радостно смотреть как мусора кому-то дверь выносят за громкую музыку. Какие шавки, ебана рама
Нет, конечно, лучше всем домом сидеть и хавать.
Мне не мешает музыка раз в месяц, а вот нищеебы сделавшие хуевый ремонт и вывалившие своих личинок топающих и орущих, мешают. На таких тоже мусоров вызывать?
Не совсем ясно как на пускать.
Детина на 50кг тяжелее вламывается в квартиру. Помешаешь, рискуешь огрести за сопротивление законным требованиям полиции, которые они уже потом нарисуют. А ты ничего доказать не можешь, у судьи нет оснований не доверять показаниям полицейских.
Kubanskiy Podrostok Live Matters
Меня в 14 лет мент поставил к стене и уебал в грудину.
#metoo
Я на выборы никогда не ходил, но теперь схожу. За Грудинина!
Относительный микроскоп
За что??
Предыстория нужна бы
Косяк мента в том, что он матерился и оскорблял челика. Коп всё-таки не должен позволять себе такого. А то что он захватил челика за шею и повалил его - блен, вообще хуйня какая-то, было бы из-за чего шумиху раздувать. Публика будто с луны свалилась и не знает, какими охуевшими бывают подростки, особенно перед тянками. Это они после пары лещей по еблу вспоминают о правах человека и либерализме.
Если основной инструмент мента (точнее двух в этом случае) в разговоре с 1 подростком - это пара лещей по еблу, то нахуй с работы. Не умеешь при погонах общаться и выстраивать корректную линию поведения - иди ночным сторожем на заправку и избавь общество от своих комплексов.
Щас бы верить, что любого быкующего можно угомонить проникновенными речами.
Не умеет в проникновенные речи - пусть в Альфу или Вымпел идёт. Там разговаривать не надо. Но, готов забиться, оба этих брутала с района умрут на первой огневой полосе.
То есть, ты всерьёз считаешь, что когда кто-то делает что-то подобное - коп должен стоять и завывать "давайте жить дружно"?
Твиттерные кувшинки порой лютый угар))
Так этот обдолбан потому и борзеет, что мент сам по себе пацан и на разговоре вывести не смог. Здесь реакция правильная, но что это блять за первая позиция - встать спиной к придурку и в потолкучки с ним играться? Ни один самый тупой охранник в самом засранном ночном клубе такую хуйню не догадается сотворить, а здесь человек по идее обученный должен быть.
Зарегистрировался только ради этого комментария.
Вопрос к тебе:
У тебя дети есть?
А если есть, и его/их вот такой упырь будет херачить, это норм? Херачить только потому, что он сука может. Потому, что он сука власть.
У меня сын. Считаю, что только я могу на него руку поднять, хотя ни разу в жизни этого не делал. И больше никто. Никто блядь не может бить моего ребёнка. Никто! Он мой сын! Он не собака чтобы его пиздили! Я хз, какая у меня будет реакция и куда меня сорвёт, если не дай Бог такое случиться.
А тебе желаю, чтобы когда такое придет, чтобы ты сначала предысторию выяснял/выясняла, а потом бы сказал/сказала «ну норм, чё, сам виноват»
Косяк мента в том, что пока ещё он не в курсе, какой охуевший ты.
Про то что мент не должен материться и вести себя культурно - это я согласен (даже в америке, когда застреливают нигеров, к ним обращаются "мистер" или "мисс"), но подросток вроде вёл себя спокойно и не стоило к нему такую силу применять.
подросток вроде вёл себя спокойно
Видео начинается уже с того, как подростка заламывают.
А он и на видео ведёт себя спокойно, и не похож на пьяного бомжа с твоего передёргивания. Унылая попытка.
Из контекста достаточно очевидно, что подросток высказался в духе "покажите документы", а кубаноидные приценились и решили что надо включить альфу. Скоро окажется, что акела промахнулся.
Когда начинают ломать - вся крутизна обычно испаряется.
Из контекста достаточно очевидно
С очевидностями тебе к плоскоземельщикам.
Но это противоречит всем видосам типа твоего, где заламываемое быдло продолжает рубиться с полицаями. Фейл.
обычно
Ясное дело, есть и клинические случаи, вплоть до любителей получить 9 грамм свинца в тушку.
обычно
С очевидностями тебе к ВЦИОМ
Ты ещё и читать не умеешь, узбек что ли?
Расист что ли?
Видео начинается, как подростка кидают на пол, в этот момент он расслаблен и обмякший, а потом зачем-то его перетаскивают на диван и душат, требуя документы (ага, он в таком положении сейчас сходит и с полки их принесёт) - это уже пытки
Видео начинается с того, как подростка за шею тащат от балкона.
И вот уже на 11 секунде он лежит, ничего не делая (возможно получил сотрясение мозга, когда его мент кинул на пол)
Эффективно, не правда ли.
Хуективно. Мне попало от гопников однажды сзади чем-то по голове, я блевал три дня и отёк в половину головы был три недели (благо каникулы летние были и мог позволить не показываться на людях)
косяк погононосца в том, что он забыл, что он не гестаповец, а страж закона.
Хоть один разумный коммент. Может он обоссал мента с балкона перед этим...подростки...
Вот тоже думаю что он там что-то на балконе сделал или хотел сделать
Ну, товарищи русские либертарианцы, покажем как правильно надо протестовать?
С дивана, конечно же.
