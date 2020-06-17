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Бывший директор ФСБ видит особую опасность со стороны Запада перед парадом Победы и голосованием по Конституции.
Секретарь Совета безопасности и бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что пандемия коронавируса обнажила все негативные последствия насаждения западных ценностей в России. Об этом он написал в своей колонке, опубликованной в «Российской газете» — печатном органе правительства.
По мнению Патрушева, дискуссия о ценностях «зазвучала по-особому» на фоне внесения поправок в Конституцию и в годовщину победы в Великой Отечественной войне. На эти события, утверждает автор, Запад ответил «активизацией информационно-пропагандистских кампаний», чтобы «нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Патрушев заявил, что пандемия Covid-19 «обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей». В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины, которые используют в ряде стран для более полного описания реалий мира. По словам секретаря Совбеза, нормы вроде таких «сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения» конфликт на Западе.
Автор колонки также обвинил «западную неолиберальную элиту» в уничтожении собственного среднего класса. По версии Патрушева, к этому привела «геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР» — именно так к развалу Союза относится Путин.
Секретарь Совбеза уверен, что Запад принял участие в «возрождении пещерного национализма» и увидел одну из причин пыток в Афганистане и тюрьме Гуантанамо в «новых западных ценностях». В конце Патрушев снова противопоставил Россию Западу, заявив, что в отличие от него РФ предлагает «новый цивилизационный выбор».
Николай Патрушев с 1999 по 2008 годы возглавлял ФСБ, а после занял пост секретаря Совета безопасности России.
Можно нам пожалуйста экономического роста, а то что то слишком много духовного и нравственного, пожалуйста, умоляю
Зачем хохлу экономический рост в рашке?
ДА ТЫ Ж ЗОЕБАЛ
Ты в 2019 году писал в чате, что ты пидор и живешь в Украине, теперь ты пишешь совершенно другие вещи.
Я родился в 2020
Окружающий
А кто это вообще?
Ты всегда веришь всему написанному в интернете? (с)
Милицейский
Да
На самом деле в 2000е было норм.
Беспредел 90х уже кончился а закрученных гаек ще не було
И вот это не было уголовочкой.
Ещё и против войны, охуели сука.
это был февраль 2003 - последний год когда это не было уголовкой. Уже в декабре возраст согласия подняли до 16 ((
Половый Илья
В 2000-е это уже другая тема. Мы начали жирок нагуливать. В 90-е была такая свобода которая и не снилась никаким милениалам и зумерам на самом деле. Не смотря на бандитизм, войну и в общем не простую жизнь. Мы просто не сопоставили что нефть подорожала. Самый недооцененный год в истории России это 1998. Он и открыл дорогу этим уродам.
В 98 был дефолт и у всех руки опустились. До этого помню какую-то общую уверенность, что все идет как надо. Еще немного и все будет нормально.
После дефолта появилась тоска по сильной руке и совку. Самые богатые года в России это 10-е как ни крути. Нефть дорогая была. Они и спиздить могли и немножечко поделиться. А теперь осталось только на спиздить.
Как было охуенно в 90-е все таки
когда миллионы людей умирали от палёнки, наркоты, бандитов, войны, по улицам ходили сотни тысяч беспризорников, люди спивались без работы... охуенное время, если ты фанат геноцида
Сталин скромно курит в сторонке
Половый Илья
Сорян для меня ощущение свободы в те годы важнее, чем все это. Я про 90-е все неплохо изнутри знаю. Переходные периоды всегда такие. У нас еще все может повторится, но будем наедятся не в таких масштабах.
Конечно, всерьёз, ради нас же старается. Чтобы мы вдруг не разбогатели, как политическая элитка, и на запад не упорхнули, променяв скрепы на культ потребления.
Самое забавное, что про потреблядство он пишет из своего 1000-метрового дома.
Ты это че себя личностью возомнил? Я сказал молчать!
набор штампов и клише, про это новые леваки уже давно пишут, ничего нового
я бы посмотрела на встречу этого чувака с Айн Рэнд
кого? патрушева?
