Конфликт урегулировали и пообещали провести переговоры с Азербайджаном.

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В Дагестане прошли столкновения между гражданами Азербайджана, которые пытались перейти границу, и полицией. Об этом сообщили источники «Черновика», позже это подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на и.о. главы Дербентского района республики Фуада Шахиева.

По данным «Черновика» в столкновении участвовали азербайджанцы, которые оказали блокированными на территории Дагестана из-за пандемии коронавируса. Они хотели пересечь границу пешком и вернуться на родину, но их остановила полиция.

«Кавказский узел» со ссылкой на очевидца утверждает, что границу пытались пересечь около 600 человек из временного лагеря для граждан Азербайджана. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ для их разгона. По информации Baza, полицейские также стреляли в воздух.

Фуад Шахиев рассказал РИА «Новости», что протестующие напали на четверых полицейских, и разбили машины, потому к месту столкновения стянули дополнительные силы. По его словам, ситуацию удалось урегулировать, и утром 16 июня местные власти планируют провести переговоры с с представителями Азербайджана.