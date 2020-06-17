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Новости
Ольга Щербинина
1928

Глава Совбеза написал колонку о вреде западных ценностей. Он считает, что коронавирус обнажил их «насаждение» в России Материал редакции

Бывший директор ФСБ видит особую опасность со стороны Запада перед парадом Победы и голосованием по Конституции.

109 комментариев
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Николай Патрушев Фото Reuters

Секретарь Совета безопасности и бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что пандемия коронавируса обнажила все негативные последствия насаждения западных ценностей в России. Об этом он написал в своей колонке, опубликованной в «Российской газете» — печатном органе правительства.

По мнению Патрушева, дискуссия о ценностях «зазвучала по-особому» на фоне внесения поправок в Конституцию и в годовщину победы в Великой Отечественной войне. На эти события, утверждает автор, Запад ответил «активизацией информационно-пропагандистских кампаний», чтобы «нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Мы видим, что они (западные страны) по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического, и, в конечном итоге, государственного суверенитета.

Николай Патрушев
секретарь Совета безопасности

Патрушев заявил, что пандемия Covid-19 «обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей». В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины, которые используют в ряде стран для более полного описания реалий мира. По словам секретаря Совбеза, нормы вроде таких «сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения» конфликт на Западе.

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения.

Николай Патрушев
секретарь Совета безопасности

Автор колонки также обвинил «западную неолиберальную элиту» в уничтожении собственного среднего класса. По версии Патрушева, к этому привела «геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР» — именно так к развалу Союза относится Путин.

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Секретарь Совбеза уверен, что Запад принял участие в «возрождении пещерного национализма» и увидел одну из причин пыток в Афганистане и тюрьме Гуантанамо в «новых западных ценностях». В конце Патрушев снова противопоставил Россию Западу, заявив, что в отличие от него РФ предлагает «новый цивилизационный выбор».

Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации. Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных стран и народов.

Николай Патрушев
секретарь Совета безопасности

Николай Патрушев с 1999 по 2008 годы возглавлял ФСБ, а после занял пост секретаря Совета безопасности России.

#новости #covid19 #конституция #россия

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109 комментариев
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Дыня из багажника

41

Можно нам пожалуйста экономического роста, а то что то слишком много духовного и нравственного, пожалуйста, умоляю

Ответить

Мальмезон I

Дыня
7

Ууу, неолиберал детектед

Ответить

Испанский браслет

Дыня
0

Зачем хохлу экономический рост в рашке?

Ответить

Дыня из багажника

Испанский
1

ДА ТЫ Ж ЗОЕБАЛ 

Ответить

Испанский браслет

Дыня
0

Ты в 2019 году писал в чате, что ты пидор и живешь в Украине, теперь ты пишешь совершенно другие вещи.

Ответить

Дыня из багажника

Испанский
1

Я родился в 2020

Ответить

Дыня из

Дыня
2

я не пепси, отьебись , я дыня 

Ответить

Милицейский

Дыня
1

Дыня до прихода на тж

Ответить

Испанский

Дыня
0

А еще @Наденька помнит, как ты кидал якобы свою гифку со своим ебалом

Ответить

Окружающий

Испанск…
0

А кто это вообще?

Ответить

Милицейский

Окружаю…
1

Да

Ответить

Дыня из

Окружаю…
0

пепси

Ответить

Испанский

Окружаю…
0

Помнишь, он в чате Аляски кидал гифку якобы со своим ебалом, там какой-то мужик бородатый был в наушниках (а потом сразу же удалил ее) ?

Ответить

Милицейский

Испанск…
0

В каком чате он писал? Поподробнее

Ответить

Испанский

Милицей…
0

А, что, ты о чем?

Ответить

Дыня из

Испанск…
1

почему русские, которые не согласны с политикой путина в отношении украины, в то же время травят хохлов? 

Ответить

Олег Ивахнов

Испанский
0

Ты всегда веришь всему написанному в интернете? (с)

Ответить

Милицейский

Олег
0

Да

Ответить

Nikita Zubkov

Милицей…
0

Кто такой Олег Иванов?

