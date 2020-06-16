Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода.

Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный Парад Победы в крымской столице.

В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несёт сакральный смысл.

