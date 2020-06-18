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Новости
Алексей Боржонов
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Верховный суд зарегистрировал иск против указа Путина о голосовании 1 июля Материал редакции

Теперь судья решит, примут ли его к производству.

20 комментариев
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Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск подал Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком по нему указан Владимир Путин. После изучения иска судья решит, примут ли его к производству.

Кроме того, иск с требованием признать недействительным указ Путина о голосовании подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловьёв и юрист Сергей Бочаров. Об этом Ступин написал в фейсбуке.

  • «Интерфакс» напоминает, что 10 июня Верховный суд уже отказывался принимать аналогичный иск;
  • В марте 2020 года суд отказывался принять иск члена участковой избирательной комиссии, который пытался оспорить распоряжение о голосовании;
  • Голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля.

#новости #конституция

Алексей Боржонов PLUS
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20 комментариев
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Экономический цветок

40

Представляю: зал суда, 10 часов утра, приходит Рудяк, а в соседнюю дверь входит Владимир Путин. Садятся рядом с залом, ждут пока судья вызовет.
Проходит полчаса, выходит секретарь и говорит, что судья задерживается, и надо подождать. 
Владимир Путин шутит: "Геннадий, может на мировое?". Рудяк холодно отвечает: "Не заинтересован". Спустя еще полчаса всех запускают в зал и процесс начинается.
Рудяк приводит свою позицию, Путин свою. Суд удаляется в совещательную комнату. Спустя 40 минут напряженных раздумий, суд оглашает резолютивную часть решения - требования Рудяка удовлетворить!
Владимир Путин пожимает плечами: "Что ж - закон есть закон".

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dmzkrsk

Экономический
14

Вам бы кино снимать

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Экономический цветок

dmzkrsk
2

Любой каприз за деньги Фонда Кино

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Рулон Обоев

dmzkrsk
0

рекламу. поправок.

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Сельскохозяйственный микроскоп

dmzkrsk
0

В жанре арт-хаус

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Ev Vane

Экономический
3

В соседнюю дверь гражданин зайдёт по всем канонам - через пару часов))

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N Emo

Ev
0

глупости. такая херота чаще всего в судах общей юрисдикции встречается, включая уровень судов субьектов. часто, но не обязательно.
в специализированных судах - тоже случается, но реже. причем в чем выше инстанция специализированного суда, тем меньше вероятность, что будет накладка по времени, в отличие от всяких прочих других.
по всем канонам и, учитывая что сейчас собой представляет верховный суд, вероятность ждать пару часиков - 50/50.

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Litnikov Danil

N
0

Он видимо про то что один из граждан всегда опаздывает

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Litnikov Danil

Экономический
1

Анекдоты нашего времени

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Stan Majors

Экономический
1

Почти сюжет сериала Миллиарды, ток там сша

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Средневековый череп

Stan
0

До 4 сезона Акс был за решёткой? Уже забыл

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Миша Сергеев

Экономический
0

Последняя фраза убила

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Dmitry Sursin

2

Ага, зарегистрировал и на суд придёт лично Путин. Я тогда по документам - "Духовой шкаф Gorenje"

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Litnikov Danil

Dmitry
1

Тут ещё где то рисовалка и пылесос с верстаком, так что почему нет

Ответить

Dmitry Sursin

Litnikov
0

Соковыжималку забыл))

Ответить

Litnikov Danil

Dmitry
0

И мультиварку(

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Средневековый череп

Dmitry
0
Ответить

Морс Вишневый

2

Судразберётся!

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Пожилой рак

0

Пффф судья решит

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Dmitry Shiryaev

0

У нас же правовое государство!

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