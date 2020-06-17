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Алексей Боржонов
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ВОЗ назвала «научным прорывом» лечение Covid-19 дексаметазоном Материал редакции

Препарат на 30% снижает смертность пациентов, подключённых к ИВЛ.

47 комментариев
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал «научным прорывом» использование дексаментазона при лечении пациентов с Covid-19. Заявление опубликовано на сайте организации.

ВОЗ таким образом прокомментировала результаты клинических исследований учёных из Оксфордского университета. По предварительным данным, дексаментазон на 30% снижает смертность пациентов, подключенных к ИВЛ, и на 20% — смертность пациентов, нуждающихся в кислородном лечении.

Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв.

Тедрос Гебреисус
Генеральный директор ВОЗ

По словам Гебреисуса, дексаментазон стал первым препаратом который показал снижение смертности у пациентов с коронавирусом, которым требуется искусственная вентиляция легких или кислородное лечение.

  • Дексаметазон — стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. ВОЗ отметила, что положительный эффект от препарата наблюдался только у пациентов с тяжёлой формой Covid-19;
  • К 16 июня в мире зафиксировано больше 8,17 миллиона случаев заболевания Covid-19. Больше 443 тысяч человек умерли от коронавируса, больше 3,9 миллиона — выздоровели.

#новости #covid19

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47 комментариев
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Чувствительный блик

1

Можно уже на рейв ехать, так получается, да?

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Нижний украинец

Чувствительный
24

дексаметазоном, а не метамфетамин же 

Ответить

Сергей Васильев

Нижний
11

рейв

метамфетамин

Ловите бумера.

Ответить

Нижний украинец

Сергей
3

Ну не на минимал техно же под мефедроном гонять

Ответить

Сергей Васильев

Нижний
3

Сначала по одной!

Ответить

Чувствительный блик

Нижний
0

Я здоровый образ жизни, у нас зарядка, песни-пляски, никаких фармакологических субстанций.

Ответить

Нижний украинец

Чувствительный
3

а как же
РЕЙВ НАРКАЗОНА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОЛЬ
ЦАРСТВО КОКАИНА
ТАК ПРИЯТНА БОЛЬ
ГРОБ НЕ СРАЗУ ВИДЕН ПО СРЕДИ ТАНЦПОЛА
СТРАБОСКОПОМ ТРАВИТ ДУШУ ДИДЖЕЙ САТАНА

Ответить

Чувствительный блик

Нижний
4

брат, умирая на руках, в предсмертной агонии озвучивал данные строки, не умирайте пацаны, вы матерям нужны...

Ответить

Serg Bootlegger

Нижний
0

Словил ностальгию

Ответить

Андрей Гришин

Чувствительный
1

 у нас зарядка, песни-пляски

прям как Вудсток 

Ответить

Чувствительный блик

Андрей
0

Никакова суецида, забыл уточинить, пасибо!

Ответить

Алексей Астафьев

Чувствительный
0

Если бы декстрометорфаном, то ещё можно

Ответить

Рог Кирилл

5

Поправь текст, а то у тебя там препарат называется "дексаментазоном".
А вообще странно, что это прям "прорыв". Дексаметазон вроде для таких ситуаций и должен использоваться

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Пестрый Макс

3

Сча как обычно скупят весь препарат в аптеках и будут есть его ложками: больные и здоровые

Ответить

Насущные Проблемы

Пестрый
0

Даже не рецептурный. Хуёво.

Ответить

Алиса Барышман

Насущные
0

С каких пор?

Ответить

Насущные Проблемы

Алиса
0

Ну я погуглил, не нашёл пометки что он рецептурный. Может ошибаюсь. Поправь тогда.

Ответить

Алиса Барышман

Насущные
0

Отпуск из аптек: По рецепту (можете почитать на каком-нибудь rlsnet инструкцию с побочками, там вообще веселуха и зависимость от гкс хуже, чем от опиатов)
Т.е. так же как и с антибиотиками и прочим.

Но на территории снг запросто без рецепта такое продают, т.к. обычно рецептом "считается" то, что состоит в различных списках с психотропными и прекурсорами/аналогами итп.

Ответить

Насущные

Алиса
0

rlsnet

Там и смотрел. Нет там упоминания того что рецептурный, хотя обычно указано.

Ответить

Алиса Барышман

Насущные
1

Они в действующих в-вах не пишут условия отпуска.

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1172.htm#usloviya-otpuska-iz-aptek

Ответить

Насущные

Алиса
0

Понял!

Ответить

Насущные

Насущные
0

На пике только два совпадения в тексте.

Ответить

Анна Уварова

1

арбидол уже не помогает? 

Ответить

Дыня из багажника

Анна
5

Не произноси это секретное название вслух, чтобы американцы не узнали чем мы так успешно лечимся

Ответить

Анна Уварова

Дыня
0

извините... 

Ответить

Алиса Барышман

Анна
3

Шутки шутками, но кортикостероиды действительно помогают во многих ситуациях(особенно неотложных)/при различных аутоимунных заболеваниях. Так что это было вопросом времени, попробуют ли их использовать.
Но вряд ли их оставят на постоянке т.к. цена за использование высока.

Там побочки от них не очень.
Например может вырасти борода/усы у женщин, кожа портится, баланс электролитов накрывается, после месяца высоких доз человек получает надочечниковую недостаточность на год, от того же дексаметазона может зрение испортиться, при высоких дозах оказывают иммуносупрессивное действией aka подавляют иммунитет итп.

Ответить

Litnikov Danil

Алиса
1

Фига се за карантин кто то поднаторел в фарме

Ответить

hemofiliac -

Litnikov
0

Его астматикам часто прописывают, популярный препарат на самом деле.

Ответить

Litnikov Danil

hemofiliac
0

Ну тут прям очень подробно расписано, я к этому

Ответить

Pavel Reich

Анна
0

Дексаметазон для тяжелой формы.
Арбидол для легкой формы.

Ответить

Анна Уварова

Pavel
0

)))

Ответить

Ivan Boldyrev

Pavel
0

Для лёгких случаев рекомендую подорожник на лоб. 

Ответить

Freon

1

Нужен комментарий эксперта. @Димитрий Великомученик Дексаметазон помогает??

Ответить

Димитрий Великомученик

Freon
3

Помогает, спортсмены применяют его для повышения выносливости. Так что если ты легко атлет, то пользуйся\

Ответить

Freon

Димитрий
3

Спасибо за хороший ответ. 

Ответить

Алиса Барышман

Freon
0

Еще тестостерон поднимется. Так что дерзай.

Ответить

Litnikov Danil

Алиса
0

А как же побочки?)

Ответить

Алиса Барышман

Litnikov
1

Я же иронизирую.
Те же "спортсмены" даже фуросемид жрут, чтобы "сбросить вес", выводя всю жидкость из организма, а потом хвастаются своими "-4 кг за день".

Ответить

Litnikov Danil

Алиса
0

Ого, так ты действительно из тех людей в белых халатах

Ответить

Bad Bear

1

Какого хуя он все ещё на должности?

Ответить

Насущные Проблемы

Bad
0

Уважаемый человек, всё-таки...

Ответить

Сергей Васильев

0

Где там кстати чел который предвкушал со смайликами горы трупов в России? Что ныне пишет? 

Ответить

Сергей Лукин

Сергей
1

Писать изнутри горы не очень удобно

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

0

зобми-апокалипсиса не будет ಠ_ಠ 

Ответить

Насущные Проблемы

0

Оттепель?

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Насущные Проблемы

0

Сообщение удалено

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Евгений Долгий

0

побежал закупаться

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