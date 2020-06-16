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Ольга Щербинина
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Глава Крыма решил не проводить парад Победы в Симферополе. А потом передумал Материал редакции

Сергей Аксёнов заявил, что проконсультировался с Минобороны и Роспотребнадзором, а также «взвесил все риски».

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Глава Крыма Сергей Аксёнов 16 июня объявил, что 24 июня парад Победы пройдёт только в Керчи. Однако спустя два часа он всё же решил провести его и в Симферополе. Об этом Аксёнов написал в фейсбуке.

В первом заявлении глава Крыма отметил, что «решение продиктовано особыми условиями» и связано с «обеспечениям защиты жизни и здоровья граждан». Он также пообещал провести парад в Симферополе в следующем году.

Самая главная наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона.

Сергей Аксёнов
глава Крыма

Через два часа Аксёнов опубликовал новый пост, в котором написал, что парад в Симферополе всё же состоится. Он отметил, что «взвесил все риски» и «учёл все обстоятельства», а также проконсультировался с Минобороны и Роспотребнадзором. Аксёнов добавил, что власти примут меры для безопасности граждан.

Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода.

Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный Парад Победы в крымской столице.

В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несёт сакральный смысл.

Сергей Аксёнов
глава Крыма

Ранее от идеи провести парад Победы 24 июня отказались в Белгороде, Курске, Орле, Перми, Ярославле, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Пскове, Саранске, Петропавловск-Камчатском, Челябинске, Пензе и Якутске.

26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.

#новости #крым #регионы #карантинвроссии

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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9 комментариев
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Невыносимый щит

2

На парад после освобождения Крыма от России я бы сходил. 

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Израильский Никита

1

@miha pntv КРЫМ ФАС

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Глухой кавалер

Израильский
1

За пивом поехали

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Глухой кавалер

Глухой
1

За оболонью

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Глухой кавалер

1

Ему позвонили и он "передумал"

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Трехтысячелетний пес

0
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Насущные Проблемы

0

Парад чего? Парад победы над укронацистами что ли?

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Владислав Аглямов

0

Как правило всё, что сказано до «но» не считается

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Илья Гераськин

0

"Этот день мы откладывали как могли"

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