Прямой эфир
Предполагается, что они помогут обезопасить детей.
Во все российские школы установят камеры с системой распознавания лиц, сообщают «Ведомости».
Заказчиком выступают региональные департаменты, а занимается проектом Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Стороны подтвердили газете, что сотрудничают.
Камеры подключат к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. Также в них интегрируют систему распознавания лиц от NtechLab (создатель FindFace).
Проект по установке систем видеонаблюдения — часть национальной программы «Цифровая экономика. Камеры уже установили в 1608 школах в 12 регионах, в будущем они появятся во всех школах России (более 43 тысяч образовательных учреждений).
Их подключат к платформе «Оруэлл»
Такие новости даже в искромётных комментах не нуждаются
Тоже смутило. Это точно не троллинг?
@Алексей Боржонов
Такие названия они любят. Например, есть резиновые дубинки "Нежность" и тп. В названии мог ошибиться, но примерно так.
Почему к сожалению? Ящитаю, это прекрасно)
В новости ничего нет про это. Ставлю диз за эту хуйню.
Поразительный Абдужаббор
https://meduza.io/news/2020/06/16/vo-vseh-rossiyskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-funktsiey-raspoznavaniya-lits
Минеральный Влад
Таки есть
Orwell 2k
Система видеонаблюдения с компьютерным зрением
Система предназначена для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций, передачи в реальном времени видеоинформации оператору.
Система Orwell 2k применяется для обеспечения безопасности объектов ТЭК, транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий. Система обеспечивает автоматическое обнаружение и классификацию целей и нештатных ситуаций по данным, поступающим от видеокамер, тепловизоров, РЛС на расстоянии до трех километров.
Нейросетевые алгоритмы видеоаналитики Orwell 2k гарантируют минимизацию ложных тревог и значительно облегчают работу операторов служб безопасности. Система видеонаблюдения Orwell 2k включена в "Единый реестр российского ПО".
Ну не станет же пользователь TJ врать прямо в новостях?
Да, на деле поставят такую же хуиту как и на егэ
Да, теперь вместо «Улыбайтесь вас снимают» можно писать про большого брата
Представитель NtechLab утверждает, что занести человека в базу данных можно только после его письменного согласия.
Интересно, какое юридическое значение имеет письменное согласие 7-летнего первоклашки? Если это согласие будет давать за него родитель, то сможет ли он его отозвать в 14-летнем возрасте?
Базы будут храниться только в школах — локально.
То есть гарантом безопасности персональных данных несовершеннолетних детей будет учитель информатики? Ну пиздец.
Короче очередное "нововведение", написанное на коленке, для отмыва регионального бюджета. А простому люду только сглатывать.
Предполагается, что они помогут обезопасить детей
От необдуманных походов на не согласованные митинги?
Будущее наступило
Ахахаха. У нас в школе стояли камеры для ЕГЭ, для Выборов и просто для школы, теперь, походу, четвертую пачку установят.
meduza.io