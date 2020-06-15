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Новости
Сергей Звезда
6383

Из «Ведомостей» уволятся все пять замглавредов и шеф-редактор сайта в знак протеста после назначения нового главреда Материал редакции

Ему ставят в упрёк конфликт с редакцией, цензуру и удаление колонки про «Роснефть».

92 комментария
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Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский — решили покинуть издание в знак протеста, пишут сами «Ведомости».

Это так называемый аквариум «Ведомостей», мозг и руки, которые сдают каждый номер газеты. Без аквариума сдавать нормальную газету невозможно.

Ксения Болецкая
журналистка «Ведомостей», в своём Telegram-канале

Из «Ведомостей» также уволится исполнявшая обязанности шеф-редактора сайта Александра Чунова и корреспондент отдела экономики Анна Червонная. Как отмечает издание, за последние месяцы из него ушли около 10 журналистов, включая руководителей трёх отделов. «Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым», — подчеркнули авторы заметки.

Поводом для такого решения стало то, что 15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») утвердил главным редактором Андрея Шмарова. Редакция несколько месяцев выступала против его кандидатуры и предлагала другую.

Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти.

Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя.

из заявления увольняющихся сотрудников «Ведомостей»
  • Шмаров стал исполняющим обязанности главреда «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали. В этот же день стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
  • 13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию Шмарова удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
  • 22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
  • 23 апреля на сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию;
  • 29 мая 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Еремин;
  • В этот же день редакция написала открытое письмо, где заявила, что появление в сделке Еремина «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес»;
  • 1 июня новый владелец «Ведомостей» Еремин оставил Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. К 15 июня совдир его одобрил.
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92 комментария
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Дыня из багажника

52

Отличный старт типичного управленца АП. Приходя, ставим свою команду, делаем дело. Скорее всего на такой сценарий он и рассчитывал. Какая разница для них кто будет печатать то, что сказали по телефону? Люди - расходный материал.

Ответить

Дмитрий Мищенко

Дыня
31

Разница как раз в том, что поводов доверять этой газете стало на порядок меньше только из-за этого факта
А что там будут писать - уже слабо волнует

Ответить

Дыня из багажника

Дмитрий
2

Да, это так

Ответить

Дмитрий Мищенко

Дыня
1

Ну видишь - стратегия хуевая
Надо назначать своего так, чтобы никто не заметил, и тогда все будет ок

Ответить

Дыня из багажника

Дмитрий
3

Да, это так 

Ответить

Freon

Дыня
1

Пизда, это так

Ответить

Дмитрий Мищенко

Freon
0

Порвался?

Ответить

Freon

Дмитрий
0

Зазнался?

Ответить

Дмитрий Мищенко

Freon
2

Жаль

Ответить

Александр Спудиков

Дыня
2

В том и дело, что люди не расходный материал, а образующий ценность ресурс. Лично для меня Ведомостей сейчас не существует, читаю другие СМИ, а жаль.

Ответить

Дыня из багажника

Александр
1

Жаль 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Александр
0

В том и дело, что люди не расходный материал

Незаменимых людей нет ©

Ответить

Никита Смирнов

Дмитрий
1

А как же президент? 0.о

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Никита
0

Простите, я не хотел

Ответить

Андрей Мальцев

45

Очень ждем новость про запуск нового медиа командой Ведомостей.

Ответить

Стандартный коктейль

Андрей
2

Ведуза.

Ответить

Mike Kosulin

Андрей
1

И книгу.

Ответить

Эмиль Рубанов

Андрей
0

Мезуза

Ответить

Денис Файзулин

Андрей
0

да уйдут кто в Проект медиа, кто Белл к Осетинской а кто в медузу

Ответить

Владимир Климов

–67

Их право взять и уволиться. В чём проблема то? Не хотите работать в таком коллективе- не работайте. Словно силой их там держат.

Ответить

Дмитрий Мищенко

Владимир
67

Ну не захотели - и не работают
Об этом и новость

Ответить

Владимир Климов

Дмитрий
–56

везде это выставляют как некую цензуру, которой по идее и нет, даже со статьёй роснефти.

Ответить

Аарон Рэмзи

Владимир
52

"Цензуру, которой нет"

Ответить

Дмитрий Мищенко

Владимир
20

А как думаешь, почему Шмарова поставили вопреки всему? Он такой охуенный главред? Или его кто-то протолкнул? Или совету директоров всё равно, уволятся сотрудники или нет?

Ответить

Freon

Владимир
6

Куда более важный вопрос: зачем Климов играет в гомотролля?

Ответить

Шуруповёрт Makita

Freon
0

Опять набухался как тварь и несёт ахинею. Ну и весна

Ответить

Никита Смирнов

Шурупов…
0

Пить плохо..

Ответить

Александр Терентьев

Владимир
0

Ага, не цензура 🤬

Ответить

Сборник комментариев

21

Вот это фамилия. Это ж топ.

