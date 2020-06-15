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По данным СМИ, стрелком оказался 25-летний уроженец Ингушетии.
15 июня на западе Москвы произошла стрельба. По данным столичного ГУ МВД, сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо мужчина начал стрелять в полицейских, предположительно, из травматического оружия.
Два сотрудника ДПС получили ранения. Они открыли ответный огонь, нападавшего ранили и задержали. По данным РИА «Новости», «Интерфакса» и ТАСС, он скончался в больнице.
По информации РБК, нападавшим был 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям. Как сообщал ТАСС, нападавший в момент перестрелки находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Изначально СМИ писали, что стрельба произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов. В «Яндекс.Такси» рассказали, что таксиста действительно остановили для проверки документов, но он не имел отношения к перестрелке. Водителя опрашивают в качестве свидетеля.
он скончался в больнице
На видео хорошо видно как скорая "оказывает первую помощь" "всем" пострадавшим)
На фото мы видим сходку вампиров, ибо теней нет ни у кого
ты просто спалил контору, что Москвы нет. Это одна большая черная дыра, где рептилоиды уничтожают людей. А все видео, новости и прочее - результат работы нейросетей, которые создают видимость города в видео фейковых видео и фото.
Поправьте статью, пожалуйста:
Не стрельба, а «самовоспламенение средства самообороны»
Не уроженец Ингушетии, а «представитель южной ветви европеоидной расы»
Не скончался, а «выписался из паспортного учёта»
Время сейчас сложное, не надо заострять внимание
"Ольга Щербинина
но есть и хорошие новости"
как же эпично смотрится заголовок новости с описанием твоего акка
нападавшим был 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев
уроженец Ингушетии
Хаха, классик
Сейчас придёт Карина Мирзоева и расскажет, что ингушскую национальность ему клятые менты подкинули, а кавказцы на самом деле прекрасные, культурные ребята (правда, сама Карина почему-то предпочитает в Москве жить)
Но ему же не оказали медицинскую помощь на месте. Полицейские получили ранения от травматического оружия, а обвиняемый от огнестрельного. Какого хуя ему никто не оказывал помощь?
Какого хуя ему никто не оказывал помощь?
На митинг за ингуша еще случайно не собираешься пойти? Из травмата можно довольно серьезные травмы нанести.
Нормальный утюг
Ну надо же, первый раз такое - я с тобой согласна.
Какого хуя ему никто не оказывал помощь?
Но ему же оказали помощь - выстрелили в живот.
Ну молодец чувак, суициднулся таким образом. Не знаю, что у людей в голове.
нападавший во время трипа
Заголовок звучит так, будто полицейские вкачали resist на выстрелы и урон прошёл по стреляющему
#IngushLivesMatter
Нам нужно просто отобрать все деньги у полиции Москвы(defund the police) и начать строить школы, университеты, бесплатные дома для ингушей.
А потом глава Двачей, призывает всех избавиться от предрасудков. Лол.
Произошла некоторая стрельба. Ну штош.