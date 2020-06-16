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«Везде работают люди, ошибки бывают, и мы всегда их с любопытством разбираем, чтобы не повторять».
Клиент Delivery Club рассказал в своём Telegram-канале о получении заказа с флаером, призывающим голосовать за поправки в Конституцию. Автор канала Макс Корольков заявил, что сделал заказ во «ВкусВилле».
Корольков уточнил, что после этого сделал ещё один заказ — в KFC. Во втором случае листовки не было. По его словам, ему написали сотрудники Delivery Club и заявили, что соблюдают «абсолютную аполитичность». Как добавил клиент, в сервисе заказа еды ему уточнили, что эта листовка — инициатива «ВкусВилла».
Delivery Club в ответ на запрос TJ отказался комментировать ситуацию. Во «ВкусВилле» отметили, что розничная сеть находится вне политики, но признали: «Везде работают люди, ошибки бывают, и мы всегда их с любопытством разбираем, чтобы не повторять». В компании подчеркнули, что обсудили ситуацию с Delivery Club и начали разбираться в случившемся.
Мне нравится реакция фирм - начали резко шуршать, искать виновного и оправдываться. Все прекрасно понимают какой это зашквар - поддерживать путинскую власть.
Не агитация, а коллаборация
О, ты очень богатый человек, раз позволяешь себе такую роскошь как Вкусвилл!
Учебный франт
роскошь как Вкусвилл
40% скидку на зеленый ценник никто не отменял, получается даже дешевле, чем в условном магните.
"Каждый день", "Красная цена" и т.д. в свое время здорово выручали.
Но этим нищукам всё ещё далеко до богов, завтракающих Б. Ю. Александровым!
Молодой торшер
удали!
Вы все не так поняли