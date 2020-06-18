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Новости
Сергей Звезда
1771

К журналисту «Дождя», рассказавшему о покупке голосов за поправки в Конституцию, ночью приехала полиция Материал редакции

Полицейские подтвердили сотруднику телеканала, что приехали из-за репортажа.

33 комментария
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В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. Первым об этом сообщил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

Tikhon Dzyadko @tikhondzyadko
К редакции Дождя около полуночи приехали четыре сотрудника в штатском, требуют от корреспондента Баева поехать в отдел по поводу сегодняшнего текста про сим карты и голосование. Вслед за этим приехали и полицейские в форме. На общение в дневном время с юристом не соглашаются

«Дождь» опубликовал видео, из которого следует, что полицейские потребовали от Баева предъявить документы и «пройти к машине». «Вы слышите русский язык? Вы по-русски разговаривать умеете?», — спросил полицейский журналиста. Коллеги Баева просили пояснить, на каких основаниях ему предъявляются какие-то требования, но ответа не получили.

Дождь @tvrain
К нашему корреспонденту Антону Баеву в 00:30 ночи пришли 4 человек в штатском, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали проехать с ними. Говорят, что дело в его сюжете про голосование о поправках в Конституцию. потом подъехали еще полицейские https://t.co/M3b9oCTE51

Как уточнил «Дождь», юристу телеканала полицейские сказали, «что хотят получить от Баева пояснения, но не объяснили о чём». При этом они подтвердили, что приехали из-за последнего репортажа журналиста.

По словам Антона, ему весь день поступали звонки: некий «Вячеслав» хотел передать на флешке «очень много» данных пенсионеров после того, как он увидел его сюжет о покупке голосов за Конституцию. После того, как приехали полицейские, «Вячеслав» перестал отвечать.

телеканал «Дождь»
в Telegram-канале

На фотографии, опубликованной около 2 часов ночи по московскому времени, Баев даёт пояснения полицейским в присутствии юриста.

Телеканал Дождь
Юристу Дождя полицейские сказали, что хотят получить от Баева пояснения, но не объяснили о чем https://tvrain.ru/s/D7y/

Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.

«Дождь» рассказал о покупке онлайн-голосов за…
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#новости #конституция #медиа

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33 комментария
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Владимир Филатов

29

Они хотели узнать, как зарегистрировать симки.

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Подходящий меч

5

черный воронок

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Организационный месяц

Подходящий
2

парень молодой

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Владимир Филатов

Организационный
3

все хотят поуезжать с тобой

Ответить

Иван Иванов

5

Не хотите, как в 37? Тогда голосуйте за поправки!

Ответить

Максим Ростокин

Иван
2

Хотим как в 90-е)

Ответить

Владимир Филатов

Иван
0

Чтобы как в 84.

Ответить

NightmareZ

4

Ребят, валите из страны, кто может. Ну реально.

Ответить

solawind

NightmareZ
1

В США? :) 

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Антон Сциталов

solawind
1

К США. Вы по-русски разговаривать умеете? 

Ответить

NightmareZ

solawind
0

Да похуй. Главное, что из другой страны вы сможете уехать, если что, а вот сможете ли уехать из путинского концлагеря в недалёкой перспективе — не известно.

Ответить

Подходящий меч

NightmareZ
1

зачем ты такое советуешь? всех всё устраивает, не лезь

Ответить

Abram Dikoy

NightmareZ
0

Да он всхлопнется, релакс

Ответить

Ренат Симаков

2

   Шульман недавно говорила, что если палить этих жуликов, то им по голове свои же начальники настучат))))))))

Ответить

Михаил Кометов

Ренат
2

Шульман говорила это в сторону самих работников. Не надо передирать слова

Ответить

Владимир Филатов

Ренат
0

А как их можно палить?

Ответить

Ренат Симаков

Владимир
2

Ну вот журналист спалил, только набутылить почему-то решили его

Ответить

Владимир Филатов

Ренат
0

Видимо тот, кого спалили, приказал разобраться.

Ответить

Bkmz Иванов

2

Какой быдловатый "право охранитель"...

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Алексей Дудырев

Bkmz
2

Как же они убожественно общаются, это просто что то с чем-то.
Почему каждое видео поголовно доказывает какие же дегенераты там работают, которые даже придумать формулировку не могут, что бы человека к машине заманить, а далее уже не далеко будет что бы и в машину сел и проехал с ними. Если с паспортом не получилось, дак ищи дальше варианты, а не стой как увалень и тверди - 
"Вы по-русски разговариваете? вы "к" от "в" можете отличить?" - что ты несёшь блядь?

Парень потихоньку трансформируется в наркомана, педофила, и экстремиста.
Щас три дня читать новости как люди подписывают петиции, отбивают его в суде, и т.д.

Хотя, возможно, есть чуйка, что щас просто выговор сделают, что бы шум не поднимать перед голосованием, а после 1 Июля уже расскажут ему, чей рубероид в Одессе.

Ответить

Zasad Asdasd

2

Избирательная классика. На выборах в мосгордуму ночные обыски были (которые не особо размешены), якобы воспрепятствование деятельности избиркомов имело место быть. 

Потом менты говорят, что у них сложная и важная работа. Ага, журналистов крутить

Ответить

Антон Сциталов

Zasad
0

Он между прочим русский преподает. Поучает неучей из Дождя что такое К и что такое В. Прям реинкарнация Маяковского. 

Ответить

Антон Сциталов

2

Русский язык.
Не в, а к.
Как же вот любят они демагогией и вот такими гоп вопросами выбешивать, вводить в ступор, отводить внимание от проблемы. 

Ответить

Ваня Погост

1

Классика. Немножко нам осталось потерпеть.
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

Ответить

Agaf Onaf

Ваня
0

Ага, когда всех журналистов перетаскают, забирать можно будет любого

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Пизда рулю?

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George Weiler

0

Хотят обратно симки вернуть

Ответить

Kyler

0

Может они хотели узнать к кому обратиться, чтобы подзаработать

Ответить

Алиев Хазар

0

Первый первый, я второй. Менты гонятся за мной 

Ответить

hyposlasher

0

Ну что, посмотрим как наши журналисты впрягутся за своего

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Предельный Женя

0

Полиция правды

Ответить

Это не шутки

0

На самом интересном месте прервали сценку, в оригинале продолжение было

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Психический хичхакер

0

ЯМЫ Баев?

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