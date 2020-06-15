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Ему ставят в упрёк конфликт с редакцией, цензуру и удаление колонки про «Роснефть».
Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский — решили покинуть издание в знак протеста, пишут сами «Ведомости».
Из «Ведомостей» также уволится исполнявшая обязанности шеф-редактора сайта Александра Чунова и корреспондент отдела экономики Анна Червонная. Как отмечает издание, за последние месяцы из него ушли около 10 журналистов, включая руководителей трёх отделов. «Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым», — подчеркнули авторы заметки.
Поводом для такого решения стало то, что 15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») утвердил главным редактором Андрея Шмарова. Редакция несколько месяцев выступала против его кандидатуры и предлагала другую.
Отличный старт типичного управленца АП. Приходя, ставим свою команду, делаем дело. Скорее всего на такой сценарий он и рассчитывал. Какая разница для них кто будет печатать то, что сказали по телефону? Люди - расходный материал.
Разница как раз в том, что поводов доверять этой газете стало на порядок меньше только из-за этого факта
А что там будут писать - уже слабо волнует
Да, это так
Ну видишь - стратегия хуевая
Надо назначать своего так, чтобы никто не заметил, и тогда все будет ок
Да, это так
Порвался?
В том и дело, что люди не расходный материал, а образующий ценность ресурс. Лично для меня Ведомостей сейчас не существует, читаю другие СМИ, а жаль.
В том и дело, что люди не расходный материал
Незаменимых людей нет ©
А как же президент? 0.о
Очень ждем новость про запуск нового медиа командой Ведомостей.
Их право взять и уволиться. В чём проблема то? Не хотите работать в таком коллективе- не работайте. Словно силой их там держат.
Ну не захотели - и не работают
Об этом и новость
везде это выставляют как некую цензуру, которой по идее и нет, даже со статьёй роснефти.
А как думаешь, почему Шмарова поставили вопреки всему? Он такой охуенный главред? Или его кто-то протолкнул? Или совету директоров всё равно, уволятся сотрудники или нет?
Опять набухался как тварь и несёт ахинею. Ну и весна
Вот это фамилия. Это ж топ.
Надо ещё какого-нибудь депутата с фамилией Шлюханов в Думу принять. И люди потом ещё будут спорить как правильно произносить «ШлЮханов» или «ШлюхАнов»
Уже есть Слуцкий. На английском отлично звучит
Slutskiy
Журналистов итак часто проститутками называют. А тут получается мамка у них с такой фамилией))
Им насрать, хоть все уйдут, для них качество публикаций неважно. Из задача состоит в том, чтобы взять все под свой контроль и пресечь любую критику власти
А деньги за подписку они вернут читателям? Это ж безобразие какое что там происходит.
Хорошая была газета, лет 7 читал ((
Повторится цикл заплатил-взлетело-отжали, вот и всё.
Ты просто ошибочно полагаешь, что это кого-то интересует как актив. Это не покупка актива была, а его уничтожение.
Стандартный
То же самое было с ЖЖ когда-то, кстати. Его специально купили, чтобы уничтожить.
Кстати, уже тогда стало ясно, что яндекс это кремлёвская проститутка, но люди почему-то продолжали считать, что это типа "независимая компания".
О, можно ждать новую "Медузу", как после того как Тимченко "ушли" с ленты?
Ага, со своим колпаковым и двойными стандартами
Не без недостатков, но даже это на фоне остального уже выглядит неплохо
Колпаков случился года через 4 после создания Медузы. И альтернатив у неё нет. Есть ещё обалденный Репаблик, правда. Но он по подписке и про другое.
Про альтернативы хз, медуза совсем в последнее время скатилась со своей левой повесточкой из всех щелей и идиотскими смехуечками для бумеров. По новостям уже ничо уникального не дает, тот же tj может в перепечатку новостей лучше.
Да ладно. Мерзкое издание эта медуза и источники финансирования непонятные. Есть сайты лучше намного. ТЖ к примеру.
На тж юзер контент существует. Который (чаще всего) говно. На медузе и репаблике люди денежку получают за тексты. Корреспонденты, колумнисты, вот это всё.
Откуда, кстати говоря, денежки у медузы? Ведь они не открывают свои источники финансирования. Поди Газпром, как йеху спонсирует
Да хз. Они рекламы дохуя продают. Постоянно промо, нативки какие-то, тесты, баннеры. Ну и может меценаты есть какие. Я тут не понял, ты медузу в провластной повестке упрекаешь? Да вроде нет такого. Вот уж либералы, как оно есть. Иногда со знаком минус. И зачем минусишь, блин
Принудительный
вроде под мэрией Москвы сейчас
Не знаю, много ли здесь подписчиков Ведомостей, но тем кто подписан рекомендую следующий способ поддержать издание: напишите на podpiska@vedomosti-ru заявление с просьбой вернуть деньги. Такого рода аргументы обычно даже самые упоротые гопники понимают.
Окей, пусть за новым / очередным владельцем НИКТО не стоит, — вот же чудо, но я поверю на момент, пусть так. Получается, этот новый владелец, вложивший в актив свои кровные, стреляет из дробовика себе в ногу?
А ведь исход коллектива — это же вполне катастрофа.
Ни у кого нет сомнений, кто за всем стоит. А то, ишь ты, газетенка с вольнодумцами тут будет про выборы и роснефть писать, что им вздумается.
Шмаров - не жизнь, а сплошная Тургеневщина. более говорящий фамилии трудно придумать
А они думали, что в России СМИ как-то по-другому работают? Кто больше платит - того и новости. Независимых медиа у нас нет (они либо прикидываются, либо на "пожертвования" под повесточку работают).
Из более-менее нейтральных есть РБК, Интерфакс и TJ (хотя, тут совсем не про новости зачастую)
А где-то в мире по другому работает?
все медиа работают на повестку того кто платит, другой вопрос что хозяева должны быть разные, тогда можно назвать сми в стране независимыми
А может быть новость с такой фамилией быть хорошей? Не могу представить себе заголовок в стиле «лучшие редакторы Москвы объединились в сплоченную команду под руководством Шмарова».
СМИ принадлежит владельцу, и он через назначение главреда как раз и определяет политику издания. Иначе это может работать разве что в тех случаях, когда СМИ принадлежит самим работникам и/или финансируется на пожертвования. Но это ещё более нестабильные схемы
Если остальные журналисты примеряются к двери, лучше бы сегодня это сделать. Потом и их ценность упадёт и Шмарову будет не так больно.
Заменят их на нейросеть, которая будет путать темкожих певиц, но никто не обратит на это внимание.
А представьте каково теперь будет сотрудникам Ведомостей заходить к шефу, если тот строгий и не любит когда люди улыбаются
Голосуй за Петра Шлюханова! Шлюханов не позволит глумиться над Родиной! (Новый кандидат в депутаты)
Это так называемый аквариум «Ведомостей», мозг и руки, которые сдают каждый номер газеты. Без аквариума сдавать нормальную газету невозможно.
Коллектив Ленты.ру такой после Тимченко:
Не очень понял шутку. Вы имели ввиду, что в нынешнюю редакцию Ленты.ру набрали пьющих старичков, и именно поэтому они ничего нормального не могут выдать?