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Женщина отправила сообщение в родительский чат.
В Саратове классная руководительница разослала родителям учеников школы №5 материал на тему голосования по поправкам в Конституцию. В тексте говорилось, что против выступают «трансформеры», толпа радикальных атеистов и «информационные государственные агенты». Об этом пишут «Свободные новости» со ссылкой на родителей школьника.
В посте «Кто против поправок в Конституцию РФ?» указаны категории таких людей. По мнению автора, это русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины, которые могут стремиться к отчуждению территорий РФ, толпа радикальных атеистов, русскоговорящие граждане Польши, Канады, США, Прибалтики, Украины, информационные государственные агенты этих стран, а также США и стран Запада. В посте отмечается, что в поправках будет прописана защита государством детей «от ЛГБТ и прочей пропаганды и гадости», а «ювенальное западное лобби» будет против сильной и нравственной молодёжи в РФ.
К противникам изменения Конституции автор также относит российских либералов и их кураторов в США и на Западе, бандеровцев, агентов СБУ Украины, агентов спецслужб Грузии и США, Прибалтики, Польши, Молдавии, Косово и других стран, всех российских и мировых русскоговорящих «трансформеров» (феминисток, геев, лесбиянок). По мнению автора, поправки не позволят «плодиться в России всей этой западной мерзости и нечистотам».
Родители рассказали изданию, что учительница, разославшая сообщение, состоит в УИК от партии «Родина». Комитет по образованию администрации Саратова проведёт служебную проверку.
Обещаю, если я когда нибудь буду состоять в родительском чате, буду скидывать кеки сюда
Можно обсудить вопрос о взаимовыгодном обмене кеками в неточном обозримом будущем.
ты кстати раньше начнешь скидывать)
Давай на следующем подкасте обсудим кеки из школьной столовки и нюдсы Зариночки.
Следующий застолбили, можно послеследующий
Позовём Орлова и будем обсуждать хохлов.
Орлов слился как пуська
Что сказал? Нет микрофона?
И интеллекта
Интеллектуальный кабан не одобряет.
У tj-ников не бывает детей (Ивахнов не считается)
Меня больше смущает не то, что она выслала, а что она с такими взглядами детей учит.
так это ж, педы у нас по традиции собирают остатки тех умов, что для других вышек слишком тупые
вписываешь кряхтя в поплавки стыдное "государствообразующий народ", дабы многонационалию не порушить
а
Еблан Петровка из Засратова объясняет что против конституции - хохлы, грузины и примкнувшие к ним канадцы
Среди школьных учителей часто встречаются такие ебанутые, судя по разным сообщениям/новостям. Ну да там отбора особого нет, кто поумнее, скорей в преподы вуза пойдет.
Кто такие замечательные тексты сочиняет? Абхазия же вроде не Россия и без поправок?
ну это с какой стороны посмотреть
Чушь собачья. На кой создавать "клонов", если так или иначе все сайты пишут о предстоящем голосовании. Вряд ли нужна дополнительная агитация, когда люди и так поддерживают поправки.
чё-то не вижу, где там
все российские и мировые русскоговорящие трансформеры (феминистки, геи, лесбиянки и т.д
Зачем она это делает, будто ее мнение по этому вопросу кого-то ебать должно.
Учитель: В РФ будет сильная и нравственная молодежь
Сильная и нравственная молодёжь в РФ:
Здорово, трансформеры!
Все верно