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Так ведомство прокомментировало резонансное видео задержания.
МВД по Краснодарскому краю прокомментировало видео, на котором полицейский душил подростка во время задержания. Ведомство в разговоре с «Подъёмом» заявило, что юноша сам напал на сотрудника полиции.
По предварительным данным, подросток находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — это показали результаты медицинского освидетельствования. Его могут привлечь к административной отвественности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и потреблении наркотических средств.
В МВД заявили, что действия сотрудников во время задержания проверят.
Они всегда будут говорить, что "напал" и "вёл себя агрессивно"
А он будет говорить что ни причем...
В этом споре об одной стороне точно известно, что она в 100% случаев врет.
Жуткий браслет
В данной истории, кнчн, будут врать обе стороны. Но дядя ляо не для того делает нам копеечные бадиками уже 10 лет, шоб мы тут препирались.
На самом деле, вся цитата, да и полный текст релиза – это стандартный шаблон для всех пресс-служб мвд. Там просто вставляют нужные слова для конкретного происшествия. Так что да, они всегда будут так говорить
подросток находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Да то ему менты суки в кровь подкинули
Нельзя дома находиться в состоянии алкогольного опьянения?
Вспомни 8летнего ребенка, которого признали пьяным
Ты прав, разве бывает такое, чтобы подростки пили и наркоманили? тем более в России
В соответствии с законодательством инспектор ППСП применил матерные местоимения 3-го уровня.
Импортный Слава
Да что восьмилетний, у нас шестилетний пьяный ребёнок есть
https://www.newsler.ru/incidents/2020/03/24/delo-pyanogo-malchika-poyavilis-novye-podrobnosti
Не, после сбитого мальчика они это боятся делать! Страшно!
Заявление мвд под копирку стандартное, прям идеальное.
Я так понимаю, комментаторы тж хотят, чтобы, когда на них агресирует бухой неадекват, прибывшая полиция с ним вежливо поговорила и составила протокол? Сила - это инструмент. Не отрицаю, что бывает произвол и все такое, но подобные ролики редко вызывают жалость после недавнего ролика с контекстом, в котором сотрудники полиции кучу раз попросили неадекватных хабалок выполнить требования вежливо. Если в вашем мире все адекватные люди и нет непробиваемого быдла, завидую.
Жуткий браслет
комментаторы тж хотят, чтобы александр марков не выяснял за незнакомого человека со слов ментов, был ли тот бухой неадекват.
а в случае ЕСЛИ на них агрессирует бухой неадекват, молча клали его в пол, надевали наручники и в рацию сообщали "10.1 оффисер воз андер оссолт" вместо того, что мы на самом деле наблюдаем.
Полицейский был в два раза больше и с напарником. Молча скрутить, уложить и в наручники. А на видео я вижу агрессивное быдло в форме. Я понимаю, малолетний пьяный дебил, быкует на тебя и всё такое, но, мне кажется, полицейский должен уметь держать себя в руках.
А в случае непробиваемого быдла - за руки-за ноги унести это быдло в участок, где составить протокол о правонарушении. Можно не душить, если оно не лезет душить само.
Ну парень реально там на балконе что-то делал!!!Уж точно не цветочки поливал!
Ссал на полицейский автомобил, не иначе
Может он спрятаться хотел
Он хотел показать друзьям и прибывшим ментам звезду, которую он открыл. Это был кружок юных астрономов.
У меня, кстати, на балконе кресло стоит - я там книжки читаю.
А у меня ружьё на балконе
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А у меня - лыжи.
У меня тоже и велосипед ещё
Импортный Слава
А велосипед я продал. Теперь жалею: эх, покатался бы сейчас (но новый покупать жаба душит)
Сталинский Филипп
Мефедрон в окно выкидывал
Бля, начинается! Начинается и у нас, наконец-то. Короче, когда начнётся полноценный кипиш, усатого пресс-секретаря не трогайте, он мой