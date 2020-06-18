Теперь судья решит, примут ли его к производству.

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Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск подал Рудяк Геннадий Иванович, ответчиком по нему указан Владимир Путин. После изучения иска судья решит, примут ли его к производству.

Кроме того, иск с требованием признать недействительным указ Путина о голосовании подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловьёв и юрист Сергей Бочаров. Об этом Ступин написал в фейсбуке.