Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сброса отходов Талнахской обогатительной фабрики в реку около Норильска. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено против неустановленных сотрудников «Норникеля» и «Механобринжиниринг» по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Следствие считает, что во время строительства объекта на территории фабрики они сбрасывали неочищенные сточные воды в реку Томулах с июня 2017 года по июль 2019-го.