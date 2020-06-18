Из-за строительства сетей на российском оборудовании сети 5G не появятся в стране до 2024 года, предупредил бизнес.
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», куда входят представители операторов связи, не согласовала проект Минкомсвязи о создании сетей 5G на российском ПО к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы и её участников.
- По действующей редакции проекта связь 5G должна использоваться в 2020 году в двух отраслях российской экономики, а к 2024 — в пяти;
- Теперь Минкомсвязи предложило объединить несколько показателей проекта, внеся новый: 5G появится в десяти городах-миллионниках к 2024 году на российском ПО;
- Однако при согласовании с рабочей группой мнения участников разделились, и решающим стал голос Анны Серебряниковой — руководителя группы, президента Ассоциации больших данных и члена совета директоров «МегаФона»;
- Серебряникова выступила против проекта, объяснив, что возможность пользоваться связью 5G должна быть у граждан и бизнеса уже с 2021 года, а не с 2024-го. Она считает, что из предложения Минкомсвязи фактически следует, что полноценные сервисы для реального сектора экономики запустят не раньше 2025 года;
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В «Вымпелкоме» отметили, что к 2024 году в России может появиться конкурентоспособное отечественное оборудование, которое можно использовать при строительстве сетей 5G, но планы запуска не нужно привязывать к появлению такой техники;
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Вице-президент МТС по технике Виктор Белов указывает, фактически Минкомсвязи предлагает отложить внедрение технологии до 2024 года;
- Член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий также считает, что создание сетей 5G к 2024 году и только на российском оборудовании приведет отставанию всех отраслей экономики.
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Sancobot
Ну потому что нет российского оборудования, а если и появится, то это будет huawei с наклейкой: «сделано в России»/
Небольшой Денис
Блээээд не успел 😒
SancobotНебольшой
Сорре, я просто работаю в этой сфере/
vvtwittepSancobot
Я так понимаю во всем мире кроме huawei никто не готов выдавать 5g железки?
Sancobotvvtwittep
Ну, там Ericsson и Nokia хотят объединить усилятся против huawei, но пока получается, что да/
Konstantin Koremin
Заголовок написан жопой. Фактически новость о том, что операторы требуют запустить 5G не позже 2021 года вопреки Минкомсвязи.
Leha ShumKonstantin
🤷♀️
Рациональный шмель
Где-то радуются Боня с Михалковым
Внезапный ящик
Dra
Спасибо нашим спасителям от чипирования!
Срочный Денис
Вообще логично, ибо на фоне истерии с теориями заговора 5g не зайдет
Книжный Макс
Работы нужно вести, просто без всех этих пресс-релизов о прогрессе в данном направлении.
Mezzo Deesa
Нифига голову подняли, они там себе карманные армии купили?
Kir KirskyMezzo
карманные армии у их крыш
Mezzo DeesaKir
Так они все по идее ничего не могут противопоставить путину и силовикам стоящим за ним.
Или ты считаешь, что это просто публичная часть их внутренних разборок между собой?
Kir KirskyMezzo
Естественно. То что можно было отжать в пользу носителей погон, уже отжато. Тем более это операторы связи, быть в этом секторе без крыши с погонами вообще невозможно.
Daniel Prots
Да вы там уже все чипированные по ходу раз заголовок до конца не в силах дочитать
Dmitry Sursin
МТС и Мегафон спорят с Минкомсвязью. А вы ещё посливайте данные авбонентов, тогда точно они с вами согласятся.
P.s. Это же относится и к Яндексу, когда он захочет расширяться.
Леонид Федотов
Им потребуется дополнительные 3 года чтобы налепить наклейку на хуавей?