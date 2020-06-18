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Теперь судья решит, примут ли его к производству.
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Иск подал Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком по нему указан Владимир Путин. После изучения иска судья решит, примут ли его к производству.
Кроме того, иск с требованием признать недействительным указ Путина о голосовании подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловьёв и юрист Сергей Бочаров. Об этом Ступин написал в фейсбуке.
Представляю: зал суда, 10 часов утра, приходит Рудяк, а в соседнюю дверь входит Владимир Путин. Садятся рядом с залом, ждут пока судья вызовет.
Проходит полчаса, выходит секретарь и говорит, что судья задерживается, и надо подождать.
Владимир Путин шутит: "Геннадий, может на мировое?". Рудяк холодно отвечает: "Не заинтересован". Спустя еще полчаса всех запускают в зал и процесс начинается.
Рудяк приводит свою позицию, Путин свою. Суд удаляется в совещательную комнату. Спустя 40 минут напряженных раздумий, суд оглашает резолютивную часть решения - требования Рудяка удовлетворить!
Владимир Путин пожимает плечами: "Что ж - закон есть закон".
Вам бы кино снимать
В соседнюю дверь гражданин зайдёт по всем канонам - через пару часов))
глупости. такая херота чаще всего в судах общей юрисдикции встречается, включая уровень судов субьектов. часто, но не обязательно.
в специализированных судах - тоже случается, но реже. причем в чем выше инстанция специализированного суда, тем меньше вероятность, что будет накладка по времени, в отличие от всяких прочих других.
по всем канонам и, учитывая что сейчас собой представляет верховный суд, вероятность ждать пару часиков - 50/50.
Почти сюжет сериала Миллиарды, ток там сша
Ага, зарегистрировал и на суд придёт лично Путин. Я тогда по документам - "Духовой шкаф Gorenje"
Тут ещё где то рисовалка и пылесос с верстаком, так что почему нет
Соковыжималку забыл))