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Новости
Алексей Боржонов
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Во всех российских школах установят камеры с системой распознавания лиц. Их подключат к платформе «Оруэлл» Материал редакции

Предполагается, что они помогут обезопасить детей.

33 комментария
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Во все российские школы установят камеры с системой распознавания лиц, сообщают «Ведомости».

Заказчиком выступают региональные департаменты, а занимается проектом Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Стороны подтвердили газете, что сотрудничают.

Камеры подключат к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. Также в них интегрируют систему распознавания лиц от NtechLab (создатель FindFace).

  • Предполагается, что камеры помогут обезопасить детей: отследить, когда ребёнок пришёл в школу, и выявить посторонних людей в помещениях;
  • Платформа Orwell способна обнаружить возгорания и задымления, а также забытые предметы;
  • NetchLab потенциально может заменить перекличку в классах и позволить вести учёт рабочего времени. Систему также могут интегрировать с цифровым дневником;
  • Представитель NtechLab утверждает, что занести человека в базу данных можно только после его письменного согласия. Базы будут храниться только в школах — локально.

Проект по установке систем видеонаблюдения — часть национальной программы «Цифровая экономика. Камеры уже установили в 1608 школах в 12 регионах, в будущем они появятся во всех школах России (более 43 тысяч образовательных учреждений).

#новости #образование

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33 комментария
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alexferman

19

Их подключат к платформе «Оруэлл»

Такие новости даже в искромётных комментах не нуждаются

Ответить

Минеральный Влад

alexferman
2

Тоже смутило. Это точно не троллинг?
@Алексей Боржонов 

Ответить

theLastLetters

Минеральный
2

Такие названия они любят. Например, есть резиновые дубинки "Нежность" и тп. В названии мог ошибиться, но примерно так.

Ответить

alexferman

theLastLetters
1

Дубинка вроде "Аргумент" называется)

Ответить

Алексей Боржонов

Минеральный
1

не троллинг, к сожалению. Вот их сайт https://elveesneotek.ru/products/orwell-2k.php

Ответить

alexferman

Алексей
0

Почему к сожалению? Ящитаю, это прекрасно)

Ответить

Алексей Боржонов

alexferman
0

Дивно!

Ответить

Anton Shkurenko

Алексей
0

Ново!

Ответить

Насущные Проблемы

Минеральный
–1

В новости ничего нет про это. Ставлю диз за эту хуйню.

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Насущные
2

https://meduza.io/news/2020/06/16/vo-vseh-rossiyskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-funktsiey-raspoznavaniya-lits

Во всех российских школах установят камеры с…
Все российские школы оборудуют камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, сообщают…
meduza.io
Ответить

Насущные Проблемы

Поразительный
1

Ставлю лойс.

Ответить

Минеральный Влад

Насущные
1

Таки есть

Orwell 2k
Система видеонаблюдения с компьютерным зрением
Система предназначена для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций, передачи в реальном времени видеоинформации оператору.

Система Orwell 2k применяется для обеспечения безопасности объектов ТЭК, транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий. Система обеспечивает автоматическое обнаружение и классификацию целей и нештатных ситуаций по данным, поступающим от видеокамер, тепловизоров, РЛС на расстоянии до трех километров.

Нейросетевые алгоритмы видеоаналитики Orwell 2k гарантируют минимизацию ложных тревог и значительно облегчают работу операторов служб безопасности. Система видеонаблюдения Orwell 2k включена в "Единый реестр российского ПО".

Ответить

alexferman

Минеральный
0

Ну не станет же пользователь TJ врать прямо в новостях?

Ответить

Минеральный Влад

alexferman
0

Тут даже не пользователь, а редактор 

Ответить

Поразительный Абдужаббор

alexferman
2

Ребята с юмором подошли к делу

Ответить

Новый чайник

6

установят камеры с системой распознавания лиц

То есть туалеты не на улице они сделать везде не могут, а камеры могут?

Ответить

Илья Михалков

Новый
0

Да, на деле поставят такую же хуиту как и на егэ

Ответить

Новый чайник

Илья
0

Честно говоря не знаю что там с камерами на егэ (не застал).

Ответить

Сергей Поляков

5

Оруэлл

а кто то с чувством юмора 

Ответить

Алена Яровая

2
Ответить

умный человек

Алена
0

Да, теперь вместо «Улыбайтесь вас снимают» можно писать про большого брата

Ответить

alexferman

Алена
0

Фамилия прям в тему

Ответить

умный человек

2

Министерство образования станет министерством правды

Ответить

Крупный шмель

2

Представитель NtechLab утверждает, что занести человека в базу данных можно только после его письменного согласия.

Интересно, какое юридическое значение имеет письменное согласие 7-летнего первоклашки? Если это согласие будет давать за него родитель, то сможет ли он его отозвать в 14-летнем возрасте?

Базы будут храниться только в школах — локально.

То есть гарантом безопасности персональных данных несовершеннолетних детей будет учитель информатики? Ну пиздец.

Короче очередное "нововведение", написанное на коленке, для отмыва регионального бюджета. А простому люду только сглатывать.

Ответить

Костя Васильев

1

Предполагается, что они помогут обезопасить детей

От необдуманных походов на не согласованные митинги? 

Ответить

умный человек

1

Это только в школах для детей пролов?

Ответить

умный человек

1

Полиция мысли будет экзамены принимать?

Ответить

умный человек

0

Будущее наступило

Ответить

умный человек

умный
0

И детей будут учить стучать на своих родителей?

Ответить

Конкретный кот

0

 Камеры подключат к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения

Хах, а назовут они её Оруэлл?)

Ответить

Алексей Акулов

0

Ахахаха. У нас в школе стояли камеры для ЕГЭ, для Выборов и просто для школы, теперь, походу, четвертую пачку установят.

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Павел Макров

0

Это какая-то затролка тысячелетия или что

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Vladimir Medvedev

0

ИА Панорама объявило об интеллектуальном банкротстве.

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