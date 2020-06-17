Прямой эфир
Препарат на 30% снижает смертность пациентов, подключённых к ИВЛ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал «научным прорывом» использование дексаментазона при лечении пациентов с Covid-19. Заявление опубликовано на сайте организации.
ВОЗ таким образом прокомментировала результаты клинических исследований учёных из Оксфордского университета. По предварительным данным, дексаментазон на 30% снижает смертность пациентов, подключенных к ИВЛ, и на 20% — смертность пациентов, нуждающихся в кислородном лечении.
По словам Гебреисуса, дексаментазон стал первым препаратом который показал снижение смертности у пациентов с коронавирусом, которым требуется искусственная вентиляция легких или кислородное лечение.
дексаметазоном, а не метамфетамин же
рейв
метамфетамин
Ловите бумера.
Нижний украинец
Ну не на минимал техно же под мефедроном гонять
Я здоровый образ жизни, у нас зарядка, песни-пляски, никаких фармакологических субстанций.
а как же
РЕЙВ НАРКАЗОНА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОЛЬ
ЦАРСТВО КОКАИНА
ТАК ПРИЯТНА БОЛЬ
ГРОБ НЕ СРАЗУ ВИДЕН ПО СРЕДИ ТАНЦПОЛА
СТРАБОСКОПОМ ТРАВИТ ДУШУ ДИДЖЕЙ САТАНА
брат, умирая на руках, в предсмертной агонии озвучивал данные строки, не умирайте пацаны, вы матерям нужны...
у нас зарядка, песни-пляски
прям как Вудсток
Поправь текст, а то у тебя там препарат называется "дексаментазоном".
А вообще странно, что это прям "прорыв". Дексаметазон вроде для таких ситуаций и должен использоваться
Даже не рецептурный. Хуёво.
С каких пор?
Ну я погуглил, не нашёл пометки что он рецептурный. Может ошибаюсь. Поправь тогда.
Отпуск из аптек: По рецепту (можете почитать на каком-нибудь rlsnet инструкцию с побочками, там вообще веселуха и зависимость от гкс хуже, чем от опиатов)
Т.е. так же как и с антибиотиками и прочим.
Но на территории снг запросто без рецепта такое продают, т.к. обычно рецептом "считается" то, что состоит в различных списках с психотропными и прекурсорами/аналогами итп.
Они в действующих в-вах не пишут условия отпуска.
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1172.htm#usloviya-otpuska-iz-aptek
арбидол уже не помогает?
Не произноси это секретное название вслух, чтобы американцы не узнали чем мы так успешно лечимся
Шутки шутками, но кортикостероиды действительно помогают во многих ситуациях(особенно неотложных)/при различных аутоимунных заболеваниях. Так что это было вопросом времени, попробуют ли их использовать.
Но вряд ли их оставят на постоянке т.к. цена за использование высока.
Там побочки от них не очень.
Например может вырасти борода/усы у женщин, кожа портится, баланс электролитов накрывается, после месяца высоких доз человек получает надочечниковую недостаточность на год, от того же дексаметазона может зрение испортиться, при высоких дозах оказывают иммуносупрессивное действией aka подавляют иммунитет итп.
Фига се за карантин кто то поднаторел в фарме
Его астматикам часто прописывают, популярный препарат на самом деле.
Дексаметазон для тяжелой формы.
Арбидол для легкой формы.
Нужен комментарий эксперта. @Димитрий Великомученик Дексаметазон помогает??
Помогает, спортсмены применяют его для повышения выносливости. Так что если ты легко атлет, то пользуйся\
Еще тестостерон поднимется. Так что дерзай.
А как же побочки?)
Я же иронизирую.
Те же "спортсмены" даже фуросемид жрут, чтобы "сбросить вес", выводя всю жидкость из организма, а потом хвастаются своими "-4 кг за день".
Какого хуя он все ещё на должности?
Где там кстати чел который предвкушал со смайликами горы трупов в России? Что ныне пишет?