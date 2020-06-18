Прямой эфир
Причиной конфликта было избиение 16-летнего чеченца представителями магрибской общины.
Общины выходцев из Чечни и стран Магриба (Северная Африка) договорились о перемирии после столкновений в Дижоне, сообщает журнал Marianne.
Представители чеченской и арабской диаспор встретились в мечети Братства, расположенной неподалёку от города. Журналисты со ссылкой на представителя чеченской общины утверждают, что выходцы из стран Магриба извинились за избиение подростка, которое и привело к столкновениям.
На встрече присутствовали местный имам и приехавший в город чеченский имам из коммуны Доль во Франции.
Журналист французского RFI Сергей Смирнов в разговоре с «Дождём» отметил, что французские власти «только раскачиваются и начинают расследование»;
Французы на всякий случай уже вывесили белый флаг
Почему заголовок «договорились о перемирии», а не «Арабы извинились перед чеченцами»?
Почему чеченцы нигде спокойно жить не могут?
Экономический цветок
Потому что неспособны понять, что их порядки в подавляющем большинстве стран и народов, не понимают, не принимают, и никогда не будут.
А из способов взаимодействия с окружающими - только устрашение и насилие.
То-ли дело россияне. Само спокойствие уже лет эдак 20. Сейчас обнулимся и ещё и 16 лет спокойствия
Что такое «россияне»?
офицеры
Ваше сердце под прицелом?
За Россию и свободу до конца!
ПУСТЬ СВОБОДА ВОССИЯЕТ!!1
Заставляя
В унисон звучать сердца!
Кто карьеры не делал
От солдатских кровей
ВОЗВРАТИВ ИМ ОБРАТНО
ЖИВЫХ СЫНОВЕЙ
Почему чеченцы нигде спокойно жить не могут?
Всмысле? Ты статью читал? Или они должны были затерпеть?! Ну отпиздили и отпиздили.
Причиной конфликта было избиение 16-летнего чеченца представителями магрибской общины.
А ты читал предыдущую про это? Они эти точки бомбят, считая себя полицейскими и решателями всех судеб мира. Они считают, что избраны аллахом чтобы наказывать всех остальных и учить жизни. Почему нормальные люди идут к ментам (тем более это франция), а эти все время самосуд вершат и устраивают какие то обезъяньи бои? это цивилизованно?
Чрезвычайный Илья
А разгадка одна, Алексей Снукер твинк Кадырова
извиняйся
Ну тут они нашли себе достойного противника хоть
Да, потому что русские клоуны типа @Сергей Васильев никакого отпора чеченцам дать не могут, только в интернете поныть....
Потому что у людей с архаичной культуры, более привычных к насилию (как от себя, так и к себе) и со своими старыми рамками "хорошего плохого", срывает башню, когда они оказываются в обществе с современной культурой.
А срывает потому что нет противовеса в лице других архаичных культур, которые за такие выебоны и аул могут подпалить
Ничего, наркоточки во всем мире есть, это дело полиции, а не чеченцов
Ну напали - иди к ментам, и еби им голову, чтобы наказывали, мы не в средние века живем, или подкарауль набей ебало тому кто напал, один на один, нахуй туда всю свою диаспору тащить, устраивать хер пойми че и остальных людей беспокоить?
Если обратиться в полицию, максимум что они сделают - просто штраф дадут либо в клетку на пару дней. И после этого диаспора африканцев будет мстить им, зная что чеченцы только в полицию могут обратиться. И тогда уже возникнут большие и длительные проблемы. Но, если устроить самосуд и дать пизды, то будут знать что с чеченцами не стоит иметь дело, и да, кстати, именно из за этого конфликта полностью прикрылись наркоточки на 2 дня, а как ушли чеченцы, то заработали
С мигрантами, для которых чужды законы и культура прерываемой страны, нужно решать вопросы в их стиле - драками и самосудом (речь идёт о выходцах из Африки)
Да , виноваты чеченцы , за то что агрессивные и ведут себя как обезьяны. Позор, оставались бы лучше в чечне
Чеченцы виноваты??? Блять, на ПОДРОСТКА напали БАРЫГИ, а чеченцы отомстили тем за своего, и при этом виноваты чеченцы? Какая здесь может быть логика? Вот скажи мне, есть у тебя более действенный способ, нежели пожаловаться в полицию, которая не в силах помочь? Да та же полиция боится заезжать в тот район, а ты думаешь, они бы решили вопрос, и все уладилось бы?
а чеченцы отомстили тем за своего
ну то бишь заместо того, чтобы додавить полицию на то, чтобы она зачистила барыгский гадюшник, вы решили набежать и стукать магрибских без особого разбора, село на село
а потом еще минусишь что у вас архаика, хах
нуу, тут спорная ситуация. В США тоже есть протесты. В России если бы избили русского подростка - также могли бы раскачать ситуацию. Вспомним болотную площадь. Они же избили наркоторговцев, это и к лучшему. Насчет извинений - чеченцы в Европе и в России отличаются сильно
Насчет извинений - чеченцы в Европе и в России отличаются сильно
Чрезвычайный Илья
Билли Пират считает тебя моим твинком, я серьезно!)000)!!!))!!
меня уже чьим только твинком не считают) пусть устроят какое-то соревнование, я не знаю, и выяснят наконец)
Разбань
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Представляю как в магрибской общине начала ходить легенда "Первого дижонского вайнаха я избил в 16 лет"
еще лучше было бы "пижонского".
«Для французов непривычно, чтобы какая-то этническая группа устанавливала свои порядки. Закон и сила — это государство».
Римляне тоже так думали.
нашел кому льстить. ах да, ты же к ним неровно дышишь)
Эээ льщу назвав варварами?
Не могу понять, орлов бомбит из-за того, что его братушек обидели, или просто на меня триггерится)
@Вахтёр почему не почистил вчерашний срач с @Карина Мирзаева
@Вахтёр почему не баните @Не говорить за преследования минусами
вот тут соглашусь, меня тоже везде минусит молча)
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален