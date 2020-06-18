Полицейские подтвердили сотруднику телеканала, что приехали из-за репортажа.

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В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. Первым об этом сообщил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

Tikhon Dzyadko @tikhondzyadko К редакции Дождя около полуночи приехали четыре сотрудника в штатском, требуют от корреспондента Баева поехать в отдел по поводу сегодняшнего текста про сим карты и голосование. Вслед за этим приехали и полицейские в форме. На общение в дневном время с юристом не соглашаются

«Дождь» опубликовал видео, из которого следует, что полицейские потребовали от Баева предъявить документы и «пройти к машине». «Вы слышите русский язык? Вы по-русски разговаривать умеете?», — спросил полицейский журналиста. Коллеги Баева просили пояснить, на каких основаниях ему предъявляются какие-то требования, но ответа не получили.

Дождь @tvrain К нашему корреспонденту Антону Баеву в 00:30 ночи пришли 4 человек в штатском, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали проехать с ними. Говорят, что дело в его сюжете про голосование о поправках в Конституцию. потом подъехали еще полицейские https://t.co/M3b9oCTE51

Как уточнил «Дождь», юристу телеканала полицейские сказали, «что хотят получить от Баева пояснения, но не объяснили о чём». При этом они подтвердили, что приехали из-за последнего репортажа журналиста.

По словам Антона, ему весь день поступали звонки: некий «Вячеслав» хотел передать на флешке «очень много» данных пенсионеров после того, как он увидел его сюжет о покупке голосов за Конституцию. После того, как приехали полицейские, «Вячеслав» перестал отвечать. телеканал «Дождь» Telegram-канале

На фотографии, опубликованной около 2 часов ночи по московскому времени, Баев даёт пояснения полицейским в присутствии юриста.

Телеканал Дождь Юристу Дождя полицейские сказали, что хотят получить от Баева пояснения, но не объяснили о чем https://tvrain.ru/s/D7y/

Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.