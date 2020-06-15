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Новости
Ольга Щербинина
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В Екатеринбурге устроили протест против реконструкции парка. Представитель мэрии угрожал им арестом Материал редакции

Всё практически как год назад.

65 комментариев
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Фото Максима Воробьева, E1

Вечером 15 июня у главного входа в перекрытый забором парк имени XXII Партсъезда собралось около 60 горожан. Они добиваются изменения проекта начатой в мае реконструкции, сообщает Е1.

По словам одного из местных жителей, администрация обещала обсуждать изменения с горожанами, но вместо этого поставила забор и начала демонтажные работы.

У нас большая претензия к проекту реконструкции парка: количество объектов, которое предполагается построить, и их качество оставляют желать лучшего.

житель Екатеринбурга

Заместитель главы экологического совета при главе администрации Екатеринбурга Вадим Аверьянов вспомнил протесты против строительства храма и заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать». Он также предложил жителям Екатеринбурга разойтись по домам.

Если вы сейчас прекратите эти работы, у вас будет такой парк навсегда. Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год, за несанкционированные митинги вас будут сажать, сажать и сажать. Правоохранительные органы выполнят свои обязанности.

Вадим Аверьянов
заместитель главы Экологического совета при главе администрации Екатеринбурга

Депутат гордумы Константин Киселёв напомнил протестующим, что на 17 июня запланирована встреча в администрации Верх-Исетского района. При этом он заявил, что не может гарантировать местным жителям, что в парке не начнётся стройка. Он добавил, что протестующие могут обращаться лично к нему, если увидят, что в парке начали вырубать деревья. Одна из активисток призвала собравшихся приходить на это же место в 19:00 17 июня.

Сейчас, когда делают благоустройство, всегда советуются с жителями. В этой ситуации — не посоветовались. Те архитекторы, которые планировали это благоустройство, они сделали колоссальную ошибку, которая сегодня присуща очень многим молодым архитекторам: они забили сюда огромное количество элементов благоустройства, которые на самом деле никому не нужны.

Константин Киселёв
депутат городской думы

В мае 2019 года жители Екатеринбурга обрушили забор, за которым началась стройка храма в сквере у Театра драмы. После стихийного протеста, продолжавшегося целую неделю, епархия РПЦ отказалась от своих планов. О скандале говорил Владимир Путин, вышло десятки сюжетов на федеральных телеканалах. На одной из самых массовых акций протеста, 15 мая, задержали почти 100 человек.

Полиция Екатеринбурга возбудила пять уголовных дел: о призыве к массовым беспорядкам, об оскорблении представителя власти, об умышленном повреждении чужого имущества, о применении насилия к представителю власти и о хулиганстве.

#новости #регионы #екатеринбург

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65 комментариев
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Zoid Q

39

Город бесов пробудился.

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Правоохранительный украинец

Zoid
–3

город рулонов обоев

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alexferman

32

В этом вашем Екатеринбурге какие-то нерусские живут, протестуют постоянно)

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Старший нос

alexferman
4

екб самый либеральный миллионник рашки

Ответить

alexferman

Старший
–6

Ещё бы не был сука грязным таким. Хотя возможно это связано.

Ответить

Старший нос

alexferman
11

ты точно про екб? или таки пр своего отчима?

Ответить

alexferman

Старший
0

Точно про Екб. Хотя, возможно, в последние годы что-то поменялось в этом плане. Я там в последний раз был весной 2016-го и охуел от грязюки.

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Andrian Bikkel

alexfer…
10

Сгоняй в какой нибудь Омск или Курган, там вообще пиздец

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alexferman

Andrian
0

Курган даже по сравнению с моим городом это дырка от жопы)

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Евгений Долгий

alexfer…
1

Лучше стало немного. А так да, аборигены не зря зовут его Грязьбург.

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Старший нос

alexfer…
0

уехал оттуда 6 лет назад, предварительно по работе покатавшись по крупным городам России. Не было в екб очевидных проблем с мусором

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alexferman

Старший
0

Я не про мусор, а про грязь

Ответить

Старший нос

alexfer…
0

ну это климатическое и сезонное. не в тот день просто был

Ответить

Dmitry Mezenin

Старший
0

Это ваше «климатическое сезонное» примерно всё время кроме лета :) Екб — очень грязный.

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Vladic Samovar

Dmitry
5

Блять, все города в России, кроме Москвы (и то не всей), очень грязные. 

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Kekovski

Vladic
0

Не, в екб прям адище как грязно и рай для автомоек. В екб кросы надо каждый день мыть, как поговну ходишь, а в мск в центре, раз в сезон мою.

Ответить

alexferman

Старший
0

Ахах, ну ладно)

Ответить

Старший нос

alexfer…
0

в спб чище по твоему?

Ответить

alexferman

Старший
–1

В Москве чище (в центре, по крайней мере)

Ответить

Старший нос

alexfer…
5

охуенно! в этой вашей столице бюджет на уборку наверное в разы выше чем на всю социалочку екб. ну некорректно же сравнивать, комон!

Ответить

alexferman

Старший
0

Жаль

Ответить

Таинственный

Старший
0

Этот день растягивается на недели. 

