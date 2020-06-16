За последние сутки в столице Китая зафиксировали 27 новых случаев Covid-19.

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Людям из групп повышенного риска запретили выезжать за пределы Пекина. Это связано с новой вспышкой коронавирусной инфекции на оптовом рынке «Синьфади», сообщает Reuters.

Таксистам и водителям, которые берут попутчиков, также запретили выезжать за пределы города. Пекин приостановил междугороднее автобусное сообщение с соседними провинциями Хэбэй и Шаньдун, а власти Шанхая потребовали от приезжих из столицы проходить двухнедельный карантин.

В городе также временно прекращают работу начальные и средние школы, запрещают проведение развлекательных и спортивных мероприятий. Власти Пекина решили закрыть все развлекательные центры, рестораны и другие продуктовые рынки.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, с 11 июня в Пекине коронавирус обнаружили у 106 человек, в том числе у 27 человек за последние сутки.

Новая вспышка связана с продуктовым оптовым рынком «Синьфади», большинство заболевших — работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти разыскали почти 200 тысяч человек, которые были на рынке в течение двух недель до его закрытия. Им сказали оставаться дома для медицинского наблюдения и пройти тестирование на коронавирус.

14 июня Китай сообщил о рекордном за два месяца приросте заболевших Covid-19. В мае сообщалось о новой вспышке заболевания в провинции Цзилинь, из-за которой на карантин отправили 108 миллионов человек.