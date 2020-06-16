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Алексей Боржонов
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В Ингушетии произошла перестрелка. Четыре человека погибли, ещё несколько ранены Материал редакции

По неофициальной информации, конфликт произошёл из-за земельного спора между двоюродными братьями.

В центре Назрани в республике Ингушетия произошла перестрелка, известно о нескольких погибших и раненых. СК возбудил уголовное дело.

  • Перестрелка началась днём 16 июня. По данным Telegram-канала 112, причиной был спор из-за земельного спора между двумя двоюродными братьями. Эту же информацию подтвердил «Интерфакс». Mash сообщает, что в перестрелке участвовали 15 человек;
  • Источники РИА, ТАСС и «Интерфакса» утверждают, что погибли четыре человека, в том числе полицейский. Ещё несколько человек ранены, они находятся в больнице. Обновление: Росгвардия подтвердила гибель своего сотрудника;
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным СК, погибли четыре человека, трое ранены;
  • Это не первая перестрелка в Ингушетии за последнее время. В мае стрельба произошла в селе Сурхахи: по данным СМИ, причиной стал конфликт между членами одной религиозной организации. В начале марта стрельба произошла в селе Экажево — из-за конфликта двух тейпов.

#новости #происшествия

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Shepard

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Здоровья погибшим...

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Сергей Васильев

10

Франция: началась настоящая война между африканцами и чеченцами, толпы людей с оружиями, машины летают как в боевиках

Сергей Звезда: В ингушетии два брата не поделили грядку

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Сергей Звезда

Сергей
1

Сергей Васильев: любит набрасывать

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Freon

Сергей
–1

Напиши сам, зачем ноешь?

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Сергей Васильев

Freon
4

сам

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Mezzo Deesa

4

А в чём новость?

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Исполнительный диод

Mezzo
1

Почему это важно? (C)

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Израильский Никита

2

Катаюсь по полу от смеха. Не могу дышать! #icantbreath

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theLastLetters

2

Надо разрешить оружие.

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Дмитрий Дубовик

2

Мужик, напавший на дэпсов недавно, тоже из Ингушетии был? Или я что-то путаю?

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Исполнительный диод

Дмитрий
0
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Евгений Долгий

0

(уважительно) Цивилизация!

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Без Имени

0

Перестрелка началась днём

Ты понимаешь, что дело серьезное, когда у перестрелки есть НАЧАЛО

Это не первая перестрелка в Ингушетии за последнее время

Кек

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Серьёзный Валера

0

Хорошие новости наконец подъехали.

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Ногти Ноздри

0

Скоро:
народ ингушетии просит расширить полномочия полицейским

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Pavel Trifonov

0

анкап 

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