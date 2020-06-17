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Алексей Боржонов
2530

«Дождь» рассказал о покупке онлайн-голосов за поддержку поправок в Конституцию. Один голос стоит 50 рублей Материал редакции

За сутки один участник схемы регистрирует минимум по 20 аккаунтов, используя данные московских пенсионеров — без их ведома.

69 комментариев
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Скриншот «Дождя»

В Москве стали за деньги предлагать регистрироваться на голосование по поправкам в Конституцию, узнал «Дождь». За каждую регистрацию платят по 75 рублей, за голос в поддержку поправок — 50, для регистрации используют личные данные пенсионеров.

Желающим участвовать в схеме раздают SIM-карты — с них регистрируются на сайте Москвы

  • Набор людей происходит через чат в WhatsApp, о котором телеканалу рассказал зритель;
  • Пользователь с ником «Олег Владимирович» предлагает регистрировать аккаунты на mos.ru через SIM-карты, которые желающим могут выдать при встрече;
  • В день нужно регистрировать не менее 20 аккаунтов: под них сначала нужно создать электронную почту, потом внести на mos.ru данные, которые пришлют отдельно, а потом зайти через номер выданной SIM-карты и проголосовать за поправки;
  • «Дождь» утверждает, что организацией схемы занимается Олег Аникин. В описании его аккаунта указан сайт охранной компании Getguard, но в данных СПАРК журналистам найти такую организацию не удалось.

Корреспондент «Дождя» вступил в чат и встретился с Олегом Аникиным, получив от него 25 SIM-карт. Их упаковали в подписной лист главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, который баллотировался в Мосгордуму в 2019 году. Табашников утверждает, что не знает, как Аникин получил подписные листы.

При регистрации используют данные московских пенсионеров — без их ведома

Журналисту пообещали прислать данные, которые нужно вводить при регистрации на mos.ru — он получил их утром 17 июня. В базе указана личная информация людей, которых регистрируют на голосование без их ведома: номера паспортов, СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО.

Документ представляет собой несколько таблиц в Excel, большинство указанных там людей — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. Телеканал отмечает, что их данные на mos.ru раньше не использовались.

Откуда получены эти сведения, неизвестно. На вопросы журналиста Аникин сказал, что «симки у него были», а откуда появились данные, он не знает.

Размер базы неизвестен. «Дождь» предполагает, что полученные файлы — это части одной базы: «Первый индекс — это количество контактов, буквы далее — название района (СТ — Северное Тушино), последняя цифра — номер листа».

Файлы, которые прислали участникам чата в WhatsApp Скриншот «Дождя»

Журналисты указывают, что эта схема работает больше полугода, потому «речь может идти о десятках тысяч зарегистрированных участников голосования».

Российское агенство правовой и судебной информации заявило утром 17 июня, что в сети появились фейки о скупке SIM-карт для накрутки голосов.

РАПСИ утверждает, что такая схема «маловероятна», поскольку «фактически гражданин голосует не по SIM-карте» — его голос привязан к паспортным данным из реестра избирателей. Вероятно, пресс-релиз написан до публикации продолжения расследования «Дождя», где рассказано о таблицах в Excel.

  • Замглавы Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что все заявки на электронное голосование получают «федералы, включая ФСБ». Потому организаторы схемы «сильно рискуют»;

  • Главный разработчик электронного голосования Артём Костырко рассказал «Дождю», что для регистрации на электронное голосование нужны такие данные, как фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС. Все данные из личных кабинетов связаны с реестром избирателей, заявление смогут подать только те, чьи данные совпадут.

#новости #конституция

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69 комментариев
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умный человек

24

Куда обращаться за бесплатными симками?

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George Weiler

умный
7

смекаешь

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Насущные Проблемы

16

НУ НИЧЕГО, СЕЙЧАС МЫ ВСЕМ ТВИТТЕРОМ ПРОГОЛОСУЕМ ПРОТИВ, И УДЕЛАЕМ ЭТОГО ПУТИНА С ЕГО ШУЛЕРСКИМИ ПРИЁМАМИ

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Медицинский ящик

Насущные
13

Не очень так-то понятна другая позиция «не голосовать». Ну вот за вас проголосуют ребзя за 50 руб. и в итоге 75% поддержат поправки и хуй тут поспоришь.

