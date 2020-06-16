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Новости
Ольга Щербинина
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Клиент Delivery Club получил заказ из «ВкусВилла» с флаером о поправках в Конституцию. Сеть назвала это ошибкой Материал редакции

«Везде работают люди, ошибки бывают, и мы всегда их с любопытством разбираем, чтобы не повторять».

16 комментариев
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Клиент Delivery Club рассказал в своём Telegram-канале о получении заказа с флаером, призывающим голосовать за поправки в Конституцию. Автор канала Макс Корольков заявил, что сделал заказ во «ВкусВилле».

Особенно нравится, как выделено красным «За» и иконка (похожая на иконку аппа) с «Да». Кратко о том, как хорошие сервисы вынуждены поддерживать агитацию «сверху».

Макс Корольков

Корольков уточнил, что после этого сделал ещё один заказ — в KFC. Во втором случае листовки не было. По его словам, ему написали сотрудники Delivery Club и заявили, что соблюдают «абсолютную аполитичность». Как добавил клиент, в сервисе заказа еды ему уточнили, что эта листовка — инициатива «ВкусВилла».

Delivery Club в ответ на запрос TJ отказался комментировать ситуацию. Во «ВкусВилле» отметили, что розничная сеть находится вне политики, но признали: «Везде работают люди, ошибки бывают, и мы всегда их с любопытством разбираем, чтобы не повторять». В компании подчеркнули, что обсудили ситуацию с Delivery Club и начали разбираться в случившемся.

Сейчас мы уже выяснили номера заказов, опросили магазин, где был собран заказ. Коллеги говорят, что не вкладывали листовку. Запросили из базы видео сборки заказа. Странность ещё в том, что наши сборщики обычно если и вкладывают что-то, то во все заказы, а тут единичный случай.

из комментария «ВкусВилла»

#новости #конституция #еда

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16 комментариев
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Bad Bear

37

Мне нравится реакция фирм - начали резко шуршать, искать виновного и оправдываться. Все прекрасно понимают какой это зашквар - поддерживать путинскую власть.

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Michael Specter

5

Не агитация, а коллаборация

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theLastLetters

Michael
15

"Что ж ты флаер сдал назад?"

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Учебный франт

7

ВкусВилл топчик, а Корольков решил хайпануть, ну или курьер подрабатывает за 500 рублей в день и подкидывает листовки. Каждый день закупаюсь в этом магазине и там даже нет подобных флаеров нигде.

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Программный дым

Учебный
–8

О, ты очень богатый человек, раз позволяешь себе такую роскошь как Вкусвилл!

Ответить

Учебный франт

Программный
9

 роскошь как Вкусвилл

40% скидку на зеленый ценник никто не отменял, получается даже дешевле, чем в условном магните.

Ответить

Программный дым

Учебный
–1

"Каждый день", "Красная цена" и т.д. в свое время здорово выручали.

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Andre Macareno

Программный
1

Но этим нищукам всё ещё далеко до богов, завтракающих Б. Ю. Александровым!

Ответить

Молодой торшер

Программный
0

удали!

Ответить

Программный дым

Молодой
0

Зачем?

Ответить

Argumenta Ambigua

2

Вы все не так поняли

Ответить

theLastLetters

Argumenta
2

"Произошла чудовищная ошибка!"

Ответить

Насущные Проблемы

2

Да!

Пизда

Ответить

FOX

0

На таких листовках должны быть выходные данные

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Просто Тимуррр

0

Власть: нельзя агитировать за или против поправок
Тоже власть:

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# realfiddy

–1

Boomers fight

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