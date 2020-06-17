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Измерение температуры и тесты на коронавирус по-прежнему остаются.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 21 июня регион отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжающих.
У туристов по-прежнему будут измерять температуру и брать тест на коронавиурса, но «дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет». Приезжающие должны будут уведомить власти о том, куда они направляются.
Если в гостинице обнаружат Covid-19, то её закроют на карантин, превратив в обсерватор, пояснил Кондратьев.
Давний месяц
Тому кто, не может слетать в другую страну на море, т.е. всяким сотрудникам охраны правопорядка или тем, кто не сможет покинуть страну, но очень хочет на пляж.
>Если в гостинице обнаружат Covid-19, то её закроют на карантин
Звучит как бизнес-план по закрытию конкурентов.