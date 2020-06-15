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Причиной конфликта стало избиение 16-летнего чеченца бандой наркоторговцев.
Ночью 13 июня во французском Дижоне начались беспорядки. Несколько десятков человек в капюшонах напали на кальянную Le Black Pearl («Чёрная жемчужина»), сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
В массовой драке участвовали наркоторговцы магрибского происхождения и выходцы из Чечни. Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвёртками и бейсбольными битами. Полиция разогнала участников беспорядков, применив слезоточивый газ, однако задержаний не произошло.
По данным французских СМИ, причиной столкновений стало избиение 16-летнего представителя кавказской общины, который находится в тяжёлом состоянии. После этого «чеченцы со всей Франции собрались, чтобы поехать в Дижон».
Вице-прокурор Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии. В ночь на 14 июня в районе Грезиль раздались выстрелы, был ранен мужчина. Сообщается, что это связано с с конфликтом между представителями чеченской диаспоры и наркодилерами.
По данным телеканала France Info, в ночь на 14 июня представители конфликтующих сторон назначили встречу, чтобы урегулировать разногласия, но никто из наркоторговцев не пришёл. Городские власти направили в районы беспорядков полицейское подкрепление.
По словам выходцев из Чечни, их цель — обезопасить чеченцев, живущих в Дижоне, и они планируют возвращаться туда, пока вопрос не разрешится. Они подчеркнули, что «не имеют ничего против полицейских», но хотят разобраться с наркоторговцами. Выходцы из Чечни также извинились перед горожанами, которых могли напугать.
Так будут решаться вопросики при анкапе
НАП? Какой такой НАП? Анкап это же как в Сомали, да?
Ну вот и подъехали регуляторы НАП с арматурой и коллективно постановили, что это не агрессия, а принуждение к миру.
чеченцы
извинились
Заходит бесконечное число чеченцев в бар
И говорит: ты один приходи, мы тоже одни приедем и нож не бери у нас есть.
Чечня круто
ЭКСКЬЮЗЕ !
экскюзе муа!
Арабы избили чеченца, чеченцы избили арабов. А еще говорят мусульмане братья
у вайнахов это постоянно, дон. недавно в нице похожий конфликт был, дон, а чеченцев в нице много, дон. по какой то причине, дон, им легко давали убежище тут, дон
Выходцы из Чечни также извинились перед горожанами, которых могли напугать.
Респект братьям из Чечни
Ух абу усиленно воображает себя негром через постинг картинок о привилегиях.
Видно от славян-борцух бегал часто.
Ух абу усиленно воображает себя негром
Абу и есть негр
Обычный тухлый любитель узеньких штанишек, не более.
Непонял, ты че исламофоб?
Ты ненавидишь Абу потому что он мусульманин?
Зачём срёшь ответами?
Не люблю бомбы и религии в которых прописано убивать всех необращённых в эту религию.
Про ненависть к абу я ничего не писал, а вот он славян (не отдельных, а вот прямо всех; и в его сознании где он сам модный угнетённый негр, славяне это белые угнетатели) явно тихонько не любит и постепенно начинает раскручивать эту тему.
– Писать в объявлениях про национальность неправильно
– Совсем эти хачи-русофобы охурмели!
не имеют ничего против полицейских
Но на всякий случай решили заняться этим делом сами
{мем: спасибо: Абу}
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