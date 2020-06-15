Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
4682

На Кубани полицейский душил подростка при задержании после жалобы на громкую музыку. МВД начало проверку Материал редакции

По словам очевидцев, пострадавший сейчас находится в больнице.

136 комментариев
В закладки

ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку из-за видео, на котором полицейский при задержании в квартире душит подростка со словами «Если я в***у — ты сдохнешь». Об этом сообщает «Подъём» со ссылкой на ведомство.

Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар». По словам очевидцев из города Темрюк, на которых сослались авторы, пострадавший и его компания громко слушали музыку, после чего кто-то из соседей вызвал полицию.

На видео полицейский хватает молодого человека за шею, кидает его на пол и выкручивает руки. Он обзывает его «тварью», «сукой» и говорит: «о****ший», чёрт и упырь и что «если я в***у, ты сдохнешь». За подростка вступается девушка. Второй полицейский объясняет ей, что «человек не умеет себя вести».

По словам очевидцев, сейчас подросток лежит в больнице. Они также утверждают, что к нему приезжал полицейский и настаивал на том, чтобы тот подписал документ, в котором сказано, что он оказывал сопротивление.

#новости #полиция #регионы

Ольга Щербинина PLUS
+11 696
но есть и хорошие новости
3
45
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 136, "likes": 45, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 178522, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 15 Jun 2020 13:49:50 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
136 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vladimir

30

нахуя они вообще впускают их к себе домой?

Ответить

Олег Ивахнов

Vladimir
15

Не знают что можно не пускать

Ответить

Импортный Слава

Олег
3

Мне один раз мент выбивал в квартиру дверь, кстати. Я сам его попросил: второй класс, а значит мне во вторую смену, дверь заклинило (открывалась внутрь квартиры), я иду на балкон попросить, чтобы кто-то толкнул дверь и я пошёл в школу, сосед-мент идёт на обед домой, ну я его и попросил.

Ответить

alexferman

Импортный
0

Ну потом отпиздил хоть?

Ответить

Импортный Слава

alexferman
0

Нет =(

Ответить

alexferman

Импортн…
3

Вот такие оборотни в погонах убивают всю репутацию силовых органов!

Ответить

Импортный Слава

alexfer…
0

Так это было ещё до реформирования, в '98-99

Ответить

Vladimir

Олег
1

Если громко слушать музыку, то полицай может войти только с разрешения хозяина

Ответить

Олег Ивахнов

Vladimir
2

А я как сказал?

Ответить

Vladimir

Олег
0

Бл, на ходу читаю, подумал «не знаю» написал

Ответить

Евгений Мартынов

Vladimir
–7

И чё, блять, всем домом продолжать слушать громкую музыку непонимающего уёбка? Или сейчас куколдизм на марше?

Ответить

Vladimir

Евгений
15

Как вариант-сьебать в родное село

Ответить

Импортный Слава

Евгений
2

Да, давай за то что обронил бумажку стрелять в голову нахуй.

Ответить

Евгений Мартынов

Импортн…
–1

Охуенно приплёл. Давай уравняем, ага.

Ответить

Импортный Слава

Евгений
0

А за громкую музыку выбивать дверь и душить - это по-твоему нормально?

Ответить

Импортный Слава

Евгений
0

https://www.youtube.com/watch?v=PAkhvRpGzq8

Ответить

Dmitriy Volkov

Евгений
1

Эка вы чмони выворачиваете, куколдизм это радостно смотреть как мусора кому-то дверь выносят за громкую музыку. Какие шавки, ебана рама 

Ответить

Евгений Мартынов

Dmitriy
0

Нет, конечно, лучше всем домом сидеть и хавать.

Ответить

Dmitriy Volkov

Евгений
1

Мне не мешает музыка раз в месяц, а вот нищеебы сделавшие хуевый ремонт и вывалившие своих личинок топающих и орущих, мешают. На таких тоже мусоров вызывать? 

Ответить

bor_vn

Vladimir
6

Иначе, они взламывают дверь и стреляют. 
Так хоть просто отпиздят и посадят на пару лет. 

Ответить

Vladimir

bor_vn
0

За громкую музыку?

Ответить

bor_vn

Vladimir
15

Ещё за обои и комментарии.  

