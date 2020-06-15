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Новости
Ольга Щербинина
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Во Франции прошли столкновения выходцев из Чечни с наркоторговцами. Пострадали не менее 10 человек Материал редакции

Причиной конфликта стало избиение 16-летнего чеченца бандой наркоторговцев.

41 комментарий
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Скриншот из сюжета телеканала France Info

Ночью 13 июня во французском Дижоне начались беспорядки. Несколько десятков человек в капюшонах напали на кальянную Le Black Pearl («Чёрная жемчужина»), сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.

В массовой драке участвовали наркоторговцы магрибского происхождения и выходцы из Чечни. Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвёртками и бейсбольными битами. Полиция разогнала участников беспорядков, применив слезоточивый газ, однако задержаний не произошло.

По данным французских СМИ, причиной столкновений стало избиение 16-летнего представителя кавказской общины, который находится в тяжёлом состоянии. После этого «чеченцы со всей Франции собрались, чтобы поехать в Дижон».

al chechnya @Alchechnya
Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . https://t.co/ZOXy7mkYQ5

Вице-прокурор Дижона сообщил о десяти раненых, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии. В ночь на 14 июня в районе Грезиль раздались выстрелы, был ранен мужчина. Сообщается, что это связано с с конфликтом между представителями чеченской диаспоры и наркодилерами.

По данным телеканала France Info, в ночь на 14 июня представители конфликтующих сторон назначили встречу, чтобы урегулировать разногласия, но никто из наркоторговцев не пришёл. Городские власти направили в районы беспорядков полицейское подкрепление.

По словам выходцев из Чечни, их цель — обезопасить чеченцев, живущих в Дижоне, и они планируют возвращаться туда, пока вопрос не разрешится. Они подчеркнули, что «не имеют ничего против полицейских», но хотят разобраться с наркоторговцами. Выходцы из Чечни также извинились перед горожанами, которых могли напугать.

#новости #франция #чечня

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41 комментарий
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Serg Bootlegger

18

Так будут решаться вопросики при анкапе

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Артур Логвинов

Serg
0

НАП? Какой такой НАП? Анкап это же как в Сомали, да?

Ответить

Oleg Rusakov

Артур
1

Ну вот и подъехали регуляторы НАП с арматурой и коллективно постановили, что это не агрессия, а принуждение к миру.

Ответить

Захар Женов

16

чеченцы

извинились

Ответить

Nevi Lant

Захар
0

Видимо боятся, что их там перестанут принимать. У нас бы так извинялись.

Ответить

Ohlong Johnson

Захар
0

Ну они в Европе всё-таки  

Ответить

Недостаточный кран

Захар
0

На французском

Ответить

John Doe

7
Ответить

Mordegard Glezgorv

4

Заходит бесконечное число чеченцев в бар 

Ответить

Alexey Snooker

Mordegard
10

И говорит: ты один приходи, мы тоже одни приедем и нож не бери у нас есть.

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Чечня круто

Ответить

Alexey Snooker

Marhal_New
0

Наруто это круто

Ответить

Дыня из багажника

3

ЭКСКЬЮЗЕ !

Ответить

Shlomo Goldenberg

Дыня
4

экскюзе муа!

Ответить

Alexey Snooker

Shlomo
3

экскюзе муа!

По ебалу на!

Ответить

theLastLetters

Shlomo
2

Пар дон.

Ответить

Андрей Гришин

3

Арабы избили чеченца, чеченцы избили арабов. А еще говорят мусульмане братья

Ответить

Alexey Snooker

Андрей
2

Ну как бы нет, белые чеченцы избили негро-арабов

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
–1

Внутривидовая конкуренция она такая

Ответить

Shlomo Goldenberg

3

у вайнахов это постоянно, дон. недавно в нице похожий конфликт был, дон, а чеченцев в нице много, дон. по какой то причине, дон, им легко давали убежище тут, дон

Ответить

hyposlasher

3

Выходцы из Чечни также извинились перед горожанами, которых могли напугать.

Респект братьям из Чечни

Ответить

Словесный Интервент

1
2ch/Двач
В Дижоне (Франция) наркобарыги арабского происхождения избили чеченца и всё заверте…

Выходцы из Чечни съехались в Дижон со всей Франции и избили по меньшей мере 10 человек, несколько находятся в тяжёлом состоянии.
Ответить

Mezzo Deesa

Словесный
5

Ух абу усиленно воображает себя негром через постинг картинок о привилегиях.
Видно от славян-борцух бегал часто.

Ответить

Alexey Snooker

Mezzo
1

Ух абу усиленно воображает себя негром

Абу и есть негр

Ответить

Mezzo Deesa

Alexey
1

Обычный тухлый любитель узеньких штанишек, не более.

Ответить

Alexey Snooker

Mezzo
0

Непонял, ты че исламофоб?

Ответить

Карина Мирзаева

Alexey
0

Да он боится их. Уже выясняла недавно.

Ответить

Alexey Snooker

Mezzo
0

Ты ненавидишь Абу потому что он мусульманин?

Ответить

Mezzo Deesa

Alexey
1

Зачём срёшь ответами?

Не люблю бомбы и религии в которых прописано убивать всех необращённых в эту религию.

Про ненависть к абу я ничего не писал, а вот он славян (не отдельных, а вот прямо всех; и в его сознании где он сам модный угнетённый негр, славяне это белые угнетатели) явно тихонько не любит и постепенно начинает раскручивать эту тему.

Ответить

Oleg Rusakov

Mezzo
1

– Писать в объявлениях про национальность неправильно
– Совсем эти хачи-русофобы охурмели!

Ответить

Mezzo Deesa

Oleg
0

Да.

Ответить

Словесный Интервент

Словесный
0

По ссылке ещё 7 видео 

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Нелепый клуб

2

«Чеченцы со всей Франции»...
Та вот где они все оказывается!

Ответить

Стандартный коктейль

1

Передел рынка.

Ответить

Убедительная Геосфера

1

не имеют ничего против полицейских

Но на всякий случай решили заняться этим делом сами

Ответить

Анна Пунанс

0

2020 не перестаёт удивлять 

Ответить

Ze Katze

0

Чечня круто 

Ответить

С Осмыслом

0

{мем: спасибо: Абу}

Ответить

С Осмыслом

С
0

где бот?

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vvtwittep

0

Из этого аккаунта можете накидать видосов в статью
https://twitter.com/tvjihad/

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Захар Родионов

0

Gang of Dijone

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