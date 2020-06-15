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Сергей Звезда
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Дебаты Навального и Каца о голосовании по Конституции: прямая трансляция и главные тезисы Материал редакции

Что делать тем, кто против поправок — устраивать бойкот или голосовать против.

58 комментариев
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@michaelnacke

15 июня Алексей Навальный и Максим Кац проведут дебаты о том, что делать во время голосования по поправкам в Конституцию. Для того, чтобы договориться о дискуссии, потребовалось несколько дней споров в соцсетях, о которых мы уже написали подробно.

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Если кратко, то и Кац, и Навальный выступают против принятия поправок. Однако Кац настаивает на том, чтобы пойти на участок и проголосовать против, тогда как Навальный предлагает «не признавать» происходящее: он устроит бойкот, пусть и допуская ситуацию, при которой кто-то захочет отдать голос «против».

Дебаты пройдут на YouTube-канале журналиста Майкла Наки — в последний момент дебаты перенеслись с 17:00 на 17:30 по московскому времени.

TJ проведёт текстовую трансляцию. Если вы её не видите, обновите, пожалуйста, пост.

#прямаятрансляция #навальныйкац #политика

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58 комментариев
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Сталинский Филипп

18

Извините-простите

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Владимир Филатов

Сталинский
0

Стопудово она завидует его второй паре сисек.

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Автоматический файл

Владимир
0

она же на жёпу смотрит

Ответить

Владимир Филатов

Автоматический
0

То есть висячие сиськи мы не видели?

Ответить

Litnikov Danil

Автоматический
0

И как смотрит...

Ответить

Игорь Рачук

Litnikov
0
Ответить

Rodion Kutsaev

6

Давай не тезисами, а карточками

Ответить

Владимир Филатов

Rodion
0

Медуза уже давно не торт, но этот формат мне зашёл.

Ответить

Насущные Проблемы

Rodion
0

Картинками

Ответить

Евгений Клочков

5

Делаем ставки
1 - оба помямлят что-то без толковой дискуссии
2 - нэвэльнэ заовнит каца
3 - кац заовнит нэвэльне
4 - Наки не выдержит и скажет "да еб вашу мать за что меня с поехавшими посадили" 

Ответить

Алиса Селезнёва

Евгений
3

1

Ответить

Вторичный бас

Евгений
0

Навальный в любимом стиле привяжется к одной детали и будет обзывать оппонента Путиным.

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Ебоште трансляцию на трансляцию

Ответить

Владимир Филатов

Stanley
3

Реакцию.

Ответить

Ночной корабль

Владимир
6

Резонанс! 

Ответить

Насущные Проблемы

Stanley
4

Видеотрансляцию. Где Звезда сидит и пересказывает увиденное в трансляции.

Ответить

Относительный микроскоп

Stanley
1

Одел цепь на цепь на цепь

Ответить

Автоматический файл

4

перенесли на 17:30

Ответить

Сергей Звезда

Автоматический
1

уже поправил

Ответить

Евгений Мартынов

1

А расскажите (хотя бы кратенько) − кто такой Кац? Чем знаменит? Какие достижения?
Не стёба ради, реально интересно, почему его тут так активно обсуждают.

Ответить

Владимир Филатов

Евгений
1

Не знаешь, да? Это чувак, который Навального на дебаты вызвал.

Ответить

Острый пистолет

Евгений
1

Скользкая личность.

Ответить

Alexandr Strijov

Евгений
–2

Интересно ты в интернете бываешь хотя бы иногда? Года с 12го про Каца слышно

Ответить

Евгений Мартынов

Alexandr
3

А, извините, я и забыл, что у нас весь интернет на этом щукинском депутате замыкается. 

Ответить

Alexandr Strijov

Евгений
–1

Про Навального слышал надеюсь?

Ответить

Евгений Мартынов

Alexandr
0

Это-то да, помнится, на ЖЖ даже частенько заходил по-началу, потом как-то подзабил. Уже позже на некоторые его видосы натыкался, что-то смотрел. В целом-то тоже нихуя про него не знаю, но это нихуя значительно меньше, чем нихуя про этого самого Каца.

Ответить

Кирилл Рамазан

Alexandr
0

ну фиг знает 
Я про Каца знаю месяца полтора, и то потому что на Типичном Краснодаре выкладывали его видео 
А так он "широко известен в узких кругах", как говорится 

Ответить

Antony Divnich

Евгений
0

Чел такой заработал покером много денег и ушел в урбанистику, а потом в Яблоко.

Ответить

Евгений Мартынов

Antony
1

Благодарю.

Ответить

Автоматический файл

Евгений
0

ну короче это такой эм. короче он эээ. ну, он, в общем, известен своими ээээ

Ответить

Litnikov Danil

Автоматический
0

Чувак из яблока, про которого чо то известно

Ответить

Центральный фонарь

Евгений
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Кац, Максим Евгеньевич
Макси́м Евге́ньевич Кац (род. 23 декабря 1984, Москва, РСФСР, СССР) — российский политический и…
ru.wikipedia.org
Ответить

Алексей Логачев

Центральный
–2

Правильная ссылка: https://murzilka.io/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Ответить

Евгений Мартынов

Алексей
0
Ответить

Центральный фонарь

Алексей
0

 (ну, или уводиться на другие юрлица)

 Или не умудрились.

 Вопрос: почему кто-то решил, что к избирателям Кац относится лучше

К - качество

Ответить

Насущные Проблемы

Евгений
0

кто такой Кац?

Яблочник ебаный.

Ответить

Словесный Интервент

Насущные
0

его же выгнали от туда?

Ответить

Насущные Проблемы

Словесный
0

Яблочник — это навсегда.

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

Как и единорос ебаный.

Ответить

Игорь Янович

Евгений
0

Да хуй с горы никому не известный, я бы на месте Навального вообще с ним не дебатировал.

Ответить

Всякий яд

1

Гораздо интереснее двух девок клонов 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

Кац всегда предлагал сдаться

Ответить

Насущные Проблемы

1

Жду 10 минут и ухожу нахуй. Тоже мне две пыни на тусовку собрались.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

РУДОЙ! РУДОЙ! РУДОЙ! РУДОЙ!

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Новальный заовнит

Ответить

Kirill Oleynichenko

0

Почему Наки «бывший журналист Эха»? Ещё во вторник он вёл Статус с Шульман

Ответить

Центральный фонарь

Kirill
1

потому что он уходит с эха

Ответить

Kirill Oleynichenko

Центральный
0

Спасибо. А почему? Куда-то позвали, или именно с Эха уходит?

Ответить

Центральный фонарь

Kirill
1

потому что захотел
никуда конкретно не идет, хотя предложения, в т.ч. интересные сыпятся

Ответить

Королевский Данила

0

Кац на Каца не похож

Ответить

Рыбий Глаз

0

Жесткая картина хадкора, ожидание.. Явь...

Ответить

B.A.R.S

0

За Каца! Очень понравились его ролики про СССР.

Ответить

Миша Сергеев

B.A.R.S
0

Соболезную

Ответить

Алексей Акулов

0

Методички из Кремля ждут, наверное.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Рэп в начале будут зачитывать?

Ответить

Правоохранительный микроскоп

0

У меня такое чувство что нас наебали, либо Кац дал заднюю так же как Захарова

Ответить

Правоохранительный микроскоп

0

ссыока https://www.youtube.com/watch?v=e29p0nWq_dc

Ответить

Алексей Любимцев

0

Почалося

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