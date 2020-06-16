В Google и Apple думали, что жертвуют международному движению. На самом деле организация выступает за «единение общества с полицией» и не тратит деньги на заявленные программы.

Фонд Black Lives Matter Foundation собрал четыре миллиона долларов пожертвований — однако доноры не догадывались, что существующая с 2015 года организация не связана с движением против полицейской жестокости, а выступает за «единение» с полицией и не потратила ни цента на заявленные цели. Это выяснили в расследовании BuzzFeed News.