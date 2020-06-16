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Новости
Алексей Боржонов
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В Дагестане азербайджанцы устроили столкновения с полицией. Они не могут попасть на родину из-за закрытия границ Материал редакции

Конфликт урегулировали и пообещали провести переговоры с Азербайджаном.

6 комментариев
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В Дагестане прошли столкновения между гражданами Азербайджана, которые пытались перейти границу, и полицией. Об этом сообщили источники «Черновика», позже это подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на и.о. главы Дербентского района республики Фуада Шахиева.

По данным «Черновика» в столкновении участвовали азербайджанцы, которые оказали блокированными на территории Дагестана из-за пандемии коронавируса. Они хотели пересечь границу пешком и вернуться на родину, но их остановила полиция.

«Кавказский узел» со ссылкой на очевидца утверждает, что границу пытались пересечь около 600 человек из временного лагеря для граждан Азербайджана. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ для их разгона. По информации Baza, полицейские также стреляли в воздух.

Фуад Шахиев рассказал РИА «Новости», что протестующие напали на четверых полицейских, и разбили машины, потому к месту столкновения стянули дополнительные силы. По его словам, ситуацию удалось урегулировать, и утром 16 июня местные власти планируют провести переговоры с с представителями Азербайджана.

  • Границы России из-за распространения коронавируса остаются закрытыми с конца марта. Также о закрытии границ объявил Азербайджан, запрет продлится до 1 июля;
  • Граждане Азербайджана могут вернуться на родину через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», но списки для прохождения границы формирует азербайджанская сторона, утверждает Фуад Шахиев. Потому многие граждане страны вынуждены дожидаться отмены ограничений на территории Дагестана.

#новости #covid19

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6 комментариев
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Программный дым

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Как интересно, что бы дело сдвинулось с мертвой точки приходится в ментов швырять камни.

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Кремлевский магнит

1

Мы дожили до столкновений Азаров с Дагами. Дальше в вход пойдут Чечи. Поздравляю дядя Вова.

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Максим Ростокин

Кремлевский
0

Скажу больше: в «этой стране» нет порядка ещё со времён Смутного времени

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Max Belkov

0

Ебала жаба гадюку

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Marhal_New _Arleana

0

Ээээээ блеед тох тигиндеее

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Максим Ростокин

–1

Ждём раздачу RDR 2 )

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