«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели».

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Павел Дуров в своём Telegram-канале написал, что Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени. Он привёл несколько примеров. На постах чаще всего размещают фото Дурова, а сами они ведут на мошеннические сайты.

По словам Дурова, мошеннические объявления получают официальный статус и тем самым вводят в заблуждение людей. Он отметил, что среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди и пенсионеры. Дуров прикрепил к своему заявлению несколько ссылок на российские СМИ, среди которых история из «Известий»: издание рассказало о женщине, которая увидела рекламу «уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы», и решила заработать на торговле ценными бумагами, но в итоге осталась с долгом банку в 200 тысяч рублей.

Дуров напомнил, что сообщения о мошеннической деятельности, одобряемой Facebook, появились ещё год назад. По его словам, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью 2019-го и весной 2020 года.

Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем. Павел Дуров

Он подчеркнул, что ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Дуров также призвал компанию до конца недели начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе.

Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями её модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов. Павел Дуров