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Новости
Ольга Щербинина
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Глава СПЧ поддержал теорию Михалкова о планах Билла Гейтса чипировать людей. Он считает, что это возможно и в России Материал редакции

Валерий Фадеев напомнил о патенте Гейтса с «тремя шестёрками» и рассказал, как будет работать система.

53 комментария
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Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью радиостанции «Говорит Москва» поддержал режиссёра Никиту Михалкова, рассказавшего о планах миллиардера Билла Гейтса чипировать людей.

Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестёрками? И столько шума. Никита Михалков по этому поводу выступил. На него обрушились — вот, он противник прогресса, мракобес Михалков. Билл Гейтс говорит: вокруг вас много датчиков, встроенных в приборы. А давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в соответствии с этим патентом.

Валерий Фадеев
глава СПЧ

По словам главы СПЧ, во время рекламы за зрачками зрителей будет следить камера. Если зрачки «правильным образом бегают по этой рекламе, то можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова».

Фадеев пояснил, что в случае показа политических текстов специальные датчики будут следить, как человек их читает. «Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счёт капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — сказал он.

Глава СПЧ также считает, что чипирование возможно в России. По его словам, во многих областях деятельности действия людей начинают записывать, «поговаривают об отмене наличных денег».

Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что нас будут миллионы датчиков, камер нас будут окружать. Скандальная тема чипирования. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается.

Валерий Фадеев
глава СПЧ

Валерий Фадеев с 1998 по 2017 годы работал главным редактором журнала «Эксперт», с 2014 по 2018 годы он был ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время». В октябре 2019 года стал председателем СПЧ.

В выпуске своей авторской программы «Бесогон ТВ», который показали по телевидению 1 мая, Никита Михалков рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Режиссёр считает, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества». Позже «Россия 24» сняла с эфира повторы передачи, а Михалков обвинил канал в цензуре.

Вирус из лаборатории, теневое правительство…
Чем заниматься во время карантина? Например, придумывать новые теории заговора и вспоминать старые.
tjournal.ru

#новости #михалков #covid19 #чипирование

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53 комментария
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flomaster

29

Валерий Фадеев в октябре 2019 года стал председателем СПЧ, а в июне 2020 поехал кукухой

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Мальмезон I

flomaster
10

Последовательность точно верная?

Ответить

Alexey Snooker

22

Добро пожаловать, снова.

Ответить

Марк Варламов

13

Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается.

Что

Ответить

Без Имени

Марк
1

Предполагается.

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Марк
1

У тебя уже штрихкод на лбу нарисовали, расслабься
https://www.youtube.com/watch?v=FpPDtOZA_oY

Ответить

Убедительная Геосфера

9

Совет по Правам Чипированных

Ответить

Грядущий бокал

9

Что-то новости в последнее время окончательно перешли из категории "впрочем, ничего нового" в категорию "лучше бы я жил в пещере на другой планете в другой галактике, не знал письменности, и никогда не смог бы этого прочитать".

Ответить

Дарья Будилова

Грядущий
0

Последствия «самоизоляции»?
Количество поехавших кукухой возросло :D

Ответить

Передовой кавалер

8

Сука, дремучее дилетантство. Троечники дорвались до власти. У них у всех, представление о возможностях современной техники, из киношек о Джеймсе Бонде.

Ответить

ouxen

Передовой
1

что значит дорвались

Ответить

Мальмезон I

7

Ну, как говорится, чем хуже - тем лучше

Ответить

ouxen

Мальмезон
0

нот как грится грет

Ответить

Снусмумрик

5

Маразм крепчал.

Ответить

theomism

Снусмумрик
–4

можно предположить, что так, но можно предположить и то, что нас всех чипируют и отключат, а потом утилизируют - и ты окажешься утилизированным; ведь и это возможно, не так ли?

Ответить

Поразительный Абдужаббор

theomism
1

Ты скоро устанешь?

Ответить

theomism

Поразительный
0

от чего?

Ответить

Поразительный Абдужаббор

theomism
0

От навязывания возможного

Ответить

theomism

Поразит…
0

это всего лишь предположение, ведь ты и сейчас можешь ошибаться

Ответить

Программный дым

theomism
0

Слушай-ка, а у тебя учение-то опасное. Не зря оно меня настораживало.

