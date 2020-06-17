Как информацию наших профилей в ВК можно использовать для проведения маркетинговых исследований?
Всем привет! Как уже многие из нас знают, оставляя о себе информацию в социальных сетях (например, написав какой-то пост или лайкнув запись), вы оставляете за собой некий «цифровой след». Не будем прибегать к научным терминам, так как это скучно, да и в целом не особо нужно, а перейдем сразу к делу. Также в этой теме не будут затронуты…
Дыня из багажника
Шутка про целебное голосование
George WeilerДыня
Что случилось? Где топ комменты?
Дыня из багажникаGeorge
А ВСЁ
Ферман стравил
Связанный огонь
В 1905 году в царской России было "Кровавое воскресенье"
В 2020 году в царской России будет "Кровавое голосование"
Испанский браслет
Дыня из багажникаИспанский
Ивахнов?
Олег ИвахновИспанский
Страшно. Нажал пожаловаться
Дыня из багажникаОлег
Когда вижу от тебя уведомление всегда страшно
Евгений Кочин
Насущные Проблемы
Идём на поправки!
Пестрый каякер
Неправильный у вас заголовок.
В России впервые с начала мая ЗАфиксировали меньше 8 тысяч случаев Covid-19 за сутки