Ответить

Павел Мухунов

Vladimir
1

Не совсем ясно как на пускать.
Детина на 50кг тяжелее вламывается в квартиру. Помешаешь, рискуешь огрести за сопротивление законным требованиям полиции, которые они уже потом нарисуют. А ты ничего доказать не можешь, у судьи нет оснований не доверять показаниям полицейских.

Ответить

Владимир Прохоровитч

Павел
0

Извините, не слышал, как вы ломились. Музыка громко играла.

Ответить

Vladimir

Павел
0

Можно общаться через дверь

Ответить

Klim August

18

Kubanskiy Podrostok Live Matters

Ответить

Slowbro

Klim
3

Cybanoid: Become Human

Ответить

Олег Ивахнов

12

Меня в 14 лет мент поставил к стене и уебал в грудину.
#metoo

Ответить

Stanley H. Tweedle

Олег
17

Я на выборы никогда не ходил, но теперь схожу. За Грудинина!

Ответить

Andre Macareno

Stanley
3

Кандидат от народа!

Ответить

Относительный микроскоп

Олег
0

За что??

Ответить

Олег Ивахнов

Относительный
2

За то что нашел водку у меня в рюкзаке.
Или 15 мне было

Ответить

alexferman

9

Предыстория нужна бы

Ответить

alexferman

alexferman
–2

Косяк мента в том, что он матерился и оскорблял челика. Коп всё-таки не должен позволять себе такого. А то что он захватил челика за шею и повалил его - блен, вообще хуйня какая-то, было бы из-за чего шумиху раздувать. Публика будто с луны свалилась и не знает, какими охуевшими бывают подростки, особенно перед тянками. Это они после пары лещей по еблу вспоминают о правах человека и либерализме.

Ответить

Никита Коробов

alexferman
26

Если основной инструмент мента (точнее двух в этом случае) в разговоре с 1 подростком - это пара лещей по еблу, то нахуй с работы. Не умеешь при погонах общаться и выстраивать корректную линию поведения - иди ночным сторожем на заправку и избавь общество от своих комплексов.

Ответить

alexferman

Никита
–3

Щас бы верить, что любого быкующего можно угомонить проникновенными речами.

Ответить

Никита Коробов

alexferman
0

Не умеет в проникновенные речи - пусть в Альфу или Вымпел идёт. Там разговаривать не надо. Но, готов забиться, оба этих брутала с района умрут на первой огневой полосе.

Ответить

alexferman

Никита
3

То есть, ты всерьёз считаешь, что когда кто-то делает что-то подобное - коп должен стоять и завывать "давайте жить дружно"?

Твиттерные кувшинки порой лютый угар))

Ответить

Никита Коробов

alexfer…
1

Так этот обдолбан потому и борзеет, что мент сам по себе пацан и на разговоре вывести не смог. Здесь реакция правильная, но что это блять за первая позиция  - встать спиной к придурку и в потолкучки с ним играться? Ни один самый тупой охранник в самом засранном ночном клубе такую хуйню не догадается сотворить, а здесь человек по идее обученный должен быть.

Ответить

alexferman

Никита
1

сам виноват

Ясно, пиши ещё.

Ответить

Максим Кожевников

alexferman
3

Зарегистрировался только ради этого комментария.
Вопрос к тебе:
У тебя дети есть?
А если есть, и его/их вот такой упырь будет херачить, это норм? Херачить только потому, что он сука может. Потому, что он сука власть.
У меня сын. Считаю, что только я могу на него руку поднять, хотя ни разу в жизни этого не делал. И больше никто. Никто блядь не может бить моего ребёнка. Никто! Он мой сын! Он не собака чтобы его пиздили! Я хз, какая у меня будет реакция и куда меня сорвёт, если не дай Бог такое случиться.
А тебе желаю, чтобы когда такое придет, чтобы ты сначала предысторию выяснял/выясняла, а потом бы сказал/сказала «ну норм, чё, сам виноват»

Ответить

Shked

Максим
5

А собаку за что пиздить-то?

Ответить

Petr Petrov

Shked
0

а сына?

Ответить

alexferman

Максим
–1

Овуляхи подъехали, класс.

Ответить

Жуткий браслет

alexferman
1

Косяк мента в том, что пока ещё он не в курсе, какой охуевший ты.

