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«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели».
Павел Дуров в своём Telegram-канале написал, что Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени. Он привёл несколько примеров. На постах чаще всего размещают фото Дурова, а сами они ведут на мошеннические сайты.
По словам Дурова, мошеннические объявления получают официальный статус и тем самым вводят в заблуждение людей. Он отметил, что среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди и пенсионеры. Дуров прикрепил к своему заявлению несколько ссылок на российские СМИ, среди которых история из «Известий»: издание рассказало о женщине, которая увидела рекламу «уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы», и решила заработать на торговле ценными бумагами, но в итоге осталась с долгом банку в 200 тысяч рублей.
Дуров напомнил, что сообщения о мошеннической деятельности, одобряемой Facebook, появились ещё год назад. По его словам, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью 2019-го и весной 2020 года.
Он подчеркнул, что ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Дуров также призвал компанию до конца недели начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе.
О, он еще не видел объявления в Facebook (Facebook, Instagram, реклама внутри бесплатных мобильных приложений) о том что "каждому россиянину положены выплаты" и "розыгрыш денег от сбербанка", о договорняках и обычных мошенниках с телеграм каналами я и не говорю
На ютубе иногда вообще вот такое пролезает. Причем зарепортить нельзя
Уж сколько развода от каперов в Телеграм
Так я такую рекламу и в яндексе видел
Павел Дуров как обиженная девочка с такими заявлениями
Да, с модерацией объявлений у ФБ и ИГ проблемы, самому несколько раз попадались объявления от Дурова
Исламское Государство продает объявления?