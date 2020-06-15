Прямой эфир
Что делать тем, кто против поправок — устраивать бойкот или голосовать против.
15 июня Алексей Навальный и Максим Кац проведут дебаты о том, что делать во время голосования по поправкам в Конституцию. Для того, чтобы договориться о дискуссии, потребовалось несколько дней споров в соцсетях, о которых мы уже написали подробно.
Если кратко, то и Кац, и Навальный выступают против принятия поправок. Однако Кац настаивает на том, чтобы пойти на участок и проголосовать против, тогда как Навальный предлагает «не признавать» происходящее: он устроит бойкот, пусть и допуская ситуацию, при которой кто-то захочет отдать голос «против».
Дебаты пройдут на YouTube-канале журналиста Майкла Наки — в последний момент дебаты перенеслись с 17:00 на 17:30 по московскому времени.
TJ проведёт текстовую трансляцию. Если вы её не видите, обновите, пожалуйста, пост.
Стопудово она завидует его второй паре сисек.
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она же на жёпу смотрит
И как смотрит...
Давай не тезисами, а карточками
Делаем ставки
1 - оба помямлят что-то без толковой дискуссии
2 - нэвэльнэ заовнит каца
3 - кац заовнит нэвэльне
4 - Наки не выдержит и скажет "да еб вашу мать за что меня с поехавшими посадили"
Вторичный бас
Навальный в любимом стиле привяжется к одной детали и будет обзывать оппонента Путиным.
Ебоште трансляцию на трансляцию
Реакцию.
Видеотрансляцию. Где Звезда сидит и пересказывает увиденное в трансляции.
А расскажите (хотя бы кратенько) − кто такой Кац? Чем знаменит? Какие достижения?
Не стёба ради, реально интересно, почему его тут так активно обсуждают.
Интересно ты в интернете бываешь хотя бы иногда? Года с 12го про Каца слышно
А, извините, я и забыл, что у нас весь интернет на этом щукинском депутате замыкается.
Про Навального слышал надеюсь?
Это-то да, помнится, на ЖЖ даже частенько заходил по-началу, потом как-то подзабил. Уже позже на некоторые его видосы натыкался, что-то смотрел. В целом-то тоже нихуя про него не знаю, но это нихуя значительно меньше, чем нихуя про этого самого Каца.
ну фиг знает
Я про Каца знаю месяца полтора, и то потому что на Типичном Краснодаре выкладывали его видео
А так он "широко известен в узких кругах", как говорится
Чел такой заработал покером много денег и ушел в урбанистику, а потом в Яблоко.
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ну короче это такой эм. короче он эээ. ну, он, в общем, известен своими ээээ
Центральный фонарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Центральный фонарь
(ну, или уводиться на другие юрлица)
Или не умудрились.
Вопрос: почему кто-то решил, что к избирателям Кац относится лучше
К - качество
кто такой Кац?
Яблочник ебаный.
его же выгнали от туда?
Яблочник — это навсегда.
Да хуй с горы никому не известный, я бы на месте Навального вообще с ним не дебатировал.
Почему Наки «бывший журналист Эха»? Ещё во вторник он вёл Статус с Шульман
потому что он уходит с эха
Спасибо. А почему? Куда-то позвали, или именно с Эха уходит?
потому что захотел
никуда конкретно не идет, хотя предложения, в т.ч. интересные сыпятся
За Каца! Очень понравились его ролики про СССР.