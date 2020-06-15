СМИ сообщают, что стрелка остановили для проверки документов.

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. По предварительным данным , ранены два инспектора ДПС. Очевидец стрельбы рассказал , что таксист сделал около пяти-шести выстрелов и ранил полицейского в руку, голову и живот.

Стрельба произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов, сообщает Mash. Нападавшего задержали, он был ранен ответным огнём. Жизни одного из полицейских ничто не угрожает , второй в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

По данным ТАСС, нападавший в момент перестрелки находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший — приезжий с Кавказа.

На месте работают полиция и медики. На место стрельбы на Ленинском в Москве направился глава столичного управления СК Андрей Стрижов.