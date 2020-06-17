Следователи планируют выяснить, почему уволенный чиновник участвовал в рабочем совещании.

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В Евпатории бывшего замглавы департамента городского хозяйства, который продолжал ходить на работу после увольнения из-за дела о превышении должностных полномочий, задержали по ещё одному аналогичному делу. Видео задержания опубликовал СК.

По версии следствия, в 2017 году чиновник неправомерно запросил из городского бюджета 2 миллиона рублей для оплаты повторной экспертизы документации по госконтрактам. В ведомстве уточнили, что по условиям этих контрактов вторую экспертизу должны были оплачивать подрядчики.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Следствие готовится предъявить ему обвинение.

В СК отметили, что в мае 2020 года чиновнику вынесли приговор по другому делу о превышении должностных полномочий и уволили из администрации. Несмотря на это, он находился на рабочем месте и взаимодействовал с сотрудниками. В связи с этим следователи планируют дать оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации Евпатории.