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Новости
Сергей Звезда
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Из «Ведомостей» уволились все пять замглавредов и шеф-редактор сайта в знак протеста после назначения Андрея Шмарова Материал редакции

Ему ставят в упрёк конфликт с редакцией, цензуру и удаление колонки про «Роснефть».

41 комментарий
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Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский — решили покинуть издание в знак протеста, пишут сами «Ведомости».

Это так называемый аквариум «Ведомостей», мозг и руки, которые сдают каждый номер газеты. Без аквариума сдавать нормальную газету невозможно.

Ксения Болецкая
журналистка «Ведомостей», в своём Telegram-канале

Из «Ведомостей» также уволится исполнявшая обязанности шеф-редактора сайта Александра Чунова. Как отмечает издание, за последние месяцы из него ушли около 10 журналистов, включая руководителей трёх отделов. «Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым», — подчеркнули авторы заметки.

Поводом для такого решения стало то, что 15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») утвердил главным редактором Андрея Шмарова. Редакция несколько месяцев выступала против его кандидатуры и предлагала другую.

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  • Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявилио её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали. В этот же день стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
  • 13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию Шмарова удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
  • 22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
  • 23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию;
  • 29 мая 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Еремин;
  • В этот же день редакция написала открытое письмо, где заявила, что появление в сделке Еремина «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес»;
  • 1 июня новый владелец «Ведомостей» Еремин оставил Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. К 15 июня совдир его одобрил.

#новости #медиа

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41 комментарий
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Дыня из багажника

19

Отличный старт типичного управленца АП. Приходя, ставим свою команду, делаем дело. Скорее всего на такой сценарий он и рассчитывал. Какая разница для них кто будет печатать то, что сказали по телефону? Люди - расходный материал.

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Дмитрий Мищенко

Дыня
6

Разница как раз в том, что поводов доверять этой газете стало на порядок меньше только из-за этого факта
А что там будут писать - уже слабо волнует

Ответить

Дыня из багажника

Дмитрий
1

Да, это так

Ответить

Дмитрий Мищенко

Дыня
1

Ну видишь - стратегия хуевая
Надо назначать своего так, чтобы никто не заметил, и тогда все будет ок

Ответить

Дыня из багажника

Дмитрий
1

Да, это так 

Ответить

Freon

Дыня
0

Пизда, это так

Ответить

Дмитрий Мищенко

Freon
0

Порвался?

Ответить

Freon

Дмитрий
0

Зазнался?

Ответить

Дмитрий Мищенко

Freon
0

Жаль

Ответить

Александр Спудиков

Дыня
0

В том и дело, что люди не расходный материал, а образующий ценность ресурс. Лично для меня Ведомостей сейчас не существует, читаю другие СМИ, а жаль.

Ответить

Дыня из багажника

Александр
0

Жаль 

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Андрей Мальцев

16

Очень ждем новость про запуск нового медиа командой Ведомостей.

Ответить

Владимир Климов

–31

Их право взять и уволиться. В чём проблема то? Не хотите работать в таком коллективе- не работайте. Словно силой их там держат.

Ответить

Дмитрий Мищенко

Владимир
26

Ну не захотели - и не работают
Об этом и новость

Ответить

Владимир Климов

Дмитрий
–9

везде это выставляют как некую цензуру, которой по идее и нет, даже со статьёй роснефти.

Ответить

Аарон Рэмзи

Владимир
12

"Цензуру, которой нет"

Ответить

Дмитрий Мищенко

Владимир
5

А как думаешь, почему Шмарова поставили вопреки всему? Он такой охуенный главред? Или его кто-то протолкнул? Или совету директоров всё равно, уволятся сотрудники или нет?

Ответить

Freon

Владимир
1

Куда более важный вопрос: зачем Климов играет в гомотролля?

Ответить

Александр Терентьев

Владимир
0

Ага, не цензура 🤬

Ответить

Сборник комментариев

8

Вот это фамилия. Это ж топ.

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Сборник комментариев

Сборник
0

Журналистов итак часто проститутками называют. А тут получается мамка у них с такой фамилией))

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Станислав Есин

Сборник
0

Компенсирует

Ответить

Сборник комментариев

Сборник
0

Надо ещё какого-нибудь депутата с фамилией Шлюханов в Думу принять. И люди потом ещё будут спорить как правильно произносить «ШлЮханов» или «ШлюхАнов»

Ответить

Евгений Клочков

1

О, можно ждать новую "Медузу", как после того как Тимченко "ушли" с ленты?

Ответить

Semen Semenov

Евгений
1

Ага, со своим колпаковым и двойными стандартами

Ответить

Евгений Клочков

Semen
2

Не без недостатков, но даже это на фоне остального уже выглядит неплохо

Ответить

Аркадий Иванов

Semen
0

Колпаков случился года через 4 после создания Медузы. И альтернатив у неё нет. Есть ещё обалденный Репаблик, правда. Но он по подписке и про другое.

Ответить

Иван Кукушкин

1

Им насрать, хоть все уйдут, для них качество публикаций неважно. Из задача состоит в том, чтобы взять все под свой контроль и пресечь любую критику власти

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Владимир Малахов

0

Шмаров - не жизнь, а сплошная Тургеневщина. более говорящий фамилии трудно придумать

Ответить

dmzkrsk

Владимир
0

Тургеневщина, а памятник Гоголю поставили

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Kirill Astra

0

А может быть новость с такой фамилией быть хорошей? Не могу представить себе заголовок в стиле «лучшие редакторы Москвы объединились в сплоченную команду под руководством Шмарова».

Ответить

Pavel Reich

0

Шмаров, держись, не будь куколдом.

Ответить

Чуждый кофе

0

а че бубнить то

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

5 замглавреда - неплохо

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Subtiliter Exspiravit

0

А они думали, что в России СМИ как-то по-другому работают? Кто больше платит - того и новости. Независимых медиа у нас нет (они либо прикидываются, либо на "пожертвования" под повесточку работают).
Из более-менее нейтральных есть РБК, Интерфакс и TJ (хотя, тут совсем не про новости зачастую)

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Semen Semenov

0

Ведомости уже давно дно

Ответить

Petr Petrov

0

да кто этот ваш Шмаров?

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Mechanic (21±)

0

Предлагаю переименовать в народе Ведомости в Шмаровоз

Ответить

Наран Церенов

0

пусть книгу напишет. мб поможет

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Этнический глобус

0

Ну, Шмаров получил то, что хотел. Как так вообще получается с этими захватами СМИ, из раза в раз? Разве нет системы организации работы чтобы владелец не получал карт-бланш на назначение главреда, а главред на вмешательство в политику издания?

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Украденная жизнь

0

Если остальные журналисты примеряются к двери, лучше бы сегодня это сделать. Потом и их ценность упадёт и Шмарову будет не так больно.

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