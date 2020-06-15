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Новости
Ольга Щербинина
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СМИ сообщили о смерти мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Москве. В СК это опровергли Материал редакции

По данным СМИ, стрелком оказался 25-летний уроженец Ингушетии.

32 комментария
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Фото с места происшествия

15 июня на западе Москвы произошла стрельба. По данным столичного ГУ МВД, сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо мужчина начал стрелять в полицейских, предположительно, из травматического оружия.

Два сотрудника ДПС получили ранения. Они открыли ответный огонь, нападавшего ранили и задержали. По данным РИА «Новости», «Интерфакса» и ТАСС, он скончался в больнице.

Обновлено в 19:00 В СК опровергли информацию о смерти стрелка. «Он жив, находится в больнице», — сообщила РИА «Новости» представительница ГСУСК Юлия Иванова.

По информации РБК, нападавшим был 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям. Как сообщал ТАСС, нападавший в момент перестрелки находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Изначально СМИ писали, что стрельба произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов. В «Яндекс.Такси» рассказали, что таксиста действительно остановили для проверки документов, но он не имел отношения к перестрелке. Водителя опрашивают в качестве свидетеля.

#новости #москва #происшествия

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но есть и хорошие новости
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32 комментария
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Дыня из багажника

18

 он скончался в больнице

На видео хорошо видно как скорая "оказывает первую помощь" "всем" пострадавшим)

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Master Oogway

Дыня
38

Наелся свинца и спит

Ответить

Иван Шлыков

Дыня
6

На фото мы видим сходку вампиров, ибо теней нет ни у кого

Ответить

Просто Хэнк

Иван
1

ты просто спалил контору, что Москвы нет. Это одна большая черная дыра, где рептилоиды уничтожают людей. А все видео, новости и прочее - результат работы нейросетей, которые создают видимость города в видео фейковых видео и фото.

Ответить

Mordegard Glezgorv

20

Поправьте статью, пожалуйста: 

Не стрельба, а «самовоспламенение средства самообороны» 

Не уроженец Ингушетии, а «представитель южной ветви европеоидной расы»

Не скончался, а «выписался из паспортного учёта»

Время сейчас сложное, не надо заострять внимание 

Ответить

Ivan

Mordegard
1

Чет с паспортного учета в голос

Ответить

roos lan

7

"Ольга Щербинина
но есть и хорошие новости"

как же эпично смотрится заголовок новости с описанием твоего акка

Ответить

Ольга Щербинина

roos
1

это ирония! но хорошие новости точно есть. например, про уточек https://tjournal.ru/animals/178588

Ответить

theomism

Ольга
0

это постирония

Ответить

Евгений Клочков

4

нападавшим был 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев

уроженец Ингушетии 

Хаха, классик

Ответить

alexferman

Евгений
3

Сейчас придёт Карина Мирзоева и расскажет, что ингушскую национальность ему клятые менты подкинули, а кавказцы на самом деле прекрасные, культурные ребята (правда, сама Карина почему-то предпочитает в Москве жить)

Ответить

Dizzy Dizz

–1

Но ему же не оказали медицинскую помощь на месте. Полицейские получили ранения от травматического оружия, а обвиняемый от огнестрельного. Какого хуя ему никто не оказывал помощь?

Ответить

Evgenii Evgenii

Dizzy
3

Какого хуя ему никто не оказывал помощь?

На митинг за ингуша еще случайно не собираешься пойти? Из травмата можно довольно серьезные травмы нанести.

Ответить

Нормальный утюг

Evgenii
0

Ну надо же, первый раз такое - я с тобой согласна.

Ответить

Евгений Клочков

Нормальный
6

ксенофобия - объединяет людей

Ответить

Ivan

Dizzy
0

А по-твоему сначала надо тратить кучу времени на этого убийцу, а менты в критическом состоянии пусть полежат?

Ответить

Приятный танк88

Ivan
3

Их жизни одинаково важны, а потому:

Ответить

alexferman

Dizzy
1

Какого хуя ему никто не оказывал помощь?

Но ему же оказали помощь - выстрелили в живот.

Ответить

Алиса Селезнёва

1

Ну молодец чувак, суициднулся таким образом. Не знаю, что у людей в голове.

Ответить

Dra

Алиса
4

> что у людей в голове

Алкогольное или наркотическое опьянение.

Ответить

Шуруповёрт Makita

Алиса
3

И не в голове, а в сердечке. И не что, а Ингушетия.

Ответить

Stan Majors

2

Чел из прошлого треда угадал

Ответить

Рулон Обоев

1

Сдох, и сдох.

Ответить

Андрей Капралов

1

нападавший во время трипа

Ответить

Евгений Клочков

Андрей
0

СУПА
ХОТ

СУПА
ХОТ

Ответить

Пётр Козлов

1

Заголовок звучит так, будто полицейские вкачали resist на выстрелы и урон прошёл по стреляющему

Ответить

Классный теркин30см

Пётр
0

иммолейт импрувед

Ответить

Evgenii Evgenii

0

#IngushLivesMatter
Нам нужно просто отобрать все деньги у полиции Москвы(defund the police) и начать строить школы, университеты, бесплатные дома для ингушей.

А потом глава Двачей, призывает всех избавиться от предрасудков. Лол.

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vz.ru
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Семен Семеныч

0

Произошла некоторая стрельба. Ну штош.

Ответить

Просто Тимуррр

Семен
1

Пули выпали из пистолетов.

Ответить

Стандартный коктейль

0
Ответить

Vitant Vitant

–1

BLM Москва?

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