Клиентам Сбербанка надо дать дополнительное согласие на получение переводов через СБП.

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Банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей после подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей, пишет РБК.

В кредитных организациях рассказали изданию, что Сбербанк запрашивает у клиентов дополнительное согласие на получение переводов через СБП. Без этого согласия другие банки не могут отправить перевод клиентам Сбербанка. Чтобы подключить услугу, клиенту «нужно совершить неочевидные действия» в приложении, отметили опрошенные РБК эксперты.

В ВТБ рассказали, что только 10% переводов в Сбербанк оказываются успешными. В общей сложности клиентам ВТБ не удалось перевести 3 миллиарда рублей. Ранее одобрялись 90% исходящих переводов, но с мая этот процент упал в два-три раза, рассказали в ВТБ.

Похожую тенденцию заметили в Газпромбанке, Альфа-банке, «Ак Барсе» и Абсолют Банке, пишет РБК. В Райффайзенбанке роста доли неудачных переводов не заметили.