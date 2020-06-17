Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1585

В Саратове учительница объяснила родителям, что против поправок выступают «трансформеры» и атеисты. Мэрия её проверит Материал редакции

Женщина отправила сообщение в родительский чат.

38 комментариев
В закладки

В Саратове классная руководительница разослала родителям учеников школы №5 материал на тему голосования по поправкам в Конституцию. В тексте говорилось, что против выступают «трансформеры», толпа радикальных атеистов и «информационные государственные агенты». Об этом пишут «Свободные новости» со ссылкой на родителей школьника.

В посте «Кто против поправок в Конституцию РФ?» указаны категории таких людей. По мнению автора, это русскоговорящие украинцы, прибалты и грузины, которые могут стремиться к отчуждению территорий РФ, толпа радикальных атеистов, русскоговорящие граждане Польши, Канады, США, Прибалтики, Украины, информационные государственные агенты этих стран, а также США и стран Запада. В посте отмечается, что в поправках будет прописана защита государством детей «от ЛГБТ и прочей пропаганды и гадости», а «ювенальное западное лобби» будет против сильной и нравственной молодёжи в РФ.

К противникам изменения Конституции автор также относит российских либералов и их кураторов в США и на Западе, бандеровцев, агентов СБУ Украины, агентов спецслужб Грузии и США, Прибалтики, Польши, Молдавии, Косово и других стран, всех российских и мировых русскоговорящих «трансформеров» (феминисток, геев, лесбиянок). По мнению автора, поправки не позволят «плодиться в России всей этой западной мерзости и нечистотам».

Родители рассказали изданию, что учительница, разославшая сообщение, состоит в УИК от партии «Родина». Комитет по образованию администрации Саратова проведёт служебную проверку.

#новости #конституция

Ольга Щербинина PLUS
+12 674
но есть и хорошие новости
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 38, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 179147, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Jun 2020 13:38:27 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

George Weiler

14

Обещаю, если я когда нибудь буду состоять в родительском чате, буду скидывать кеки сюда

Ответить

Задний огонь

George
4

Можно обсудить вопрос о взаимовыгодном обмене кеками в неточном обозримом будущем.

Ответить

George Weiler

Задний
0

ты кстати раньше начнешь скидывать)

Ответить

Задний огонь

George
0

Давай на следующем подкасте обсудим кеки из школьной столовки и нюдсы Зариночки.

Ответить

George Weiler

Задний
0

Следующий застолбили, можно послеследующий

Ответить

Задний огонь

George
0

Позовём Орлова и будем обсуждать хохлов.

Ответить

George Weiler

Задний
0

Орлов слился как пуська

Ответить

Задний огонь

George
1

Что сказал? Нет микрофона?

Ответить

George Weiler

Задний
0

И интеллекта

Ответить

Задний огонь

George
0

Интеллектуальный кабан не одобряет.

Ответить

George Weiler

Задний
0

Соглашусь

Ответить

Alexei Kuksin

George
0

У tj-ников не бывает детей (Ивахнов не считается)

Ответить

George Weiler

Alexei
0

Кен всю статистику испортил

Ответить

пиу-пиу

8

Меня больше смущает не то, что она выслала, а что она с такими взглядами детей учит.

Ответить

Евгений Клочков

пиу-пиу
1

так это ж, педы у нас по традиции собирают остатки тех умов, что для других вышек слишком тупые

Ответить

Предельный американец

пиу-пиу
0

*высрала

Ответить

Задний огонь

3

против поправок выступают трансформеры и атеисты

Понятное дело! Роботы не болеют, а на всё остальное воля Божья.

Ответить

Meg Walker

3

На атеист-трансформер рассчитаться! 

Ответить

Генетический бас

2

Я атеист и трансморфер.

Ответить

Алиса Барышман

2

Так кто из трансформеров то? Десептиконы или автоботы?

