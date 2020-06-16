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Новости
Ольга Щербинина
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Выезд из Пекина частично ограничили из-за новой вспышки коронавируса на продуктовом рынке Материал редакции

За последние сутки в столице Китая зафиксировали 27 новых случаев Covid-19.

12 комментариев
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Людям из групп повышенного риска запретили выезжать за пределы Пекина. Это связано с новой вспышкой коронавирусной инфекции на оптовом рынке «Синьфади», сообщает Reuters.

Таксистам и водителям, которые берут попутчиков, также запретили выезжать за пределы города. Пекин приостановил междугороднее автобусное сообщение с соседними провинциями Хэбэй и Шаньдун, а власти Шанхая потребовали от приезжих из столицы проходить двухнедельный карантин.

В городе также временно прекращают работу начальные и средние школы, запрещают проведение развлекательных и спортивных мероприятий. Власти Пекина решили закрыть все развлекательные центры, рестораны и другие продуктовые рынки.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, с 11 июня в Пекине коронавирус обнаружили у 106 человек, в том числе у 27 человек за последние сутки.

Новая вспышка связана с продуктовым оптовым рынком «Синьфади», большинство заболевших — работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти разыскали почти 200 тысяч человек, которые были на рынке в течение двух недель до его закрытия. Им сказали оставаться дома для медицинского наблюдения и пройти тестирование на коронавирус.

14 июня Китай сообщил о рекордном за два месяца приросте заболевших Covid-19. В мае сообщалось о новой вспышке заболевания в провинции Цзилинь, из-за которой на карантин отправили 108 миллионов человек.

#новости #китай #covid19

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12 комментариев
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Freon

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Ольга, вам платят премию??

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Принцесса Пеночка

Freon
2

А Рома уже извинился?

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Freon

Принцесса
0

@Рома, ты извинился??

Ответить

Ольга Щербинина

Freon
0

А что?)

Ответить

Евгений Долгий

1

Я бы умножал на 100

Ответить

Евген

1

Бля Кетай зоебал нахой

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Vasiliy

0

...шёл очередной нелёгкий год затянувшегося карантина и бесконечной самоизоляции...

Ответить

Asuka Langley

0

Ох дерьмо, здесь мы идём снова

Ответить

Артём Дидык

0

Быстро вышел второй сезон

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Вадим Костицын

0

Пекин - 27 человек, фе
В Челябинске вот по сотне каждый день находят)

Ответить

Al

0

Этого года хватит на 10 новых сезонов саус парка 

Ответить

Известный мангал

–1

Власти разыскали почти 200 тысяч человек, которые были на рынке в

течение двух недель до его закрытия. Им сказали оставаться дома для

медицинского наблюдения и пройти тестирование на коронавирус.

Китай - круто!

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