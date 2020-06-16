Их также пока не установят во все школы в стране.

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Камеры системы «Оруэлл» не будут распознавать лица в российских школах, как писали «Ведомости». Их также установят не во всех учебных заведениях, а только в 1,6 тысяч школ в рамках пилотного проекта. Об этом TJ рассказали в пресс-службе «Ростеха», в который входит Национальный центр информатизации.

Представители центра подтвердили, что реализовали проект по оснащению 1,6 тысяч школ камерой с системой «Оруэлл». Однако, как пояснили в пресс-службе «Ростеха», они не оснащены системой распознавания лиц.

Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала. пресс-служба «Ростеха»

16 июня «Ведомости» сообщили о том, что камеры с системой распознавания лиц установят во всех российских школах. Издание ссылалось на данные госзакупок и подтверждения сотрудничества от обеих сторон.