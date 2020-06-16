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Алексей Боржонов
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Тестирование членов избиркомов на Covid-19 перед голосованием по поправкам в Конституцию не будет обязательным Материал редакции

А участки на открытом воздухе появятся только в исключительных случаях.

В обновлённых рекомендациях ЦИК по организации голосования по поправкам в Конституцию нет пункта об обязательном тестировании членов избиркомов. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

  • Согласно первоначальной версии рекомендаций, утверждённой ЦИК 2 июня, тест на Covid-19 планировалось провести у всех членов комиссий. Позже выяснилось, что не все регионы могут организовать тестирование, и тогда глава ЦИК Элла Памфилова пообещала «внести ряд изменений» в документ, уточняет издание;
  • В обновлённой версии рекомендаций сказано, что обследование проводится «при возникновении необходимости» и «в соответствии с предписаниями главных государственных врачей территорий»;
  • Источник «Коммерсанта» в ЦИК рассказал, что такое решение приняли из-за разной эпидемиологической обстановки в регионах: в некоторых субъектах заболеваемость находится на низком уровне, потому «было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании»;
  • Кроме того, в обновлённых рекомендациях сказано, что голосование на открытом воздухе больше не считается «предпочтительным» вариантом. Его можно провести, если помещение не соответствует требованиям эпидемиологической безопасности;
  • Остаются требования создать такую схему движения избирателей, которая позволит избежать скопления людей, а также отвести специальное помещение для людей, у которых обнаружат высокую температуру;
  • Предъявлять паспорт по-прежнему нужно, не передавая его в руки членам комиссии, но теперь в рекомендациях есть уточнение: показывать документ нужно с такого расстояния, чтобы информацию в нём можно было рассмотреть.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.

#новости #конституция

Алексей Боржонов PLUS
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8 комментариев
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Pavel Reich

3

Как говорил лидер оппозиционного движения Максим Кац - сходить проголосовать не опаснее похода в магазин.

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Антон Крившенко

Pavel
1

Кац проститутка

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Учебный франт

Pavel
0

В свою очередь это цитата Барановского

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Романелло Кивогенс

Pavel
0

Возможно, так оно и есть. Для продавцов тестирование на коронавирус тоже ведь не является обязательным.

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bor_vn

Pavel
0

В магазине не тестируют кассиров. Через них проходят тысячи людей ежедневно. В магазине много людей без масок. Много продуктов к которым прикасались. 

Я понять просто не могу - чем же опаснее посещение мероприятия, которое проходит не один день и где точно людей не больше, чем в магазине (любые выборы вспомнить). 

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Dmitry Shiryaev

1

Похуй на народ, даже без иллюзий

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Мертвый историк

0

А участки на открытом воздухе появятся только в исключительных случаях.

Для путина и его корешей 

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Алексей Любимцев

0

Ну умерли и умерли

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