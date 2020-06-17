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Новости
Ольга Щербинина
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Блогер из Петербурга рассказала о визите прокуратуры из-за тиктока о расизме. В нём она пародирует «В мире животных» Материал редакции

По словам девушки, ей заявили, что ролик «может потянуть» на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

30 комментариев
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Блогер из Петербурга Мария Магдалена Тункара рассказала, что к её матери пришли из прокуратуры, чтобы провести с девушкой «беседу» о распространении экстремистских материалов. Об этом она написала у себя в инстаграме. В историях блогер уточнила, что речь идёт о видео с пародией на Николая Дроздова и попросила об огласке ситуации.

По словам девушки, сотрудники прокуратуры пришли к её матери без повестки, но пообещали прислать документ позже. Как утверждает Тункара, ей заявили, что тикток с пародией на Дроздова в передаче «В мире животных», «может на 282 потянуть». В нём она отвечает на комментарий, в котором её называют «чёрной».

Тункара также сообщила, что претензии прокуратуры вызвали и её последние ролики, в которых она рассуждает о расизме и национализме в России и отвечает на комментарии.

6 июня петербургская Инстаграм-блогер Мария Магдалена Тункара рассказала об угрозах избиением и убийством на почве расизма, попросив огласки у подписчиков и других блогеров.

Блогер из Петербурга заявила об угрозах…
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#новости #прокуратура #расизм #tiktok

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30 комментариев
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Милицейский Денис

14

А куда её сажать? В обезьянник?

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Стас Станиславский

Милицейский
8

бля это очень смешно (НО ОСУЖДАЮ)

Ответить

# realfiddy

Милицейский
2

Generation Zoo

Ответить

Сергей Воробьёв

Милицейский
1

Противоречивенько  

Ответить

Алексей Селезнев

21

Ну пока что самая оскорбляющаяся ячейка общества в России это менты

Ответить

Igor Ivanov

Алексей
1

А как же несчастные верующие?

Ответить

Узкий Данила

2

Жду, когда местные господа, наезжавшие на эту девушку, начнут ради последовательности защищать и 282 статью.

Ответить

Сергей Васильев

Узкий
22

Так это она радостно поддерживает законы о хейт спитчах и прочее левацкое говно, так что будем колобком улыбаться смотря как ее давит монстр которого она боготворит.

Ответить

Евгений Клочков

Узкий
1

282 защищать не стану, ее не заслуживают даже негры и коммунисты
Но дамочка все равно токсичная 

Ответить

Женечка

8

Это самый внезапный поворот стрелочки

Ответить

Mmmax

5

Голландия все ближе

Ответить

Deerp Deerp

Mmmax
3

интересно кто написал заявление 😏

Ответить

Проклятый Гоша

4

ролик «может потянуть» на статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)

Тикток действительно вызывает ненависть и вражду

Ответить

Sancobot

2

Ух уж эти черные угнетатели из России/

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Вау. Она милая

Ответить

FOX

1

Alexey Navalny @navalny
Увидел, что теперь можно твитить голосовые сообщения. Пробую https://t.co/OSFRpQgrO5
Ответить

Amentessa

FOX
0

Записать голосовое о том, какие отвратительные голосовые, это, конечно, сильно.

Ответить

John Doe

Amentessa
0

И в тоже время отвратительно, как и все голосовые

Ответить

плюшевый батон

John
0

Подумал, что бы постоянно слушать голосовые нужно полностью игнорировать людей вокруг, а в 2020 годы ты постоянно почитываешь всякое и тут тебе предлагают послушать. Интересно кто эти люди, которым заходят голосовые?

Ответить

Молодежный украинец

1

Напоминаю.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Очень хочет убежище видимо вымолить 

Ответить

Владимир Филатов

0

Если она чёрная, то я Илон Маск.

Ответить

Виталий Лановой

0

Кто-то написал заявление. Прокуратура должна отчитаться, вот и прислала людей для записи комментариев по этому поводу. Обычно вызывают в кабинет или приходят лично. Если нет дела и повестки комментарии можно не давать. 

Ответить

Александр Гонтарев

0
Ответить

Евгений Шухов

0

Вы не понимаете, это другое!

Ответить

Окружающий лолипоп

0

Ну что за маразм

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Все эти тиктокеры, твитторцы и прочая биомасса паражают меня своей неугомонностью и безудержной энергией. Снимать и пилить какой то шлак, постоянно искать внимания, каждый раз держаться на волне хайпа. Вот не лень же им, блядь 

Ответить

# realfiddy

–1

TikTok TikTok TikTok 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Editors, are u 3-4 months behind

Ответить

Kyler

#
0

Этот пранк действительно зашёл далеко, может уже пора остановиться?

Ответить

# realfiddy

Kyler
0

They opened WestWorld in N.net
give them more time for understood 

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