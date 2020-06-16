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Ущерб окружающей среде оценили в 154 миллиона рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сброса отходов Талнахской обогатительной фабрики в реку около Норильска. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело возбуждено против неустановленных сотрудников «Норникеля» и «Механобринжиниринг» по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Следствие считает, что во время строительства объекта на территории фабрики они сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Томулах с июня 2017 года по июль 2019-го.
Росприроднадзор оценил вред окружающей среде в 154 миллиона рублей.
неустановленных сотрудников «Норникеля»
На водителя грузовика и чистильщика цистерны?
Потанин с Росприродпозором обкашляли вопросики и обошлись элитной трешечкой в центре Москвы.
Ущерб окружающей среде оценили в 154 миллиона рублей.
Бххаааа, недорогая нынче родинка-то.