Ответить

theomism

Программный
0

это всего лишь предположение, т.к. и сейчас тоже можно ошибаться

Ответить

Программный дым

theomism
0

Это все отговорки. Кто-нибудь другой может сказать, что кое-какой народ, возможно, хочет поработить весь мир, а ваших детей, опять же возможно, отправить на органы. И все, дальше начнется: возможно, нам с этим народом надо что-то сделать? Да, возможно! Ну и т.д. и т.п.

Ответить

theomism

Програм…
0

и это всего лишь предположение, т.к. и здесь можно ошибаться

Ответить

Станислав Есин

5

 Если зрачки «правильным образом бегают по этой рекламе, то можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова».

Очень интересно.

Ответить

ледяной дефибриллятор

Станислав
0

«Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — сказал он.

Ответить

Рулон Обоев

2

Господи, какой пиздец.

Ответить

Евгений Долгий

2

Ну а что, какие права, такой и совет.

Олдфаги отказываются понимать и принимать изменившийся мир.

Ответить

Al

1

Было бы чипирование на таком уровне - была бы настоящая революция в биоинженерии. У дяди болезнь Паркинсона. Ему поставили чип, но он такой здоровый и выпирает из кожи + опасно находится вблизи источников СВЧ помех. И это самый простой генератор сигнала, и его надо настраивать постоянн. А тут и контроль и чипирование и все все все. 

Да и зачем всех чипировать? У каждого есть смартфоны или пк. Зачем еще больше информации? Даже известно кто и на что дрочит. 

И любой подобный чип выйдет из строя от СВЧ помех. А тут еще и передача данных, и контроль. 

Ответить

theomism

Al
0

чипировать имеет смысл только с той целью, чтобы потом всех отключить и утилизировать как ненужный биомусор

Ответить

Igor Ivanov

theomism
2

а как же нологи?

Ответить

theomism

Igor
–1

зачем налоги, если у них будет ии и прочий нтр, а ты будешь труп

Ответить

Горка Тлетов

theomism
2

Причём тут netorare? 

Ответить

theomism

Горка
0

что это? нтр?

Ответить

Евгений Бакатуев

theomism
0

Сталин с Гитлером и без чипов отлично справлялись. Ещё и бесплатно, а тут за чипы надо платить

Ответить

theomism

Евгений
0

новые времена требуют новых инновационных решений

Ответить

Дарья Будилова

Al
0

А можете посоветовать где почитать об операционном лечении Паркинсона? (Если речь идёт о России) Плюс, улучшилось ли качество жизни у дяди после операции?
Была бы очень признательна. Тема близка.

Ответить

Andrey Svetlov

1

*Совет по Правам Человека

Ответить

Soviet Pooh

1

Совет Противодействия Чипированию

Ответить

Роман Трусов

0

Просто хочу напомнить, что этот человек возглавлял редакцию журнала "Эксперт" на протяжении почти 20 лет.

Ответить

Убедительная Геосфера

Роман
1

А потом спятил, бывает

Ответить

Учебный франт

0

Фадееву больше не наливайте. 

Ответить

Igor Ivanov

0

Цитаты Фадеева выглядят, как бессмысленный набор слов в предложении.

Ответить

Серый ключ

0

Без комментариев...

Ответить

Kyler

0

В полку долбоебов пополнение

Ответить

Насущные Проблемы

0

СПЧ — это давно уже как ЛДПР.

Ответить

Ivan Ivanchuk

0

Какой председатель, такие и права человека

Ответить

Арут Саргсян

0

Как по мне, так влиять на повеление людей с целью сокращения населения - заебись идея.

Ответить

Магомед Шереметьев

Арут
0

Оно сокращается без всякого влияния

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Магомед
0

Посмотри на Индию

Ответить

badResistor

0

чет судя по всему сбился график обострения у товарища, весна то закончилась, а он начинает...

Ответить

Поразительный Абдужаббор

badResistor
0

Его просто раньше не спрашивали

Ответить

ouxen

0

Какой же пиздец в рашке происходит каждый день

Ответить

Stan Majors

0

Заберите меня!!1

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