Ответить

alexferman

Жуткий
1

Порвался, жаль

Ответить

Жуткий браслет

alexferman
0

*yawn

Ответить

Импортный Слава

alexferman
1

Про то что мент не должен материться и вести себя культурно - это я согласен (даже в америке, когда застреливают нигеров, к ним обращаются "мистер" или "мисс"), но подросток вроде вёл себя спокойно и не стоило к нему такую силу применять.

Ответить

alexferman

Импортный
1

подросток вроде вёл себя спокойно

Видео начинается уже с того, как подростка заламывают.

Ответить

Жуткий браслет

alexferman
2

А он и на видео ведёт себя спокойно, и не похож на пьяного бомжа с твоего передёргивания. Унылая попытка.

Из контекста достаточно очевидно, что подросток высказался в духе "покажите документы", а кубаноидные приценились и решили что надо включить альфу. Скоро окажется, что акела промахнулся.

Ответить

alexferman

Жуткий
–1

Когда начинают ломать - вся крутизна обычно испаряется.

Из контекста достаточно очевидно

С очевидностями тебе к плоскоземельщикам.

Ответить

Жуткий браслет

alexfer…
0

Но это противоречит всем видосам типа твоего, где заламываемое быдло продолжает рубиться с полицаями. Фейл.

Ответить

alexferman

Жуткий
0

обычно

Ясное дело, есть и клинические случаи, вплоть до любителей получить 9 грамм свинца в тушку.

Ответить

Жуткий браслет

alexfer…
0

обычно

С очевидностями тебе к ВЦИОМ

Ответить

alexferman

Жуткий
0

Ты ещё и читать не умеешь, узбек что ли?

Ответить

Жуткий браслет

alexfer…
0

Расист что ли?

Ответить

alexferman

Жуткий
0
Ответить

Жуткий браслет

alexfer…
0

Хорошо, передам тесаку

Ответить

Импортный Слава

alexferman
1

Видео начинается, как подростка кидают на пол, в этот момент он расслаблен и обмякший, а потом зачем-то его перетаскивают на диван и душат, требуя документы (ага, он в таком положении сейчас сходит и с полки их принесёт) - это уже пытки

Ответить

alexferman

Импортн…
1

Видео начинается с того, как подростка за шею тащат от балкона.

Ответить

Импортный Слава

alexfer…
0

И вот уже на 11 секунде он лежит, ничего не делая (возможно получил сотрясение мозга, когда его мент кинул на пол)

Ответить

alexferman

Импортн…
0

Эффективно, не правда ли.

Ответить

Импортный Слава

alexfer…
0

Хуективно. Мне попало от гопников однажды сзади чем-то по голове, я блевал три дня и отёк в половину головы был три недели (благо каникулы летние были и мог позволить не показываться на людях)

Ответить

Zero-zero-one

Импортн…
0

Сколько тебе лет было тогда?Сотрясение это пиздец какой ущерб

Ответить

Nikolay Doo

alexferman
1

косяк погононосца в том, что он забыл, что он не гестаповец, а страж закона.

Ответить

Не Как

alexferman
1

Хоть один разумный коммент. Может он обоссал мента с балкона перед этим...подростки...

Ответить

Zero-zero-one

Не
–1

Вот тоже думаю что он там что-то на балконе сделал или  хотел сделать

Ответить

Raekwon The Chef

Zero-zero-one
0

Шашлыки делать

Ответить

Жуткий браслет

Не
0

Поэтому мент требует у него паспорт и машину

Ответить

Stanley H. Tweedle

7

Ну, товарищи русские либертарианцы, покажем как правильно надо протестовать?

Ответить

Klim August

Stanley
13

С дивана, конечно же.

Ответить

bor_vn

Klim
3

И диван должен быть не в РФ. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
4

Или сренькать на кровавых феминисток в твиттере продолжим?

Ответить

Импортный Слава

Stanley
1

Бля, Паш, у тебя там трансформаторная будка горит, нахуй феминисток.

Ответить

Жалкий самолет

Stanley
0

Если ты настаиваешь, то продолжим

Ответить

alexferman

Stanley
0

Было бы из-за чего

Ответить

Ночной корабль

11

Zoomers Lives Matter!

