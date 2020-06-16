Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
4629

КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей в приграничном городе Материал редакции

Это произошло после обещания Северной Кореи ввести войска в демилитаризованную зону.

61 комментарий
В закладки

КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщило южнокорейское агентство Younap со ссылкой на министерство связи.

С территории города был слышен взрыв, потом там поднялся столб дыма.

Younap отметило, что взрыв произошёл через несколько дней после заявления Ким Ё Чжон (сестра Ким Чен Ына), которая пообещала ввести войска в демилитаризованную зону. Заявление последовало на фоне ухудшения отношений Южной Кореи и КНДР.

Межкорейский офис связи открыли в 2018 году для содействия сотрудничеству КНДР и Южной Кореи, но в начале января 2020 года его временно закрыли из-за пандемии коронавируса.

  • 9 июня КНДР заблокировала линии связи с Южной Кореей. Тогда Северная Корея заявила, что блокировка линий связи — только первый шаг на пути к полному ограничению взаимодействия с югом;
  • Ухудшение отношений началось после того, как активисты стали отправлять из Южной Кореи на север агитационные листовки с критикой Пхеньяна. Yonhap отмечало, что это делают северокорейские перебежчики.

#новости #корея #политика

Алексей Боржонов PLUS
+20 337
2
19
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u0435\u044f"], "comments": 61, "likes": 19, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 178777, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Jun 2020 11:00:04 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
61 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

44

Так, после эпидемии у нас по списку война идёт, всё правильно

Ответить

Учебный франт

alexferman
16

Судя по всему, после войны нас ждёт редизайн на TJ. 

Ответить

alexferman

Учебный
27

Боже, Авдеев, они же ещё просто дети!

Ответить

Статистический колос

alexferman
2

Почему не вставил мем, где ребёнок сидит у тебя на коленке?)

Ответить

alexferman

Статистический
0

Годится?

Ответить

Статистический

alexfer…
0

Круто, но было бы круче, если бы это было колено

Ответить

Евгений Клочков

Учебный
3

Является ли темная тема на сайтах комитета нашим аналогом Нагльфара?

Ответить

bor_vn

Евгений
3

Прикольно, новое узнал. 

Получается редизайн наступит после глобального потепления, когда ледники растают. 

Ответить

alexferman

bor_vn
0

Сцук, почему из ногтей-то, в чём логика

Ответить

Freon

alexferman
1

Война уже была вообще-то

Ответить

Nikita Zubkov

Freon
5

Война в комментах не считается

Ответить

Предвыборный Артем

Nikita
0

Он про Ирак

Ответить

s_sky

Предвыборный
0

*Иран

Ответить

Предвыборный

s_sky
1

Бля, да как вы разницу между ними видите

Ответить

Аркадий Иванов

Предвыб…
0

Один Багдад, другой Тегеран.

Ответить

Прочный франт

19

Гуманитарная тушёнка закончилась, начался новый раунд попрошайничества-вымогательства.

Ответить

alexferman

Прочный
–4

Судя по тому, что здешний северокорейский пропагандист затих - таки да, кончилась еда.

Ответить

Серьёзный Валера

alexferman
21

Блдь, как же тебя дохуя везде: под каждым постом, под каждым комментарием твоя кармодрочь.

Ответить

Alex Macher

Серьёзный
5

Завидую таким людям, им бы их силы в правильное русло пустить

Ответить

alexferman

Серьёзный
2

Жаль

Ответить

Лишний лолипоп

Серьёзный
0

@Кто это 

Ответить

Серьёзный Валера

Лишний
2

Ты-то чё порвался? 😳

Ответить

alexferman

Лишний
0

@кто это

Ответить

Кто это

alexfer…
0

Я не знаю других имен Dragan Velimirovic

Ответить

Лишний лолипоп

Кто
2

Я, в отличие от вас, перед агентами ФСБ из комитета номер своей карты не палю ггг

Ответить

Конкретный кот

Лишний
2

Какой же ты умный, я тобой восхищён 

Ответить

Лишний лолипоп

Конкрет…
2

Благодарю

Ответить

alexferman

Лишний
0

Один хрен мы за тобой через розетку наблюдаем)

Ответить

Nikita Zubkov

alexfer…
1

Два чая в 103 номер, пожалуйста

Ответить

alexferman

Nikita
0

С полонием или цианидом?

Ответить

Nikita Zubkov

alexfer…
0

Новичок есть в меню?

