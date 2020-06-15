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Новости
Алексей Боржонов
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МВД заявило о нападении подростка на полицейского в Краснодарском крае. Тот душил юношу при задержании Материал редакции

Так ведомство прокомментировало резонансное видео задержания.

44 комментария
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МВД по Краснодарскому краю прокомментировало видео, на котором полицейский душил подростка во время задержания. Ведомство в разговоре с «Подъёмом» заявило, что юноша сам напал на сотрудника полиции.

Молодой человек с признаками опьянения вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. На требования о прекращении противоправных действий не реагировал. В ходе возникшего конфликта молодой человек напал на сотрудника полиции. В соответствии с законодательством инспектор ППСП применил физическую силу.

МВД по Краснодарскому краю

По предварительным данным, подросток находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — это показали результаты медицинского освидетельствования. Его могут привлечь к административной отвественности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и потреблении наркотических средств.

В МВД заявили, что действия сотрудников во время задержания проверят.

  • Видео, на котором полицейский душит подростка, появилось в сети 15 июня. По словам очевидцев юноша в компании других молодых людей громко слушал музыку, из-за чего соседи вызвали полицию;
  • В МВД «Подъёму» подтвердили, что звонок поступил от жительницы дома. Она рассказала полиции, что молодые люди кричали, выбрасывали из окна предметы, а на лестничной клетке была кровь. Одного из подростков госпитализировала скорая.
На Кубани полицейский душил подростка при…
В полиции рассказали, что подросток находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения…
tjournal.ru

#новости #происшествия

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44 комментария
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Убедительная Геосфера

19

Полицейский же напротив, вел себя крайне дружелюбно

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Алиса Селезнёва

12

Они всегда будут говорить, что "напал" и "вёл себя агрессивно"

Ответить

Рыбий Глаз

Алиса
4

А он будет говорить что ни причем...

Ответить

Artem Gruzdev

Рыбий
1

В этом споре об одной стороне точно известно, что она в 100% случаев врет.

Ответить

Жуткий браслет

Artem
0

В данной истории, кнчн, будут врать обе стороны. Но дядя ляо не для того делает нам копеечные бадиками уже 10 лет, шоб мы тут препирались.

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Игорь Туманов

Алиса
0

На самом деле, вся цитата, да и полный текст релиза – это стандартный шаблон для всех пресс-служб мвд. Там просто вставляют нужные слова для конкретного происшествия. Так что да, они всегда будут так говорить

Ответить

alexferman

5

подросток находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Да то ему менты суки в кровь подкинули

Ответить

Словесный Интервент

alexferman
6

Нельзя дома находиться в состоянии алкогольного опьянения? 

Ответить

Андрей Гришин

alexferman
3

Вспомни 8летнего ребенка, которого признали пьяным

Ответить

alexferman

Андрей
2

Ты прав, разве бывает такое, чтобы подростки пили и наркоманили? тем более в России

Ответить

Жуткий браслет

alexferman
2

В соответствии с законодательством инспектор ППСП применил матерные местоимения 3-го уровня.

Ответить

Импортный Слава

Андрей
0

Да что восьмилетний, у нас шестилетний пьяный ребёнок есть
https://www.newsler.ru/incidents/2020/03/24/delo-pyanogo-malchika-poyavilis-novye-podrobnosti

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Рыбий Глаз

alexferman
1

Пидоры...

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Жуткий браслет

alexferman
1

Не, после сбитого мальчика они это боятся делать! Страшно!
Заявление мвд под копирку стандартное, прям идеальное.

Ответить

Александр Марков

0

Я так понимаю, комментаторы тж хотят, чтобы, когда на них агресирует бухой неадекват, прибывшая полиция с ним вежливо поговорила и составила протокол? Сила - это инструмент. Не отрицаю, что бывает произвол и все такое, но подобные ролики редко вызывают жалость после недавнего ролика с контекстом, в котором сотрудники полиции кучу раз попросили неадекватных хабалок выполнить требования вежливо. Если в вашем мире все адекватные люди и нет непробиваемого быдла, завидую.

Ответить

Жуткий браслет

Александр
8

комментаторы тж хотят, чтобы александр марков не выяснял за незнакомого человека со слов ментов, был ли тот бухой неадекват.
а в случае ЕСЛИ на них агрессирует бухой неадекват, молча клали его в пол, надевали наручники и в рацию сообщали "10.1 оффисер воз андер оссолт" вместо того, что мы на самом деле наблюдаем.

Ответить

Алексей Ефименко

Александр
2

Полицейский был в два раза больше и с напарником. Молча скрутить, уложить и в наручники. А на видео я вижу агрессивное быдло в форме. Я понимаю, малолетний пьяный дебил, быкует на тебя и всё такое, но, мне кажется, полицейский должен уметь держать себя в руках.

Ответить

Убедительная Геосфера

Александр
1

А в случае непробиваемого быдла - за руки-за ноги унести это быдло в участок, где составить протокол о правонарушении. Можно не душить, если оно не лезет душить само.

Ответить

fFamous

2

Почему у наших ментов нет камер на плече?

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andorus

fFamous
0

Лучше лазер

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Zero-zero-one

1

Ну парень реально там на балконе что-то делал!!!Уж точно не цветочки поливал!

Ответить

Импортный Слава

Zero-zero-one
2

Ссал на полицейский автомобил, не иначе

Ответить

Zero-zero-one

Импортный
0

Ну конечно,щас ведь модно так делать,хайпанул немножко

Ответить

Алиса Селезнёва

Zero-zero-one
1

Может он спрятаться хотел

Ответить

alexferman

Алиса
2

Он хотел показать друзьям и прибывшим ментам звезду, которую он открыл. Это был кружок юных астрономов.

Ответить

Zero-zero-one

Алиса
0

Неее,с чего прятаться?

Ответить

Импортный Слава

Zero-zero-one
0

У меня, кстати, на балконе кресло стоит - я там книжки читаю.

Ответить

Artem Gruzdev

Импортный
2

Это скрытая форма массового мероприятия.

Ответить

Zero-zero-one

Импортный
0

А у меня ружьё на балконе

Ответить

Автоматический файл

Zero-zero-one
4
Ответить

Жуткий браслет

Автоматический
0

... 500 комментов спустя

Ответить

Алиса Селезнёва

Zero-zero-one
1
Ответить

Импортный Слава

Zero-zero-one
0

А у меня - лыжи.

Ответить

Zero-zero-one

Импортный
0

У меня тоже и велосипед ещё

Ответить

Импортный Слава

Zero-ze…
1

А велосипед я продал. Теперь жалею: эх, покатался бы сейчас (но новый покупать жаба душит)

Ответить

Zero-zero-one

Импортн…
1

Велодорожек мало ещё(

Ответить

Алиса Селезнёва

Импортный
0

А у меня не застеклен, и голуби развели там срач ((

Ответить

Сталинский Филипп

Zero-zero-one
0

Мефедрон в окно выкидывал

Ответить

Zero-zero-one

Сталинский
0

Травку прятал,ну очевидно же)

Ответить

Сталинский Филипп

0

То есть мусорские угрозы физической расправы с обилием мата — это норм?

Ответить

Импортный Слава

0

На балконе он нападал на полицейского, ну-ну

Ответить

Рыбий Глаз

Импортный
0

Ты руки побрил...

Ответить

andorus

Импортный
0

Слышал, что тебе мусор дверь выбивал 

Ответить

Дмитрий Unknown

0

Бля, начинается! Начинается и у нас, наконец-то. Короче, когда начнётся полноценный кипиш, усатого пресс-секретаря не трогайте, он мой

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