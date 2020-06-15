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Новости
Ольга Щербинина
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В Екатеринбурге горожане устроили протест против реконструкции парка. Представитель мэрии угрожал им арестом Материал редакции

Всё практически как год назад.

74 комментария
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Фото Максима Воробьева, E1

Вечером 15 июня у главного входа в перекрытый забором парк имени XXII Партсъезда собралось около 60 горожан. Они добиваются изменения проекта начатой в мае реконструкции, сообщает Е1.

По словам одного из местных жителей, администрация обещала обсуждать изменения с горожанами, но вместо этого поставила забор и начала демонтажные работы.

У нас большая претензия к проекту реконструкции парка: количество объектов, которое предполагается построить, и их качество оставляют желать лучшего.

житель Екатеринбурга

Заместитель главы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов вспомнил протесты против строительства храма и заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать». Он также предложил жителям Екатеринбурга разойтись по домам.

Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности.

Вадим Аверьянов
заместитель главы Экологического совета при главе администрации Екатеринбурга

Депутат гордумы Константин Киселёв напомнил протестующим, что на 17 июня запланирована встреча в администрации Верх-Исетского района. При этом он заявил, что не может гарантировать местным жителям, что в парке не начнётся стройка. Он добавил, что протестующие могут обращаться лично к нему, если увидят, что в парке начали вырубать деревья. Одна из активисток призвала собравшихся приходить на это же место в 19:00 17 июня.

Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. В этой ситуации — не посоветовались. Те архитекторы, которые планировали это благоустройство, они сделали колоссальную ошибку, которая сегодня присуща очень многим молодым архитекторам: они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые на самом деле никому не нужны.

Константин Киселёв
депутат городской думы

В мае 2019 года жители Екатеринбурга обрушили забор, за которым началась стройка храма в сквере у Театра драмы. После стихийного протеста, продолжавшегося целую неделю, епархия РПЦ отказалась от своих планов. О скандале говорил Владимир Путин, вышло десятки сюжетов на федеральных телеканалах. На одной из самых массовых акций протеста, 15 мая, задержали почти 100 человек.

Полиция Екатеринбурга возбудила пять уголовных дел: о призыве к массовым беспорядкам, об оскорблении представителя власти, об умышленном повреждении чужого имущества, о применении насилия к представителю власти и о хулиганстве.

#новости #регионы #екатеринбург

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74 комментария
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alexferman

63

В этом вашем Екатеринбурге какие-то нерусские живут, протестуют постоянно)

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Чистый инструмент

alexferman
11

екб самый либеральный миллионник рашки

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alexferman

Чистый
–15

Ещё бы не был сука грязным таким. Хотя возможно это связано.

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Чистый инструмент

alexferman
33

ты точно про екб? или таки пр своего отчима?

Ответить

alexferman

Чистый
2

Точно про Екб. Хотя, возможно, в последние годы что-то поменялось в этом плане. Я там в последний раз был весной 2016-го и охуел от грязюки.

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Andrian Bikkel

alexfer…
12

Сгоняй в какой нибудь Омск или Курган, там вообще пиздец

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alexferman

Andrian
0

Курган даже по сравнению с моим городом это дырка от жопы)

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Евгений Долгий

alexfer…
1

Лучше стало немного. А так да, аборигены не зря зовут его Грязьбург.

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Чистый

alexfer…
–1

уехал оттуда 6 лет назад, предварительно по работе покатавшись по крупным городам России. Не было в екб очевидных проблем с мусором

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alexferman

Чистый
0

Я не про мусор, а про грязь

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Чистый

alexfer…
0

ну это климатическое и сезонное. не в тот день просто был

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Dmitry Mezenin

Чистый
1

Это ваше «климатическое сезонное» примерно всё время кроме лета :) Екб — очень грязный.

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Vladic Samovar

Dmitry
6

Блять, все города в России, кроме Москвы (и то не всей), очень грязные. 

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Kekovski

Vladic
3

Не, в екб прям адище как грязно и рай для автомоек. В екб кросы надо каждый день мыть, как поговну ходишь, а в мск в центре, раз в сезон мою.