Ответить

Кто это

Лишний
0

Я не знаю других имен Серьёзный Валера

Ответить

Предвыборный Артем

alexferman
0

Лол, пропагандист был троллингом от местных мемасеров

Ответить

Евгений Клочков

Прочный
0

им надо тогда на Белоруссию/Беларусь прыгать, если тушняк хороший хотят

Ответить

Незначительный дым

4

я так устала по поводу КНДР писать "началось", что не буду писать "началось"
ой, кого я обманываю. НАЧАЛОСЬ

Ответить

Лишний лолипоп

Незначительный
7

Как началось, так и закончится

Ответить

Незначительный дым

Лишний
3

вот когда закончится, тогда напишу - ЗАКОНЧИЛОСЬ

Ответить

Конкретный кот

Незначительный
1
Ответить

Nikita Zubkov

Незначительный
0

Пиши почалось

Ответить

Незначительный дым

Nikita
0

я полуполячка, тогда уж на польском

Ответить

Nikita Zubkov

Незначительный
0

А как будет на польском? Я знаю только как мужчина и женщина будет :)

Ответить

Незначительный дым

Nikita
0

а шоб я знала :( от поляков только у маман и мужа польская фамилия, языка вообще не знаю 

Ответить

Stolik Strigil

4

Почему вы не используете фразу "снесла здание", если это был именно снос здания, а не О БОЗИ ВЗАРВАЛЯ ЗДАНИЕ О НЕТ

Ответить

Freon

Stolik
0

Пруфы, что взрыва не было??

Ответить

# realfiddy

Stolik
0

Looting likes

Ответить

Программный дым

2

О, а барышня у нас с характером. Как хомяк помрёт, встанет на его место, и тогда ждите полномасштабных боевых действий.

Ответить

Jakub Marona

Программный
2

Раз в месяц?

Ответить

Романелло Кивогенс

Программный
0

Думаете, ещё не помер? За два с лишним месяца северокорейский лидер появился на публике всего раз (ещё первого мая), притом нельзя однозначно утверждать, что это не была "консерва". Ведь когда пикировал с Трампом, то с экранов, помнится, не слезал. Угрозы в адреса Штатов так и сыпались. А сейчас молчок - даже его речь на открытии завода нам почему-то не показали. Не потому ли, что по ней можно было определить, что это старая запись?

Ответить

Сергей Васильев

1

Шевелитесь там

Twitter
Twitter
mobile.twitter.com
Ответить

Учебный франт

Сергей
3

 No bullets fired, clash was with stones and clubs.

Китайцы с индусами отмудохали друг друга палками, 
nuff said

Ответить

Руслан Турченко

Учебный
1

Может день какой торжественный был?  Почтили память дидов из палеолита..

Ответить

Freon

Сергей
1

Китайцы заебали

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

https://twitter.com/ShivAroor/status/1272791814836236288

Ответить

CHEERS, RASA!

1

*вышку 5g

Ответить

Европейский файл

1

ХЛОПНУЛА

Ответить

# realfiddy

1

Looting by boomers

Ответить

Bastian Henning

1

Ну обратите на нас внимание, ну пожалуйста!

Ответить

Brown Zweig

1

Бей своих, чтобы чужие боялись

Ответить

Евгений Клочков

0

О, новая программа развлечений, раз расовая война не выходит?

Ответить

Сергей Павлов

0

Когда уже перестройка?

Ответить

Евгений Долгий

0

Бомбят Воронеж

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
На Кубани полицейский душил подростка при задержании после жалобы на громкую музыку. МВД начало проверку
Подросток попал в больницу.
434
Интернет
Цитадель из Warhammer, храм сатаны или крепость из Мордора: в соцсетях решают, на что похож храм вооружённых сил РФ
Здание привлекло внимание пользователей после массовой церемонии освящения, в которой приняли участие патриарх Кирилл и Сергей Шойгу.
255
Новости
На здание российского посольства в Киеве проецировалась надпись «День России — день оккупанта»
Вечером в пятницу, 12 июня, под российским посольством на Воздухофлотском проспекте прошла акция «День России — день оккупанта».
254
Популярное за три дня
Интернет
В твиттере ставропольской ЕР нашли цитату Путина восьмилетней давности — об авторитарном режиме и изменении Конституции
В соцсетях решили, что цитата, мягко говоря, плохо сохранилась.
108
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
301
Новости
На Кубани полицейский душил подростка при задержании после жалобы на громкую музыку. МВД начало проверку
Подросток попал в больницу.
434
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Anton Shkurenko

Во всех российских школах…

Vladimir Medvedev

Во всех российских школах…

alexferman

Во всех российских школах…

EKSelenc

СМИ сообщили о смерти мужчины…

Павел Макров

Во всех российских школах…

rdkl

Во всех российских школах…

Алексей Боржонов

Во всех российских школах…

Насущные Проблемы

Во всех российских школах…

theLastLetters

Во всех российских школах…

Аркадий Иванов

КНДР взорвала офис связи с…

Stas Kartuzov

КНДР взорвала офис связи с…

Myemptyblog

На фоне протестов Black Lives…

alexferman

Во всех российских школах…

Антон Пострунин

Дебаты Навального и Каца о…

GoodSanta

Во всех российских школах…

умный человек

Во всех российских школах…

Рисоварка Zojirushi

Во всех российских школах…

alexferman

Во всех российских школах…

Паша Красников

Во всех российских школах…

Алексей Боржонов

Во всех российских школах…