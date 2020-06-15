Прямой эфир
СМИ сообщают, что стрелка остановили для проверки документов.
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. По предварительным данным, ранены два инспектора ДПС. Очевидец стрельбы рассказал, что таксист сделал около пяти-шести выстрелов и ранил полицейского в руку, голову и живот.
Стрельба произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов, сообщает Mash. Нападавшего задержали, он был ранен ответным огнём. Жизни одного из полицейских ничто не угрожает, второй в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
По данным ТАСС, нападавший в момент перестрелки находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший — приезжий с Кавказа.
На месте работают полиция и медики. На место стрельбы на Ленинском в Москве направился глава столичного управления СК Андрей Стрижов.
Мне вот интересно, кто этот человек который постоянно стоит у окна и всегда успевает достать телефон и всё заснять? Тут же неочевидно началась стрельба.
Еще и работа с зумом как у лучших мастеров. То есть ок, приблизить и я смогу, но додуматься в такой ситуации уйти на общий план потом.
Это пешки Навального подстроили что бы дистабилизировать ситуацию в страааане
Подозрительно часто начали стрелять у нас гражданские. Может пора расширить полномочия полюцаем?
Возможно эта "случайная" стрельба и есть подготовка общественного мнения для обоснования расширения полномочий полицейских)
Жуткий браслет
сканворд сканвордом, но разве у них каких-то ещё нет, полномочий-то? кроме стрельбы по беременным, насколько я помню последнюю редакцию
Как-то они непрофессионально сработали
Сейчас местные эксперты объяснят, что надо было дипломатическими переговорами и разговорами, что так вести себя нельзя, попутно сдав вооруженной обезьяне табельное оружие.
Только хотел сказать, надо было эффектно бросить таксиста на пол и душить, ой, почему же не вышло.
К чему этот высер? Или не даёт покоя пост про профилактический пиздюль малолетнему меломану-имбецилу?
Не знаком с твоей мамкой, не могу уточнить по первому вопросу.
Но мне очень нравится, как ты производишь дерьмо для самостоятельного поедания, даже продавать ничего не надо :3
Понятно, значит сказать нечего.
Приятный танк88
Ага, мусор спиной повернулся к раненому, что-то интересное услышал в другой стороне.
Перестрелка, ранение, шок, дезориентация.
Приятный танк88
Ставлю на долбоёбизм и бездарность мусоров.
Сомневаюсь, что гайцы в Москве натренированы не терять голову в перестрелке и не впадать в легкий ахуй
Потому неудивительно, что дезориентированный коп зачем-то в сторону подался
Нахуй тогда оружие истеричным девочкам?
скорее вопрос - почему забивают на подготовку к подобным ситуациям
Ты ещё спроси, как жиробасы аттестацию проходят.
Мне нравится, как все обступили полицейского, а таксист тупо валяется в сторонке
Прощаются
Слушают последнюю волю.
- Так, ты покажи сиськи, а ты доставай хуй и дрочи. Мне дрочи, не себе!
В Москве таксист
СМИ сообщают, что стрелявшим был таксист.
В заге хотели написать «мужчина»?
Я насчитал 9 тачек полицейских. На одного раненого/убитого мента.
Должно быть 9 такси рядом.
Они в отличие от этих работают)
@Карина Мирзаева не рвись, это не про твоего
Я поставила 2 минуса там где ты не прав, что на убийства гражданских полиция не едет. Мне надо оправдываться что я не рвусь? Не будь фарфоровым. Из-за пары минусов писать что кто-то порвался
Плюс поставила на всякий случай
Теперь мы квиты, но будь осторожнее) в следующий раз поставишь мне минусы я тоже буду требовать возмещения
Ну серьёзно ты сейчас сравниваешь перестрелку в центре города и убийство где-то в частном секторе (не знаю подробностей и не хочу задеть)
Нет, это не правда. Когда перестрелки в центре города. В кого бы не стреляли приедут все машины, которые могут. Я предлагаю тебе посмотреть в сети интернет фото с места событий.
И это еще мало, так во всех странах, на вызов о стрельбе приезжают все экипажи вокруг
На вызов о стрельбе в сотрудника МВД, или в любого человека? У нас только на вызов о стрельбе в сотрудника МВД)
Блять, что ты несёшь. Типа перестрелка, и всем должно быть похуй?
Ну перестрелка и перестрелка, обстоятельства - 1 таксист. Нахуй там 8 машин и 1 микроавтобус ментов? Они бунт сдерживать приехали чтоли?
Не могу не заметить, что полицейские вели себя очень смело. Первый вообще бежал на таксиста, когда тот в упор практически стрелял, жесть
Не ну на лицо ущемление прав таксистов,требую его освобождения!
PS может его уже не спаси
Раньше думал только в кино бывает, что врага не добивают, а отворачиваются и отвлекаются на другие дела
Why video started so early?
Громкий Абдужаббор
gone away, pidrila
как много комментов о конституции в которую теперь требуется и это внести. срочно и обязательно. а то ведь раньше в конституции черным по-белому написано было: таксистам можно и нужно стрелять по полицейским. Ох уж это обнуление, мать его ети... со всем кланом олигархов у власти...
Вот из-за таких зверьков и появляются все эти идиотские требования: "Выходите с поднятыми руками" и т.д.
народ разбаловали . они уже не подчиняются полиции . кто вводит моду не подчинятся .? каждая пьяная проститутка ругается орет . машет руками . кому надо чтобы народ не подчинялся ?
Tadzhik lives matter
А что еще они могли сообщить?
причину конфликта
а еще результаты будщего следствия и решение суда
Для проверки документов нетолько таксиста могут остановить, да и если таксист, что важного в этой професси, чтобы в загаловке был акцент на этом?
Добавили в новость видео перестрелки, выглядит она странно, либо кино и игры сформировали неправильное представление, о том, как подобное происходит.
нет взрывов и никто не пуляется лазерами из глаз, охуеть странно выглядит конечн
Ты утрируешь, меня удивило куда второй полицейский отправился, когда ранил преступника и оставил его лежать на дороге с пистолетом в руках.
кино и игры сформировали неправильное представление
быть того не может(в исследовательских целях можешь открыть, например, liveleak, и сравнить с кино и играми).
Уф, подумал 90-е, но нет, не 90-е. Слава ПОПЛАВКАМ И ПРОСТИТУЦИИ!
Обычные будни современного мегаполиса. Конечно, до Америки пока не дотягиваем, погони с вертолетами нет, но дайте время.
Ну, слава богу, не 90-е, говорю.