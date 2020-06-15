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Всё практически как год назад.
Вечером 15 июня у главного входа в перекрытый забором парк имени XXII Партсъезда собралось около 60 горожан. Они добиваются изменения проекта начатой в мае реконструкции, сообщает Е1.
По словам одного из местных жителей, администрация обещала обсуждать изменения с горожанами, но вместо этого поставила забор и начала демонтажные работы.
Заместитель главы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов вспомнил протесты против строительства храма и заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать». Он также предложил жителям Екатеринбурга разойтись по домам.
Депутат гордумы Константин Киселёв напомнил протестующим, что на 17 июня запланирована встреча в администрации Верх-Исетского района. При этом он заявил, что не может гарантировать местным жителям, что в парке не начнётся стройка. Он добавил, что протестующие могут обращаться лично к нему, если увидят, что в парке начали вырубать деревья. Одна из активисток призвала собравшихся приходить на это же место в 19:00 17 июня.
В мае 2019 года жители Екатеринбурга обрушили забор, за которым началась стройка храма в сквере у Театра драмы. После стихийного протеста, продолжавшегося целую неделю, епархия РПЦ отказалась от своих планов. О скандале говорил Владимир Путин, вышло десятки сюжетов на федеральных телеканалах. На одной из самых массовых акций протеста, 15 мая, задержали почти 100 человек.
Полиция Екатеринбурга возбудила пять уголовных дел: о призыве к массовым беспорядкам, об оскорблении представителя власти, об умышленном повреждении чужого имущества, о применении насилия к представителю власти и о хулиганстве.
Город бесов пробудился.
В этом вашем Екатеринбурге какие-то нерусские живут, протестуют постоянно)
екб самый либеральный миллионник рашки
Ещё бы не был сука грязным таким. Хотя возможно это связано.
ты точно про екб? или таки пр своего отчима?
Точно про Екб. Хотя, возможно, в последние годы что-то поменялось в этом плане. Я там в последний раз был весной 2016-го и охуел от грязюки.
Сгоняй в какой нибудь Омск или Курган, там вообще пиздец
Лучше стало немного. А так да, аборигены не зря зовут его Грязьбург.
уехал оттуда 6 лет назад, предварительно по работе покатавшись по крупным городам России. Не было в екб очевидных проблем с мусором
Я не про мусор, а про грязь
ну это климатическое и сезонное. не в тот день просто был
Это ваше «климатическое сезонное» примерно всё время кроме лета :) Екб — очень грязный.
Блять, все города в России, кроме Москвы (и то не всей), очень грязные.
Ахах, ну ладно)
в спб чище по твоему?
В Москве чище (в центре, по крайней мере)
охуенно! в этой вашей столице бюджет на уборку наверное в разы выше чем на всю социалочку екб. ну некорректно же сравнивать, комон!
Таинственный
Не, весной всегда пиздец. Но покажи промышленный крупный город в Росии, где не так?
Екатеринбург – це Україна.
@Карина Мирзаева какого хрена ты меня преследуешь и минусишь мои каменты?
Я ЧИТАЮ СТАТЬИ И КОМЕНТЫ
Если ты не можешь пережить 1 минус - НЕ ПИШИ В КОМЕНТАХ.
Да что с тобой и орловым происходит этим летом? Радиация какая-то или что?
Я: ставлю минус Карине
Карина (рвётся): не преследуй меня маньяк, я тебя сдеанонила
Карина: ставит минус мне
Я: не преследуй меня
Карина (рвётся): ДА ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК!?!?!?
Ставь свои минусы сотнями - но не переходи на личности, не пиши обо мне свой бред, как ты это делаешь внезапно и везде.
Какой ты все-таки идиот редкостный. Искренне удивляюсь
Кнопка Игнорировать: лежит в профиле
Карина: рвётся
@Kircore : рвётся
Семейная идилия.
Идиот проследи связь - я не хочу чтобы ты писал гадости обо мне. Зачем мне игнорить если ты при этом все равно пишешь.
Себе с сандрой создайте загон какой-то, где она всех заблокирует а ты будешь с ней, потому что больше никто не согласится быть с таким как ты.
От минуса ТЫ тут сначала порвался, а мне пишешь совет что-то про "игнор".
Кто если не идиот? Я не знаю
Я: ставлю минус @Карина Мирзаева
@Kircore : приходит мстить
Так это ты, её муж, что ли?
Фундаментальный Филипп
Эта сука не вымерла ещё?
Фундаментальный Филипп
Её эволюция должна была загнобить уже
Её ебут, она крепчает.
Ну ты и мразь
Ну а чо, коронавирус же побежден)))
Таинственный Слава
Губер как раз продлевает раз за разом режим ЧС или как он там называется. Даже ИКЕА всё ещё закрыта и даты открытия нет.
Скандал якобы из-за парка. Но ни слова не сказали про деревья. Парад лицемерия...
Ну да потому что дохуя деревьев срубят и какая-то хуета в проекте.
Могут повторить?
Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год
Сейчас 20-й год, сука капитан.