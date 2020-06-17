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Новости
Ольга Щербинина
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Екатеринбурженку оштрафовали за фейк про коронавирус. В своём посте она не упоминала эту болезнь Материал редакции

Женщина рассказала о смертях людей с диагнозом «пневмония».

8 комментариев
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Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей научного сотрудника музея истории Татьяну Знак из Екатеринбурга за пост в фейсбуке о смерти пациента в больнице. Её признали виновной в распространении фейка о коронавирусе, но женщина утверждает, что не упоминала болезнь в своей записи, пишет «Новая газета».

В посте Знак рассказала историю знакомого, попавшего в ГКБ №20, которую в апреле закрывали на карантин из-за подозрения на коронавирус у пациента с пневмонией. Во время судебного заседания свидетель подтвердил правдивость описанной истории.

«Сегодня ночью друга моего зятя увезли на „скорой“ в двадцатку. Больница битком, умирают пачками, всем ставят диагноз „пневмония“. Положили в коридоре. Ночью умерли люди, места освободились. Хотели переложить его, он отказался и продолжает лежать в коридоре. Дай Бог, чтобы выжил. Хороший такой парень! Маленький сыночек у него», — писала она.

Из-за этой публикации сначала пытались возбудить уголовное дело, но в итоге составили протокол об административном правонарушении по ч.9 ст. 13.15 КоАП. Больница предоставила документы, которые подтверждают, что в тот период там никто не умер от коронавируса. При этом слов «ковид» или «коронавирус» в посте Знак не было. Её адвокат заявил, что будет оспаривать решение суда.

#новости #covid19 #штрафы

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8 комментариев
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Олег Бабаков

13

да пожалуйста, еще история из моей семьи:

тесть не выходил месяца 2 из дома, соблюдали все меры, но были слабые легкие. Поехал на дачу - продуло. Привезли в больницу с сильным кашлем т.к. легкие в силу хроническо болезни уже слабые, упала оксигенация - закинули в палату с ковидным.
Точнее так : не подтвержденным, но все симптомы на лицо. В итоге вся палата заразилась от одного ковидника, через 1.5 недели тесть умер - естественно в заключении не написали что умер от коронки, хотя у него было два положительных теста. Дословно не помню, но что-то на подобии "пневномия на фоне уточненной инфекции"

А раз патологоанатом в заключении не написал про коронку - никто не заставлял заколачивать гроб, хотя мы настояли. И в этот же день когда забирали тело (13 июня)  стояло еще 4 носилки с телами, им тоже напишут что-нибудь про пневманию на фоне чего-нибудь, люди будут стоять скорбить над открытым гробом, в котором лежит человек с ковид - еще больше разнесут инфекцию

Екатеринбург
Уралмаш, 14ая больница

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Олег Бабаков

Олег
0

еще по его словам ( звонили несколько раз каждый день): когда привезли на скорой, то в приемном отделении никакого разделения нет, все привезенные фактически сидят в одном помещении.
Отправили на КТ легких, тоже никакого разделения очереди, даже просто в плане дистанции.

Итого: даже если попадешь не зараженным (как в нашем случае, он 8 лет жил со своей хронической болячкой и мог еще прожить), то в текущей ситуации при попадании в больницу через скорую помощь шансов не заразиться коронкой фактически нет

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IO

0

А все тупые и не поняли про что она написала

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one channel

IO
8

Там тема поста не в коронавирусе, а в преступности и халатности властей

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Agent_J

IO
0

Она написала про пневмонию, а какие-то догадки не могут быть основанием для штрафа

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Максим Иванов

2

правильно, нужна ответственность за мыслепреступления!

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Дмитрий Григорьев

1

Татьяну Знак из Екатеринбурга? Это она основала znak.com что-ли?

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Арчи

0

Ой, а что это, товарищ майор что ли не только с ВКонтакте сотрудничает?! Как так-то? 

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