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Новости
Ольга Щербинина
8351

В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским. По данным СМИ, пострадали два инспектора ДПС и сам нападавший Материал редакции

Изначально сообщалось, что стрельбу начал таксист.

153 комментария
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На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. По предварительным данным, ранены два инспектора ДПС. Очевидец стрельбы рассказал, что таксист сделал около пяти-шести выстрелов и ранил полицейского в руку, голову и живот.

Обновлено в 18:05 Как уточнили в ГУ МВД по Москве, стрельбу открыл прохожий. В связи с этим мы изменили заголовок новости, заменив слово «таксист» на «прохожий».

Нападавшего задержали, он был ранен ответным огнём. Жизни одного из полицейских ничто не угрожает, второй в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Момент стрельбы

По данным ТАСС, нападавший в момент перестрелки находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший — приезжий с Кавказа.

На месте работают полиция и медики. На место стрельбы на Ленинском в Москве направился глава столичного управления СК Андрей Стрижов.

Обновлено в 17:25 Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

#новости #москва #происшествия

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
5
53
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153 комментария
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Ночной корабль

71

В конституции надо прописать запрет на 90-ые! 

Ответить

Правоохранительный микроскоп

Ночной
2

И запрет их упоминанию. 

Ответить

Agaf Onaf

Правоохранитель…
0

САМ ЗНАЕШЬ КОГДА

Ответить

Neo

Ночной
0

И ты бы голосовал да с теми недостатками, которые сейчас форсят? Тьфу на тебя тахтады*рка!

Ответить

Дыня из багажника

51

Мне вот интересно, кто этот человек который постоянно стоит у окна и всегда успевает достать телефон и всё заснять? Тут же неочевидно началась стрельба.

Ответить

плюшевый батон

Дыня
11

Еще и работа с зумом как у лучших мастеров.  То есть ок, приблизить и я смогу, но додуматься в такой ситуации уйти на общий план потом.

Ответить

Дыня из багажника

плюшевый
1
Ответить

Миша Сергеев

Дыня
1

Это пешки Навального подстроили что бы дистабилизировать ситуацию в страааане

Ответить

Виноватый велосипед

Миша
0

Это бот Каца

Ответить

Amir Name

Виноватый
0

это сам Кац таксистом подрабатывал 

Ответить

# realfiddy

Дыня
–2

READ CAPS
*LIFE SHOT*

Ответить

Vasiliy

Дыня
0

Плюсанул) на перекур вышел. С кем не бывает
Кстати - качество видюхи супер!

Ответить

Сталинский Филипп

39

Оценка поездки — 5 лет

Ответить

Кирилл Петровский

Сталинский
3

Там все 15

Ответить

Сталинский Филипп

Кирилл
0

Тогда шутка не клеится, в приложениях пока 5 звезд максимум

Ответить

Kyler

Сталинский
1

Значительно больше...

Ответить

roos lan

21

Подозрительно часто начали стрелять у нас гражданские. Может пора расширить полномочия полюцаем?

Ответить

Дыня из багажника

roos
17

Возможно эта "случайная" стрельба и есть подготовка общественного мнения для обоснования расширения полномочий полицейских) 

Ответить

roos lan

Дыня
18

ай молодца, разгадал мой сканворд!)

Ответить

Дыня из багажника

roos
6

@Владимир Путин тут юзер ТЖ твой сканворд разгадал

Ответить

SndP

Дыня
2

метро уже взрывали для тех же целей, так что почему бы и нет ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Дыня из багажника

SndP
4

Да чего они только не взрывали уже для этих целей

Ответить

Дмитрий Чернов

Дыня
0

Но больше всего взрываются жопы порядочных граждан

Ответить

Андрей Гришин

Дыня
0

Тогда стрельба уже начнется не случайная

Ответить

Денис Лапин

Дыня
0

Случайная или нет, но возможность вполне удобная

Ответить

Rodion Kutsaev

roos
7

Для этого и будут голосование за поправки. Долой беспредел!

Ответить

Жуткий браслет

roos
1

сканворд сканвордом, но разве у них каких-то ещё нет, полномочий-то? кроме стрельбы по беременным, насколько я помню последнюю редакцию

Ответить

Аркадий Иванов

roos
0

Вот это смекал очка.

Ответить

alexferman

11

Как-то они непрофессионально сработали

Ответить

Приятный танк88

alexferman
14

Ага, мусор спиной повернулся к раненому, что-то интересное услышал в другой стороне.

