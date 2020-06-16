Прямой эфир
Это произошло после обещания Северной Кореи ввести войска в демилитаризованную зону.
КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон, сообщило южнокорейское агентство Younap со ссылкой на министерство связи.
С территории города был слышен взрыв, потом там поднялся столб дыма.
Younap отметило, что взрыв произошёл через несколько дней после заявления Ким Ё Чжон (сестра Ким Чен Ына), которая пообещала ввести войска в демилитаризованную зону. Заявление последовало на фоне ухудшения отношений Южной Кореи и КНДР.
Межкорейский офис связи открыли в 2018 году для содействия сотрудничеству КНДР и Южной Кореи, но в начале января 2020 года его временно закрыли из-за пандемии коронавируса.
Так, после эпидемии у нас по списку война идёт, всё правильно
Учебный франт
Судя по всему, после войны нас ждёт редизайн на TJ.
Боже, Авдеев, они же ещё просто дети!
Статистический колос
Почему не вставил мем, где ребёнок сидит у тебя на коленке?)
Годится?
Является ли темная тема на сайтах комитета нашим аналогом Нагльфара?
Война уже была вообще-то
Война в комментах не считается
Предвыборный Артем
Он про Ирак
*Иран
Предвыборный
Бля, да как вы разницу между ними видите
Судя по тому, что здешний северокорейский пропагандист затих - таки да, кончилась еда.
Блдь, как же тебя дохуя везде: под каждым постом, под каждым комментарием твоя кармодрочь.
@кто это
Лишний лолипоп
Я, в отличие от вас, перед агентами ФСБ из комитета номер своей карты не палю ггг
Конкретный кот
Какой же ты умный, я тобой восхищён
Один хрен мы за тобой через розетку наблюдаем)
Два чая в 103 номер, пожалуйста
С полонием или цианидом?
им надо тогда на Белоруссию/Беларусь прыгать, если тушняк хороший хотят
Лишний лолипоп
Как началось, так и закончится
Незначительный дым
вот когда закончится, тогда напишу - ЗАКОНЧИЛОСЬ
Пиши почалось
я полуполячка, тогда уж на польском
А как будет на польском? Я знаю только как мужчина и женщина будет :)
а шоб я знала :( от поляков только у маман и мужа польская фамилия, языка вообще не знаю
Почему вы не используете фразу "снесла здание", если это был именно снос здания, а не О БОЗИ ВЗАРВАЛЯ ЗДАНИЕ О НЕТ
Думаете, ещё не помер? За два с лишним месяца северокорейский лидер появился на публике всего раз (ещё первого мая), притом нельзя однозначно утверждать, что это не была "консерва". Ведь когда пикировал с Трампом, то с экранов, помнится, не слезал. Угрозы в адреса Штатов так и сыпались. А сейчас молчок - даже его речь на открытии завода нам почему-то не показали. Не потому ли, что по ней можно было определить, что это старая запись?
Шевелитесь там
Учебный франт
No bullets fired, clash was with stones and clubs.
Китайцы с индусами отмудохали друг друга палками,
nuff said
Может день какой торжественный был? Почтили память дидов из палеолита..
meduza.io