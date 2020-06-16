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Жертвам присылали и другие запугивающие посылки — например, похоронный венок и книгу «Как пережить смерть супруга».
Шестерых бывших сотрудников eBay Inc., в том числе двух топ-менеджеров, обвинили в сговоре с целью киберсталкинга супружеской пары — редактора и издателя электронного информационного бюллетеня, публиковавшего критику компании. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Сотрудники eBay следили за статьями и сначала критиковали их в анонимных комментариях. По данным следствия, в августе 2019 года, когда в бюллетене опубликовали материал о судебных разбирательствах с участием eBay, два члена исполнительной руководящей группы компании отправили сообщения, в которых говорилось, что пришло время «разобраться» с блогерами. Для этого разработали трёхэтапную кампанию.
Сначала супругам начали отправлять анонимные сообщения с угрозами и доставлять запугивающие посылки — коробку с живыми тараканами, похоронный венок, окровавленную маску свиньи и книгу «Как пережить смерть супруга». Соседям «по ошибке» отправили порнографические материалы, якобы купленные парой.
Reuters со ссылкой на прокурора уточняет, что в одном из случаев мужчина получил сообщение о том, чтобы «они ожидали доставку свиного эмбриона», а после этого ему отправили маску в виде морды животного. Его жена получила сообщение «Теперь я привлёк ваше внимание?».
На втором этапе жертвам начали угрожать в личных сообщениях в Твиттере и говорить, что встретятся с парой лично и распространят их домашний адрес. На третьем этапе подозреваемые планировали проникнуть в дом к блогерам и установить GPS-трекер на их машину. Жертвы преследования вовремя заметили слежку и обратились в полицию. Прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг подчеркнул, что это был «эмоциональный терроризм».
Среди обвиняемых — бывший старший директор eBay по вопросам безопасности Джеймс Боуг и бывший директор по глобальной устойчивости компании Дэвид Харвилл. В компании заявили, что узнав от властей о расследовании, их и ещё четверых причастных сотрудников уволили. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.
Вот это я понимаю преданные хомяки, даже после увольнения выслеживали врагов компании
Пост говно, а инфоповод очень интересный, вот с хабра более подробное описание, что там было:
По заверениям прокурора, они «эмоционально терроризировали» супружескую пару с помощью анонимных угроз в электронных письмах, а также реальных посылок с живыми тараканами и пауками, окровавленной маской свиньи для Хэллоуина, похоронным венком и книгой с советами о том, как пережить потерю супруга. Прокурор отметил, что таким образом обвиняемые давили на владельца веб-сайта, чтобы он удалил негативные отзывы о компании. Так, в одном из случаев мужчина получил сообщение о том, чтобы «они ожидали доставки свиного эмбриона», после чего ему отправили маску в виде морды животного, а его жене — сообщение с текстом «Теперь я привлёк ваше внимание?????» («DO I HAVE UR ATTENTION NOW????»).
Помимо этого, злоумышленники разместили адрес пары в Craiglist, где от их лица предложили свингерам приходить к ним «в любое время дня и ночи». Онлайн-преследованием они не ограничились: прокурор также обвинил их в том, что они прилетели из Калифорнии в Массачусетс, чтобы проникнуть в гараж потерпевших и установить GPS-трекер на их автомобиль.
Пост говно
Пизда тебе. Пиши адрес, куда отправить похоронный венок и окровавленную свинью.
Киберсталкинг — это использование Интернета для преследования или домогательств человека, группы людей или организации.[1] Под него могут попасть ложные обвинения, сплетни и клевета. К киберсталкингу также можно отнести мониторинг, похищение личности, угрозы, вандализм, вымогательство секса или собирание информации, которая может быть использована для запугивания или домогательств.
Довольно занимательно, что именно ты просвещаешь народ о травле в сети :) Но без определений слов «буллинг» и «моббинг» твой коммент не полон.
Даже против травли тех, кто травит?
бывший директор по глобальной устойчивости
Ну теперь ему в тюрьме проверят глобальную устойчивость известно чего
Вот что значит демократия и свобода мнения. У нас бы сразу подкинули наркотики и закрыли за оскорбления чьих нибудь чувств.
покупал много чего с ebay, в основном всякие медиаплееры типа egreat, всякие комп комплектующие, все нормально приходило и в срок. есть возврат денег через paypal. Главное на рейтинг продавца смотреть и все ок будет. Нормальный интернет магазин, не оправданная критика, уж если критиковать то надо российские магазничики типа озон, вот там ужа что творится, говорят битыми товары приходят.
Программный дым
Пользуюсь им постоянно, но иногда просто раздражают какие-то мелкие программные косяки.