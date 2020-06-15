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Ему ставят в упрёк конфликт с редакцией, цензуру и удаление колонки про «Роснефть».
Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский — решили покинуть издание в знак протеста, пишут сами «Ведомости».
Из «Ведомостей» также уволится исполнявшая обязанности шеф-редактора сайта Александра Чунова. Как отмечает издание, за последние месяцы из него ушли около 10 журналистов, включая руководителей трёх отделов. «Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым», — подчеркнули авторы заметки.
Поводом для такого решения стало то, что 15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») утвердил главным редактором Андрея Шмарова. Редакция несколько месяцев выступала против его кандидатуры и предлагала другую.
Отличный старт типичного управленца АП. Приходя, ставим свою команду, делаем дело. Скорее всего на такой сценарий он и рассчитывал. Какая разница для них кто будет печатать то, что сказали по телефону? Люди - расходный материал.
Разница как раз в том, что поводов доверять этой газете стало на порядок меньше только из-за этого факта
А что там будут писать - уже слабо волнует
Ну видишь - стратегия хуевая
Надо назначать своего так, чтобы никто не заметил, и тогда все будет ок
Порвался?
В том и дело, что люди не расходный материал, а образующий ценность ресурс. Лично для меня Ведомостей сейчас не существует, читаю другие СМИ, а жаль.
Их право взять и уволиться. В чём проблема то? Не хотите работать в таком коллективе- не работайте. Словно силой их там держат.
Ну не захотели - и не работают
Об этом и новость
везде это выставляют как некую цензуру, которой по идее и нет, даже со статьёй роснефти.
А как думаешь, почему Шмарова поставили вопреки всему? Он такой охуенный главред? Или его кто-то протолкнул? Или совету директоров всё равно, уволятся сотрудники или нет?
Вот это фамилия. Это ж топ.
Журналистов итак часто проститутками называют. А тут получается мамка у них с такой фамилией))
Надо ещё какого-нибудь депутата с фамилией Шлюханов в Думу принять. И люди потом ещё будут спорить как правильно произносить «ШлЮханов» или «ШлюхАнов»
О, можно ждать новую "Медузу", как после того как Тимченко "ушли" с ленты?
Ага, со своим колпаковым и двойными стандартами
Не без недостатков, но даже это на фоне остального уже выглядит неплохо
Колпаков случился года через 4 после создания Медузы. И альтернатив у неё нет. Есть ещё обалденный Репаблик, правда. Но он по подписке и про другое.
Им насрать, хоть все уйдут, для них качество публикаций неважно. Из задача состоит в том, чтобы взять все под свой контроль и пресечь любую критику власти
Шмаров - не жизнь, а сплошная Тургеневщина. более говорящий фамилии трудно придумать
А может быть новость с такой фамилией быть хорошей? Не могу представить себе заголовок в стиле «лучшие редакторы Москвы объединились в сплоченную команду под руководством Шмарова».
А они думали, что в России СМИ как-то по-другому работают? Кто больше платит - того и новости. Независимых медиа у нас нет (они либо прикидываются, либо на "пожертвования" под повесточку работают).
Из более-менее нейтральных есть РБК, Интерфакс и TJ (хотя, тут совсем не про новости зачастую)
Если остальные журналисты примеряются к двери, лучше бы сегодня это сделать. Потом и их ценность упадёт и Шмарову будет не так больно.