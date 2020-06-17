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Новости
Алексей Боржонов
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Обязательный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня Материал редакции

Измерение температуры и тесты на коронавирус по-прежнему остаются.

11 комментариев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 21 июня регион отменит обязательный двухнедельный карантин для приезжающих.

У туристов по-прежнему будут измерять температуру и брать тест на коронавиурса, но «дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет». Приезжающие должны будут уведомить власти о том, куда они направляются.

Если в гостинице обнаружат Covid-19, то её закроют на карантин, превратив в обсерватор, пояснил Кондратьев.

  • 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин из-за распространения коронавируса. С 18 апреля приезжающие в регион должны были пройти обязательную самоизоляцию по месту жительства или карантин в обсерваторе;
  • К утру 16 июня в Краснодарском крае зафиксировано 5112 случаев Covid-19, 3794 человека выздоровели, 53 умерли.
Я поехал в Сочи по работе, но оказался на…
Рассказываю, что там происходит.
tjournal.ru

#новости #карантинвроссии #covid19

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11 комментариев
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Максимальный рубин

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Кому не похуй на краснодарский край?

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Давний месяц

Максимальный
2

Тому кто, не может слетать в другую страну на море, т.е. всяким сотрудникам охраны правопорядка или тем, кто не сможет покинуть страну, но очень хочет на пляж.

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Алексей Боржонов

Давний
2

сейчас почти никто не может слетать в другую страну 

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Давний месяц

Алексей
0

Вот именно, но многие хотят моря.

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Алексей Боржонов

Давний
0

да, я тоже об этом

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Давний месяц

Алексей
0

А регион хочет бабла заработать.

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Максимальный рубин

Давний
0

Логично

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Антон Белов

Максимальный
1

Мне, я там живу

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zelenii zmey

0

>Если в гостинице обнаружат Covid-19, то её закроют на карантин

Звучит как бизнес-план по закрытию конкурентов.

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Vladimir Medvedev

zelenii
0

Звучит как заработок для чинуш

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Litnikov Danil

0

Тест делается примерно день, ну три - непонятно, зачем 2 недели вообще

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