Ответить

Евгений Мартынов

Ночной
0

sometimes

Ответить

Евгений Клочков

6

Вот и не знаешь что думать
С одной стороны - полицейский беспердел

С другой - а какие еще есть способы увевещать не идущего на диалог зумера, который решил обрадовать соседей лучшими рэп-хитами этого года? 

Ответить

Agaf Onaf

Евгений
8

Что за бред? Давай в тебе ментяра дырок наделает, потому что ему показалось, что ты ахуевший зумер. Есть закон, есть наказания, которые предусмотрены за его нарушение. А такой бред недопустим

Ответить

Agaf Onaf

Евгений
2

Ну и имхо независимо от действий подростка сотрудник повел себя непрофессионально и неуравновешенно
Потом пойдет на митинг, разозлился и забьет кого-нибудь досмерти

Ответить

Евгений Клочков

Agaf
1

То, что слабовик сработал непрофессионально - не спорю, сам видимо недалеко в развитии от этого пацана ушел

А по поводу закона - вот тут и есть затык, потому что тут толком оно не особо работает. Или работает рандомно, где-то "ой, он нам не открывает, мы пошли"/"мы поговорили что давайте жить дружно", а где-то так, как в этом видосе 

Ответить

Жуткий браслет

Евгений
0

А по поводу закона - вот тут и есть затык, потому что тут толком оно не особо работает. Или работает рандомно

Но если задуматься об этом моменте плотненько, то, парадокс, уже не получится писать на тж "вот не знаешь что и думать".

Ответить

Евгений Мартынов

–20

Вообще, конечно, удобно − скромненько так упомянем предысторию, размажем контекстик, акцентируем на избиении. Зная, какую неадекватную хуету зумерота может творить и класть свой неокрепший хуй на просьбы жильцов, то здесь, возможно, и оправдан исцеляющий пиздюль.

Ответить

bor_vn

Евгений
5

Приняли закон по которому можно избивать подростков?

Ответить

Евгений Мартынов

bor_vn
–12

Ну терпи, хули. Сядут тебе на голову срать − тоже будешь увещевать про закон?

Ответить

bor_vn

Евгений
1

Да. Ты призываешь нападать?

Ответить

Евгений Мартынов

bor_vn
–14

Да. Учить. Если по-иному не понимает.

Ответить

bor_vn

Евгений
5

Я правильно понял, что ты призываешь к причинению физического вреда несовершеннолетним?

Ответить

Виктор Воробей

bor_vn
5

Хороший вопрос, тоже интересно что Евгений ответит, ведь судя логики МУЖИКА, он не должен дать заднюю...

Ответить

LC

bor_vn
–3

Загляни в соседнюю тему. Представь, что он живёт в квартире под тобой.

Сотрудниками ФСБ задержан житель города…
У задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты…
tjournal.ru
Ответить

bor_vn

LC
1

А избивать то его зачем?
Уже есть жесткие наказания, которые человеку испортят всю жизнь. 

Мне достаточно, чтобы этого человека оградили от общества. 

Ответить

Евгений Мартынов

bor_vn
–1

Я за хорошую профилактическую оплеуху непонимающему малолентнему долбоёбу. Особенно, если всю твою "словесную дипломатию" вертят на хую вместе с любыми доводами о нарушении режима тишины и о том, что он − не один жилец на этаже. Такие понимают только действия.
Но, возможно, в твоём плюшевом манямирке абсолютно все очень восприимчивы к простым человеческим просьбам и охотно идут навстречу. Что ж, с удовольствием взглянул бы на эту краснокнижную локацию.

Ответить

Sergey Smirnov

Евгений
4

А если это не он виноват окажется, враздавать обратно?
А если он упадет и головушкой тупой об бордюр? 

Ответить

bor_vn

Евгений
0

На самом деле оплеухи не помогают. Если человек долбоеб, то это побоями не исправить.

Проще же сразу наказать. У нас по закону наказания веселее, чем оплеухи. 

Ответить

Жуткий браслет

Евгений
0

Ну завтра у тебя будет в соседях непонимающий малолетний долбоеб, чей папка прокурор. И тебе придётся закинуться и отсосать, потому что ты за право сильного вместо законности.

Ответить

LC

bor_vn
0

Уже есть жесткие наказания, которые человеку испортят всю жизнь.

