Он сделал это вскоре после того, как против него возбудили уголовное дело о клевете — в его словах усмотрели оскорбление ветерана.

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

Непосредственных участников войны осталось очень мало, 75 тысяч человек всего по оценкам вашего правительства. И с каждым годом их становится меньше. И скоро, увы, они все от нас уйдут. Поэтому моё предложение непосредственно воевавшим поднять до 200 тысяч не будет таким уж обременительным для бюджета. Алексей Навальный

Навальный обратился к Владимиру Путину и предложил сделать ветеранам «настоящий подарок к 75-летию Победы».

Политик привёл данные о пенсиях, которые получают участники Второй мировой войны из других стран. По его словам, цифры в разы выше, чем в России. В частности, в США ветераны получают от 188 тысяч до 431 тысячи рулей в месяц, во Франции — 99 тысяч, в Германии — от 111 тысяч до 626 тысяч рублей.

При этом в России, указывает Навальный, ветераны получают от 35-45 тысяч рублей в месяц. По словам политика, он направил законопроект всем лидерам фракций в Думе, а также Путину.

Навальный опубликовал на change.org петицию с названием «Пенсия участника Великой Отечественной войны должна быть не меньше пенсии солдата вермахта».