Прямой эфир
За сутки один участник схемы регистрирует минимум по 20 аккаунтов, используя данные московских пенсионеров — без их ведома.
В Москве стали за деньги предлагать регистрироваться на голосование по поправкам в Конституцию, узнал «Дождь». За каждую регистрацию платят по 75 рублей, за голос в поддержку поправок — 50, для регистрации используют личные данные пенсионеров.
Корреспондент «Дождя» вступил в чат и встретился с Олегом Аникиным, получив от него 25 SIM-карт. Их упаковали в подписной лист главреда телекомпании «Моя планета» Николая Табашникова, который баллотировался в Мосгордуму в 2019 году. Табашников утверждает, что не знает, как Аникин получил подписные листы.
Журналисту пообещали прислать данные, которые нужно вводить при регистрации на mos.ru — он получил их утром 17 июня. В базе указана личная информация людей, которых регистрируют на голосование без их ведома: номера паспортов, СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО.
Документ представляет собой несколько таблиц в Excel, большинство указанных там людей — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. Телеканал отмечает, что их данные на mos.ru раньше не использовались.
Откуда получены эти сведения, неизвестно. На вопросы журналиста Аникин сказал, что «симки у него были», а откуда появились данные, он не знает.
Размер базы неизвестен. «Дождь» предполагает, что полученные файлы — это части одной базы: «Первый индекс — это количество контактов, буквы далее — название района (СТ — Северное Тушино), последняя цифра — номер листа».
Журналисты указывают, что эта схема работает больше полугода, потому «речь может идти о десятках тысяч зарегистрированных участников голосования».
Российское агенство правовой и судебной информации заявило утром 17 июня, что в сети появились фейки о скупке SIM-карт для накрутки голосов.
РАПСИ утверждает, что такая схема «маловероятна», поскольку «фактически гражданин голосует не по SIM-карте» — его голос привязан к паспортным данным из реестра избирателей. Вероятно, пресс-релиз написан до публикации продолжения расследования «Дождя», где рассказано о таблицах в Excel.
Замглавы Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что все заявки на электронное голосование получают «федералы, включая ФСБ». Потому организаторы схемы «сильно рискуют»;
Куда обращаться за бесплатными симками?
НУ НИЧЕГО, СЕЙЧАС МЫ ВСЕМ ТВИТТЕРОМ ПРОГОЛОСУЕМ ПРОТИВ, И УДЕЛАЕМ ЭТОГО ПУТИНА С ЕГО ШУЛЕРСКИМИ ПРИЁМАМИ
Медицинский ящик
Не очень так-то понятна другая позиция «не голосовать». Ну вот за вас проголосуют ребзя за 50 руб. и в итоге 75% поддержат поправки и хуй тут поспоришь.
Хороший чувак
Ну вот за вас проголосуют ребзя за 50 руб
Я вот не понял, зачем им что-то покупать вообще. Взяли, да и нарисовали сколько надо, голосование-то онлайн.
Клинический волк
Да даже если не онлайн. Уже много лет не могу понять к чему эти карусели, вбросы и прочее, если финальная цифра под контролем у одного человека (образно) и мы никак ее проверить не можем
Есть система ГАС Выборы, где публикуется информация по всем участкам. Любой желающий может проверить, что там было на его участке, если он наблюдателем или членом комиссии был, то может просто сравнить. Так что просто взять и нарисовать из ниоткуда нельзя, такое происходит только в неблагополучных регионах вроде Чечни или Кемерово, и то, там фальсификации на уровне УИКов и ТИКов, выше там только командуют что рисовать, но сами ничего уже не рисуют.
Да можно не нарисовать, а вбросить перед закрытием. Потом эксперты проведут анализ по времени и предъявят это ЦИК, а ЦИК скажет вы всё врёте не было подлога ))) Проходили это на выборах губернатора Приморского края )
Теория <> практика. Да и речь про онлайн и голосование вне участков. Ноль контроля и доверия.
Разве на подсчете не было наблюдателей?
Выборы не для вас, а для демонстрации лояльности руководства на местах.
Говорят, что оно на блокчейне
в этом "голосовании" не учитывается явка, сколько пришло будет 100%
Я бы ответил тебе, но уже столько раз отвечал но подобные комменты, что уже лень в сотый раз одно и то же печатать, так что похуй стало. Голосуй давай. Борись за своё будущее!
Организационный месяц
Я вот до сих пор не определилась, как действовать. с одной стороны Лексеич топит за бойкот и приводит логичные аргументы, с другой Жуков выкатывает видео с причинами, почему надо идти голосовать и звучит не менее убедительно. Короче, разрываюсь :с
Я так для себя решил, что если не схожу, то мб буду потом жалеть, что что-то не сделал. А если схожу, то мб буду потом жалеть, что потерял 10 минут времени.
Ну и в общем, подумал, что схожу.
Организационный месяц
Да, аналогично. Даже если я решу бойкотировать, то, уверена, на протяжении всей недели буду сидеть как на иголках и в итоге скажу - ну нахер - и проголосую
Приятный рубин
Нахуй вообще они пытаются что-то подделать, когда принято уже всё
Но зачем покупать голоса, если все и так нарисуют?? То есть Кац прав получается
Уверен, что даже, когда объявят результаты и там будет типа 90 на 10 за с явкой выше 70%, на tj будут комментири, что Кац был прав
Он прав потому что предлагает действие, а не бездействие. Лёша Навальный сейчас отсидится, на день голосования замутит несанкционированный митинг, арестуются на 15 суток, пару студенток посадят на бутылку. И все вернётся на круги своя.
