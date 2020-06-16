«Похоже, что Apple получает роль „привратника“, когда дело доходит до распространения приложений и контента».
Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования против Apple, сообщается на сайте организации: из-за правил App Store и Apple Pay.
- Расследования начались после жалоб Spotify и дистрибьютора электронных книг. ЕК не называет его, но Financial Times утверждает, что им стал японский Kobo (сервисом владеет компания Rakuten);
- Причиной жалоб стала комиссия в 30%, которую Apple взимает за покупки в приложениях, скачанных из App Store. Компании считают, что Apple ведёт нечестную конкуренцию, продвигая при этом собственные сервисы Music и Books;
- Еврокомиссия заявила, что проверит, обоснованно ли магазин обязывает сервисы использовать свою систему покупки товаров Apple IAP, через которую компания взимает комиссию;
- Также ЕК проверит, законно ли запрещать разработчикам информировать пользователей об альтернативных способах оплаты контента (например, через сайт сервиса, где стоимость контента может быть меньше, чем в приложении);
- «Похоже, что Apple получает роль „привратника“, когда дело доходит до распространения приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple», — отметили в ЕК;
- Также Еврокомиссия проверит, не нарушает ли Apple Pay правила конкуренции Евросоюза. В частности, речь идёт о том, что модуль NFC в устройствах Apple используется только для Apple Pay;
- Apple назвала жалобы компаний необоснованными и заявила, что эти сервисы «хотят бесплатно прокатиться, а не играть по тем же правилам, что и все остальные». В Spotify решение ЕК приветствовали и понадеялись на «срочные действия», которые позволят обеспечить «честную конкуренцию».
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Многий клуб
еще чуть-чуть и Spotify откроется в россии, только с эплом сначала разберется
Илья Гераськин
Причиной жалоб стала комиссия в 30%, которую Apple взимает за покупки в приложениях, скачанных из App Store. Компании считают, что Apple ведёт нечестную конкуренцию, продвигая при этом собственные сервисы Music и Books;
Apple могут заявить, что Music и Books тоже платят им 30% комиссии
Олег МатвеенкоИлья
А что так можно было что-ли? (С)
Alex SharpИлья
Не могут. Не весь мир работает как помойка, в которой ты живешь.
Freon
Евросовок мдааааа леваки
Димитрий ВеликомученикFreon
здравствуууйтеееее!