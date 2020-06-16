По неофициальной информации, конфликт произошёл из-за земельного спора между двоюродными братьями.
В центре Назрани в республике Ингушетия произошла перестрелка, известно о нескольких погибших и раненых. СК возбудил уголовное дело.
- Перестрелка началась днём 16 июня. По данным Telegram-канала 112, причиной был спор из-за земельного спора между двумя двоюродными братьями. Эту же информацию подтвердил «Интерфакс». Mash сообщает, что в перестрелке участвовали 15 человек;
- Источники РИА, ТАСС и «Интерфакса» утверждают, что погибли четыре человека, в том числе полицейский. Ещё несколько человек ранены, они находятся в больнице. Обновление: Росгвардия подтвердила гибель своего сотрудника;
- Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным СК, погибли четыре человека, трое ранены;
- Это не первая перестрелка в Ингушетии за последнее время. В мае стрельба произошла в селе Сурхахи: по данным СМИ, причиной стал конфликт между членами одной религиозной организации. В начале марта стрельба произошла в селе Экажево — из-за конфликта двух тейпов.
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"author_name": "Алексей Боржонов",
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Shepard
Здоровья погибшим...
Сергей Васильев
Франция: началась настоящая война между африканцами и чеченцами, толпы людей с оружиями, машины летают как в боевиках
Сергей Звезда: В ингушетии два брата не поделили грядку
Сергей ЗвездаСергей
Сергей Васильев: любит набрасывать
FreonСергей
Напиши сам, зачем ноешь?
Сергей ВасильевFreon
сам
Mezzo Deesa
А в чём новость?
Исполнительный диод
Почему это важно? (C)
Израильский Никита
Катаюсь по полу от смеха. Не могу дышать! #icantbreath
theLastLetters
Надо разрешить оружие.
Дмитрий Дубовик
Мужик, напавший на дэпсов недавно, тоже из Ингушетии был? Или я что-то путаю?
Исполнительный диод
Евгений Долгий
(уважительно) Цивилизация!
Без Имени
Перестрелка началась днём
Ты понимаешь, что дело серьезное, когда у перестрелки есть НАЧАЛО
Это не первая перестрелка в Ингушетии за последнее время
Кек
Серьёзный Валера
Хорошие новости наконец подъехали.
Ногти Ноздри
Скоро:
народ ингушетии просит расширить полномочия полицейским
Pavel Trifonov
анкап