В сети появились клоны официальных сайтов о голосовании по поправкам в Конституцию
Материал редакции
Пока их используют в основном для агитации, но в будущем тематика может измениться, считают эксперты.
В сети появились клоны официальных сайтов, посвящённых голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника отдела информбезопасности «Сёрчинформ» Алексея Дрозда.
По его словам, за последние дни в сети появилось несколько доменов, напоминающих официальный 2020og.ru, где пройдёт голосование с 25 по 30 июня. По данным whois, он зарегистрирован Ростелекомом 22 мая;
Клонов этого сайта используют пока для агитации или же «безобидного» информирования о голосовании, утверждает Дрозд. Однако ближе к дате голосования тематика сайтов может измениться, так как домены зарегистрированы на физических лиц, а не на госструктуры;
В «Сёрчинформ» напомнили, что предыдущая волна регистраций мошеннических сайтов произошла после объявления Владимиром Путиным о новых выплатах на детей из-за коронавируса. Тогда мошенники создавали клонов сайта госуслуг;
Теперь мошенники будут создавать сайты, которые используются якобы для розыгрыша призов среди проголосовавших. Например, мэрия Москвы запустила сайт «Миллион призов» — участники программы могут получить скидки и бонусы на различные покупки;
Дрозд объясняет, что на мошенническом сайте у пользователя будут запрашивать любые данные для «авторизации», которые потом можно перепродать.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.