И поэтому он с улыбкой приглашает пришедших, садит за стол, поит чаем и ведёт светскую беседу? Или всё-таки не всегда всё так? И, как тут уже несколько раз указывали, неплохо бы видеть всю ситуацию в развитии, а не только финал?

Ответить

bor_vn

LC
2

12 секунда - парень не сопротивляется и лежит на полу. 

Почему не были надеты наручники?
Почему к нему применялись угрозы?
Вот это все зачем? 

Как по мне, полицейский проявил халатность при задержании. 

Ответить

Жуткий браслет

LC
0

Уровень whataboutism > 9000.

Ответить

Приятный танк88

Евгений
0

Поэтому лучшая защита - это нападение! Надо собираться в банды и пиздить всех подростков на улицах, пока они не охуели!

Ответить

Товарный Филипп

Евгений
5

Ох уж эти любители крепкого полицейского хуя в жопе

Ответить

Евгений Мартынов

Товарный
–4

К чему этот высер? Вангую, ты из тех терпил, которые охотно подставят жопу хоть оборзевшему зумеру, хоть менту.

Ответить

Товарный Филипп

Евгений
3

Хуево вангуешь, любитель полицейского самосуда

Ответить

Zeychba

Евгений
3

Никакой пиздюль ни при каких обстоятельствах не оправдан. Полиция должна действовать в рамках закона, иначе они сами преступники. На видео мы, к сожалению, видим не полицию, а обычный мусор.

Ответить

Zero-zero-one

Zeychba
0

Мы видим отрывок,никто не знает что там этот подросток делал на балконе!

Ответить

Zeychba

Zero-zero-one
1

это вообще не важно

Ответить

Zero-zero-one

Zeychba
–2

Реально?А в друг у него там нож или ещё что-нибудь?

Ответить

Zeychba

Zero-ze…
3

А вдруг мусор просто уебан? О, а я знаю. Мой вариант верен.

Ответить

Zero-zero-one

Zeychba
0

Да ну,а почему же его девушка сняла только этот отрывок,может потому что её паренёк уебан?

Ответить

Zeychba

Zero-ze…
0

может потому, что она не снимает 24/7 все что происходит и достала камеру тогда, когда увидела, что происходит пиздец и это надо заснять? Логика подсказывает, что прав опять я.

Ответить

Zero-zero-one

Zeychba
0

Мне похуй,следствие разберётся,на бутылку очевидно кого посадят

Ответить

Анна Пунанс

Zero-ze…
–2

Блять, и что? Пиздец логика. Если у него нож, надеть наручники и повести в суд. Методично долго пиздить ребёнка с угрозами мусор не имеет права, хоть у него там атомная бомба, хоть нож. 

Ответить

alexferman

Анна
1

ребёнка

Младенца, чего уж там

Ответить

Жуткий браслет

alexfer…
0

эксперт подъехал :3

Ответить

Zero-zero-one

Евгений
0

Парень конечно тоже даун,никто не знает предыстории,ещё и перед бабой пытается выставить себя альфа самцом и говорит менту "Вьеби,вьеби"и ещё и сопротивляется.

Ответить

Евгений Мартынов

Zero-zero-one
2

В таких темах не модно предыстории выкатывать. Повесточка-с.

Ответить

Жуткий браслет

Евгений
1
Ответить

Жуткий браслет

Zero-zero-one
1

Так правильно говорит, нет медицинских свидетельств — не будет и дела.

Ответить

Евгений Мартынов

7

Как нельзя кстати слова мудрого философа

Ответить

Zero-zero-one

Евгений
3
Ответить

Владимир Земсков

4

Все правильно. За громкое прослушивание музыки надо пиздить.

Ответить

Импортный Слава

3

@Карина Мирзаева  Норм?

Ответить

Freon

Импортный
2

@Карина Мирзаева сколько детей избил твой муж чекист?

Ответить

Димитрий Великомученик

Freon
1

Здравствуйте Дмитрий! Как у вас дела?

Ответить

NightmareZ

Freon
0

Вы вот призываете @Карина Мирзаева , а она потом будет рваться, что я её преследую.