Ответить

Сборник комментариев

Сборник
1

Надо ещё какого-нибудь депутата с фамилией Шлюханов в Думу принять. И люди потом ещё будут спорить как правильно произносить «ШлЮханов» или «ШлюхАнов»

Ответить

Lena Kotlyar

Сборник
5

Уже есть Слуцкий. На английском отлично звучит

Ответить

Сертификат безучастия

Lena
3

Slutskiy

Ответить

Евгений Клочков

Сертификат
2

SlutSky

Ответить

Ap

Евгений
0

Slutskey

Ответить

Сборник комментариев

Сборник
0

Журналистов итак часто проститутками называют. А тут получается мамка у них с такой фамилией))

Ответить

Станислав Есин

Сборник
0

Компенсирует

Ответить

Денис Файзулин

Сборник
0

в Спартаке Шмаров такой фигни не творил

Ответить

Жуткий американец

9

Скоро "Ведомости" начнут писать о лифчках Кардашьян, выборах на Украине и испытании оружия "на новых физических принципах", приправляя это всё репостами каких-нибудь статьей про НЛО. 

Цель ведь развалить. 

А ля Лента Ру, превращённая в клоаку. 

Ответить

Иван Кукушкин

6

Им насрать, хоть все уйдут, для них качество публикаций неважно. Из задача состоит в том, чтобы взять все под свой контроль и пресечь любую критику власти

Ответить

Andrey Karpov

5

А деньги за подписку они вернут читателям? Это ж безобразие какое что там происходит.
Хорошая была газета, лет 7 читал ((

Ответить

sear.scar

Andrey
2

Вот, кстати, да. И я тут пошумлю симпатиями: можно в Republic вложиться, если уж так с Ведомостями получилось.

Ответить

Интимный инструмент

sear.scar
1

Повторится цикл заплатил-взлетело-отжали, вот и всё.

Ответить

sear.scar

Интимный
0

Да вот если б именно отжали: впечатление, похоронили. Это ж кем надо быть, чтобы купив такой актив, пойти сразу на конфликт с редакцией.
(Отвечу себе: "понятно, кем")

РБК и Ъ на какую-то долю сохранили себя, а от В. — только оболочка теперь, получается. Как и с Лентой.

Ответить

Интимный инструмент

sear.scar
3

Ты просто ошибочно полагаешь, что это кого-то интересует как актив. Это не покупка актива была, а его уничтожение.

Ответить

sear.scar

Интимный
0

Нутром понимаю на самом деле. Просто сам метод — что-то рептилоидное, к нему привыкнуть не могу. Ценизм, фарс — я, конечно, наивен, что этим штукам до сих пор удивляюсь.

Ответить

Стандартный

Интимный
0

То же самое было с ЖЖ когда-то, кстати. Его специально купили, чтобы уничтожить.
Кстати, уже тогда стало ясно, что яндекс это кремлёвская проститутка, но люди почему-то продолжали считать, что это типа "независимая компания".

Ответить

Mezzo Deesa

Andrey
0

После возврата редактора и отмены сделки сразу вернут. Так что жди.

Ответить

Евгений Клочков

4

О, можно ждать новую "Медузу", как после того как Тимченко "ушли" с ленты?

Ответить

Semen Semenov

Евгений
0

Ага, со своим колпаковым и двойными стандартами

Ответить

Евгений Клочков

Semen
14

Не без недостатков, но даже это на фоне остального уже выглядит неплохо

Ответить

Аркадий Иванов

Semen
2

Колпаков случился года через 4 после создания Медузы. И альтернатив у неё нет. Есть ещё обалденный Репаблик, правда. Но он по подписке и про другое.

Ответить

Nick Rosenberg

Аркадий
2

Про альтернативы хз, медуза совсем в последнее время скатилась со своей левой повесточкой из всех щелей и идиотскими смехуечками для бумеров. По новостям уже ничо уникального не дает, тот же tj может в перепечатку новостей лучше.

Ответить

Semen Semenov

Аркадий
–6

Да ладно. Мерзкое издание эта медуза и источники финансирования непонятные. Есть сайты лучше намного. ТЖ к примеру.

Ответить

Аркадий Иванов

Semen
1

На тж юзер контент существует. Который (чаще всего) говно. На медузе и репаблике люди денежку получают за тексты. Корреспонденты, колумнисты, вот это всё.

Ответить

Semen Semenov

Аркадий
0

Откуда, кстати говоря, денежки у медузы? Ведь они не открывают свои источники финансирования. Поди Газпром, как йеху спонсирует

Ответить

Аркадий Иванов

Semen
5

Да хз. Они рекламы дохуя продают. Постоянно промо, нативки какие-то, тесты, баннеры. Ну и может меценаты есть какие. Я тут не понял, ты медузу в провластной повестке упрекаешь? Да вроде нет такого. Вот уж либералы, как оно есть. Иногда со знаком минус. И зачем минусишь, блин

Ответить

Принудительный

Semen
0

вроде под мэрией Москвы сейчас

Ответить

Semen Semenov

Принуди…
0

Где-то там ходят

Ответить

Денис Файзулин

Аркадий
0

proekt media bell.io может и еще есть че

Ответить

Наран Церенов

3

пусть книгу напишет. мб поможет

Ответить

@aivanov

2

Не знаю, много ли здесь подписчиков Ведомостей, но тем кто подписан рекомендую следующий способ поддержать издание: напишите на podpiska@vedomosti-ru заявление с просьбой вернуть деньги. Такого рода аргументы обычно даже самые упоротые гопники понимают.

