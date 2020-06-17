По словам девушки, ей заявили, что ролик «может потянуть» на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

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Блогер из Петербурга Мария Магдалена Тункара рассказала, что к её матери пришли из прокуратуры, чтобы провести с девушкой «беседу» о распространении экстремистских материалов. Об этом она написала у себя в инстаграме. В историях блогер уточнила, что речь идёт о видео с пародией на Николая Дроздова и попросила об огласке ситуации.

По словам девушки, сотрудники прокуратуры пришли к её матери без повестки, но пообещали прислать документ позже. Как утверждает Тункара, ей заявили, что тикток с пародией на Дроздова в передаче «В мире животных», «может на 282 потянуть». В нём она отвечает на комментарий, в котором её называют «чёрной».

Тункара также сообщила, что претензии прокуратуры вызвали и её последние ролики, в которых она рассуждает о расизме и национализме в России и отвечает на комментарии.

6 июня петербургская Инстаграм-блогер Мария Магдалена Тункара рассказала об угрозах избиением и убийством на почве расизма, попросив огласки у подписчиков и других блогеров.