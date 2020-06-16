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Дамир Камалетдинов
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Ростех: камеры системы «Оруэлл» в школах не смогут распознавать лица, как писали «Ведомости» Материал редакции

Их также пока не установят во все школы в стране.

20 комментариев
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Камеры системы «Оруэлл» не будут распознавать лица в российских школах, как писали «Ведомости». Их также установят не во всех учебных заведениях, а только в 1,6 тысяч школ в рамках пилотного проекта. Об этом TJ рассказали в пресс-службе «Ростеха», в который входит Национальный центр информатизации.

Представители центра подтвердили, что реализовали проект по оснащению 1,6 тысяч школ камерой с системой «Оруэлл». Однако, как пояснили в пресс-службе «Ростеха», они не оснащены системой распознавания лиц.

Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала.

пресс-служба «Ростеха»

16 июня «Ведомости» сообщили о том, что камеры с системой распознавания лиц установят во всех российских школах. Издание ссылалось на данные госзакупок и подтверждения сотрудничества от обеих сторон.

#новости #образование

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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20 комментариев
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С Осмыслом

21

Об этом TJ рассказали в пресс-службе «Ростеха»

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Дамир Камалетдинов

С
4

Эти шутки вечны, да?

Ответить

Kyler

Дамир
2

Пока существует ТЖ...

Ответить

Дамир Камалетдинов

С
2

Скажите, у кого нам надо взять коммент, чтобы эта шутка себя изжила

Ответить

Kyler

Дамир
4

Скорее всего правильнее - у кого не надо взять коммент...

Ответить

С Осмыслом

Дамир
0

О том, в какой момент он решил выдвигаться на президентские выборы-2024, TJ рассказал лично Владимир Владимирович

Ответить

Sergey Lukianov

7

пиздец. а систем отопления "Геббельс" не предвидится?

Ответить

Kyler

Sergey
0

Автоматизированная система гос пропаганды  "Геббельс"

Ответить

Artem 88

Kyler
0

Эта система уже давно «Соловьев»)

Ответить

Снусмумрик

3

Зато мы убедились, что название системы не было троллингом

Ответить

R&J Team

Снусмумрик
1

Ну это не точно. Мы наверное потратим 1000000000000000 на пилотный проект, и потом закроем его.

Ответить

ouxen

1

А, ну тогда ладно

Ответить

Роман Трусов

1

Короче как в анекдоте: не распознавать лица, не во всех школах да и в тех распилят.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

И не Мойша, и не выиграл

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Горка Тлетов

0

Слежка на полшишки. 

Ответить

Антон Пострунин

0

А что они будут делать?

Ответить

Насущные Проблемы

0

жаль

Ответить

Joke Rofler

0

камеры системы "Оруэлл"

Оруэлл

Серьёзно? Какой-то не смешной прикол

Ответить

плюшевый батон

0

Ору

Ответить

Artem 88

0

Ну и что это тогда за Оруэлл

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