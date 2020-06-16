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Сергей Аксёнов заявил, что проконсультировался с Минобороны и Роспотребнадзором, а также «взвесил все риски».
Глава Крыма Сергей Аксёнов 16 июня объявил, что 24 июня парад Победы пройдёт только в Керчи. Однако спустя два часа он всё же решил провести его и в Симферополе. Об этом Аксёнов написал в фейсбуке.
В первом заявлении глава Крыма отметил, что «решение продиктовано особыми условиями» и связано с «обеспечениям защиты жизни и здоровья граждан». Он также пообещал провести парад в Симферополе в следующем году.
Через два часа Аксёнов опубликовал новый пост, в котором написал, что парад в Симферополе всё же состоится. Он отметил, что «взвесил все риски» и «учёл все обстоятельства», а также проконсультировался с Минобороны и Роспотребнадзором. Аксёнов добавил, что власти примут меры для безопасности граждан.
Ранее от идеи провести парад Победы 24 июня отказались в Белгороде, Курске, Орле, Перми, Ярославле, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Пскове, Саранске, Петропавловск-Камчатском, Челябинске, Пензе и Якутске.
26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.
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