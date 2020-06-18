Прямой эфир
Он «лично разъяснит» россиянам смысл голосования.
Владимир Путин выступит с обращением о поправках в Конституцию в один из дней после парада Победы 24 июня и до основного дня голосования 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.
Один из собеседников агентства утверждает, что среди возможных дат обращения рассматривают 29 или 30 июня — «дни, непосредственно предшествующие дате голосования». Обращение планируется, «чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию».
Кроме того, 22 июня ВГТРК выпустит документальный фильм «30-летию новой России», во время которого президент также затронет тему поправок.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.
Ставлю сотку что будет про великий норот, наследие, нравственность и вот это все и ни слова про обнуление.
И великую победу!
Будет так:
1. Победа над вирём
2. Не так как в США
3. Великий Народ
4. Врачам спасибо
5. В конце выступляния фраза в духе «только мы выбираем будущее НОВОЙ Росии»
Ок, посмотрю, как он лично объяснит, что всё это целиком и полностью только ради обнуления затеялось.
Обращение планируется, «чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию».
Но ведь это прямая агитация за поправки от главного выгодополучателя, нет?
Плакать в эфире, как на манежке, будет?
Неужели ещё кто-то не понял для чего весь этот цирк? Дед, мы всё поняли, спасибо
Нетвынепоняли
Для того, чтобы русских признали государствообразующим народом /scm
Хочу климат как в США. Такой пункт в поправках имеется?
Плешивый как обычно скажет, как Всей Россией сплотились и победили вместе корону, и чтобы двигаться в светлое будущее надо принять поправки, без них нас ждет мрак ))
и победили вместе корону
Ага, как в чебурашке чемодан несли. Гена, давай я возьму чемодан, а ты возьмешь меня.
В натуре? Да он пиздабол по жизни. "Пока я президент- пенсионный возраст не повысим, избираться надо не более 2 раз, конституцию, бля буду, не поменяю" Чёрт, кичиться верою, а сам поступает как Иуда
Влюбленный химик
Мнение имеет свойство меняется под действием внешних факторов. В данный момент я считаю так и произошло. Давление событий, вызванных неимоверной силой, заставили нашего президента пойти на этот непростой для него шаг.
...эээ, ну сейчас время такое, хлопки, запад дестабилизирует обстановку в русской деревни, нужно объединиться и проголосовать...
Как же ему хочется поправки бахнуть. Он выглядит как школьник, который ерзает на стуле в ожидании перемены. Если честно, то даже не обнуление как таковое напрягает, а спешка, спешка, быстрее, сквозь пространство и время, именно сейчас, сквозь пандемию, сквозь гравитационное поле земли, сквозь бога и дьявола, сквозь логику, сквозь адекватный пиар этой херни - быстрее. Именно сейчас. Важно. Нужно. Защититься от геев.