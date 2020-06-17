За сутки один участник схемы регистрирует минимум по 20 аккаунтов, используя данные московских пенсионеров — без их ведома.

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Скриншот «Дождя»

В Москве стали за деньги предлагать регистрироваться на голосование по поправкам в Конституцию, узнал «Дождь». За каждую регистрацию платят по 75 рублей, за голос в поддержку поправок — 50, для регистрации используют личные данные пенсионеров.

Желающим участвовать в схеме раздают SIM-карты — с них регистрируются на сайте Москвы

Набор людей происходит через чат в WhatsApp, о котором телеканалу рассказал зритель;

Пользователь с ником «Олег Владимирович» предлагает регистрировать аккаунты на mos.ru через SIM-карты, которые желающим могут выдать при встрече;



В день нужно регистрировать не менее 20 аккаунтов: под них сначала нужно создать электронную почту, потом внести на mos.ru данные, которые пришлют отдельно, а потом зайти через номер выданной SIM-карты и проголосовать за поправки;



«Дождь» утверждает, что организацией схемы занимается Олег Аникин. В описании его аккаунта указан сайт охранной компании Getguard, но в данных СПАРК журналистам найти такую организацию не удалось.



Корреспондент «Дождя» вступил в чат и встретился с Олегом Аникиным, получив от него 25 SIM-карт. Их упаковали в подписной лист главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, который баллотировался в Мосгордуму в 2019 году. Табашников утверждает, что не знает, как Аникин получил подписные листы.

При регистрации используют данные московских пенсионеров — без их ведома

Журналисту пообещали прислать данные, которые нужно вводить при регистрации на mos.ru — он получил их утром 17 июня. В базе указана личная информация людей, которых регистрируют на голосование без их ведома: номера паспортов, СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО.

Документ представляет собой несколько таблиц в Excel, большинство указанных там людей — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. Телеканал отмечает, что их данные на mos.ru раньше не использовались.

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Откуда получены эти сведения, неизвестно. На вопросы журналиста Аникин сказал, что «симки у него были», а откуда появились данные, он не знает.

Размер базы неизвестен. «Дождь» предполагает, что полученные файлы — это части одной базы: «Первый индекс — это количество контактов, буквы далее — название района (СТ — Северное Тушино), последняя цифра — номер листа».

Файлы, которые прислали участникам чата в WhatsApp Скриншот «Дождя»

Журналисты указывают, что эта схема работает больше полугода, потому «речь может идти о десятках тысяч зарегистрированных участников голосования».

Российское агенство правовой и судебной информации заявило утром 17 июня, что в сети появились фейки о скупке SIM-карт для накрутки голосов. РАПСИ утверждает, что такая схема «маловероятна», поскольку «фактически гражданин голосует не по SIM-карте» — его голос привязан к паспортным данным из реестра избирателей. Вероятно, пресс-релиз написан до публикации продолжения расследования «Дождя», где рассказано о таблицах в Excel.