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Хороший чувак

Медицинский
16

Ну вот за вас проголосуют ребзя за 50 руб

Я вот не понял, зачем им что-то покупать вообще. Взяли, да и нарисовали сколько надо, голосование-то онлайн.

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Клинический волк

Хороший
8

Да даже если не онлайн. Уже много лет не могу понять к чему эти карусели, вбросы и прочее, если финальная цифра под контролем у одного человека (образно) и мы никак ее проверить не можем

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FOX

Клинический
9
Ответить

Антон Пострунин

Клинический
3

Есть система ГАС Выборы, где публикуется информация по всем участкам. Любой желающий может проверить, что там было на его участке, если он наблюдателем или членом комиссии был, то может просто сравнить. Так что просто взять и нарисовать из ниоткуда нельзя, такое происходит только в неблагополучных регионах вроде Чечни или Кемерово, и то, там фальсификации на уровне УИКов и ТИКов, выше там только командуют что рисовать, но сами ничего уже не рисуют.

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Vitalii Nechaev

Антон
2

Да можно не нарисовать, а вбросить перед закрытием. Потом эксперты проведут анализ по времени и предъявят это ЦИК, а ЦИК скажет вы всё врёте не было подлога ))) Проходили это на выборах губернатора Приморского края )

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Антон Пострунин

Vitalii
0

Вот да, вбросы это реальная стратегия.

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Viktor Nevzorov

Антон
0

Теория <> практика. Да и речь про онлайн и голосование вне участков. Ноль контроля и доверия.

Ответить

Антон Пострунин

Viktor
0

 Да даже если не онлайн

Ответить

George Weiler

Клинический
0

Разве на подсчете не было наблюдателей?

Ответить

FOX

George
4

эти? 

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meduza.io
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Степан Маслов

Клинический
0

Выборы не для вас, а для демонстрации лояльности руководства на местах.

Ответить

Дмитрий Городских

Хороший
0

Говорят, что оно на блокчейне

Ответить

Насущные Проблемы

Дмитрий
0
Ответить

FOX

Медицинский
2

в этом "голосовании" не учитывается явка, сколько пришло будет 100%

Ответить

Денис Лапин

FOX
0

Голосуй или проиграешь 2.0?

Ответить

Насущные Проблемы

Медицинский
0

Я бы ответил тебе, но уже столько раз отвечал но подобные комменты, что уже лень в сотый раз одно и то же печатать, так что похуй стало. Голосуй давай. Борись за своё будущее!

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Организационный месяц

Медицинский
0

Я вот до сих пор не определилась, как действовать. с одной стороны Лексеич топит за бойкот и приводит логичные аргументы, с другой Жуков выкатывает видео с причинами, почему надо идти голосовать и звучит не менее убедительно. Короче, разрываюсь :с

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Фил

Организационный
1

Я так для себя решил, что если не схожу, то мб буду потом жалеть, что что-то не сделал. А если схожу, то мб буду потом жалеть, что потерял 10 минут времени.
Ну и в общем, подумал, что схожу.

Ответить

Организационный месяц

Фил
1

Да, аналогично. Даже если я решу бойкотировать, то, уверена, на протяжении всей недели буду сидеть как на иголках и в итоге скажу - ну нахер - и проголосую

Ответить

Приятный рубин

Медицинский
0

Нахуй вообще они пытаются что-то подделать, когда принято уже всё

Ответить

Serg Bootlegger

9

Но зачем покупать голоса, если все и так нарисуют?? То есть Кац прав получается

Ответить

Vitalii Nechaev

Serg
2

Кац прав

Ответить

Словесный Интервент

Serg
1

Уверен, что даже, когда объявят результаты и там будет типа 90 на 10 за с явкой выше 70%, на tj будут комментири, что Кац был прав

Ответить

Serg Bootlegger

Словесный
0

Он прав потому что предлагает действие, а не бездействие. Лёша Навальный сейчас отсидится, на день голосования замутит несанкционированный митинг, арестуются на 15 суток, пару студенток посадят на бутылку. И все вернётся на круги своя.
Что мешает голосовать протестно по Кацу и устраивать тот же митинг непонятно. Если уж совсем зашкварно учавствовать в этом, где митинги против голосования? Все это давно напоминает сериал, каждое весна-лето примерно одно и тоже, выпуск пара, закручивание гаек.

