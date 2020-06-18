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Полицейские подтвердили сотруднику телеканала, что приехали из-за репортажа.
В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. Первым об этом сообщил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.
«Дождь» опубликовал видео, из которого следует, что полицейские потребовали от Баева предъявить документы и «пройти к машине». «Вы слышите русский язык? Вы по-русски разговаривать умеете?», — спросил полицейский журналиста. Коллеги Баева просили пояснить, на каких основаниях ему предъявляются какие-то требования, но ответа не получили.
Как уточнил «Дождь», юристу телеканала полицейские сказали, «что хотят получить от Баева пояснения, но не объяснили о чём». При этом они подтвердили, что приехали из-за последнего репортажа журналиста.
На фотографии, опубликованной около 2 часов ночи по московскому времени, Баев даёт пояснения полицейским в присутствии юриста.
Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.
Организационный месяц
парень молодой
Не хотите, как в 37? Тогда голосуйте за поправки!
Ребят, валите из страны, кто может. Ну реально.
В США? :)
Да похуй. Главное, что из другой страны вы сможете уехать, если что, а вот сможете ли уехать из путинского концлагеря в недалёкой перспективе — не известно.
Шульман недавно говорила, что если палить этих жуликов, то им по голове свои же начальники настучат))))))))
Шульман говорила это в сторону самих работников. Не надо передирать слова
А как их можно палить?
Ну вот журналист спалил, только набутылить почему-то решили его
Какой быдловатый "право охранитель"...
Как же они убожественно общаются, это просто что то с чем-то.
Почему каждое видео поголовно доказывает какие же дегенераты там работают, которые даже придумать формулировку не могут, что бы человека к машине заманить, а далее уже не далеко будет что бы и в машину сел и проехал с ними. Если с паспортом не получилось, дак ищи дальше варианты, а не стой как увалень и тверди -
"Вы по-русски разговариваете? вы "к" от "в" можете отличить?" - что ты несёшь блядь?
Парень потихоньку трансформируется в наркомана, педофила, и экстремиста.
Щас три дня читать новости как люди подписывают петиции, отбивают его в суде, и т.д.
Хотя, возможно, есть чуйка, что щас просто выговор сделают, что бы шум не поднимать перед голосованием, а после 1 Июля уже расскажут ему, чей рубероид в Одессе.
Избирательная классика. На выборах в мосгордуму ночные обыски были (которые не особо размешены), якобы воспрепятствование деятельности избиркомов имело место быть.
Потом менты говорят, что у них сложная и важная работа. Ага, журналистов крутить
Он между прочим русский преподает. Поучает неучей из Дождя что такое К и что такое В. Прям реинкарнация Маяковского.
Русский язык.
Не в, а к.
Как же вот любят они демагогией и вот такими гоп вопросами выбешивать, вводить в ступор, отводить внимание от проблемы.
Классика. Немножко нам осталось потерпеть.
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.