Ответить

alexferman

Freon
0

И съел

Ответить

Ян Yangust

3

В США: Мент душит ранее сидевшего негра за поддельный чек - вся страна уходит в жесткие протесты. 
В России: Мент душит подростка в его же хате, менты расстреливают человека в его же хате за кражу обоев - всем похуй. 

"Наркотики тебе подброшу, хочешь?" (с) Обновленная редакция поправок конституции РФ

Ответить

Антон Куницын

3

Если он русский реп слушал, то осуждать товарища майора трудно.

Ответить

Артём Дидык

2
Ответить

Zero Tolerance

1

мент и зумерок друг друга стоят

Ответить

Shked

1

Хех. А когда я вызывал ментов по поводу соседа-меломана с другого подъезда, те к нему даже не заходили, зато меня расспрашивали будь здоров.

Еще с прошлой истории (где росгвардеец быковал) диссонанс словил, что на кого-то из-за музыки космические войска командируют, а про кого-то просто учтительно спрашивают.

Ответить

Денис Герасимов

0

Решили перенять опыт американских коллег

Ответить

Правоохранительный микроскоп

0

Американские Афроамериканцы после такого восстали. Русские рабы так и будут сидеть на жопе и слушать хозяина Пу

Ответить

Dc Maniac

0

Чувака в погонах пос статье уволят(ну не то время — не время себя так вести, и дело даже не в том что априори неправильно себя граждане в погонах ведут, а просто блэклайфсметер + поправки в конституцию на дворе так то) а товарищу рядом выговор с занесением

А на месте парня и родителей надо бы создать прецедент — и попробовать отсудить у гос-ва хоть какую то компенсацию

Ответить

Kekovski

–2

Срочно вызываю пояснительную бригаду либералов и консерваторов. Что по вашему мнению должен был сделать товарищ полицейский в этой ситуации? 
Вводные: зумер судя по всему отказывается выключать моргенштерна, элджея или что он там слушал.
Как правильно себя вести? Как угамонить зумера? Ваши действия на месте полиции?

Ответить

# realfiddy

–3

Death 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя не приняла извинений актёра и отказалась от предложенных денег
«О мирном урегулировании говорить слишком поздно».
190
Новости
Жителя Пскова заподозрили в оправдании терроризма и призывах к экстремизму из-за 16 постов во «ВКонтакте»
Он критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года и высказывался о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году.
112
Интернет
В твиттере ставропольской ЕР нашли цитату Путина восьмилетней давности — об авторитарном режиме и изменении Конституции
В соцсетях решили, что цитата, мягко говоря, плохо сохранилась.
108
Популярное за три дня
Интернет
YouTube назвал нарушением сбор средств на борьбу с расизмом через накрутку просмотров и стал удалять такие видео
Блогеры пообещали направить доходы с рекламы движению Black Lives Matter и ради этого попросили зрителей смотреть их видео несколько раз. Сервису это не понравилось.
75
Животные
2
Новости
Борис Джонсон отказался сносить памятник Черчиллю и потребовал «не подвергать цензуре прошлое»
Снести памятники бывшему премьер-министру и другим историческим деятелям Великобритании предложили члены радикальных движений против расизма.
196
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Vladimir

На Кубани полицейский душил…

Николай Чумаков

Порноактриса Стоя — о проблемах…

bro mi

На Кубани полицейский душил…

Вибромассажер…

Порноактриса Стоя — о проблемах…

Subtiliter…

Из «Ведомостей» уволились все…

God Damn

«Матч ТВ» показал ролик о…

Словесный Интервент

Из «Ведомостей» уволились все…

Nikita Zubkov

Из «Ведомостей» уволились все…

God Damn

«Матч ТВ» показал ролик о…

Mr Porter

Из «Ведомостей» уволились все…

Дмитрий Григорьев

Навальный согласился на дебаты…

Владимир Прохоровитч

На Кубани полицейский душил…

Роман Белоус

Порноактриса Стоя — о проблемах…

Dc Maniac

На Кубани полицейский душил…

Dmitry Shiryaev

Порноактриса Стоя — о проблемах…

CiZerin

Сотрудниками ФСБ задержан…

bro mi

На Кубани полицейский душил…

Украденная жизнь

Из «Ведомостей» уволились все…

Николас Ассбергер

Из «Ведомостей» уволились все…

Павел Мухунов

На Кубани полицейский душил…