Или сренькать на кровавых феминисток в твиттере продолжим?
Вот и не знаешь что думать
С одной стороны - полицейский беспердел
С другой - а какие еще есть способы увевещать не идущего на диалог зумера, который решил обрадовать соседей лучшими рэп-хитами этого года?
То, что слабовик сработал непрофессионально - не спорю, сам видимо недалеко в развитии от этого пацана ушел
А по поводу закона - вот тут и есть затык, потому что тут толком оно не особо работает. Или работает рандомно, где-то "ой, он нам не открывает, мы пошли"/"мы поговорили что давайте жить дружно", а где-то так, как в этом видосе
А по поводу закона - вот тут и есть затык, потому что тут толком оно не особо работает. Или работает рандомно
Но если задуматься об этом моменте плотненько, то, парадокс, уже не получится писать на тж "вот не знаешь что и думать".
Вообще, конечно, удобно − скромненько так упомянем предысторию, размажем контекстик, акцентируем на избиении. Зная, какую неадекватную хуету зумерота может творить и класть свой неокрепший хуй на просьбы жильцов, то здесь, возможно, и оправдан исцеляющий пиздюль.
Ну терпи, хули. Сядут тебе на голову срать − тоже будешь увещевать про закон?
Да. Учить. Если по-иному не понимает.
Хороший вопрос, тоже интересно что Евгений ответит, ведь судя логики МУЖИКА, он не должен дать заднюю...
Загляни в соседнюю тему. Представь, что он живёт в квартире под тобой.
Я за хорошую профилактическую оплеуху непонимающему малолентнему долбоёбу. Особенно, если всю твою "словесную дипломатию" вертят на хую вместе с любыми доводами о нарушении режима тишины и о том, что он − не один жилец на этаже. Такие понимают только действия.
Но, возможно, в твоём плюшевом манямирке абсолютно все очень восприимчивы к простым человеческим просьбам и охотно идут навстречу. Что ж, с удовольствием взглянул бы на эту краснокнижную локацию.
А если это не он виноват окажется, враздавать обратно?
А если он упадет и головушкой тупой об бордюр?
Ну завтра у тебя будет в соседях непонимающий малолетний долбоеб, чей папка прокурор. И тебе придётся закинуться и отсосать, потому что ты за право сильного вместо законности.
Уже есть жесткие наказания, которые человеку испортят всю жизнь.
И поэтому он с улыбкой приглашает пришедших, садит за стол, поит чаем и ведёт светскую беседу? Или всё-таки не всегда всё так? И, как тут уже несколько раз указывали, неплохо бы видеть всю ситуацию в развитии, а не только финал?
Приятный танк88
Поэтому лучшая защита - это нападение! Надо собираться в банды и пиздить всех подростков на улицах, пока они не охуели!
Ох уж эти любители крепкого полицейского хуя в жопе
К чему этот высер? Вангую, ты из тех терпил, которые охотно подставят жопу хоть оборзевшему зумеру, хоть менту.
Мы видим отрывок,никто не знает что там этот подросток делал на балконе!
это вообще не важно
Реально?А в друг у него там нож или ещё что-нибудь?
Да ну,а почему же его девушка сняла только этот отрывок,может потому что её паренёк уебан?
Блять, и что? Пиздец логика. Если у него нож, надеть наручники и повести в суд. Методично долго пиздить ребёнка с угрозами мусор не имеет права, хоть у него там атомная бомба, хоть нож.
ребёнка
Младенца, чего уж там
Парень конечно тоже даун,никто не знает предыстории,ещё и перед бабой пытается выставить себя альфа самцом и говорит менту "Вьеби,вьеби"и ещё и сопротивляется.
В таких темах не модно предыстории выкатывать. Повесточка-с.
Жуткий браслет
Так правильно говорит, нет медицинских свидетельств — не будет и дела.
Как нельзя кстати слова мудрого философа
@Карина Мирзаева Норм?
@Карина Мирзаева сколько детей избил твой муж чекист?
Вы вот призываете @Карина Мирзаева , а она потом будет рваться, что я её преследую.
В США: Мент душит ранее сидевшего негра за поддельный чек - вся страна уходит в жесткие протесты.
В России: Мент душит подростка в его же хате, менты расстреливают человека в его же хате за кражу обоев - всем похуй.
"Наркотики тебе подброшу, хочешь?" (с) Обновленная редакция поправок конституции РФ
Хех. А когда я вызывал ментов по поводу соседа-меломана с другого подъезда, те к нему даже не заходили, зато меня расспрашивали будь здоров.
Еще с прошлой истории (где росгвардеец быковал) диссонанс словил, что на кого-то из-за музыки космические войска командируют, а про кого-то просто учтительно спрашивают.
Чувака в погонах пос статье уволят(ну не то время — не время себя так вести, и дело даже не в том что априори неправильно себя граждане в погонах ведут, а просто блэклайфсметер + поправки в конституцию на дворе так то) а товарищу рядом выговор с занесением
А на месте парня и родителей надо бы создать прецедент — и попробовать отсудить у гос-ва хоть какую то компенсацию
Срочно вызываю пояснительную бригаду либералов и консерваторов. Что по вашему мнению должен был сделать товарищ полицейский в этой ситуации?
Вводные: зумер судя по всему отказывается выключать моргенштерна, элджея или что он там слушал.
Как правильно себя вести? Как угамонить зумера? Ваши действия на месте полиции?