Ответить

Сергей Морозов

Приятный
1

Перестрелка, ранение, шок, дезориентация.

Ответить

Приятный танк88

Сергей
15

Ставлю на долбоёбизм и бездарность мусоров.

Ответить

Евгений Клочков

Приятный
5

Сомневаюсь, что гайцы в Москве натренированы не терять голову в перестрелке и не впадать в легкий ахуй

Потому неудивительно, что дезориентированный коп зачем-то в сторону подался

Ответить

Приятный танк88

Евгений
13

Нахуй тогда оружие истеричным девочкам?

Ответить

Евгений Клочков

Приятный
6

скорее вопрос - почему забивают на подготовку к подобным ситуациям

Ответить

Приятный танк88

Евгений
9

Ты ещё спроси, как жиробасы аттестацию проходят.

Ответить

Евгений Клочков

Приятный
9

ТЯЖЕЛО (фить-ха)

Ответить

Относительный

Приятный
–1

Как жиробасы аттестацию проходят?

Ответить

alexferman

Приятный
0

"Бесплатные хотдоги!"

Ответить

Евгений Мартынов

alexferman
–16

Сейчас местные эксперты объяснят, что надо было дипломатическими переговорами и разговорами, что так вести себя нельзя, попутно сдав вооруженной обезьяне табельное оружие.

Ответить

Vladimir

Евгений
19

Такие случаи показывают только слабость ментов перед оружием, перед школьниками то они все герои

Ответить

Евгений Мартынов

Vladimir
–9

Как они это показывают? 

Ответить

alexferman

Евгений
4

Встать на колено и взывать к совести

Ответить

Жуткий браслет

Евгений
1

Только хотел сказать, надо было эффектно бросить таксиста на пол и душить, ой, почему же не вышло.

Ответить

Евгений Мартынов

Жуткий
–4

К чему этот высер? Или не даёт покоя пост про профилактический пиздюль малолетнему меломану-имбецилу?

Ответить

Жуткий браслет

Евгений
2

Не знаком с твоей мамкой, не могу уточнить по первому вопросу.
Но мне очень нравится, как ты производишь дерьмо для самостоятельного поедания, даже продавать ничего не надо :3

Ответить

Евгений Мартынов

Жуткий
0

Понятно, значит сказать нечего. 

Ответить

Жуткий браслет

Евгений
–1

Падажжи щас мемас запощу

Ответить

Приятный танк88

Жуткий
0

Таксист лучше владеет баръба.

Ответить

Жуткий браслет

Приятный
0

Судя по отсутствию на стрелке помянутых ниже 9 машин такси, увы, он не брат.
Хотя, может, не успели ещё.

Ответить

Константин Иванов

alexferman
0

Не удивлюсь, если окажется, что таксист стрелял из оружия которое отобрал у первого полицейского.

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

13

Мне нравится, как все обступили полицейского, а таксист тупо валяется в сторонке

Ответить

Дыня из багажника

Контрабандист
5

Прощаются

Ответить

Владимир Опушко

Дыня
–2

Слушают последнюю волю.
- Так, ты покажи сиськи, а ты доставай хуй и дрочи. Мне дрочи, не себе!

Ответить

Михаил Бочаров

Владимир
3
Ответить

Виноватый велосипед

Контрабандист
2

Можешь приехать, помочь бедолаге

Ответить

Приятный танк88

14

Угадаю цвет жопы стрелявшего с первой попытки.

Ответить

Вася Пупкин

Приятный
0

Язык в очко сувал?

Ответить

Приятный танк88

Вася
1

Тебя тот хач обманул, это необязательно в случае со стрельбой в москвабаде.

Ответить

Freon

1

В Москве таксист

СМИ сообщают, что стрелявшим был таксист.

В заге хотели написать «мужчина»?

Ответить

Андрей Капралов

Freon
22

таксист

Ответить

Ze Katze

Freon
0

А может он трансгендер. Или у тебя только 2 гендера существуют,ты,цисгендерный подонок!!

