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что происходит в интернете
По словам девушки, ей заявили, что ролик «может потянуть» на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
Блогер из Петербурга Мария Магдалена Тункара рассказала, что к её матери пришли из прокуратуры, чтобы провести с девушкой «беседу» о распространении экстремистских материалов. Об этом она написала у себя в инстаграме. В историях блогер уточнила, что речь идёт о видео с пародией на Николая Дроздова и попросила об огласке ситуации.
По словам девушки, сотрудники прокуратуры пришли к её матери без повестки, но пообещали прислать документ позже. Как утверждает Тункара, ей заявили, что тикток с пародией на Дроздова в передаче «В мире животных», «может на 282 потянуть». В нём она отвечает на комментарий, в котором её называют «чёрной».
Тункара также сообщила, что претензии прокуратуры вызвали и её последние ролики, в которых она рассуждает о расизме и национализме в России и отвечает на комментарии.
6 июня петербургская Инстаграм-блогер Мария Магдалена Тункара рассказала об угрозах избиением и убийством на почве расизма, попросив огласки у подписчиков и других блогеров.
Ну пока что самая оскорбляющаяся ячейка общества в России это менты
Так это она радостно поддерживает законы о хейт спитчах и прочее левацкое говно, так что будем колобком улыбаться смотря как ее давит монстр которого она боготворит.
282 защищать не стану, ее не заслуживают даже негры и коммунисты
Но дамочка все равно токсичная
Голландия все ближе
♥
Подумал, что бы постоянно слушать голосовые нужно полностью игнорировать людей вокруг, а в 2020 годы ты постоянно почитываешь всякое и тут тебе предлагают послушать. Интересно кто эти люди, которым заходят голосовые?
Кто-то написал заявление. Прокуратура должна отчитаться, вот и прислала людей для записи комментариев по этому поводу. Обычно вызывают в кабинет или приходят лично. Если нет дела и повестки комментарии можно не давать.
Все эти тиктокеры, твитторцы и прочая биомасса паражают меня своей неугомонностью и безудержной энергией. Снимать и пилить какой то шлак, постоянно искать внимания, каждый раз держаться на волне хайпа. Вот не лень же им, блядь
TikTok TikTok TikTok 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Editors, are u 3-4 months behind