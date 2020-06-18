Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1745

Операторы связи выступили против создания сетей 5G только на российском оборудовании Материал редакции

Из-за строительства сетей на российском оборудовании сети 5G не появятся в стране до 2024 года, предупредил бизнес.

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», куда входят представители операторов связи, не согласовала проект Минкомсвязи о создании сетей 5G на российском ПО к 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы и её участников.

  • По действующей редакции проекта связь 5G должна использоваться в 2020 году в двух отраслях российской экономики, а к 2024 — в пяти;
  • Теперь Минкомсвязи предложило объединить несколько показателей проекта, внеся новый: 5G появится в десяти городах-миллионниках к 2024 году на российском ПО;
  • Однако при согласовании с рабочей группой мнения участников разделились, и решающим стал голос Анны Серебряниковой — руководителя группы, президента Ассоциации больших данных и члена совета директоров «МегаФона»;
  • Серебряникова выступила против проекта, объяснив, что возможность пользоваться связью 5G должна быть у граждан и бизнеса уже с 2021 года, а не с 2024-го. Она считает, что из предложения Минкомсвязи фактически следует, что полноценные сервисы для реального сектора экономики запустят не раньше 2025 года;

  • В «Вымпелкоме» отметили, что к 2024 году в России может появиться конкурентоспособное отечественное оборудование, которое можно использовать при строительстве сетей 5G, но планы запуска не нужно привязывать к появлению такой техники;

  • Вице-президент МТС по технике Виктор Белов указывает, фактически Минкомсвязи предлагает отложить внедрение технологии до 2024 года;

  • Член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий также считает, что создание сетей 5G к 2024 году и только на российском оборудовании приведет отставанию всех отраслей экономики.

#новости #5g

Алексей Боржонов PLUS
+20 970
1
9
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","5g"], "comments": 19, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 179390, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Jun 2020 08:25:25 +0300", "is_special": false }
Ищем iOS- и Android-разработчиков
для развития приложения Coub
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sancobot

16

Ну потому что нет российского оборудования, а если и появится, то это будет huawei с наклейкой: «сделано в России»/

Ответить

Небольшой Денис

Sancobot
2

Блээээд не успел 😒

Ответить

Sancobot

Небольшой
0

Сорре, я просто работаю в этой сфере/

Ответить

vvtwittep

Sancobot
0

Я так понимаю во всем мире кроме huawei никто не готов выдавать 5g железки?

Ответить

Sancobot

vvtwittep
0

Ну, там Ericsson и Nokia хотят объединить усилятся против huawei, но пока получается, что да/

Ответить

Konstantin Koremin

7

Заголовок написан жопой. Фактически новость о том, что операторы требуют запустить 5G не позже 2021 года вопреки Минкомсвязи.

Ответить

Leha Shum

Konstantin
0

🤷‍♀️

Ответить

Рациональный шмель

3

Где-то радуются Боня с Михалковым

Ответить

Внезапный ящик

1
Ответить

Dra

1

Спасибо нашим спасителям от чипирования!

Ответить

Срочный Денис

0

Вообще логично, ибо на фоне истерии с теориями заговора 5g не зайдет

Ответить

Книжный Макс

Срочный
1

Работы нужно вести, просто без всех этих пресс-релизов о прогрессе в данном направлении.

Ответить

Mezzo Deesa

0

Нифига голову подняли, они там себе карманные армии купили?

Ответить

Kir Kirsky

Mezzo
0

карманные армии у их крыш

Ответить

Mezzo Deesa

Kir
0

Так они все по идее ничего не могут противопоставить путину и силовикам стоящим за ним.
Или ты считаешь, что это просто публичная часть их внутренних разборок между собой?

Ответить

Kir Kirsky

Mezzo
0

Естественно. То что можно было отжать в пользу носителей погон, уже отжато. Тем более это операторы связи, быть в этом секторе без крыши с погонами вообще невозможно.

Ответить

Daniel Prots

0

Да вы там уже все чипированные по ходу раз заголовок до конца не в силах дочитать

Ответить

Dmitry Sursin

0

МТС и Мегафон спорят с Минкомсвязью. А вы ещё посливайте данные авбонентов, тогда точно они с вами согласятся.
P.s. Это же относится и к Яндексу, когда он захочет расширяться.

Ответить

Леонид Федотов

0

Им потребуется дополнительные 3 года чтобы налепить наклейку на хуавей?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Они считают любовь к „Гарри Поттеру“ чертой характера»: зумеры издеваются над миллениалами в соцсетях
Поколение Z нашло себе новую мишень для насмешек вместо бумеров. Но тем всё равно — ведь миллениалы и так ненавидят себя.
218
Интернет
Почему все жалеют Гном Гномыча и откуда взялось желание рунета срочно спасти сына Рудковской и Плющенко от родителей
В сети давно считают, что мальчика насильно заставляют сниматься для Инстаграма. Участие в рекламе поправок в Конституцию только укрепило опасения.
198
Twitter
156
Популярное за три дня
Интернет
«Не отводить взгляд дольше, чем на 15 секунд»: что не так с экзаменами на «удалёнке»
Как изменилась сессия в период пандемии и почему дистанционная система сдачи экзаменов нарушает права студентов.
128
Новости
На Кубани полицейский душил подростка при задержании после жалобы на громкую музыку. МВД начало проверку
Подросток попал в больницу.
462
Новости
Отстранённый от служения уральский священник захватил монастырь и выставил вокруг охрану из казаков
На территорию пускают только паломников.
125
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Litnikov Danil

Верховный суд зарегистрировал…

Alex Macher

Глава Совбеза написал колонку о…

Dmitriy Volkov

К журналисту «Дождя…

Дмитрий Алексеевич

«Интерфакс»: Путин выступит с…

Ешь Черри

Верховный суд зарегистрировал…

Daniil Pelikh

Представители «сил гражданской…

Новая папка

Верховный суд зарегистрировал…

Виталий Иванович…

В Саратове учительница…

Насущные Проблемы

Навальный написал…

thekitakun

«Интерфакс»: Путин выступит с…

Озорной Лис

Глава Совбеза написал колонку о…

Новая папка

Bloomberg: перед парадом Победы…

Leha Shum

К журналисту «Дождя…

thekitakun

«Интерфакс»: Путин выступит с…

thekitakun

«Интерфакс»: Путин выступит с…

Насущные Проблемы

Глава Совбеза написал колонку о…

Master Oogway

«Интерфакс»: Путин выступит с…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Twitter

Ешь Черри

Верховный суд зарегистрировал…

Виталий Иванович…

В Саратове учительница…