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Icipher

Vladic
0

Казань, говорят, изрядно чистая.

Ответить

alexferman

Чистый
0

Ахах, ну ладно)

Ответить

Чистый

alexfer…
0

в спб чище по твоему?

Ответить

alexferman

Чистый
–1

В Москве чище (в центре, по крайней мере)

Ответить

Чистый

alexfer…
5

охуенно! в этой вашей столице бюджет на уборку наверное в разы выше чем на всю социалочку екб. ну некорректно же сравнивать, комон!

Ответить

alexferman

Чистый
0

Жаль

Ответить

Кожаный

Чистый
0

Этот день растягивается на недели. 

Ответить

NiemandDa

Чистый
0

Хуйня это, а не оправдание. Если ливневки нормально делать и газоны стелить, то это сразу -90% грязи

Ответить

Кожаный

alexfer…
0

Не, весной всегда пиздец. Но покажи промышленный крупный город в Росии, где не так?

Ответить

Андрей Лузин

Кожаный
0

Промышленность тут мало влияет, источники грязи то в другом в основном (химикаты зимой, парковки хз где..)

Ответить

bor_vn

alexfer…
0

Весной ужасно грязно. В этом году также было весь март и апрель. 

Ответить

Сергей Васильев

Чистый
0

Откуда ты знаешь какой его отчим грязный?

Ответить

alexferman

Сергей
0

Он и есть мой отчим

Ответить

Андрей Лузин

alexferman
1

В душе у тебя грязь (с)

Ответить

Dias001 Rrn

Чистый
0

Может потому что там в своё время был нормальный народный мэр Ройзман

Ответить

NightmareZ

alexferman
1

Екатеринбург – це Україна.

Ответить

NightmareZ

NightmareZ
–2

@Карина Мирзаева какого хрена ты меня преследуешь и минусишь мои каменты?

Ответить

Карина Мирзаева

NightmareZ
2

Я ЧИТАЮ СТАТЬИ И КОМЕНТЫ
Если ты не можешь пережить 1 минус - НЕ ПИШИ В КОМЕНТАХ.
Да что с тобой и орловым происходит этим летом? Радиация какая-то или что?

Ответить

Архитектурный Артем

Карина
3

От радиации пузырь помогает

Ответить

NightmareZ

Карина
–1

Я: ставлю минус Карине
Карина (рвётся): не преследуй меня маньяк, я тебя сдеанонила

Карина: ставит минус мне
Я: не преследуй меня
Карина (рвётся): ДА ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК!?!?!? 

Ответить

Карина Мирзаева

Nightma…
1

Ставь свои минусы сотнями - но не переходи на личности, не пиши обо мне свой бред, как ты это делаешь внезапно и везде.
Какой ты все-таки идиот редкостный. Искренне удивляюсь

Ответить

NightmareZ

Карина
–1

Кнопка Игнорировать: лежит в профиле
Карина: рвётся
@Kircore : рвётся

Семейная идилия.

Ответить

Карина Мирзаева

Nightma…
1

Идиот проследи связь - я не хочу чтобы ты писал гадости обо мне. Зачем мне игнорить если ты при этом все равно пишешь.
Себе с сандрой создайте загон в украине какой-то, где она всех заблокирует а ты будешь с ней, потому что больше никто не согласится быть с таким как ты.
От минуса ТЫ тут сначала порвался, а мне пишешь совет что-то про "игнор".
Кто если не идиот? Я не знаю

Ответить

Карина Мирзаева

Карина
1

Доводят идиоты. Очень надоело

Ответить

NightmareZ

Карина
–1

Карина: ты идиот!
Карина: согласна! надоели идиоты.

Ответить

Карина Мирзаева

Nightma…
1

Хоспаде, идиот это серьёзно. Я уверена что именно этот диагноз у тебя. Ты из-за этого по больничкам лежал? Возвращайся туда, а то рецидив

Ответить

NightmareZ

Nightma…
0

Я: ставлю минус @Карина Мирзаева 
@Kircore : приходит мстить

Так это ты, её муж, что ли?

