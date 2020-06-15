Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти.

Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя.