Ответить

Таинственный

alexfer…
0

Не, весной всегда пиздец. Но покажи промышленный крупный город в Росии, где не так?

Ответить

bor_vn

alexfer…
0

Весной ужасно грязно. В этом году также было весь март и апрель. 

Ответить

Сергей Васильев

Старший
0

Откуда ты знаешь какой его отчим грязный?

Ответить

NightmareZ

alexferman
–1

Екатеринбург – це Україна.

Ответить

Alex V

NightmareZ
1

Тюмень

Ответить

NightmareZ

NightmareZ
0

@Карина Мирзаева какого хрена ты меня преследуешь и минусишь мои каменты?

Ответить

Карина Мирзаева

NightmareZ
0

Я ЧИТАЮ СТАТЬИ И КОМЕНТЫ
Если ты не можешь пережить 1 минус - НЕ ПИШИ В КОМЕНТАХ.
Да что с тобой и орловым происходит этим летом? Радиация какая-то или что?

Ответить

Фундаментальный Филипп

Карина
2

От радиации пузырь помогает

Ответить

NightmareZ

Карина
0

Я: ставлю минус Карине
Карина (рвётся): не преследуй меня маньяк, я тебя сдеанонила

Карина: ставит минус мне
Я: не преследуй меня
Карина (рвётся): ДА ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК!?!?!? 

Ответить

Карина Мирзаева

Nightma…
0

Ставь свои минусы сотнями - но не переходи на личности, не пиши обо мне свой бред, как ты это делаешь внезапно и везде.
Какой ты все-таки идиот редкостный. Искренне удивляюсь

Ответить

NightmareZ

Карина
–2

Кнопка Игнорировать: лежит в профиле
Карина: рвётся
@Kircore : рвётся

Семейная идилия.

Ответить

Карина Мирзаева

Nightma…
0

Идиот проследи связь - я не хочу чтобы ты писал гадости обо мне. Зачем мне игнорить если ты при этом все равно пишешь.
Себе с сандрой создайте загон какой-то, где она всех заблокирует а ты будешь с ней, потому что больше никто не согласится быть с таким как ты.
От минуса ТЫ тут сначала порвался, а мне пишешь совет что-то про "игнор".
Кто если не идиот? Я не знаю

Ответить

NightmareZ

Nightma…
–1

Я: ставлю минус @Карина Мирзаева 
@Kircore : приходит мстить

Так это ты, её муж, что ли?

Ответить

Фундаментальный Филипп

NightmareZ
0

Эта сука не вымерла ещё?

Ответить

Фундаментальный Филипп

Фундаментальный
0

Её эволюция должна была загнобить уже

Ответить

NightmareZ

Фундаме…
1

Её ебут, она крепчает.

Ответить

Карина Мирзаева

Nightma…
0

Ну вы и мрази

Ответить

NightmareZ

Карина
0

Ну мы и мрази

Ответить

Карина Мирзаева

Фундаме…
0

Ну ты и мразь

Ответить

NightmareZ

Карина
0

Согласен

Ответить

Фундаментальный

Nightma…
2

уверен и рад

Ответить

Скорый хичхакер

20

 заявил, что если ситуация повторится, полиция будет «сажать, сажать и сажать»

Вот бы он так о деревьях.

Ответить

Андрей Лузин

Скорый
0

Зелёная полиция

Ответить

Евгений Долгий

18

Екат рулит 💪🏻

Ответить

Максим Иванов

12

"вас будут сажать, сажать и сажать." коротко о демократии в России

Ответить

Словесный Интервент

5

@Ольга Щербинина сегодня за всю редакцию работает, все новости её 

Ответить

Ольга Щербинина

Словесный
0

это называется вечерняя смена :)

Ответить

Миша

5
Ответить

Таинственный Слава

4

но есть и хорошие новости

Ответить

Freon

1

Ну а чо, коронавирус же побежден)))

Ответить

Таинственный Слава

Freon
3

Губер как раз продлевает раз за разом режим ЧС или как он там называется. Даже ИКЕА всё ещё закрыта и даты открытия нет.

Ответить

Политический кубок

0

Да храм поставят один хуй, не сейчас, так чуть позже

Ответить

Старший нос

Политический
2

на Драме не поставят

Ответить

Alexey Samarkin

1
Ответить

A big purple banana 🍆

1

Хотите как в 2019м?

Ответить

Обухов Денис

0

Скандал якобы из-за парка. Но ни слова не сказали про деревья. Парад лицемерия...

Ответить

Владимир Климов

Обухов
1

Ну да потому что дохуя деревьев срубят и какая-то хуета в проекте.

Ответить

Насущные Проблемы

0

Могут повторить?

Ответить

ouxen

Насущные
0

Уже не смогут

Ответить

Abram Dikoy

0

ох невовремя он на народ бычит, ща все на аргессии

Ответить

Близкий корабль

0

Классека

Ответить

NightmareZ

0

 Но я думаю, вам никто не даст прекратить, сейчас не май месяц и не 19-й год

Сейчас 20-й год, сука капитан.

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Андрей Лузин

NightmareZ
0

Я вот только не понял, что изменилось то? (

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