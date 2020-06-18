Он «лично разъяснит» россиянам смысл голосования.

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Владимир Путин выступит с обращением о поправках в Конституцию в один из дней после парада Победы 24 июня и до основного дня голосования 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

Один из собеседников агентства утверждает, что среди возможных дат обращения рассматривают 29 или 30 июня — «дни, непосредственно предшествующие дате голосования». Обращение планируется, «чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию».

Кроме того, 22 июня ВГТРК выпустит документальный фильм «30-летию новой России», во время которого президент также затронет тему поправок.