Ответить

Эмиль Рубанов

1

ДОЛОЙ

Ответить

Виктор Веденин

1

Автоботы! На голосование!

Ответить

Евгений Клочков

1

вписываешь кряхтя в поплавки стыдное "государствообразующий народ", дабы многонационалию не порушить
а
Еблан Петровка из Засратова объясняет что против конституции - хохлы, грузины и примкнувшие к ним канадцы 

Ответить

Посторонний

0

Среди школьных учителей часто встречаются такие ебанутые, судя по разным сообщениям/новостям. Ну да там отбора особого нет, кто поумнее, скорей в преподы вуза пойдет.

Ответить

CHEERS, RASA!

Посторонний
1

учителя в россии ещё с 90х одно отборнейшее тупое быдло

Ответить

Asuka Langley

0

Кто такие замечательные тексты сочиняет? Абхазия же вроде не Россия и без поправок?

Ответить

Maksim Derkach

Asuka
0

ну это с какой стороны посмотреть 

Ответить

Asuka Langley

Maksim
0

Ну там про территорию, так что все-таки нет

Ответить

С Осмыслом

0

Чушь собачья. На кой создавать "клонов", если так или иначе все сайты пишут о предстоящем голосовании. Вряд ли нужна дополнительная агитация, когда люди и так поддерживают поправки.

Ответить

С Осмыслом

0

чё-то не вижу, где там
все российские и мировые русскоговорящие трансформеры (феминистки, геи, лесбиянки и т.д

Ответить

Pavel Reich

0

Русскоговорящие украинцы-трансформеры с радикальным атеизмом!!!

Ответить

Serg Bootlegger

0

Зачем она это делает, будто ее мнение по этому вопросу кого-то ебать должно.

Ответить

Роман Трусов

0

Учитель: В РФ будет сильная и нравственная молодежь
Сильная и нравственная молодёжь в РФ:

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Здорово, трансформеры!

Ответить

Sergey Smirnov

Evgeniy
0

Здорова!

Ответить

Darya Timofeeva

0

Все верно

Ответить

Посторонний

Darya
0

Лол. Она все подряд м.б. от ботокса смотрит и конспектирует.

Ответить

Алихан Бексеитов

0

это всё дело рук десептиконов 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Глава СПЧ поддержал теорию Михалкова о планах Билла Гейтса чипировать людей. Он считает, что это возможно и в России
Валерий Фадеев напомнил о патенте Гейтса с «тремя шестёрками» и рассказал, как будет работать система.
127
Новости
СК возбудил против Навального уголовное дело о клевете. В его постах нашли оскорбление ветерана
Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
150
Новости
В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским. По данным СМИ, пострадали два инспектора ДПС и сам нападавший
Изначально сообщалось, что стрельбу начал таксист.
185
Популярное за три дня
Интернет
Почему все жалеют Гном Гномыча и откуда взялось желание рунета срочно спасти сына Рудковской и Плющенко от родителей
В сети давно считают, что мальчика насильно заставляют сниматься для Инстаграма. Участие в рекламе поправок в Конституцию только укрепило опасения.
207
Новости
Из «Ведомостей» уволятся все пять замглавредов и шеф-редактор сайта в знак протеста после назначения нового главреда
Ему ставят в упрёк конфликт с редакцией, цензуру и удаление колонки про «Роснефть».
104
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
311
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Alexey Snooker

Трамп подписал указ о реформе…

Алихан Бексеитов

В Саратове учительница…

George Weiler

В Саратове учительница…

Даша Лейзаренко

Умер уличный кот по кличке Боб…

Максим Иванов

Росгвардеец пригрозил…

Al

«Дождь» рассказал о покупке…

the art of гепард

«Дождь» рассказал о покупке…

Посторонний

В Саратове учительница…

CHEERS, RASA!

В Саратове учительница…

Pavel Reich

«Дождь» рассказал о покупке…

Al

«Дождь» рассказал о покупке…