Ответить

Милицейский

Nikita
0

Да

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Испанский
0

Бгг пиздобол чето кому то предъявляет.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дыня
0

Обойдешься. Не для тебя дыньки зрели

Ответить

theomism

Дыня
0

как они могут дать тебе экономический рост, если их основная функция сидеть на трубе и никого не подпускать

Ответить

Justin Moore

Дыня
–1

Так иди работай кто тебе мешет

Ответить

Половый Илья

11

Как было охуенно в 90-е все таки. Какая была свобода от поехавших кукухой  кгбшников.

Ответить

Олег Ивахнов

Половый
22

На самом деле в 2000е было норм.
Беспредел 90х уже кончился а закрученных гаек ще не було

Ответить

Насущные Проблемы

Олег
12

И вот это не было уголовочкой.

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
1

Ещё и против войны, охуели сука.

Ответить

Озорной Лис

Насущные
0

это был февраль 2003 - последний год когда это не было уголовкой. Уже в декабре возраст согласия подняли до 16 ((

Ответить

Половый Илья

Олег
1

В 2000-е это уже другая тема. Мы начали жирок нагуливать. В 90-е была такая свобода которая и не снилась никаким милениалам и зумерам на самом деле. Не смотря на бандитизм, войну и в общем не простую жизнь. Мы просто не сопоставили что нефть подорожала. Самый недооцененный год в истории России это 1998. Он и открыл дорогу этим уродам.

Ответить

ouxen

Половый
1

кто блять начал то? что за дичь

Ответить

Половый Илья

ouxen
0

В 98 был дефолт и у всех руки опустились. До этого помню какую-то общую уверенность, что все идет как надо. Еще немного и все будет нормально.

Ответить

ouxen

Половый
0

что общего между уверенностью и "жирком"
как хуй без соли доедали с тех пор так и развиваемся

Ответить

Половый Илья

ouxen
0

После дефолта появилась тоска по сильной руке и совку. Самые богатые года в России это 10-е как ни крути. Нефть дорогая была. Они и спиздить могли и немножечко поделиться. А теперь осталось только на спиздить.

Ответить

Константин Курасов

Половый
1

Как было охуенно в 90-е все таки

когда миллионы людей умирали от палёнки, наркоты, бандитов, войны, по улицам ходили сотни тысяч беспризорников, люди спивались без работы... охуенное время, если ты фанат геноцида
Сталин скромно курит в сторонке

Ответить

Половый Илья

Константин
0

Сорян для меня ощущение свободы в те годы важнее, чем все это. Я про 90-е все неплохо изнутри знаю. Переходные периоды всегда такие. У нас еще все может повторится, но будем наедятся не в таких масштабах. 

Ответить

Владимир Филатов

17
Ответить

Пестрый каякер

11

А ведь он это всерьёз.
И вся политическая элитка также.
Страшна

Ответить

Иван Иванов

Пестрый
0

Конечно, всерьёз, ради нас же старается. Чтобы мы вдруг не разбогатели, как политическая элитка, и на запад не упорхнули, променяв скрепы на культ потребления.

Ответить

Организационный месяц

9

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения.

Пиздец. Это просто пиздец. Вот эта вот визгливая фанатичная и самоуверенная интонация слышна даже из текста

Ответить

Арсен Григорян

Организационный
1

Самое забавное, что про потреблядство он пишет из своего 1000-метрового дома.

Ответить

Александр Мирошников

Организационный
0

Ты это че себя личностью возомнил? Я сказал молчать!

Ответить

theomism

Организационный
0

набор штампов и клише, про это новые леваки уже давно пишут, ничего нового

Ответить

Организационный месяц

theomism
0

я бы посмотрела на встречу этого чувака с Айн Рэнд 

Ответить

theomism

Организационный
0

кого? патрушева?