Ответить

Приятный рубин

Serg
0

Зачем только агитировать голосовать, если он прав и всё и так нарисуют. А, ну да, чтоб тупорылые урбанисты видели в нем охуеть революционера. Точно

Ответить

Антон Пострунин

Приятный
1

Ага, вся выборная компания построена для повышения рейтинга Каца, лично Путин так приказал.

Ответить

Приятный рубин

Антон
0

Вся стратегия Каца «пожалуйста придите, а потом всё само»

Ответить

Антон Пострунин

Приятный
0

Цитируя великих, квазидемократии свергаются не на выборах, но в результате выборов. Суть в том, что очень много вариантов развития событий – цветная революция, сложение полномочий, обычная революция, дворцовый переворот, военный захват власти (пс, военные хунты часто вырождаются в демократию). Но если все будут сидеть дома и в урнах действительно будет 70% за, то ничего из этого случиться не может. 

Ответить

Pavel Reich

Serg
0

В чем Кац прав? Покажи где в переписке требуют голосовать ЗА?

Регистрация - 75 рублей
Голосование С АККАУНТА - 50 рублей

Ответить

Rudolf Cunningham

Serg
0

Кац представляет одну простую позицию: если ничего не делать - ничего не будет. Так что в целом да, прав.

Ответить

Людской якорь

9

Выглядит как какой-то вброс в поддержку повестки на повышения явки. Или идиотская инициатива какой-нибудь мелкой сошки снизу, рассчитывающей на участие в будущих бюджетных распилах.

1. Покупка удалённого голосования не имеет смысла. Оно не создаёт красивую картинку для ТВ, не у кого брать интервью под флажками и ставить в эфир заполненные сознательными гражданами участки.
2. Проверяющие и наблюдатели многократно писали о том, что контролировать это голосование бессмысленно - никакие стандартные механизмы контроля за количеством бюллетеней, припиской и явкой для него не действуют. То есть реально можно рисовать что угодно по какому угодно участку.
3. Система голосования закрыта, никакому аудиту не подвергалась, не подвергается и подвергаться не будет. Промежуточные данные тоже нигде не публикуются. Зачем нагонять какие-то смешные в масштабах страны голоса, когда их можно просто пририсовать в любом количестве и узнать об этом всё равно никто не сможет?

То есть вопрос вообще не в этике (её нет), и не в экономии (бюджет сам себя не попилит), а в том, что это абсолютно абсурдная с практический точки зрения затея. Рисковать сливом (а когда что-то подобное не сливали?) и созданием дополнительного негативного фона вокруг и без того утопленной в говне движухи ради того, чтобы выиграть своё же голосование внутри своей же децентрализованной, закрытой и не подконтрольной никому извне системы?

Ответить

Алексей Боржонов

Людской
0

Только что выпустили обновление — они получили базу. Добавил в текст

Ответить

Людской якорь

Алексей
0

Спасибо, удалил вопрос.

Ответить

Антон Пострунин

Людской
0

1. Покупка удалённого голосования не имеет смысла. Оно не создаёт красивую картинку для ТВ, не у кого брать интервью под флажками и ставить в эфир заполненные сознательными гражданами участки.

Как надоело, неужели кто-то считает что нельзя нанять 20 человек массовки и вообще снять это в фальшивой школе на фальшивом участке? Учитывая, что выборы длятся неделю из-за эпидемии, снимать столпотворения просто нелепо.

Ответить

Рулон Обоев

4

Кац одобряет.

Ответить

Friday

4

Тут, что участвуй, что не участвуй - одна хуйня 

Ответить

Давний месяц

3

50 рублей? Лохи, мля! Даже Иуда серебром брал!

Ответить

Испанский браслет

Давний
3

Россияне дешевки.

Ответить

Пестрый каякер

3

Какой же мразью нужно быть, чтобы согласиться на такую «работу»

Ответить

George Weiler

Пестрый
1

Можно же согласиться и голосовать как хочешь?)

