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Новости
Алексей Боржонов
2011

«Интерфакс»: Путин выступит с обращением о поправках в Конституцию после 24 июня Материал редакции

Он «лично разъяснит» россиянам смысл голосования.

33 комментария
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Владимир Путин выступит с обращением о поправках в Конституцию в один из дней после парада Победы 24 июня и до основного дня голосования 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

Один из собеседников агентства утверждает, что среди возможных дат обращения рассматривают 29 или 30 июня — «дни, непосредственно предшествующие дате голосования». Обращение планируется, «чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию».

Кроме того, 22 июня ВГТРК выпустит документальный фильм «30-летию новой России», во время которого президент также затронет тему поправок.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.

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Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.
tjournal.ru

#новости #конституция

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33 комментария
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John Doe

39

Ставлю сотку что будет про великий норот, наследие, нравственность и вот это все и ни слова про обнуление. 

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Андрей Рядькин

John
7

И великую победу!

Ответить

John Doe

Андрей
44

и великую победу

Ответить

Jesus Surfer

John
6

Будет так:
1. Победа над вирём
2. Не так как в США
3. Великий Народ
4. Врачам спасибо
5. В конце выступляния фраза в духе «только мы выбираем будущее НОВОЙ Росии»

Ответить

Макс Федосеев

John
2

еще что-нибудь про "национальное"

Ответить

Dra

10

Ок, посмотрю, как он лично объяснит, что всё это целиком и полностью только ради обнуления затеялось.

Ответить

k-trif

Dra
0

В агитации на улице и в телевизоре об этом не распространяются, думаю и здесь этот вопрос не заметят.

Ответить

Лев Бабенко

2

Обращение планируется, «чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию».

Но ведь это прямая агитация за поправки от главного выгодополучателя, нет? 

Ответить

Иван Вундермахер

Лев
8

Это другое

Ответить

Bkmz Иванов

4
Ответить

miniawe .

1

Плакать в эфире, как на манежке, будет?

Ответить

Михаил Петров

miniawe
1

конечно, пустит слезу умиления "какие ж вы у меня долбоебы"

Ответить

Морс Вишневый

0

Неужели ещё кто-то не понял для чего весь этот цирк? Дед, мы всё поняли, спасибо

Ответить

George Weiler

Морс
3

Нетвынепоняли

Ответить

Морс Вишневый

George
0

Кто непонял тотпоймёт

Ответить

Сертификат безучастия

Морс
0

Для того, чтобы русских признали государствообразующим народом /scm

Ответить

Промышленный кубок

1

Будет ли фраза «Вы что, хотите как в США»?

Ответить

Master Oogway

Промышленный
0

О_боже_да!

Ответить

thekitakun

Промышленный
0

Хочу климат как в США. Такой пункт в поправках имеется?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

thekitakun
0

Как в Долине смерти?

Ответить

Stas N.

0

Печенегов и половцев не забываем, ага.

Ответить

miniawe .

0

А то не понятно кому-то, действительно

Ответить

Павел Журавлев

0

Заебали

Ответить

dmzkrsk

0

Слышь, голосуй

Ответить

Zoid Q

0

Я так понял, что уже всё приняли?

Ответить

Павел Япрынцев

0

Плешивый как обычно скажет, как Всей Россией сплотились и победили вместе корону, и чтобы двигаться в светлое будущее надо принять поправки, без них нас ждет мрак ))

Ответить

thekitakun

Павел
0

и победили вместе корону

Ага, как в чебурашке чемодан несли. Гена, давай я возьму чемодан, а ты возьмешь меня. 

Ответить

Pavel Reich

0

Ну США 101%, что вспомнит)

Ответить

Влюбленный химик

0

Вы хомячки хоть понимаете что Вова нормальный пацан - он может и будет пояснять за базар. А вы? Вы в лицо ему эти все оскорбления скажете? Он все стерпит, он выше этого, вы для него главный дар и главное проклятие..

Ответить

Bkmz Иванов

Влюбленный
0

В натуре? Да он пиздабол по жизни. "Пока я президент- пенсионный возраст не повысим, избираться надо не более 2 раз, конституцию, бля буду, не поменяю" Чёрт, кичиться верою, а сам поступает как Иуда

Ответить

Влюбленный химик

Bkmz
0

Мнение имеет свойство меняется под действием внешних факторов. В данный момент я считаю так и произошло. Давление событий, вызванных неимоверной силой, заставили нашего президента пойти на этот непростой для него шаг.

Ответить

Money Box

0

...эээ, ну сейчас время такое, хлопки, запад дестабилизирует обстановку в русской деревни, нужно объединиться и проголосовать...

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thekitakun

0

Как же ему хочется поправки бахнуть. Он выглядит как школьник, который ерзает на стуле в ожидании перемены. Если честно, то даже не обнуление как таковое напрягает, а спешка, спешка, быстрее, сквозь пространство и время, именно сейчас, сквозь пандемию, сквозь гравитационное поле земли, сквозь бога и дьявола, сквозь логику, сквозь адекватный пиар этой херни - быстрее. Именно сейчас. Важно. Нужно. Защититься от геев.

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