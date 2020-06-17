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Алексей Боржонов
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В России впервые с начала мая зафиксировали меньше 8 тысяч случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

1 мая суточный прирост составил 7933 человека и с тех пор не опускался ниже 8 тысяч.

За сутки в России зафиксировали 7843 случая заболевания коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели 10036 человек, 194 — умерли от инфекции.

Впервые с 1 мая прирост заболевших опустился ниже 8 тысяч человек. В течение полутора месяцев он сохранялся на отметке от 8 до 11,6 тысячи человек. Максимальный прирост был 11 мая.

Изображение РИА «Новости»

  • Всего с начала распространения инфекции в России зафиксировали больше 553 тысяч случаев Covid-19, больше 304 тысяч человек выздоровели, 7478 — выздоровели;

#новости #covid19

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Дыня из багажника

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Шутка про целебное голосование

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George Weiler

Дыня
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Что случилось? Где топ комменты?

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Дыня из багажника

George
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А ВСЁ 

Ферман стравил

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Связанный огонь

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В 1905 году в царской России было "Кровавое воскресенье"
В 2020 году в царской России будет "Кровавое голосование"

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Испанский браслет

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Дыня из багажника

Испанский
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Ивахнов?

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Олег Ивахнов

Испанский
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Страшно. Нажал пожаловаться

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Дыня из багажника

Олег
0

Когда вижу от тебя уведомление всегда страшно 

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Евгений Кочин

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Насущные Проблемы

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Идём на поправки!

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Пестрый каякер

0

Неправильный у вас заголовок.

В России впервые с начала мая ЗАфиксировали меньше 8 тысяч случаев Covid-19 за сутки

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