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Новости
Алексей Боржонов
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Навальный написал законопроект об увеличении пенсий ветеранам ВОВ до 200 тысяч рублей Материал редакции

Он сделал это вскоре после того, как против него возбудили уголовное дело о клевете — в его словах усмотрели оскорбление ветерана.

36 комментариев
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей.

Непосредственных участников войны осталось очень мало, 75 тысяч человек всего по оценкам вашего правительства. И с каждым годом их становится меньше. И скоро, увы, они все от нас уйдут. Поэтому моё предложение непосредственно воевавшим поднять до 200 тысяч не будет таким уж обременительным для бюджета.

Алексей Навальный

Навальный обратился к Владимиру Путину и предложил сделать ветеранам «настоящий подарок к 75-летию Победы».

Политик привёл данные о пенсиях, которые получают участники Второй мировой войны из других стран. По его словам, цифры в разы выше, чем в России. В частности, в США ветераны получают от 188 тысяч до 431 тысячи рулей в месяц, во Франции — 99 тысяч, в Германии — от 111 тысяч до 626 тысяч рублей.

При этом в России, указывает Навальный, ветераны получают от 35-45 тысяч рублей в месяц. По словам политика, он направил законопроект всем лидерам фракций в Думе, а также Путину.

Навальный опубликовал на change.org петицию с названием «Пенсия участника Великой Отечественной войны должна быть не меньше пенсии солдата вермахта».

  • Политик написал законопроект вскоре после того, как против него возбудили уголовное дело — в его словах усмотрели оскорбление ветерана;

  • Навальный отреагировал на ролик RT о голосовании, одним из героев которого стал участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Политик назвал участников видео «людьми без совести» и «предателями»;

  • Основателю ФБК грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

#новости #навальный

Спасибо за наводку Пешка Навального
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36 комментариев
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Maxim Semenov

21

Леха – красава, устроил свою лошувку джокера:
Если его идею раскритиковать -> ты против ветеранов ууу
Если его идею одобрить -> оо, прогнулись под дудку Навального

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Карина Мирзаева

Maxim
4

Нет, тут есть смысл - это как он требовал 20000 каждому гражданину во время самоизоляции. В итоге 10 и не каждому, а там у кого дети. Так и тут - не 200К, а 100К и не в юбилей победы, а под новый год

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Artem Gruzdev

Карина
0

Было уже. Каждый ветеран Великой Отечественной войны получит единовременную выплату к 75-летию Победы в размере 75 тыс. руб., заявил президент России Владимир Путин.

Ответить

Олег Матвеенко

Artem
0

Не каждый, а инвалид. А остальным уже меньше.

Ответить

Mike

Карина
0

и не деньгами, а продуктовыми наборами с пригожинских фабрик

Ответить

sf

–6

Какой то блядский популизм в духе пыни

Ответить

Пешка Навального

sf
22

так тут подъеб же  
солдат-победитель должен получать пенсию не меньше, чем те, кого он победил 

Ответить

Artem Gruzdev

Пешка
3

Не все измеряется деньгами. У наших ветеранов, например, есть уникальная возможность - проголосовать за поправку в Конституцию, вписать, так сказать, свое имя в историю!

Хотя... они же уже вписали...

Ответить

Магомед Шереметьев

sf
5

Ты против ветеранов? 

Ответить

sf

Магомед
0

Я против популизма. Почему только ветераны вов тогда? А афганцы, а чеченцы? А остальные? Страну надо поднимать, тогда не будет таких тупых проблемы. 

Ответить

Александр Гонтарев

sf
3

короче лучше не выплачивать, да?

Ответить

Андрей Викторович

Александр
1

Конечно. Иначе такие боты, как он, перестанут получать зарплату

Ответить

Artem Gruzdev

sf
0

То, о чем Вы написали, выглядит так:

«Вот сегодня встал, тоже думал об этом. Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль… У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем, думаю, это будет оправдано, и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тыс. руб. выделим ветеранам Великой Отечественной войны.» (В. Путин)

Ответить

Freon

sf
–1

Троллит

Ответить

Serg Bootlegger

–11

разработал законопроект

увеличить выплаты

Чето ору с этого законотворца

Ответить

Просто Тимуррр

Serg
–4

Навальный придумал дать деняк. А где их взять пусть придумывает Путин. А то чо, всё один Навальный должен придумывать?

Ответить

Sergey Feiler

Просто
4

У НАС БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТНЫЙ

Ответить

IO

–3

Всё больше убеждаюсь что Навальный дебил. Старикам деньги не нужны. Все пенсионеры, которых я знаю, тупо копят и отдают своим детям/внукам. Дайте им 200к пенсии и мошенники озолотятся. Хочешь помочь? Купи хорошую квартиру, найми уборщицу. Выплачивать по 200к это просто перемещать деньги из одного кармана в другой. 

Ответить

Павел Мухунов

IO
4

Тем, что вынуждены копаться в мусорных контейнерах или жить в аварийных домах, разваливающихся халупах, очень даже пригодилась такая прибавка.

Ответить

IO

Павел
1

Ты видимо не понимаешь что деньги не автоматически трансформируются в блага. 

Ответить

NightmareZ

IO
0

Ты говоришь как типичный совковый управленец: оставлю-ка я деньги себе, а то работяги на всякую хуйню потратят. Такие, как ты, – не геи, но пидорасы, – вызывают у меня лютую агрессию и желание переебать.

Ответить

sf

NightmareZ
0

Представь себе плохо ходящего и уже плохо думающего старого человека на которого свалились огромные деньги. Да это ж лакомый кусочек для всякой мразоты

Ответить

Сельскохозяйстве

sf
0

Например, для местного участкового или местного секретаря отделения партии "Единая Россия"?

Ответить

Павел Мухунов

IO
0

Это как "Зачем раздавать деньги, они всё равно их пропьют".
Дать пенсию побольше вариант как минимум не плохой. Простой в реализации и понятный всем и каждому.

Ответить

Zero Tolerance

IO
2

какие же пиндосы с гермахами тупые, раз платят такие пенсии своим ветеранам...

Ответить

Андрон

IO
0

Ты это ветеранам вермахта в Германии расскажи. Если живой уйдешь оттуда, считай повезло.

Ответить

Sergey Feiler

2

Навальный пешка Пыни, законопроект который поднимет рейтинг! Ура! Молодец, политик лидер, борец

Ответить

Vyacheslav Gorin

1

Видео не смотрел, но как мне кажется, сама мысль поднять пенсию ветеранам хоть и здравая, но несёт в себе много подводных, как например резкое возрастание бурления говн среди путинского среднего класса, приводящее к порывам раскулачиваний и деклассирований, что может, к сожалению, в срочном порядке сказаться на здоровье или жизни ветеранов.

Ответить

Лис Снежный

1

"в США ветераны получают от 188 тысяч до 431 тысячи рулей"
Руль это конечно хорошо, но целая машина лучше.

Ответить

Егор Енкоенкоенкоенко

1

Хорошая провокация

Ответить

Часовой фитиль

1

до 200 тысяч не будет таким уж обременительным для бюджета

Для бюджета не будет, а вот сын/дочь депутата госдумы не сможет купить себе шмотки 

Ответить

Artem Gruzdev

–5

Опять этот упомянутый гражданин, имеющий судимости, пиарится на трагедии.

Ответить

Александр Гонтарев

Artem
0

лучше не выплачивать денег, ты против ветеранов?

Ответить

Artem Gruzdev

Александр
1

Я подписал петицию, а Вы?

Ответить

Александр Гонтарев

Artem
1

теперь и я подписал

Ответить

Freon

0

Зачем прятали пост?

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