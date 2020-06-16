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Валерий Фадеев напомнил о патенте Гейтса с «тремя шестёрками» и рассказал, как будет работать система.
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью радиостанции «Говорит Москва» поддержал режиссёра Никиту Михалкова, рассказавшего о планах миллиардера Билла Гейтса чипировать людей.
По словам главы СПЧ, во время рекламы за зрачками зрителей будет следить камера. Если зрачки «правильным образом бегают по этой рекламе, то можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова».
Фадеев пояснил, что в случае показа политических текстов специальные датчики будут следить, как человек их читает. «Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счёт капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — сказал он.
Глава СПЧ также считает, что чипирование возможно в России. По его словам, во многих областях деятельности действия людей начинают записывать, «поговаривают об отмене наличных денег».
Валерий Фадеев с 1998 по 2017 годы работал главным редактором журнала «Эксперт», с 2014 по 2018 годы он был ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время». В октябре 2019 года стал председателем СПЧ.
В выпуске своей авторской программы «Бесогон ТВ», который показали по телевидению 1 мая, Никита Михалков рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Режиссёр считает, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества». Позже «Россия 24» сняла с эфира повторы передачи, а Михалков обвинил канал в цензуре.
Валерий Фадеев в октябре 2019 года стал председателем СПЧ, а в июне 2020 поехал кукухой
Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается.
Что
Поразительный Абдужаббор
У тебя уже штрихкод на лбу нарисовали, расслабься
https://www.youtube.com/watch?v=FpPDtOZA_oY
Последствия «самоизоляции»?
Количество поехавших кукухой возросло :D
Ну, как говорится, чем хуже - тем лучше
Маразм крепчал.
можно предположить, что так, но можно предположить и то, что нас всех чипируют и отключат, а потом утилизируют - и ты окажешься утилизированным; ведь и это возможно, не так ли?
Ты скоро устанешь?
от чего?
Слушай-ка, а у тебя учение-то опасное. Не зря оно меня настораживало.
это всего лишь предположение, т.к. и сейчас тоже можно ошибаться
Это все отговорки. Кто-нибудь другой может сказать, что кое-какой народ, возможно, хочет поработить весь мир, а ваших детей, опять же возможно, отправить на органы. И все, дальше начнется: возможно, нам с этим народом надо что-то сделать? Да, возможно! Ну и т.д. и т.п.
Если зрачки «правильным образом бегают по этой рекламе, то можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова».
Очень интересно.
«Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — сказал он.
Ну а что, какие права, такой и совет.
Олдфаги отказываются понимать и принимать изменившийся мир.
Было бы чипирование на таком уровне - была бы настоящая революция в биоинженерии. У дяди болезнь Паркинсона. Ему поставили чип, но он такой здоровый и выпирает из кожи + опасно находится вблизи источников СВЧ помех. И это самый простой генератор сигнала, и его надо настраивать постоянн. А тут и контроль и чипирование и все все все.
Да и зачем всех чипировать? У каждого есть смартфоны или пк. Зачем еще больше информации? Даже известно кто и на что дрочит.
И любой подобный чип выйдет из строя от СВЧ помех. А тут еще и передача данных, и контроль.
а как же нологи?
Сталин с Гитлером и без чипов отлично справлялись. Ещё и бесплатно, а тут за чипы надо платить
А можете посоветовать где почитать об операционном лечении Паркинсона? (Если речь идёт о России) Плюс, улучшилось ли качество жизни у дяди после операции?
Была бы очень признательна. Тема близка.
Просто хочу напомнить, что этот человек возглавлял редакцию журнала "Эксперт" на протяжении почти 20 лет.
Как по мне, так влиять на повеление людей с целью сокращения населения - заебись идея.
Оно сокращается без всякого влияния
чет судя по всему сбился график обострения у товарища, весна то закончилась, а он начинает...