Ответить

Организационный месяц

theomism
0

ага)

Ответить

theomism

Организ…
0

боюсь тебя разочаровать, он ни во что не верит, кроме денег и удовольствий, а рэнд вроде верила в свое а=а

Ответить

Организационный

theomism
0

Ой да ну. Не хочу влезать в вечную дискуссию о Рэнд, но имхо Атлант - её худшая работа, Источник и Мы живые - огонь. В Добродетели эгоизма переборщила местами, тк сделала этакую выжимку из Атланта и Источника

Ответить

theomism

Организ…
0

мне не очень нравятся ее книжки, это не литература, а пропаганда и мифологизация "креативных капиталистов"

Ответить

Организационный

theomism
0

Ну вот я потому и написала про вечную дискуссию)

Ответить

theomism

Организ…
0

ну да, точно

Ответить

Насущные Проблемы

Организационный
0

насаждает индивидуализм

культ наслаждения

солютизирует свободу любого самовыражения

Православный расеянин должен быть серым невзрачным быдлом без стремлений. Хватит над этих пендосских ценностей!

Ответить

Miguel

Организационный
0

Это единственная фраза из всего безумного текста Патрушева, с которой сложно спорить.

Ответить

Организационный месяц

Miguel
0

с магнитофоном вообще сложно спорить

Ответить

Степан Маслов

Организационный
0

Что-то вы своё вчитываете, обычный деревянный ритуальный текст

Ответить

Александр Мирошников

8

А можно список этих западных ценностей? Или это те самые ценности типа высокого уровня жизни и дохода, сменяемость власти и тд? Ну тогда понятно да, остаётся только духом чистым насыщаться.

Ответить

Автомобильный кавалер

6

безудержного потребления

нищее население страдает от безудержного потребления, конечно, с ипотекой по 10% 
индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения

солютизирует свободу любого самовыражения

пиздец конечно смертные грехи, нет бы всех в лагеря согнать и карточки на хлеб. а то не духовно нихуя

Ответить

Давний месяц

5

Похоже старика хотят на пенсию вышвырнуть, вот он и усирается: пытается показать, что он профпригодный конспиролог.

Ответить

Организационный месяц

3

Я зашла на РГазету, чтобы глянуть всю статью. Там есть вот такое фото

Ответить

Организационный месяц

Организационный
5

как спать-то теперь

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Организационный
3

Я думал ты про самолетики с балкона.

Ответить

Организационный месяц

Aнус
5

слыш ты чо ты чо тебе самолётики не нравятся?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Организационный
3

нравятся

Ответить

Организационный

Aнус
0

мне щас реально страшно стало

Ответить

Евгений Клочков

Aнус
0

это ж Дыня в детстве

Ответить

Милицейский Денис

Организационный
2
Ответить

Организационный

Милицей…
1

ах ты ж хитрец-то а! квиты)

Ответить

theomism

Организационный
0

жуть)

Ответить

Дыня из багажника

4

Глава ФСБ - человек, которого хочется слушать. Человек, которому хочется доверять!

Ответить

Александр Кувайцев

4
Ответить

Crazy Diamond

2
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Посторонний

Crazy
5

Картинку лучше прикрепляй. Ожидаемо, но в то же время не опять, а снова - лицемерие во все поля.

Ответить

Автомобильный кавалер

Посторонний
1

и никакого безудержного потребительства

Ответить

Stas N.

3

Я ебал.

Ответить

Алексей Акулов

3

На самом деле, у него капитальные беды с башкой, это еще по интервью его старому было понятно. У него там повсюду враги, а себя он видит как такого последнего защитника

Ответить

theomism

2

ребята, неужели вы не видите, что это просто косплей суркова? причем очень посредственный

Ответить

Дмитрий Алексеевич

theomism
1

Кста, куда делся @Владислав Сурков

Ответить

Развитый Женя

Дмитрий
1

Пешка Навального не он?

Ответить

theomism

Дмитрий
0

уволился

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

В основной статье насчитал 7 раз упоминание «духовно-нравственных ценностей». Что же они имеют ввиду, спросит читатель. А вот что:
Не менее важный перечень духовно-нравственных ценностей представлен в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Она опирается на такие ценности, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.

