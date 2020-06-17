Прямой эфир
Он сделал это вскоре после того, как против него возбудили уголовное дело о клевете — в его словах усмотрели оскорбление ветерана.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.
Навальный обратился к Владимиру Путину и предложил сделать ветеранам «настоящий подарок к 75-летию Победы».
Политик привёл данные о пенсиях, которые получают участники Второй мировой войны из других стран. По его словам, цифры в разы выше, чем в России. В частности, в США ветераны получают от 188 тысяч до 431 тысячи рулей в месяц, во Франции — 99 тысяч, в Германии — от 111 тысяч до 626 тысяч рублей.
При этом в России, указывает Навальный, ветераны получают от 35-45 тысяч рублей в месяц. По словам политика, он направил законопроект всем лидерам фракций в Думе, а также Путину.
Навальный опубликовал на change.org петицию с названием «Пенсия участника Великой Отечественной войны должна быть не меньше пенсии солдата вермахта».
Навальный отреагировал на ролик RT о голосовании, одним из героев которого стал участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Политик назвал участников видео «людьми без совести» и «предателями»;
Леха – красава, устроил свою лошувку джокера:
Если его идею раскритиковать -> ты против ветеранов ууу
Если его идею одобрить -> оо, прогнулись под дудку Навального
Нет, тут есть смысл - это как он требовал 20000 каждому гражданину во время самоизоляции. В итоге 10 и не каждому, а там у кого дети. Так и тут - не 200К, а 100К и не в юбилей победы, а под новый год
Было уже. Каждый ветеран Великой Отечественной войны получит единовременную выплату к 75-летию Победы в размере 75 тыс. руб., заявил президент России Владимир Путин.
Какой то блядский популизм в духе пыни
Не все измеряется деньгами. У наших ветеранов, например, есть уникальная возможность - проголосовать за поправку в Конституцию, вписать, так сказать, свое имя в историю!
Хотя... они же уже вписали...
Ты против ветеранов?
короче лучше не выплачивать, да?
Конечно. Иначе такие боты, как он, перестанут получать зарплату
То, о чем Вы написали, выглядит так:
«Вот сегодня встал, тоже думал об этом. Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль… У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем, думаю, это будет оправдано, и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тыс. руб. выделим ветеранам Великой Отечественной войны.» (В. Путин)
разработал законопроект
увеличить выплаты
Чето ору с этого законотворца
Навальный придумал дать деняк. А где их взять пусть придумывает Путин. А то чо, всё один Навальный должен придумывать?
Всё больше убеждаюсь что Навальный дебил. Старикам деньги не нужны. Все пенсионеры, которых я знаю, тупо копят и отдают своим детям/внукам. Дайте им 200к пенсии и мошенники озолотятся. Хочешь помочь? Купи хорошую квартиру, найми уборщицу. Выплачивать по 200к это просто перемещать деньги из одного кармана в другой.
Тем, что вынуждены копаться в мусорных контейнерах или жить в аварийных домах, разваливающихся халупах, очень даже пригодилась такая прибавка.
Ты говоришь как типичный совковый управленец: оставлю-ка я деньги себе, а то работяги на всякую хуйню потратят. Такие, как ты, – не геи, но пидорасы, – вызывают у меня лютую агрессию и желание переебать.
Представь себе плохо ходящего и уже плохо думающего старого человека на которого свалились огромные деньги. Да это ж лакомый кусочек для всякой мразоты
Сельскохозяйстве
Например, для местного участкового или местного секретаря отделения партии "Единая Россия"?
Это как "Зачем раздавать деньги, они всё равно их пропьют".
Дать пенсию побольше вариант как минимум не плохой. Простой в реализации и понятный всем и каждому.
какие же пиндосы с гермахами тупые, раз платят такие пенсии своим ветеранам...
Навальный пешка Пыни, законопроект который поднимет рейтинг! Ура! Молодец, политик лидер, борец
Видео не смотрел, но как мне кажется, сама мысль поднять пенсию ветеранам хоть и здравая, но несёт в себе много подводных, как например резкое возрастание бурления говн среди путинского среднего класса, приводящее к порывам раскулачиваний и деклассирований, что может, к сожалению, в срочном порядке сказаться на здоровье или жизни ветеранов.
"в США ветераны получают от 188 тысяч до 431 тысячи рулей"
Руль это конечно хорошо, но целая машина лучше.
Опять этот упомянутый гражданин, имеющий судимости, пиарится на трагедии.
лучше не выплачивать денег, ты против ветеранов?
Я подписал петицию, а Вы?
Комментарий удален
Комментарий удален