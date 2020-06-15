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Новости
Ольга Щербинина
3106

В Екатеринбурге горожане вышли на протест против реконструкции парка. Представитель мэрии угрожал им арестом Материал редакции

На 17 июня назначена встреча в администрации, в ходе которой с жителями обсудят ремонт парка.

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Фото Максима Воробьева, E1

Вечером 15 июня у главного входа в перекрытый забором парк имени XXII Партсъезда собралось около 60 горожан. Они добиваются изменения проекта реконструкции, сообщает Е1. Её начали в мае.

По словам одного из местных жителей, администрация говорила, что будет обсуждать изменения с горожанами, но вместо этого поставила забор и начала демонтажные работы.

У нас большая претензия к проекту реконструкции парка: количество объектов, которое предполагается построить, и их качество оставляют желать лучшего.

житель Екатеринбурга

Заместитель главы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов вспомнил протесты против строительства храма и заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать». Он также предложил жителям Екатеринбурга разойтись по домам.

Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности.

Вадим Аверьянов
заместитель главы Экологического совета при главе администрации Екатеринбурга

Депутат гордумы Константин Киселёв напомнил протестующим, что на 17 июня запланирована встреча в администрации Верх-Исетского района. При этом он заявил, что не может гарантировать местным жителям, что в парке не начнётся стройка. Он добавил, что протестующие могут обращаться лично к нему, если увидят, что в парке начали вырубать деревья. Одна из активисток призвала собравшихся приходить на это же место в 19:00 17 июня.

Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. В этой ситуации — не посоветовались. Те архитекторы, которые планировали это благоустройство, они сделали колоссальную ошибку, которая сегодня присуща очень многим молодым архитекторам: они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые на самом деле никому не нужны.

Константин Киселёв
депутат городской думы

В мае 2019 года жители Екатеринбурга обрушили забор, за которым началась стройка храма в сквере у Театра драмы. После стихийного протеста, продолжавшегося целую неделю, епархия РПЦ отказалась от своих планов. О скандале говорил Владимир Путин, вышло десятки сюжетов на федеральных телеканалах. На одной из самых массовых акций протеста, 15 мая, задержали почти 100 человек.

Полиция Екатеринбурга возбудила пять уголовных дел: о призыве к массовым беспорядкам, об оскорблении представителя власти, об умышленном повреждении чужого имущества, о применении насилия к представителю власти и о хулиганстве.

#новости #регионы #екатеринбург

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но есть и хорошие новости
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42 комментария
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Zoid Q

27

Город бесов пробудился.

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Правоохранительный украинец

Zoid
0

город рулонов обоев

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alexferman

22

В этом вашем Екатеринбурге какие-то нерусские живут, протестуют постоянно)

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Старший нос

alexferman
4

екб самый либеральный миллионник рашки

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alexferman

Старший
–2

Ещё бы не был сука грязным таким. Хотя возможно это связано.

Ответить

Старший нос

alexferman
6

ты точно про екб? или таки пр своего отчима?

Ответить

alexferman

Старший
0

Точно про Екб. Хотя, возможно, в последние годы что-то поменялось в этом плане. Я там в последний раз был весной 2016-го и охуел от грязюки.

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Andrian Bikkel

alexfer…
8

Сгоняй в какой нибудь Омск или Курган, там вообще пиздец

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alexferman

Andrian
0

Курган даже по сравнению с моим городом это дырка от жопы)

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Евгений Долгий

alexfer…
1

Лучше стало немного. А так да, аборигены не зря зовут его Грязьбург.

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Старший нос

alexfer…
0

уехал оттуда 6 лет назад, предварительно по работе покатавшись по крупным городам России. Не было в екб очевидных проблем с мусором

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alexferman

Старший
0

Я не про мусор, а про грязь

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Старший нос

alexfer…
0

ну это климатическое и сезонное. не в тот день просто был

Ответить

Dmitry Mezenin

Старший
0

Это ваше «климатическое сезонное» примерно всё время кроме лета :) Екб — очень грязный.

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Vladic Samovar

Dmitry
2

Блять, все города в России, кроме Москвы (и то не всей), очень грязные. 

Ответить

alexferman

Старший
0

Ахах, ну ладно)

Ответить

Старший нос

alexfer…
0

в спб чище по твоему?

Ответить

alexferman

Старший
–1

В Москве чище (в центре, по крайней мере)

Ответить

Старший нос

alexfer…
3

охуенно! в этой вашей столице бюджет на уборку наверное в разы выше чем на всю социалочку екб. ну некорректно же сравнивать, комон!

Ответить

alexferman

Старший
0

Жаль

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Таинственный

Старший
0

Этот день растягивается на недели. 

Ответить

Таинственный

alexfer…
0

Не, весной всегда пиздец. Но покажи промышленный крупный город в Росии, где не так?

Ответить

bor_vn

alexfer…
0

Весной ужасно грязно. В этом году также было весь март и апрель. 

Ответить

NightmareZ

alexferman
1

Екатеринбург – це Україна.

Ответить

Евгений Долгий

13

Екат рулит 💪🏻

Ответить

Скорый хичхакер

8

 заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать»

Вот бы он так о деревьях.

Ответить

Словесный Интервент

4

@Ольга Щербинина сегодня за всю редакцию работает, все новости её 

Ответить

Ольга Щербинина

Словесный
0

это называется вечерняя смена :)

Ответить

Максим Иванов

4

"вас будут сажать, сажать и сажать." коротко о демократии в России

Ответить

Таинственный Слава

3

но есть и хорошие новости

Ответить

Миша

3
Ответить

Freon

1

Ну а чо, коронавирус же побежден)))

Ответить

Таинственный Слава

Freon
2

Губер как раз продлевает раз за разом режим ЧС или как он там называется. Даже ИКЕА всё ещё закрыта и даты открытия нет.

Ответить

Политический кубок

1

Да храм поставят один хуй, не сейчас, так чуть позже

Ответить

Старший нос

Политический
0

на Драме не поставят

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Насущные Проблемы

0

Могут повторить?

Ответить

ouxen

Насущные
0

Уже не смогут

Ответить

Обухов Денис

0

Скандал якобы из-за парка. Но ни слова не сказали про деревья. Парад лицемерия...

Ответить

Владимир Климов

Обухов
0

Ну да потому что дохуя деревьев срубят и какая-то хуета в проекте.

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Alexey Samarkin

0
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Abram Dikoy

0

ох невовремя он на народ бычит, ща все на аргессии

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Близкий корабль

0

Классека

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