Ответить

Детский коктейль

6

GTA: Криминальная Россия

Ответить

Алиса Селезнёва

5

Не могу не заметить, что полицейские вели себя очень смело. Первый вообще бежал на таксиста, когда тот в упор практически стрелял, жесть

Ответить

Masha Kovalyova

Алиса
1

Звучит как "очень глупо", а не "очень смело"

Ответить

Алиса Селезнёва

Masha
0

Объективно смело, не могу придраться. Я не спец и не знаю, что они должны делать в такой ситуации. Но таксист с пистолетом однозначно опасен, поэтому действия их логичны

Ответить

alexferman

Masha
0
Ответить

Дыня из багажника

3

Я насчитал 9 тачек полицейских. На одного раненого/убитого мента. 

Ответить

Насущные Проблемы

Дыня
6

Должно быть 9 такси рядом.

Ответить

Дыня из багажника

Насущные
1

Они в отличие от этих работают)

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
4

@Карина Мирзаева не рвись, это не про твоего 

Ответить

Карина Мирзаева

Дыня
1

Я поставила 2 минуса там где ты не прав, что на убийства гражданских полиция не едет. Мне надо оправдываться что я не рвусь? Не будь фарфоровым. Из-за пары минусов писать что кто-то порвался
Плюс поставила на всякий случай

Ответить

Дыня из

Карина
0

Возможно прав, а возможно нет, на всё воля Возможного 

Ответить

Дыня из

Дыня
0

Ставь еще один !

Ответить

Жуткий браслет

Дыня
0

Ставлю минус за вёрстку комитета, унижающую длинные ники.

Ответить

Карина Мирзаева

Дыня
–2

Теперь мы квиты, но будь осторожнее) в следующий раз поставишь мне минусы я тоже буду требовать возмещения

Ответить

Дыня из

Карина
0

У меня когда друга убили, приехала 1 машина с двумя ментами )

Ответить

Карина Мирзаева

Дыня
0

Ну серьёзно ты сейчас сравниваешь перестрелку в центре города и убийство где-то в частном секторе (не знаю подробностей и не хочу задеть)

Ответить

Дыня из

Карина
1

Не, я знаю о чем говорю, и примеров у меня еще много, я не хочу здесь всё писать) Очевидно, что менты к своим приезжают всегда батальонами, и защищают также, чем обычных гражданских

Ответить

Карина Мирзаева

Дыня
–1

Нет, это не правда. Когда перестрелки в центре города. В кого бы не стреляли приедут все машины, которые могут. Я предлагаю тебе посмотреть в сети интернет фото с места событий.

Ответить

Дыня из

Карина
1

Предлагаю меня не переубеждать в том, что я видел лично. Может в каких-то резонансных вещах, куда едет сми - да, скатываются. А в большинстве своем прикатывается какое-нибудь ведро с двумя человечками еле связывающие два слова

Ответить

Карина Мирзаева

Дыня
–1

Но если убийцы нет на месте, лежит труп холодный зачем ехать 10 машинам?? Или какой-то алкаш устроил поножовшину и при ментах падает (т е не опасен) то зачем всем ментам там собирается?
А когда человек стреляет и оказывает сопротивление и может зацепить ещё и случайных прохожих то едут все кто может. И да ещё туда едут СМИ то есть ты вроде как сам со мной согласился 🤷🏻‍♀️ но говоришь что тебя не надо переубеждать)

Ответить

Дыня из

Карина
1

Я говорю что знаю, спорить с тобой не буду, во первых незачем, во вторых незачем, в третьих незачем)

Ответить

Дыня из

Дыня
0

Всё про всех знаешь, где алкаш был, где стрельба, где чо) агагагага)

Ответить

Карина Мирзаева

Дыня
0

Но ты же пишешь что не едут 10 машин на "рядовое" убийство, я тебе примеры "рядовых" убийств привела.

Ответить

Чехол от очков

Карина
0

Когда несколько недель назад несколько мужиков из Оренбурга стреляли в жилых кварталах из охотничьих карабинов их задерживал одинокий философски грустный полицейский с пузиком. Видео где-то есть на просторах сети интернет и в тж

Ответить

Карина Мирзаева

Чехол
0

Может подкрепление было в пути?) или в полиции есть телепорт?

Ответить

Алексей Селезнев

Дыня
0

В новостях про поддержку бизнеса у тебя два предприятия. В новостях про поддержку людей ты обычный физик. В новостях про убийство у тебя убили кого то. Фантазёр и вправду)

Ответить

Олег Ивахнов

Алексей
0

Что ты хотел от дыни?

