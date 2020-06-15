Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК (клевета) в отношении Алексея Навального из-за высказывания о ветеране, сообщает ведомство.
но есть и хорошие новости
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Vladimir Medvedev
Ага, и в тот момент пока Навального постоянно прессуют, Кац делает для себя гнустный пиар, тролля своими придурковатыми фанатами и устраивая цирк с дебатами.
alexfermanVladimir
Ебать, и тут Кац виноват оказался
B.A.R.Salexferman
Так мутный тип , как и Пивоваров. Если вы критикуете совок и власть , это не делает тебя автоматом оппозиционером
alexfermanB.A.R.S
Так мутный тип , как и Пивоваров
Как и Алёшенька ваш)
Бесплатный череп
Чей?
B.A.R.Salexferman
Но Алексей сотрудничает на сколько мне известно с КПРФ
alexfermanB.A.R.S
Тем более!
Импортный Слава
А знаешь, кто ещё сотрудничает с КПРФ?..
alexfermanИмпортн…
Гитлер?
Импортный Слава
Он самый
Vladimir Medvedevalexferman
В уголовном деле Кац не при чем, не надо мне навязывать того, что я не говорил.
Филипп Дорианalexferman
Кац долбаёб
Импортный Слава
Шо есть - то есть.
Импортный Слава
Это Кремлю виноват (но это не точно)
Насущные Проблемыalexferman
Подловили суку
Litnikov DanilVladimir
То есть если его пресуют постоянно, то никто не может его пригласить на дебаты?
B.A.R.S
Оп , как это с дебатами чудесно совпало)
B.A.R.SB.A.R.S
Следует добавить что я сейчас ни на кого не гоню
iFlow GamesB.A.R.S
Дал заднюю
B.A.R.SiFlow
Так я же могу удалить коммент)
Насущные ПроблемыB.A.R.S
А я заскринил.
iFlow GamesB.A.R.S
Ты может быть его даже отредактировал, но интернет помнит всё)
Импортный Слава
А что Кац?
Просто Тимуррр
СК пешка Каца. Если кому-то это было еще не понятно, теперь это кому-то понятно.
Vladimir
тайм фо донат
Pavel Reich
Главное, что форма Гитлера в храме не оскорбляет ветерана.
Litnikov Danil
Как же его боятся
Святозавр
СК возбудил дело на Каца, так как он устроил дебаты с человеком, оскорбившим ветерана
Александр Шилин
Я думал сейчас прочитаю о клевете на Шувалова, Сечина, Соловьева, Малышеву и т.п.... ан нет)))
Оказывается все что о них и им подобных он говорит - сущая правда 😃😃
Mr. LoveJoy
Он же Путина не обсуждал
Анна Зайцева
а как же остальные присутствующие на видео? остальные типа холуи и норм)) страшно наблюдать, как бедного дедушку ветерана теребят, чтобы навальному поднасрать ((
Юля Пиваварова
И в это же время отмазывают Шапошникова по-тихому
Funashimi
Донатим ему за ветеранов!!
Евгений Долгий
Время сжать потуже кошельки
Эмиль Рубанов
ну оштрафуют и оштрафуют
Импортный Слава
Кто нашёл? учитель географии начальных классов, после отсидки в шести лет за каннибализм?
Даниил Святой
навэльный азаза земля тебе пуховиком убил человека сиди в тюрьме здоровья погибшим !!!
Святозавр
У меня вопрос. Если я выложу видео на ютубчик, в котором назову своего друга пидором, а потом мой друг подаст в СК заявление на меня - возбудят уголовное дело?
Дмитрий Городских
Интересно будет почитать, в чём конкретно он оклеветал ветерана)
Zero Tolerance
требую пасадить навальнава поджизнена за оскорбоелнее ветерана!!!
Минеральный Слава
Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Т.е. получается, что месяц работы Навального оценивается чуть больше полумиллиона рублей?
1 000 000 / 240 = 4 166 рублей в час
4 166 * 8 = 33 333 рублей за рабочий день
33 333 * 20 = 666 666 рублей в месяц (в среднем)
Или как там это считают вообще?