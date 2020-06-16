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Алексей Боржонов
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ЕС начал расследование против Apple после жалоб Spotify и Kobo. Проверят Apple Pay и App Store Материал редакции

«Похоже, что Apple получает роль „привратника“, когда дело доходит до распространения приложений и контента».

Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования против Apple, сообщается на сайте организации: из-за правил App Store и Apple Pay.

  • Расследования начались после жалоб Spotify и дистрибьютора электронных книг. ЕК не называет его, но Financial Times утверждает, что им стал японский Kobo (сервисом владеет компания Rakuten);
  • Причиной жалоб стала комиссия в 30%, которую Apple взимает за покупки в приложениях, скачанных из App Store. Компании считают, что Apple ведёт нечестную конкуренцию, продвигая при этом собственные сервисы Music и Books;
  • Еврокомиссия заявила, что проверит, обоснованно ли магазин обязывает сервисы использовать свою систему покупки товаров Apple IAP, через которую компания взимает комиссию;
  • Также ЕК проверит, законно ли запрещать разработчикам информировать пользователей об альтернативных способах оплаты контента (например, через сайт сервиса, где стоимость контента может быть меньше, чем в приложении);
  • «Похоже, что Apple получает роль „привратника“, когда дело доходит до распространения приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple», — отметили в ЕК;
  • Также Еврокомиссия проверит, не нарушает ли Apple Pay правила конкуренции Евросоюза. В частности, речь идёт о том, что модуль NFC в устройствах Apple используется только для Apple Pay;
  • Apple назвала жалобы компаний необоснованными и заявила, что эти сервисы «хотят бесплатно прокатиться, а не играть по тем же правилам, что и все остальные». В Spotify решение ЕК приветствовали и понадеялись на «срочные действия», которые позволят обеспечить «честную конкуренцию».

#новости #apple #spotify

Алексей Боржонов PLUS
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6 комментариев
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Многий клуб

3

еще чуть-чуть и Spotify откроется в россии, только с эплом сначала разберется

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Илья Гераськин

2

Причиной жалоб стала комиссия в 30%, которую Apple взимает за покупки в приложениях, скачанных из App Store. Компании считают, что Apple ведёт нечестную конкуренцию, продвигая при этом собственные сервисы Music и Books;

Apple могут заявить, что Music и Books тоже платят им 30% комиссии

Ответить

Олег Матвеенко

Илья
0

А что так можно было что-ли? (С)

Ответить

Alex Sharp

Илья
0

Не могут. Не весь мир работает как помойка, в которой ты живешь. 

Ответить

Freon

1

Евросовок мдааааа леваки

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Димитрий Великомученик

Freon
3

здравствуууйтеееее!

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