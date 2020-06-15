Что делать тем, кто против поправок — устраивать бойкот или голосовать против.

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15 июня Алексей Навальный и Максим Кац проведут дебаты о том, что делать во время голосования по поправкам в Конституцию. Для того, чтобы договориться о дискуссии, потребовалось несколько дней споров в соцсетях, о которых мы уже написали подробно.

Если кратко, то и Кац, и Навальный выступают против принятия поправок. Однако Кац настаивает на том, чтобы пойти на участок и проголосовать против, тогда как Навальный предлагает «не признавать» происходящее: он устроит бойкот, пусть и допуская ситуацию, при которой кто-то захочет отдать голос «против».

Дебаты пройдут на YouTube-канале журналиста Майкла Наки — в последний момент дебаты перенеслись с 17:00 на 17:30 по московскому времени.

TJ проведёт текстовую трансляцию. Если вы её не видите, обновите, пожалуйста, пост.

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