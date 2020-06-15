На 17 июня назначена встреча в администрации, в ходе которой с жителями обсудят ремонт парка.

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Фото Максима Воробьева, E1

Вечером 15 июня у главного входа в перекрытый забором парк имени XXII Партсъезда собралось около 60 горожан. Они добиваются изменения проекта реконструкции, сообщает Е1. Её начали в мае.

По словам одного из местных жителей, администрация говорила, что будет обсуждать изменения с горожанами, но вместо этого поставила забор и начала демонтажные работы.

У нас большая претензия к проекту реконструкции парка: количество объектов, которое предполагается построить, и их качество оставляют желать лучшего. житель Екатеринбурга

Заместитель главы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов вспомнил протесты против строительства храма и заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать». Он также предложил жителям Екатеринбурга разойтись по домам.

Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности. Вадим Аверьянов заместитель главы Экологического совета при главе администрации Екатеринбурга

Депутат гордумы Константин Киселёв напомнил протестующим, что на 17 июня запланирована встреча в администрации Верх-Исетского района. При этом он заявил, что не может гарантировать местным жителям, что в парке не начнётся стройка. Он добавил, что протестующие могут обращаться лично к нему, если увидят, что в парке начали вырубать деревья. Одна из активисток призвала собравшихся приходить на это же место в 19:00 17 июня.

Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. В этой ситуации — не посоветовались. Те архитекторы, которые планировали это благоустройство, они сделали колоссальную ошибку, которая сегодня присуща очень многим молодым архитекторам: они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые на самом деле никому не нужны. Константин Киселёв депутат городской думы

В мае 2019 года жители Екатеринбурга обрушили забор, за которым началась стройка храма в сквере у Театра драмы. После стихийного протеста, продолжавшегося целую неделю, епархия РПЦ отказалась от своих планов. О скандале говорил Владимир Путин, вышло десятки сюжетов на федеральных телеканалах. На одной из самых массовых акций протеста, 15 мая, задержали почти 100 человек.

Полиция Екатеринбурга возбудила пять уголовных дел: о призыве к массовым беспорядкам, об оскорблении представителя власти, об умышленном повреждении чужого имущества, о применении насилия к представителю власти и о хулиганстве.