Ответить

Артём Мазанов

Дыня
3

И это еще мало, так во всех странах, на вызов о стрельбе приезжают все экипажи вокруг 

Ответить

Дыня из багажника

Артём
–1

На вызов о стрельбе в сотрудника МВД, или в любого человека? У нас только на вызов о стрельбе в сотрудника МВД)

Ответить

Аркадий Иванов

Дыня
3

Блять, что ты несёшь. Типа перестрелка, и всем должно быть похуй?

Ответить

Дыня из багажника

Аркадий
–2

Ну перестрелка и перестрелка, обстоятельства - 1 таксист. Нахуй там 8 машин и 1 микроавтобус ментов? Они бунт сдерживать приехали чтоли?

Ответить

Amir Name

Дыня
–1

тебе надо устроиться начальником полиции будешь определять куда сколько полицаев должно поехать

Ответить

Дыня из

Amir
0

тебе надо устроиться генералом, будешь начальников полиции рассаживать по местам

Ответить

Amir Name

Дыня
0

генералиссимусы генералами не будут 

Ответить

Товарный Филипп

4
Ответить

ruslan drunknzero

4

Раньше думал только в кино бывает, что врага не добивают, а отворачиваются и отвлекаются на другие дела

Ответить

Zero-zero-one

1

Не ну на лицо ущемление прав таксистов,требую его освобождения!

Ответить

Amir Name

Zero-zero-one
2

#ТаксистЛайвсМэттер

PS может его уже не спаси

Ответить

Zero-zero-one

Amir
1

#ТаксистЛайвсМэттер

Ответить

Эмиль Сулейманов

Zero-zero-one
2

Разве что освобождение от оков земных

Ответить

alexferman

–5

Враньё же, очередного невиновного подстрелили и теперь отмазываются

Ответить

Юлия Солодова

2

как много комментов о конституции в которую теперь требуется и это внести. срочно и обязательно. а то ведь раньше в конституции черным по-белому написано было: таксистам можно и нужно стрелять по полицейским. Ох уж это обнуление, мать его ети... со всем кланом олигархов у власти...

Ответить

# realfiddy

Юлия
–4

Top comment 📌✅

Ответить

GARDO/I

2

в голливудских фильмах как-то это красивее выглядит

Ответить

Дмитрий Еруков

2

"По предварительной информации, стрелявший — приезжий с Кавказа."
Да ну нахуй! А мы то думали что с Поволжья блять!

Ответить

# realfiddy

–14

Why video started so early? 

Ответить

Громкий Абдужаббор

#
3

gone away, pidrila

Ответить

# realfiddy

Громкий
–8

Take dicksucer-homophobia ON

Ответить

Кирилл Петровский

1

Вот из-за таких зверьков и появляются все эти идиотские требования: "Выходите с поднятыми руками" и т.д.

Ответить

Недостаточный кран

1

Против пистолета, однако, не такие смелые. 

Ответить

Money Box

1

Чтож он мимо то стрелял..

Ответить

Татьяна Лауринайтене

–1

 народ разбаловали  .  они уже  не подчиняются   полиции  .  кто   вводит моду    не подчинятся .?  каждая  пьяная проститутка   ругается  орет   .  машет руками  . кому надо  чтобы  народ  не подчинялся  ?

Ответить

God Damn

Татьяна
1

Не ругайтесь

Ответить

NightmareZ

0

На втором видео _семь_ ментовских машин. А попробуй вызвать их – хуй кто приедет, все заняты.

Ответить

Рыбий Глаз

NightmareZ
0

Пиздос...

Ответить

NightmareZ

NightmareZ
0

Восемь. Не заметил, там ещё одна серая подъезжает сверху.

Ответить

Рыбий Глаз

NightmareZ
0
Ответить

Приятный танк88

NightmareZ
0

Пиздишь. Да и откуда тебе, питеку киевскому, знать?

Ответить

ПРИЯТНЫЙ ЗИДАР

–1
Ответить

Андрей Галицкий

–6

Tadzhik lives matter

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
–1

Таджики не с Кавказа

Ответить

Словесный Интервент

0
Baza
По предварительным данным, на сотрудников полиции напал мужчина, которого остановили для проверки документов.

Ответным огнём преступник был ранен.
Ответить

Amir Name

Словесный
1

лол, вот это предварительные данные, они просто видос пересказали

Ответить

Словесный Интервент

Amir
0

А что еще они могли сообщить?

