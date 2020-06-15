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Новости
Ольга Щербинина
2610

СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете. В его постах нашли оскорбление ветерана Материал редакции

Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК (клевета) в отношении Алексея Навального из-за высказывания о ветеране, сообщает ведомство.

#новости #навальный

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Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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41 комментарий
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Vladimir Medvedev

8

Ага, и в тот момент пока Навального постоянно прессуют, Кац делает для себя гнустный пиар, тролля своими придурковатыми фанатами и устраивая цирк с дебатами.

Ответить

alexferman

Vladimir
36

Ебать, и тут Кац виноват оказался

Ответить

B.A.R.S

alexferman
3

Так мутный тип , как и Пивоваров. Если вы критикуете совок и власть , это не делает тебя автоматом оппозиционером 

Ответить

alexferman

B.A.R.S
–4

Так мутный тип , как и Пивоваров

Как и Алёшенька ваш)

Ответить

Бесплатный череп

alexferman
0

Чей?

Ответить

B.A.R.S

alexferman
0

Но Алексей сотрудничает на сколько мне известно с КПРФ 

Ответить

alexferman

B.A.R.S
0

Тем более!

Ответить

Импортный Слава

B.A.R.S
0

А знаешь, кто ещё сотрудничает с КПРФ?..

Ответить

alexferman

Импортн…
0

Гитлер?

Ответить

Импортный Слава

alexfer…
0

Он самый

Ответить

Vladimir Medvedev

alexferman
3

В уголовном деле Кац не при чем, не надо мне навязывать того, что я не говорил.

Ответить

Филипп Дориан

alexferman
3

Кац долбаёб

Ответить

Импортный Слава

Филипп
0

Шо есть - то есть.

Ответить

Импортный Слава

alexferman
0

Это Кремлю виноват (но это не точно)

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
0

Подловили суку

Ответить

Litnikov Danil

Vladimir
0

То есть если его пресуют постоянно, то никто не может его пригласить на дебаты?

Ответить

B.A.R.S

7

Оп , как это с дебатами чудесно совпало)

Ответить

B.A.R.S

B.A.R.S
0

Следует добавить что я сейчас ни на кого не гоню 

Ответить

iFlow Games

B.A.R.S
1

Дал заднюю

Ответить

B.A.R.S

iFlow
1

Так я же могу удалить коммент)

Ответить

Насущные Проблемы

B.A.R.S
0

А я заскринил.

Ответить

iFlow Games

B.A.R.S
0

Ты может быть его даже отредактировал, но интернет помнит всё)

Ответить

Импортный Слава

B.A.R.S
0

А что Кац?

Ответить

Просто Тимуррр

6

СК пешка Каца. Если кому-то это было еще не понятно, теперь это кому-то понятно.

Ответить

Vladimir

1

тайм фо донат

Ответить

Pavel Reich

1

Главное, что форма Гитлера в храме не оскорбляет ветерана.

Ответить

Litnikov Danil

1

Как же его боятся

Ответить

Святозавр

1

СК возбудил дело на Каца, так как он устроил дебаты с человеком, оскорбившим ветерана

Ответить

Александр Шилин

1

Я думал сейчас прочитаю о клевете на Шувалова, Сечина, Соловьева, Малышеву и т.п.... ан нет)))
Оказывается все что о них и им подобных он говорит - сущая правда 😃😃

Ответить

Mr. LoveJoy

1

Он же Путина не обсуждал

Ответить

Анна Зайцева

1

а как же остальные присутствующие на видео? остальные типа холуи и норм)) страшно наблюдать, как бедного дедушку ветерана теребят, чтобы навальному поднасрать (( 

Ответить

Юля Пиваварова

1

И в это же время отмазывают Шапошникова по-тихому

Ответить

Funashimi

1

Донатим ему за ветеранов!!

Ответить

Евгений Долгий

0

Время сжать потуже кошельки

Ответить

Эмиль Рубанов

0

ну оштрафуют и оштрафуют

Ответить

Импортный Слава

0

Кто нашёл? учитель географии начальных классов, после отсидки в шести лет за каннибализм?

Ответить

Даниил Святой

0

навэльный азаза земля тебе пуховиком убил человека сиди в тюрьме здоровья погибшим !!!

Ответить

Святозавр

0

У меня вопрос. Если я выложу видео на ютубчик, в котором назову своего друга пидором, а потом мой друг подаст в СК заявление на меня - возбудят уголовное дело?

Ответить

Дмитрий Городских

0

Интересно будет почитать, в чём конкретно он оклеветал ветерана)

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Zero Tolerance

0

требую пасадить навальнава поджизнена за оскорбоелнее ветерана!!!

Ответить

Минеральный Слава

0

Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Т.е. получается, что месяц работы Навального оценивается чуть больше полумиллиона рублей?

1 000 000 / 240 = 4 166 рублей в час
4 166 * 8 = 33 333 рублей за рабочий день
33 333 * 20 = 666 666 рублей в месяц (в среднем)

Или как там это считают вообще?

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