ага)
Ой да ну. Не хочу влезать в вечную дискуссию о Рэнд, но имхо Атлант - её худшая работа, Источник и Мы живые - огонь. В Добродетели эгоизма переборщила местами, тк сделала этакую выжимку из Атланта и Источника
насаждает индивидуализм
культ наслаждения
солютизирует свободу любого самовыражения
Православный расеянин должен быть серым невзрачным быдлом без стремлений. Хватит над этих пендосских ценностей!
Это единственная фраза из всего безумного текста Патрушева, с которой сложно спорить.
Что-то вы своё вчитываете, обычный деревянный ритуальный текст
А можно список этих западных ценностей? Или это те самые ценности типа высокого уровня жизни и дохода, сменяемость власти и тд? Ну тогда понятно да, остаётся только духом чистым насыщаться.
безудержного потребления
нищее население страдает от безудержного потребления, конечно, с ипотекой по 10%
индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения
солютизирует свободу любого самовыражения
пиздец конечно смертные грехи, нет бы всех в лагеря согнать и карточки на хлеб. а то не духовно нихуя
Организационный месяц
как спать-то теперь
Я думал ты про самолетики с балкона.
Организационный месяц
слыш ты чо ты чо тебе самолётики не нравятся?
нравятся
Милицейский Денис
Глава ФСБ - человек, которого хочется слушать. Человек, которому хочется доверять!
Картинку лучше прикрепляй. Ожидаемо, но в то же время не опять, а снова - лицемерие во все поля.
На самом деле, у него капитальные беды с башкой, это еще по интервью его старому было понятно. У него там повсюду враги, а себя он видит как такого последнего защитника
ребята, неужели вы не видите, что это просто косплей суркова? причем очень посредственный
Кста, куда делся @Владислав Сурков
В основной статье насчитал 7 раз упоминание «духовно-нравственных ценностей». Что же они имеют ввиду, спросит читатель. А вот что:
Не менее важный перечень духовно-нравственных ценностей представлен в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Она опирается на такие ценности, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.
Особенно путинский режим отличается человеколюбием, справедливостью, честью и совестью.
А что такое
вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой
Мне вообще не понятно
Автомобильный кавалер
человеколюбие, справедливость
интересно, когда эти ценности стали традиционными. при крепостном праве или при совке?
у суркова получилось лучше, там хотя был глубинный народ и вот это вот все, а это какой-то просто жалкий косплей
все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей». В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины, которые используют в ряде стран для более полного описания реалий мира. По словам секретаря Совбеза, нормы вроде таких «сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения» конфликт на Западе.
Не создателям формулировок "многонациональная семья народов" и "государствообразующий народ" говорить о том, кто какие всратые термины придумывает
В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения.
Але, деда, вы последние лет 10 точно строите неолиберализм "чисто для своих"
Не, натурально, выглядит как статья человека, который прием таблеток для бед с башкой проебал
Держи свою затычку при себе. И не вынимай ее из своей жопы.
Спасибо, но использование жопы не по назначению я предпочту оставить вам
По-моему, это просто из ниоткуда взятое и понятно на что натянутое противопоставление идеологий.
И похоже это только начало, сейчас Конституцию примут, закрепят скрепы склепные. Я жду как минимум холодной войны v2.0
Потому что они просто откровенно придумывают всякую ересь, главная цель которой - закрыться от всего мира
Как можно вести холодную войну, когда все твои бабки и семья устроены на стороне «соперника»
солютизирует свободу любого самовыражения.
В то время как деды завещали соютизировать только парады.
все эти штампы и клише, да и сам термин неолиберализм придуман левыми, но ими неплохо пользуются и правые
Это чиновники с их яхтами, камазами денег и парадами гелентвагенов нам будут рассказывать о "безудержном потреблении"?
Так он все по факту рассказал, либерахи. То, что будет творится в евросовке через 10 лет по сравнению с Россией покажется детским лепетом.
В социальной сфере неолиберализм насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует свободу любого самовыражения.
Прыжок на Дмитрия Анатольевича Медведева с двух ног
"...возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации...."
Перевод текста на простой язык: Россия будет строить фашизм.
> В пример он привёл якобы «искусственно насаждаемые нормы типа „родитель 1" и „родитель 2"» — на самом деле это гендерно-нейтральные термины,
"якобы", "на самом деле".... все с Щербининой ясно.