Ответить

Amir Name

Словесный
1

ну например состояние участников перестрелки на данный момент, причину конфликта 

Ответить

Словесный Интервент

Amir
2

 причину конфликта

а еще результаты будщего следствия и решение суда

Ответить

Amir Name

Словесн…
0

а еще сколько будут стоить акции нетфликса, чтобы я закупиться смог 

Ответить

Словесный Интервент

Amir
0
Baza
Следователи восстановили картину произошедшего на Ленинском проспекте в Москве. По предварительным данным, сотрудники полиции находились в своём автомобиле вместе с водителем «Яндекс.Такси», которого они остановили за грязные номера.

В тот момент, когда они оформляли протокол,...
Следователи восстановили картину произошедшего на Ленинском проспекте в Москве. По предварительным данным, сотрудники полиции находились в своём автомобиле вместе с водителем «Яндекс.Такси», которого они остановили за грязные номера.

В тот момент, когда они оформляли протокол, со стороны тротуара к ним неожиданно подошёл мужчина, открыл пассажирскую дверь машины и открыл огонь из пистолета.

Всего он успел выстрелить 6 раз – 4 раза в одного полицейского и 2 раза в его напарника. Ответным огнём он был тяжело ранен в живот. Сам он был вооружён травматическим пистолетом. Раненые им сотрудники полиции сейчас находятся под наблюдением врачей – состояние одного тяжёлое, жизни второго ничто не угрожает.
Ответить

Amir Name

Словесн…
0

во, видишь, добыл инфу, можешь ведь когда захочешь

Ответить

Словесный Интервент

Словесный
–2

Для проверки документов нетолько таксиста могут остановить, да и если таксист, что важного в этой професси, чтобы в загаловке был акцент на этом?

Ответить

Словесный Интервент

Словесный
–1

Добавили в новость видео перестрелки, выглядит она странно, либо кино и игры сформировали неправильное представление, о том, как подобное происходит.

Ответить

убер павукан

Словесный
0

нет взрывов и никто не пуляется лазерами из глаз, охуеть странно выглядит конечн

Ответить

Словесный Интервент

убер
3

Ты утрируешь, меня удивило куда второй полицейский отправился, когда ранил преступника и оставил его лежать на дороге с пистолетом в руках. 

Ответить

убер павукан

Словесн…
–4

у тебя шиза прост

Ответить

Litnikov Danil

Словесн…
0

Увольняться мб

Ответить

С Осмыслом

Словесный
0

кино и игры сформировали неправильное представление

быть того не может(в исследовательских целях можешь открыть, например, liveleak, и сравнить с кино и играми).

Ответить

Андрей Гришин

Словесный
1

Тупо громкий заголовок. Давно пора привыкнуть

Ответить

Евгений Долгий

0

Уф, подумал 90-е, но нет, не 90-е. Слава ПОПЛАВКАМ И ПРОСТИТУЦИИ!

Ответить

Просто Тимуррр

Евгений
0

Обычные будни современного мегаполиса. Конечно, до Америки пока не дотягиваем, погони с вертолетами нет, но дайте время.

Ответить

Евгений Долгий

Просто
1

Ну, слава богу, не 90-е, говорю.

Ответить

Просто Тимуррр

Евгений
0

Ага, Путину спасибо, перевернул календарь.

Ответить

Насущные Проблемы

0

Он чёрный? ПОЧАЛОСЯ?

Ответить

CHEERS, RASA!

0

фотку таксиста тоже в пост разместите. и извинитесь.

Ответить

Stan Majors

0

5 звезд это ж и про такси и про гта)))

Ответить

Недостаточный кран

0

Судя по качеству съёмки, это снимал либо репортер, либо споттер. 

Ответить

Kir Kirsky

0

Репортажи под заказ поправок о полиции

Ответить

Newman

0

Дауны щас напишут «нет плохих наций»

Ответить

Zeleny Ded

Newman
0

Ну вообще так и есть. Если меня один раз русский зек пытался наебать, то все русские такие? Конечно нет! В школе тоже был конфликт с ассирийцем (именно с ассирийцем, а не сирийцем), то тоже должен негативно ко всем, тем более учитывая, что других я не видел

Ответить

Lim Kirsanov

–4

Жизни одного из полицейских ничто не угрожает

Жаль

Ответить

Андрей Гришин

Lim
0

Ты заигрался. Одно дело когда быдло-полицай явный, но тут точно не тот контекст

Ответить

Максим Ростокин

Андрей
1

Проводятся учения)

Ответить
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