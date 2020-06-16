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Новости
Алексей Боржонов
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Банки рассказали о сбоях в Системе быстрых платежей после подключения Сбербанка к ней Материал редакции

Клиентам Сбербанка надо дать дополнительное согласие на получение переводов через СБП.

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Банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей после подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей, пишет РБК.

В кредитных организациях рассказали изданию, что Сбербанк запрашивает у клиентов дополнительное согласие на получение переводов через СБП. Без этого согласия другие банки не могут отправить перевод клиентам Сбербанка. Чтобы подключить услугу, клиенту «нужно совершить неочевидные действия» в приложении, отметили опрошенные РБК эксперты.

В ВТБ рассказали, что только 10% переводов в Сбербанк оказываются успешными. В общей сложности клиентам ВТБ не удалось перевести 3 миллиарда рублей. Ранее одобрялись 90% исходящих переводов, но с мая этот процент упал в два-три раза, рассказали в ВТБ.

Похожую тенденцию заметили в Газпромбанке, Альфа-банке, «Ак Барсе» и Абсолют Банке, пишет РБК. В Райффайзенбанке роста доли неудачных переводов не заметили.

  • В конце марта Сбербанк объявил, что подключится к Системе быстрых платежей в тестовом режиме — более чем через год после через год после её запуска;
  • Система позволяет мгновенно переводить деньги в другие банки с нулевой комиссией. Сбербанк стал последним из системно значимых банков, который подключился к СБП;
  • В конце мая переводы стали доступны всем клиентам Сбербанка, но чтобы подключить их, пользователю надо дать согласие на обработку персональных данных и заключить пользовательское соглашение. Входящие переводы надо подключать отдельно.

#новости #сбербанк

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5 комментариев
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Явный Орзэмэс

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Всё было хорошо, пока не пришёл Сбербанк.

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Антон Крившенко

1

То что в сбере рукожопы и не хотят отдавать долю, давно понятно

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George Weiler

1

Самый технологичный банк в России*
*По версии Грефа

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Иван Алексеев

0

классека сбера

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Снусмумрик

0

От даёт, даже других поломал. Напоминает толстого мальчика, который пришёл в песочницу и сломал чужие игрушки

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