Особенно путинский режим отличается человеколюбием, справедливостью, честью и совестью.
А что такое
вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой

Мне вообще не понятно

Ответить

Автомобильный кавалер

Дмитрий
1

человеколюбие, справедливость

интересно, когда эти ценности стали традиционными. при крепостном праве или при совке?

Ответить

Андрей Парусников

2

холуй ебаный

Ответить

Автомобильный кавалер

1

а вообще, для кого эта колонка? на какую целевую аудиторию это расчитано?

Ответить

theomism

Автомобильный
1

на суркова)

Ответить

Денис Файзулин

Автомобильный
0

за Дядю Вову озвучичает

Ответить

Антон Пострунин

1
Ответить

theomism

1

у суркова получилось лучше, там хотя был глубинный народ и вот это вот все, а это какой-то просто жалкий косплей

Ответить

Евгений Клочков

1

все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей». В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины, которые используют в ряде стран для более полного описания реалий мира. По словам секретаря Совбеза, нормы вроде таких «сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения» конфликт на Западе.

Не создателям формулировок "многонациональная семья народов" и "государствообразующий народ" говорить о том, кто какие всратые термины придумывает

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения.

Але, деда, вы последние лет 10 точно строите неолиберализм "чисто для своих"

Не, натурально, выглядит как статья человека, который прием таблеток для бед с башкой проебал

Ответить

Justin Moore

Евгений
0

Держи свою затычку при себе. И не вынимай ее из своей жопы.

Ответить

Евгений Клочков

Justin
0

Спасибо, но использование жопы не по назначению я предпочту оставить вам

Ответить

Автомобильный кавалер

0

традиционных российских духовно-нравственных ценностей

о чем речь

Ответить

Посторонний

Автомобильный
2

О покорности холопа помещикам и тем паче царю.

Ответить

Пестрый каякер

0

По-моему, это просто из ниоткуда взятое и понятно на что натянутое противопоставление идеологий.
И похоже это только начало, сейчас Конституцию примут, закрепят скрепы склепные. Я жду как минимум холодной войны v2.0
Потому что они просто откровенно придумывают всякую ересь, главная цель которой - закрыться от всего мира

Ответить

Stas N.

Пестрый
2

По мне так холодная война v. 2.0 уже давным давно началась.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Stas
0

Как можно вести холодную войну, когда все твои бабки и семья устроены на стороне «соперника»

Ответить

theomism

Пестрый
2

какая может быть холодная война, если везде офшорный капитализм? чушь все это

Ответить

Великолепный каякер

0

Не понял, что там именно обнажил вирус и с какой стороны виден национализм.

Ответить

theomism

Великолепный
1

аппраты ивл вернулись обратно)

Ответить

Посторонний

0

 солютизирует свободу любого самовыражения.

В то время как деды завещали соютизировать только парады.

Ответить

Посторонний

0

Мюсли Джокера, объевшегося Пригожинских блинов с лопаты.

Ответить

ouxen

0

деды терпели и нам велели!

Ответить

theomism

0

все эти штампы и клише, да и сам термин неолиберализм придуман левыми, но ими неплохо пользуются и правые

Ответить

Константин Курасов

0

Это чиновники с их яхтами, камазами денег и парадами гелентвагенов нам будут рассказывать о "безудержном потреблении"?

Ответить

Yt

0

Так он все по факту рассказал, либерахи. То, что будет творится в евросовке через 10 лет по сравнению с Россией покажется детским лепетом.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Yt
0

Развалится наконец?

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения.

Прыжок на Дмитрия Анатольевича Медведева с двух ног

Ответить

Андрей Л

0

"...возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации...."

Перевод текста на простой язык: Россия будет строить фашизм.

Ответить

Трогательный микрофон

0

Типичный охранитель

Ответить

Justin Moore

–1

 > В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины,

"якобы", "на самом деле".... все с Щербининой ясно. 

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