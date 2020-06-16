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Новости
Ольга Щербинина
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Сотрудников eBay обвинили в преследовании блогеров за критику. Тем подбросили тараканов и окровавленную маску свиньи Материал редакции

Жертвам присылали и другие запугивающие посылки — например, похоронный венок и книгу «Как пережить смерть супруга».

26 комментариев
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Шестерых бывших сотрудников eBay Inc., в том числе двух топ-менеджеров, обвинили в сговоре с целью киберсталкинга супружеской пары — редактора и издателя электронного информационного бюллетеня, публиковавшего критику компании. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Сотрудники eBay следили за статьями и сначала критиковали их в анонимных комментариях. По данным следствия, в августе 2019 года, когда в бюллетене опубликовали материал о судебных разбирательствах с участием eBay, два члена исполнительной руководящей группы компании отправили сообщения, в которых говорилось, что пришло время «разобраться» с блогерами. Для этого разработали трёхэтапную кампанию.

Сначала супругам начали отправлять анонимные сообщения с угрозами и доставлять запугивающие посылки — коробку с живыми тараканами, похоронный венок, окровавленную маску свиньи и книгу «Как пережить смерть супруга». Соседям «по ошибке» отправили порнографические материалы, якобы купленные парой.

Reuters со ссылкой на прокурора уточняет, что в одном из случаев мужчина получил сообщение о том, чтобы «они ожидали доставку свиного эмбриона», а после этого ему отправили маску в виде морды животного. Его жена получила сообщение «Теперь я привлёк ваше внимание?».

На втором этапе жертвам начали угрожать в личных сообщениях в Твиттере и говорить, что встретятся с парой лично и распространят их домашний адрес. На третьем этапе подозреваемые планировали проникнуть в дом к блогерам и установить GPS-трекер на их машину. Жертвы преследования вовремя заметили слежку и обратились в полицию. Прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг подчеркнул, что это был «эмоциональный терроризм».

Среди обвиняемых — бывший старший директор eBay по вопросам безопасности Джеймс Боуг и бывший директор по глобальной устойчивости компании Дэвид Харвилл. В компании заявили, что узнав от властей о расследовании, их и ещё четверых причастных сотрудников уволили. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

#новости #блогеры #сша #ebay

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26 комментариев
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Ded Pihto

10

Вот это я понимаю преданные хомяки, даже после увольнения выслеживали врагов компании

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Евгений Клочков

Ded
7

коммерческие ихтамнеты уволившиеся две недели назад

Ответить

умный человек

Ded
0

Врагов республики

Ответить

Alexey Snooker

7

вымогательство секса

Лутинг пизды

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Эмиль Рубанов

2

Пост говно, а инфоповод очень интересный, вот с хабра более подробное описание, что там было:

По заверениям прокурора, они «эмоционально терроризировали» супружескую пару с помощью анонимных угроз в электронных письмах, а также реальных посылок с живыми тараканами и пауками, окровавленной маской свиньи для Хэллоуина, похоронным венком и книгой с советами о том, как пережить потерю супруга. Прокурор отметил, что таким образом обвиняемые давили на владельца веб-сайта, чтобы он удалил негативные отзывы о компании. Так, в одном из случаев мужчина получил сообщение о том, чтобы «они ожидали доставки свиного эмбриона», после чего ему отправили маску в виде морды животного, а его жене — сообщение с текстом «Теперь я привлёк ваше внимание?????» («DO I HAVE UR ATTENTION NOW????»).

Помимо этого, злоумышленники разместили адрес пары в Craiglist, где от их лица предложили свингерам приходить к ним «в любое время дня и ночи». Онлайн-преследованием они не ограничились: прокурор также обвинил их в том, что они прилетели из Калифорнии в Массачусетс, чтобы проникнуть в гараж потерпевших и установить GPS-трекер на их автомобиль. 

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Ваня Погост

Эмиль
3

Пост говно

Пизда тебе. Пиши адрес, куда отправить похоронный венок и окровавленную свинью.

Ответить

Эмиль Рубанов

Ваня
0
Ответить

Freon

0

Киберсталкинг — это использование Интернета для преследования или домогательств человека, группы людей или организации.[1] Под него могут попасть ложные обвинения, сплетни и клевета. К киберсталкингу также можно отнести мониторинг, похищение личности, угрозы, вандализм, вымогательство секса или собирание информации, которая может быть использована для запугивания или домогательств.

Ответить

Ded Pihto

Freon
3

Ну, подходит

Ответить

Freon

Ded
0

Новое слово узнал благодаря тж, спасибо, Ольга

Ответить

Ded Pihto

Freon
1

Я не Игорь

Ответить

Олег Ивахнов

Ded
1

Зря

Ответить

Ваня Погост

Freon
0

Довольно занимательно, что именно ты просвещаешь народ о травле в сети :) Но без определений слов «буллинг» и «моббинг» твой коммент не полон.

Ответить

Freon

Ваня
0

Я против любой травли

Ответить

Ваня Погост

Freon
0

Даже против травли тех, кто травит?

Ответить

Freon

Ваня
0

Таких надо судить, а не травить

Ответить

Ваня Погост

Freon
0

Суд тоже травля. Только анкап может это исправить.

Ответить

Ded Pihto

Ваня
0

При анкапе тебя застрелят первым

Ответить

Евгений Клочков

1

бывший директор по глобальной устойчивости

Ну теперь ему в тюрьме проверят глобальную устойчивость известно чего

Ответить

Оборонный магнит

Евгений
0

Очка?

Ответить

Maksim Derkach

1

иди своей дорогой киберсталкер

Ответить

Передовой кавалер

0

Люди, которые принимают работу близко к сердцу

Ответить

heme ran

0

Вот что значит демократия и свобода мнения. У нас бы сразу подкинули наркотики и закрыли за оскорбления чьих нибудь чувств.

Ответить

Alex Newman

–1

покупал много чего с ebay, в основном всякие медиаплееры типа egreat, всякие комп комплектующие, все нормально приходило и в срок. есть возврат денег через paypal. Главное на рейтинг продавца смотреть и все ок будет. Нормальный интернет магазин, не  оправданная критика, уж если критиковать то надо российские магазничики типа озон, вот там ужа что творится, говорят битыми товары приходят.

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Программный дым

Alex
0

Пользуюсь им постоянно, но иногда просто раздражают какие-то мелкие программные косяки.

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Эллада Котова

Alex
0

Сотрудники озона уже ловят тараканов для твоих посылок. 

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