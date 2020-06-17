Бывший директор ФСБ видит особую опасность со стороны Запада перед парадом Победы и голосованием по Конституции.

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Николай Патрушев Фото Reuters

Секретарь Совета безопасности и бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что пандемия коронавируса обнажила все негативные последствия насаждения западных ценностей в России. Об этом он написал в своей колонке, опубликованной в «Российской газете» — печатном органе правительства.

По мнению Патрушева, дискуссия о ценностях «зазвучала по-особому» на фоне внесения поправок в Конституцию и в годовщину победы в Великой Отечественной войне. На эти события, утверждает автор, Запад ответил «активизацией информационно-пропагандистских кампаний», чтобы «нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Мы видим, что они (западные страны) по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического, и, в конечном итоге, государственного суверенитета.

Николай Патрушев секретарь Совета безопасности

Патрушев заявил, что пандемия Covid-19 «обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей». В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины, которые используют в ряде стран для более полного описания реалий мира. По словам секретаря Совбеза, нормы вроде таких «сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения» конфликт на Западе.

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения. Николай Патрушев секретарь Совета безопасности

Автор колонки также обвинил «западную неолиберальную элиту» в уничтожении собственного среднего класса. По версии Патрушева, к этому привела «геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР» — именно так к развалу Союза относится Путин.

Секретарь Совбеза уверен, что Запад принял участие в «возрождении пещерного национализма» и увидел одну из причин пыток в Афганистане и тюрьме Гуантанамо в «новых западных ценностях». В конце Патрушев снова противопоставил Россию Западу, заявив, что в отличие от него РФ предлагает «новый цивилизационный выбор».

Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации. Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных стран и народов. Николай Патрушев секретарь Совета безопасности

Николай Патрушев с 1999 по 2008 годы возглавлял ФСБ, а после занял пост секретаря Совета безопасности России.