Что мешает голосовать протестно по Кацу и устраивать тот же митинг непонятно. Если уж совсем зашкварно учавствовать в этом, где митинги против голосования? Все это давно напоминает сериал, каждое весна-лето примерно одно и тоже, выпуск пара, закручивание гаек.
Приятный рубин
Зачем только агитировать голосовать, если он прав и всё и так нарисуют. А, ну да, чтоб тупорылые урбанисты видели в нем охуеть революционера. Точно
Ага, вся выборная компания построена для повышения рейтинга Каца, лично Путин так приказал.
Приятный рубин
Вся стратегия Каца «пожалуйста придите, а потом всё само»
Цитируя великих, квазидемократии свергаются не на выборах, но в результате выборов. Суть в том, что очень много вариантов развития событий – цветная революция, сложение полномочий, обычная революция, дворцовый переворот, военный захват власти (пс, военные хунты часто вырождаются в демократию). Но если все будут сидеть дома и в урнах действительно будет 70% за, то ничего из этого случиться не может.
В чем Кац прав? Покажи где в переписке требуют голосовать ЗА?
Регистрация - 75 рублей
Голосование С АККАУНТА - 50 рублей
Кац представляет одну простую позицию: если ничего не делать - ничего не будет. Так что в целом да, прав.
Выглядит как какой-то вброс в поддержку повестки на повышения явки. Или идиотская инициатива какой-нибудь мелкой сошки снизу, рассчитывающей на участие в будущих бюджетных распилах.
1. Покупка удалённого голосования не имеет смысла. Оно не создаёт красивую картинку для ТВ, не у кого брать интервью под флажками и ставить в эфир заполненные сознательными гражданами участки.
2. Проверяющие и наблюдатели многократно писали о том, что контролировать это голосование бессмысленно - никакие стандартные механизмы контроля за количеством бюллетеней, припиской и явкой для него не действуют. То есть реально можно рисовать что угодно по какому угодно участку.
3. Система голосования закрыта, никакому аудиту не подвергалась, не подвергается и подвергаться не будет. Промежуточные данные тоже нигде не публикуются. Зачем нагонять какие-то смешные в масштабах страны голоса, когда их можно просто пририсовать в любом количестве и узнать об этом всё равно никто не сможет?
То есть вопрос вообще не в этике (её нет), и не в экономии (бюджет сам себя не попилит), а в том, что это абсолютно абсурдная с практический точки зрения затея. Рисковать сливом (а когда что-то подобное не сливали?) и созданием дополнительного негативного фона вокруг и без того утопленной в говне движухи ради того, чтобы выиграть своё же голосование внутри своей же децентрализованной, закрытой и не подконтрольной никому извне системы?
1. Покупка удалённого голосования не имеет смысла. Оно не создаёт красивую картинку для ТВ, не у кого брать интервью под флажками и ставить в эфир заполненные сознательными гражданами участки.
Как надоело, неужели кто-то считает что нельзя нанять 20 человек массовки и вообще снять это в фальшивой школе на фальшивом участке? Учитывая, что выборы длятся неделю из-за эпидемии, снимать столпотворения просто нелепо.
Можно же согласиться и голосовать как хочешь?)
А им не так важно, как ты проголосовал. За или против они уже сами разберутся, за тебя решат. Главное явка.
И что они с этой электронной явкой будут делать?
Явка не пахнет.
Шизофазия какая-то.
— Петрович, нахуя тебе фантики от конфет?
— Фантики не пааааахнут
Не, я не понял, чем электронная явка хуже обычной?
Явка на «голосовании» без порога — вообще параметр бессмысленный. Упоротые считают, что явка нужна для того, чтобы пофотографировать, как толпа людей бюллетени в урну кидают, что потом этими фоточками каким-то образом легитимизировать фальсификации (хуй знает, каким образом).
Людей, которые голосуют из дома, на участке не пофоткаешь.
В истории России выборы почти никогда ни на что не влияли, так что люди к этому привыкли и не видят ничего плохого в таком заработке.
- Взять с собой паспорт чтобы чекнуть прописку на случай чтоб не уебали симки...
А те кто в эту лотерею загружается не думает что ему потом выпилят дверь и под звуки фанфар загрузят на 10+ за попытку нарушения конституционного строя? ( футболки с навальным, оппозиционность персонажа будет нарисована в лучших тонах )
Самое уебищное в этом - почему сука так дёшево то. Даже тут денег жалко.
Там в день решают 20-30 аккаунтов на мёртвые души. Вот и считай до выборов 14 дней, в день по 30 акков, 75 р регистрация + 50 р голос.
Замглавы Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что все заявки на электронное голосование получают «федералы, включая ФСБ». Потому организаторы схемы «сильно рискуют»;
ахахах, организаторы схемы голосвания за поправки сильно рискуют? А кто их накажет? Главный выгодоприобретатель чтоли?
Нижний украинец
для регистрации на электронное голосование нужны такие данные, как фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС. Все данные из личных кабинетов связаны с реестром избирателей, заявление смогут подать только те, чьи данные совпадут.
Ну при регистрации данные дают, ты регаешь аккаунт человека реального.
Часовой фитиль
Вот только срубит тот кто создаст бота
Бот имеет смысл только если количество симок не ограничено - я думаю, что на внутренних ресурсах даже бот не нужен, а внешним никто не будет выдавать по 1-5к симок
А бот как поможет, если надо симку в телефон вставлять для регистрации, смс и т.п.
50р за активацию симки, создание емэйла и регистрацию? да вы ахуэли. на это может уйти до получаса, если оператор и/или сервис для голосования подглючивает
Корреспондент «Дождя» вступил в чат и встретился с Олегом Аникиным, получив от него 25 SIM-карт.
Корреспондент "Дождя" поставит 25 голосов против?