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Alex V

NightmareZ
1

Тюмень

Ответить

Zoid Q

53

Город бесов пробудился.

Ответить

Кремлевский татарин

Zoid
–2

город рулонов обоев

Ответить

Готовый яд

40

 заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать»

Вот бы он так о деревьях.

Ответить

Андрей Лузин

Готовый
1

Зелёная полиция

Ответить

Евгений Долгий

33

Екат рулит 💪🏻

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Евгений
1

Но до педалей не достаёт

Ответить

Максим Иванов

27

"вас будут сажать, сажать и сажать." коротко о демократии в России

Ответить

Eugen T

Максим
1

«расходитесь по домам»

Ответить

Миша

7
Ответить

Словесный Интервент

5

@Ольга Щербинина сегодня за всю редакцию работает, все новости её 

Ответить

Ольга Щербинина

Словесный
0

это называется вечерняя смена :)

Ответить

Кожаный Абдужаббор

4

но есть и хорошие новости

Ответить

NightmareZ

2

 Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год

Сейчас 20-й год, сука капитан.

Ответить

Андрей Лузин

NightmareZ
0

Я вот только не понял, что изменилось то? (

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Хотите как в 2019м?

Ответить

Немецкий единорожек88

2

за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать.

Ответить

Freon

1

Ну а чо, коронавирус же побежден)))

Ответить

Кожаный Абдужаббор

Freon
3

Губер как раз продлевает раз за разом режим ЧС или как он там называется. Даже ИКЕА всё ещё закрыта и даты открытия нет.

Ответить

Многий клуб

0

Да храм поставят один хуй, не сейчас, так чуть позже

Ответить

Чистый инструмент

Многий
2

на Драме не поставят

Ответить

Насущные Проблемы

1

Могут повторить?

Ответить

ouxen

Насущные
–1

Уже не смогут

Ответить

Alexey Samarkin

1
Ответить

Abram Dikoy

1

ох невовремя он на народ бычит, ща все на аргессии

Ответить

Обухов Денис

0

Скандал якобы из-за парка. Но ни слова не сказали про деревья. Парад лицемерия...

Ответить

Владимир Климов

Обухов
1

Ну да потому что дохуя деревьев срубят и какая-то хуета в проекте.

Ответить

Людмила Малаховаа

–5

Бюджетников сгоняют голосовать . https://youtu.be/dMydv_4MpFs Максим Кац объясняет что все кто предлагает бойкотировать продались. Усы пескова и эллочка врут.Поправки ещё не вступили в силу. Согласно Закону РФ от 14.03.2020 за или против должны проголосовать не менее половины граждан. В этом видео всё подробно объясняет Максим. Не верьте проституточным оппозиционерам. Бойкот путину только на руку.Потому что бюджетников вынудят. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019/30b3f8…
4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования (с учетом особенностей, установленных частью 7 настоящей статьи) в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию Российской Федерации получили одобрение в ходе общероссийского голосования. Гораздо проще нарисовать что более половины проголосовало, чем делать вбросы. Вот когда мы пойдём и проголосуем против то тогда сможем друг у друга спросить.А если не пойдём то как в 2018 году опять будут диванные герои репу чесать и спрашивать " Как так ? " Да вот так - ты не пошёл ты ноль и ты наложил себе на ботинки кучу.

Ответить

Андрон

Людмила
1

Дурень, никакого контроля стороннего не будет, плюс онлайн голосование. Все училки накидают вагоны вбросов и никто их не проконтролирует. Это самые не демократичные выборы в истории РФ.

Ответить

Великий самолет

0

Классека

Ответить

убер павукан

0

Заголовок хуевый.
Кому им? Кому им-то нахуй?

Ответить

Alexandr Aletter

0

Екат повторит успех шиеса?

Ответить

Гениальный крюк

0

А вот в конце марта этот самый же товарищ в уютной жеже занимается ковидоотрицанием
https://zorkiysokol.livejournal.com/276453.html
Удивительно, где же дело о нераспространении недостоверной информации.

Из комментов там же, кнчн, по традиции — одна дочь в италии, другая в мексике :3

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