Ответить

Марат Демченко

George
1

А им не так важно, как ты проголосовал. За или против они уже сами разберутся, за тебя решат. Главное явка. 

Ответить

Meg Walker

Марат
1

И что они с этой электронной явкой будут делать? 

Ответить

Антон Пострунин

Meg
0

Явка не пахнет.

Ответить

Meg Walker

Антон
0

Шизофазия какая-то. 
— Петрович, нахуя тебе фантики от конфет? 
— Фантики не пааааахнут

Ответить

Антон Пострунин

Meg
0

Не, я не понял, чем электронная явка хуже обычной?

Ответить

Meg Walker

Антон
1

Явка на «голосовании» без порога — вообще параметр бессмысленный. Упоротые считают, что явка нужна для того, чтобы пофотографировать, как толпа людей бюллетени в урну кидают, что потом этими фоточками каким-то образом легитимизировать фальсификации (хуй знает, каким образом). 
Людей, которые голосуют из дома, на участке не пофоткаешь. 

Ответить

Антон Пострунин

Пестрый
1

В истории России выборы почти никогда ни на что не влияли, так что люди к этому привыкли и не видят ничего плохого в таком заработке.

Ответить

Григорий Бумбацкий

3

- Взять с собой паспорт чтобы чекнуть прописку на случай чтоб не уебали симки...

А те кто в эту лотерею загружается не думает что ему потом выпилят дверь и под звуки фанфар загрузят на 10+ за попытку нарушения конституционного строя? ( футболки с навальным, оппозиционность персонажа будет нарисована в лучших тонах )

Ответить

Святозавр

2

Самое уебищное в этом - почему сука так дёшево то. Даже тут денег жалко.

Ответить

Master Oogway

Святозавр
2

так там скопом скупают по 2-3к голосов за раз. Нормальная сумма

Ответить

Vitalii Nechaev

Святозавр
0

Там в день решают 20-30 аккаунтов на мёртвые души. Вот и считай до выборов 14 дней, в день по 30 акков, 75 р регистрация + 50 р голос. 

Ответить

Илья Гераськин

2

Замглавы Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что все заявки на электронное голосование получают «федералы, включая ФСБ». Потому организаторы схемы «сильно рискуют»;

ахахах, организаторы схемы голосвания за поправки сильно рискуют? А кто их накажет? Главный выгодоприобретатель чтоли?

Ответить

Часовой фитиль

1

Я так понял, там голосование не сложнее чем опрос вконтакте. Можно даже паспортные данные любые вводить. 

Ответить

Нижний украинец

Часовой
0

для регистрации на электронное голосование нужны такие данные, как фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС. Все данные из личных кабинетов связаны с реестром избирателей, заявление смогут подать только те, чьи данные совпадут.

Ответить

Vitalii Nechaev

Нижний
0

Ну при регистрации данные дают, ты регаешь аккаунт человека реального.

Ответить

Bad Bear

1

- Дедушка, а ты родину за сколько продал?
- За 50 рублей, внучок.

Ответить

Неопределенный Мика

0

Круто. За неделю можно 17500 срубить, если по 20 раз в день голосовать

Ответить

Часовой фитиль

Неопределенный
2

Вот только срубит тот кто создаст бота

Ответить

Dmitry Shiryaev

Часовой
0

Бот имеет смысл только если количество симок не ограничено - я думаю, что на внутренних ресурсах даже бот не нужен, а внешним никто не будет выдавать по 1-5к симок

Ответить

Vitalii Nechaev

Часовой
0

А бот как поможет, если надо симку в телефон вставлять для регистрации, смс и т.п.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

50р за активацию симки, создание емэйла и регистрацию? да вы ахуэли. на это может уйти до получаса, если оператор и/или сервис для голосования подглючивает 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Ilya
0

так-то 120р/час типичная ставка бомжеработ

Ответить

Костя Васильев

0
Ответить

Dmitresso

0

Корреспондент «Дождя» вступил в чат и встретился с Олегом Аникиным, получив от него 25 SIM-карт.

Корреспондент "Дождя" поставит 25 голосов против?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

подождите вы хотите сказать что голосование нечестное??????

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