Ответить

Стандартный коктейль

@aivanov
2

Эти ваши копейки уже списаны на потери. Подписку вернут всем, это нормальные расходы, которые проходят по статье "Уничтожение неподконтрольных СМИ".

Ответить

саша

@aivanov
0

12-го закончилась годовая подписка )

Ответить

Степан Маслов

2
Ответить

sear.scar

1

Окей, пусть за новым / очередным владельцем НИКТО не стоит, — вот же чудо, но я поверю на момент, пусть так. Получается, этот новый владелец, вложивший в актив свои кровные, стреляет из дробовика себе в ногу?

А ведь исход коллектива — это же вполне катастрофа.

Ответить

Lena Kotlyar

sear.scar
3

Ни у кого нет сомнений, кто за всем стоит. А то, ишь ты, газетенка с вольнодумцами тут будет про выборы и роснефть писать, что им вздумается.

Ответить

Владимир Малахов

1

Шмаров - не жизнь, а сплошная Тургеневщина. более говорящий фамилии трудно придумать

Ответить

Стандартный коктейль

Владимир
1

Салтыковщино-Щедринщина

Ответить

dmzkrsk

Владимир
0

Тургеневщина, а памятник Гоголю поставили

Ответить

Subtiliter Exspiravit

0

А они думали, что в России СМИ как-то по-другому работают? Кто больше платит - того и новости. Независимых медиа у нас нет (они либо прикидываются, либо на "пожертвования" под повесточку работают).
Из более-менее нейтральных есть РБК, Интерфакс и TJ (хотя, тут совсем не про новости зачастую)

Ответить

Mr Porter

Subtiliter
3

А где-то в мире по другому работает?

Ответить

Subtiliter Exspiravit

Mr
1

Может быть.
Но это где-то точно не в США или Великобритании

Ответить

Nikita Zubkov

Mr
0

В КНДР

Ответить

Abram Dikoy

Subtiliter
0

все медиа работают на повестку того кто платит, другой вопрос что хозяева должны быть разные, тогда можно назвать сми в стране независимыми

Ответить

Ночной корабль

1

Готов занять место шеф-редактора, есть даже рекомендательное письмо от редакции Аляска Викли.

Ответить

Kirill Astra

0

А может быть новость с такой фамилией быть хорошей? Не могу представить себе заголовок в стиле «лучшие редакторы Москвы объединились в сплоченную команду под руководством Шмарова».

Ответить

Pavel Reich

0

Шмаров, держись, не будь куколдом.

Ответить

Чуждый кофе

0

а че бубнить то

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

5 замглавреда - неплохо

Ответить

Semen Semenov

0

Ведомости уже давно дно

Ответить

Petr Petrov

0

да кто этот ваш Шмаров?

Ответить

Mechanic (21±)

0

Предлагаю переименовать в народе Ведомости в Шмаровоз

Ответить

Этнический глобус

0

Ну, Шмаров получил то, что хотел. Как так вообще получается с этими захватами СМИ, из раза в раз? Разве нет системы организации работы чтобы владелец не получал карт-бланш на назначение главреда, а главред на вмешательство в политику издания?

Ответить

Сергей Лещина

Этнический
0

СМИ принадлежит владельцу, и он через назначение главреда как раз и определяет политику издания. Иначе это может работать разве что в тех случаях, когда СМИ принадлежит самим работникам и/или финансируется на пожертвования. Но это ещё более нестабильные схемы

Ответить

Украденная жизнь

0

Если остальные журналисты примеряются к двери, лучше бы сегодня это сделать. Потом и их ценность упадёт и Шмарову будет не так больно.

Ответить

Словесный Интервент

0

Заменят их на нейросеть, которая будет путать темкожих певиц, но никто не обратит на это внимание. 

Ответить

Сборник комментариев

0

А представьте каково теперь будет сотрудникам Ведомостей заходить к шефу, если тот строгий и не любит когда люди улыбаются

Ответить

Сборник комментариев

0

Голосуй за Петра Шлюханова! Шлюханов не позволит глумиться над Родиной! (Новый кандидат в депутаты)

Ответить

Теория Большого Члена

0

Вот и говорящие фамилии подъехали

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Это так называемый аквариум «Ведомостей», мозг и руки, которые сдают каждый номер газеты. Без аквариума сдавать нормальную газету невозможно.

Коллектив Ленты.ру такой после Тимченко:

Ответить

Сергей Лещина

Эмиль
0

Не очень понял шутку. Вы имели ввиду, что в нынешнюю редакцию Ленты.ру набрали пьющих старичков, и именно поэтому они ничего нормального не могут выдать?

Ответить

Kir Kirsky

0

Жду медузу 2

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