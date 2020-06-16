На фоне протестов Black Lives Matter Foundation собрал миллионы долларов. Фонд не связан с движением против расизма
Материал редакции
В Google и Apple думали, что жертвуют международному движению. На самом деле организация выступает за «единение общества с полицией» и не тратит деньги на заявленные программы.
Фонд Black Lives Matter Foundation собрал четыре миллиона долларов пожертвований — однако доноры не догадывались, что существующая с 2015 года организация не связана с движением против полицейской жестокости, а выступает за «единение» с полицией и не потратила ни цента на заявленные цели. Это выяснили в расследовании BuzzFeed News.
По данным издания, «благотворительная организация» собрала как минимум 4,35 миллиона долларов к началу июня, но большую часть успели заморозить до того, как они достигли получателя. Компании, которые внесли пожертвования, не знали, что фонд не связан с движением Black Lives Matter, и отказались от сотрудничества с ним после запросов BuzzFeed News;
Black Lives Matter Foundation базируется в Санта-Кларите, штат Калифорния. В организации работает всего один сотрудник — его основатель, 67-летний музыкальный продюсер Роберт Рей Барнс (Robert Ray Barnes);
Барнс заявил изданию, что не связан с глобальным движением Black Lives Matter: «Я никогда с ними не встречался и не общался. Цель нашей организации — это единство с полицией». «Необходимо что-то сделать, чтобы сгладить углы между полицией и обществом», — говорится в программном заявлении фонда;
Основная цель реального движения Black Lives Matter — уменьшение финансирования полиции и перераспределение освободившихся средств для нужд местных сообществ. Они не выступают за сотрудничество с полицией. Представитель Black Lives Matter Global Network заявил изданию, что фонд Барнса «неправомерно» использует их название;
Барнс заявил, что сам придумал слоган «Black Lives Matter», а глобальное движение его «украло». Он зарегистрировал фонд с этим названием в мае 2015 года после выступлений против полицейской жестокости, которые начались в 2014 году;
Основатель фонда отказался рассказывать, сколько всего пожертвований он успел собрать. Согласно налоговым декларациям, в 2017 году он получил более 300 тысяч долларов через PayPal и GoFundMe, а потратил 89 тысяч долларов, включая 24 тысячи долларов на зарплату самому себе. Microsoft, Google и Apple также рекомендовали своим сотрудникам делать пожертвования в этот фонд и обещали увеличивать взносы работников в три раза;
Единственная благотворительная выплата, которую сделал фонд — это грант в 5150 долларов для детского центра в Лос-Анджелесе. Барнс заявил, что передавал деньги школам и церквям, но не смог предоставить доказательств;
Барнс рассказал, что планирует потратить собранные средства на организацию фуршетов для полицейских и жителей городов, а также на распространение позитивных брошюр о полиции. Он также хочет устроить мероприятия, где граждане могут встречаться с офицерами, чтобы попить кофе и поесть пончиков;
К моменту выхода расследования Барнс не запустил ни одну из программ: «Нельзя это сделать за ночь. Идея в том, чтобы запускать всё медленно»;
После запроса издания GoFundMe приостановил все кампании Black Lives Matter Foundation и заморозил 350 тысяч долларов пожертвований. Сайт Bonfire, где продают мерч и жертвуют доходы благотворительным организациям, заморозил 14 тысяч долларов, которые собрали для Black Lives Matter Foundation.
Отдаленный чайник
Сук.
Это уже на анекдот похоже становится.
Мародёрили черных, донатили в фонд поддержки полиции
Кремлевский волк
Отдаленный чайник
Щас обоссусь
Гениальный крюк
Это, кнчн, фейк в том смысле что чуваку удобно это заявить в защитных или тролльных целях. Понятно что бабло он тупо присваивал.
Ну и даша, кнчн, процитировала фондовые доки оч избирательно.
Мертвый историк
Присылай мне тоже свои донаты
у меня ФБП фонд борьбы с поллюцией
вместе кончим с произволом
Статистический колос
Такой фонд уже есть и пожилого маргинала
Мертвый историк
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Sergey SmirnovМертвый
Колокольчик жать?
Евгений Клочков
Главный вывод из статьи - нужно было делать "черные" фонды еще месяц назад - катались бы сейчас как негр среди коробок найка
Рулон Обоев
Опять наебали лохов? Не может быть.
bor_vnРулон
Чувак же сказал, что зарегался гораздо раньше.
Тут скорее не лохи, а лицемеры, которым насрать кому деньги скидывать - лишь бы костюмчик сидел.
Атлант поправил плечиРулон
лох не мамонт
Руслан Турченко
Речь о копейках, но занятно, как неразборчивы и близоруки в такого рода финделах гиганты вроде Гугла и Яблока. Барнс особо не активил и не отсвечивал. Чуть-чуть мимикрии, а теперь сидит на куче грошей и толсто троллит. :)
плюшевый батон
Он мог бы спокойно без комментариев брать деньги и все были бы благодарны, ведь для большинства это просто покупка индульгенции.
Компании которые донатили-донатили и надонатили всего четыре миллиона долларов вряд ли рассчитывали на сильный социальный эффект.
Алексей Логачев
Давайте только не будем скатываться в расизм, такие истории происходят практически каждый год: экологи жертвуют не туда, феминистки жертвуют не туда, белые американцы со стволами могут случайно перечислять кучу денег в фонд Хиллари Клинтон.
Это происходит постоянно...
alexfermanАлексей
Мужики засовывают не туда...
Sergey Smirnovalexferman
Все куда мужик засунул кроме токарного станка - это считается "туда".
Игорь Туманов
Bad Bear
Ахаха. Зачёт
Сергей Васильев
Ну это лишь отблеск главной шутки. Нигры выходят бастовать против полиции, которая абсолютно полностью контролируется местной властью, при этом неистово топя за демократов, которая у них и так во власти, и жертвуя деньги BLM которая на деле прокладка для демократов.
Карина Мирзаева
Как же шикарны цели на которые он планирует потратить средства). Несмотря на весь шум он заявил о фуршетах для граждан с полицеей). Обеды с пончиками, которые типа еда полицейских)
Игорь Голованов
А куда кстати пошли те 11-13 лямов что надонатила семья Флойда?
Комментарий удален
alexfermanИгорь
Расист ебучий
Игорь Головановalexferman
Флойд ебучий расист?))
Че так о мертвых то.
badResistor
В голосинушку
Предвыборный Артем
«благотворительная организация» собрала как минимум 4,35 миллиона долларов
грант в 5150 долларов для детского центра
Идея в том, чтобы запускать всё медленно
Бля, он гений
Алексей Юрк
Интересно, что Google и Apple готовы жертвовать деньги движению, члены которого активно грабят магазины и превращают всё вокруг себя в срач, а организации, которая декларирует ликвидацию причин первого движения (объединение полиции с народом, ликвидация разрыва между ними) сразу же пожертвования замораживают.
Андрей Винтовой
В тексте нет главного. Этот Барнс черный или белый? Если черный, то деньги ушли куда надо, то есть черному в кошелёк
Воинский шмель
Если бы кинул сотню тысяч какой-нибудь черной организации - никто бы вообще не заметил. Жадность фраера сгубила, решил всё потратить сам.
Alex Fielding
Охуенно затраллел
LC
В Google и Apple думали, что жертвуют международному движению.
Это, случайно, не те Google и Apple, что собирают информацию о всех и вся и всячески подло её используют?