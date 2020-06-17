Водитель до этого признавался, что опасается за свою жизнь и свободу.

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Сотрудники СОБРа задержали жителя Куйбышева Ваграма Газаряна, который в апреле стал участником ДТП с пьяным полицейским. По словам очевидцев, полицейские также осмотрели машину задержанного, сообщает «Тайга.инфо».

В отношении мужчины возбудили дела по статьям «угроза применения насилия» и «неуважение к суду». По версии следствия, во время гражданского процесса Газарян оскорбил истца и угрожал насилием представителю власти.

В мае 2020 года Куйбышевский районный суд рассматривал иск к Газаряну, который подал инспектор ДПС Павел Мазура, требовавший защитить его честь и достоинство. Полицейский заявил, что в час ночи он вместе с напарником остановил автомобиль с Газаряном из-за тонировки стёкол. По словам инспектора, его и коллегу начали оскорблять Газарян, водитель машины и ещё один приехавший им на подмогу мужчина. Полицейский потребовал 100 тысяч рублей, но суд взыскал с Газаряна и водителя 10 тысяч.

Участие задержанного в ДТП с полицейским

В апреле 2020 года Газарян попал в ДТП с участием начальника райотдела ГИБДД Юрия Захваткина. Тогда мужчина решил, что полицейский пьян, погнался за ним и начал снимать на видео. В МВД по Новосибирской области подтвердили, что сотрудник полиции во время аварии был пьян, и пообещали уволить его по «отрицательным мотивам». Официально об увольнении Захваткина не сообщалось

Сам полицейский признал факт ДТП, но назвал его «покушением». По его словам, Газарян раньше занимался «автоподставами». «Они конкретно угрожали моей жизни. Это было конкретное покушение. Они знали маршрут, знали мою фамилию. Всё у них было подстроено», — сказал он.

На одном из новосибирских сайтов появилась заметка, в которой Газаряна обвинили в «бандитском нападении» на Захваткина, а также рэкете, торговле наркотиками и сутенёрстве. В ответ мужчина заявил, что боится за свою жизнь и свободу. По его словам, он опасается, что его «подставят и посадят».

По данным источника «Тайги.инфо», за Захваткина вступился член Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Лаптев. Собеседник редакции утверждает, что сенатор может пытаться повлиять на результаты служебной проверки.