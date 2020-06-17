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Новости
Ольга Щербинина
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Bloomberg: перед парадом Победы 80 ветеранов отправили на самоизоляцию, чтобы защитить Путина от коронавируса Материал редакции

Речь идёт об участниках войны, которые будут находиться рядом с президентом во время парада.

11 комментариев
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Ветераны Великой Отечественной войны, отобранные для того, чтобы сидеть рядом с Владимиром Путиным во время парада на Красной площади, находятся в изоляции на курорте в рамках мер по защите президента от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Около 80 ветеранов доставили на курорт за пределами Москвы за 14 дней до парада 24 июня. Агенство отмечает, что решение о карантине для пенсионеров показывает серьёзность мер, предпринимаемых чиновниками для защиты Путина от вируса. Это также помогает защитить ветеранов, относящихся к группе повышенного риска.

Путин в основном находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а чиновники, которые его посещают там или в Кремле, должны пройти через специальные дезинфекционные тоннели.

В конце апреля Covid-19 выявили у премьера Михаила Мишустина, а в середине мая стало известно, что коронавирусом заболел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок. Их доставят на место на дезинфицированном транспорте и рассадят на трибуне через два кресла.

#новости #путин #covd19

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11 комментариев
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Антон Пострунин

5

🤡

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Стабильный череп

2

Вокруг Путинки так долго создавали образ брутального мущщщины, а вся история с вирусом показала, что ему прозвище в молодости по делу дали. Труслив и мелочен.

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Евгений Клочков

Стабильный
0

а что за прозвище?

Ответить

Стабильный череп

Евгений
3

моль

Ответить

Евгений Клочков

Стабильный
0

лул

Ответить

Stas N.

Стабильный
0

Какое прозвище?

Ответить

Stas N.

1

Хочется пошутить, но и так смешно.

Ответить

Сталинский Петя

0

игрулечки-солдатики-машинки-танчики

Ответить

Дыня из багажника

0

Хорошо хоть не посадили 

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Дыня из багажника

Дыня
0

благодарны должны быть 

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# realfiddy

0

Bloomberg search news for Russia 

Nice 

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