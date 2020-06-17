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Новости
Ольга Щербинина
2091

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошеннической рекламе от своего имени и призвал собирать примеры для судов Материал редакции

«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели».

25 комментариев
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Павел Дуров в своём Telegram-канале написал, что Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени. Он привёл несколько примеров. На постах чаще всего размещают фото Дурова, а сами они ведут на мошеннические сайты.

По словам Дурова, мошеннические объявления получают официальный статус и тем самым вводят в заблуждение людей. Он отметил, что среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди и пенсионеры. Дуров прикрепил к своему заявлению несколько ссылок на российские СМИ, среди которых история из «Известий»: издание рассказало о женщине, которая увидела рекламу «уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы», и решила заработать на торговле ценными бумагами, но в итоге осталась с долгом банку в 200 тысяч рублей.

Дуров напомнил, что сообщения о мошеннической деятельности, одобряемой Facebook, появились ещё год назад. По его словам, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью 2019-го и весной 2020 года.

Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем.

Павел Дуров

Он подчеркнул, что ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Дуров также призвал компанию до конца недели начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе.

Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями её модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов.

Павел Дуров

#новости #дуров #facebook #instagram

Спасибо за наводку Пешка Навального
Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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25 комментариев
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FOX

17

О, он еще не видел объявления в Facebook (Facebook, Instagram, реклама внутри бесплатных мобильных приложений) о том что "каждому россиянину положены выплаты" и "розыгрыш денег от сбербанка", о договорняках и обычных мошенниках с телеграм каналами я и не говорю

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Пешка Навального

FOX
5

это на ютубе даже есть 

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FOX

Пешка
1

давно premium )

Ответить

Марк Варламов

Пешка
0

На ютубе иногда вообще вот такое пролезает. Причем зарепортить нельзя

Ответить

Милицейский Денис

5

Среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди 

Всё так. Верни деньги, сука

Ответить

Алексей Селезнев

Милицейский
6

И стену!

Ответить

ZGMarty

Алексей
4

и рейтинг!

Ответить

Semen Semenov

4

Уж сколько развода от каперов в Телеграм

Ответить

Yuri Ly

Semen
0

Вот только рекламируют их именно через инстаграм. К этому и претензия 

Ответить

Илья Гераськин

1

Так я такую рекламу и в яндексе видел

Ответить

Владимир Климов

Илья
4

это другое

Ответить

Убедительная Геосфера

–7

Павел Дуров как обиженная девочка с такими заявлениями

Ответить

Узкий Данила

Убедительная
5

Ты неубедителен

Ответить

Kyler

1

Да, с модерацией объявлений у ФБ и ИГ проблемы, самому несколько раз попадались объявления от Дурова

Ответить

Marow from Neverland

Kyler
–1

Исламское Государство продает объявления?

Ответить

Kyler

Marow
1

ИнстаГрамм, я так сокращаю, по аналогии с ФБ

Ответить

Артур Шигабутдинов

1

Хех...

Ответить

Денис Лисовски

1

Б-же, почему я так ору с этого

Ответить

Ze Katze

0

О, пешка Дурова. Спасибо 

Ответить

Владимир Климов

0

на судах ещё на 10 лет вперёд заработает для поддержки телеги

Ответить

Евстафий Селюк

0

давай фейсбук, ебош, иначе флешки окажутся в Гааге и те ваще пизда будет

Ответить

# realfiddy

0

If oldman without brain — they must have pain

Ответить

andrey adamovich

0

Запуск TON тоже дело рук мошенников стало быть

Ответить

Равнодушный Филипп

0

Если честно Дуров заебал. То он из России убежал с криками о тоталитарном совке. В Америке лучше, там демократия, говорил Дуров. Поехал туда, сейчас уже США хуевые. Может дело в тебе, Паша?

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Kick Snare

0

Пожилые люди и пенсионеры это те что писали "Дуров верни стену" получается?

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