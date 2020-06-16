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Новости
Алексей Боржонов
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Против сотрудников «Норникеля» возбудили новое уголовное дело: из-за сброса сточных вод в реку Материал редакции

Ущерб окружающей среде оценили в 154 миллиона рублей.

8 комментариев
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сброса отходов Талнахской обогатительной фабрики в реку около Норильска. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено против неустановленных сотрудников «Норникеля» и «Механобринжиниринг» по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Следствие считает, что во время строительства объекта на территории фабрики они сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Томулах с июня 2017 года по июль 2019-го.

Росприроднадзор оценил вред окружающей среде в 154 миллиона рублей.

  • СК возбудил уголовное дело на фоне резонанса после утечки топлива в Норильске;
  • 4 июня произошла авария на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ, после которой из резервуара вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и реку;
  • После аварии сотрудников «Норникеля», а также на мэра Норильска возбудили уголовные дела.
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#новости #чпвнорильске

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8 комментариев
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Сергей Васильев

4

На такие деньги даже притяжение 3 не снимешь

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# realfiddy

2

154m ₽ only cash, hobbits later

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Насущные Проблемы

2

неустановленных сотрудников «Норникеля»

На водителя грузовика и чистильщика цистерны?

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Mordegard Glezgorv

1

Потанин с Росприродпозором обкашляли вопросики и обошлись элитной трешечкой в центре Москвы. 

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Евгений Долгий

0

 Ущерб окружающей среде оценили в 154 миллиона рублей.

Бххаааа, недорогая нынче родинка-то.

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Алена Карась

0

Ну как всегда

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Anton Gostev

0

154 миллиона?
Я слышал только про миллиарды.

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Прикладной Паша

0

154 миллиона рублей.

Я думаю местные руководители сейчас ржут нет этой суммой.

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