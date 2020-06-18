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Новости
Алексей Боржонов
2785

Выходцы из Чечни и Северной Африки договорились о перемирии после столкновений во Франции Материал редакции

Причиной конфликта было избиение 16-летнего чеченца представителями магрибской общины.

74 комментария
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Общины выходцев из Чечни и стран Магриба (Северная Африка) договорились о перемирии после столкновений в Дижоне, сообщает журнал Marianne.

Представители чеченской и арабской диаспор встретились в мечети Братства, расположенной неподалёку от города. Журналисты со ссылкой на представителя чеченской общины утверждают, что выходцы из стран Магриба извинились за избиение подростка, которое и привело к столкновениям.

На встрече присутствовали местный имам и приехавший в город чеченский имам из коммуны Доль во Франции.

  • Беспорядки началисьв Дижоне вечером 13 июня. По данным французских СМИ, причиной столкновений стало избиение 16-летнего представителя кавказской общины. После этого выходцы из Чечни направились в Дижон, чтобы «обезопасить чеченцев». При этом они утверждали, что «не имеют ничего против полицейских»;
  • Массовая драка произошла возле кальянной. Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвёртками и бейсбольными битами;
al chechnya @Alchechnya
Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . https://t.co/ZOXy7mkYQ5
  • Беспорядки в городе продолжались до 15 июня — в этот день в Дижон прибыли дополнительные силы полиции;

  • Журналист французского RFI Сергей Смирнов в разговоре с «Дождём» отметил, что французские власти «только раскачиваются и начинают расследование»;

  • По его словам, новости о противостоянии магрибской и чеченской общин появляются во Франции часто, однако в ситуации со столкновениями в Дижоне французов «шокировала» открытость чеченцев, которые свободно общались с журналистами и рассказывали о своих намерениях: «Для французов непривычно, чтобы какая-то этническая группа устанавливала свои порядки. Закон и сила — это государство».

#новости #франция #чечня

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74 комментария
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Андрей Рядькин

25

Французы на всякий случай уже вывесили белый флаг

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Сертификат безучастия

Андрей
3

Скорее, согнули с краев синюю и красную часть

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one channel

18

Почему заголовок «договорились о перемирии», а не «Арабы извинились перед чеченцами»?

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Дыня из багажника

9

Почему чеченцы нигде спокойно жить не могут?

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Экономический цветок

Дыня
20

Потому что неспособны понять, что их порядки в подавляющем большинстве стран и народов, не понимают, не принимают, и никогда не будут.
А из способов взаимодействия с окружающими - только устрашение и насилие.

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Макс Романенко

Дыня
8

То-ли дело россияне. Само спокойствие уже лет эдак 20. Сейчас обнулимся и ещё и 16 лет спокойствия 

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Дмитрий Алексеевич

Макс
2

Что такое «россияне»?

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Рулон Обоев

Дмитрий
9

офицеры

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Дмитрий Алексеевич

Рулон
5

Ваше сердце под прицелом?

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Рулон Обоев

Дмитрий
1

За Россию и свободу до конца!

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Серьёзный Валера

Рулон
2

ПУСТЬ СВОБОДА ВОССИЯЕТ!!1

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Серьёзн…
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Заставляя
В унисон звучать сердца!

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Дыня из

Рулон
2

Тем, кто выжил в Афгане

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Дыня из

Дыня
2

 свою честь не изгадив

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Дыня
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Кто карьеры не делал
От солдатских кровей

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Рулон
1

Я ПОЮ ОФИЦЕРАМ
МАТЕРЕЙ ПОЖАЛЕВШИМ

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ВОЗВРАТИВ ИМ ОБРАТНО
ЖИВЫХ СЫНОВЕЙ

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Дыня из

Рулон
0

ГОСПОДААА ОФИЦЕРЫ КАК СБЕРЕЧЬ ВАШУ ВЕРУ
НА РАЗРЫТЫХ МОГИЛАХ

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Дыня
1

ВАШИ ДУШИ ХРИПЯТ

*делаю колесо*

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Рулон Обоев

Дыня
1

Все хуйня, Миша, давай по-новой!

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Рулон Обоев

Дыня
0

ВАШИ ДУШИ ХРИПЯТ

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Alexey Snooker

Дыня
1

Почему чеченцы нигде спокойно жить не могут?

Всмысле? Ты статью читал? Или они должны были затерпеть?! Ну отпиздили и отпиздили.
Причиной конфликта было избиение 16-летнего чеченца представителями магрибской общины.

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Дыня из багажника

Alexey
7

А ты читал предыдущую про это? Они эти точки бомбят, считая себя полицейскими и решателями всех судеб мира. Они считают, что избраны аллахом чтобы наказывать всех остальных и учить жизни. Почему нормальные люди идут к ментам (тем более это франция), а эти все время самосуд вершат и устраивают какие то обезъяньи бои? это цивилизованно?

Ответить

Чрезвычайный Илья

Дыня
5

А разгадка одна, Алексей Снукер твинк Кадырова 

Ответить

Дыня из багажника

Чрезвычайный
2

извиняйся

Ответить

Чрезвычайный

Дыня
2

Да

Ответить

Alexey Snooker

Чрезвычайный
2

Ти зачем меня задеанонил, дон?

Ответить

Сергей Васильев

Дыня
4

Ну тут они нашли себе достойного противника хоть

Ответить

Freon

Сергей
2

Да, потому что русские клоуны типа @Сергей Васильев никакого отпора чеченцам дать не могут, только в интернете поныть....

Ответить

Пространственный Макс

Сергей
0

Братья по разуму

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Евгений Клочков

Дыня
4

Потому что у людей с архаичной культуры, более привычных к насилию (как от себя, так и к себе) и со своими старыми рамками "хорошего плохого", срывает башню, когда они оказываются в обществе с современной культурой. 

А срывает потому что нет противовеса в лице других архаичных культур, которые за такие выебоны и аул могут подпалить

Ответить

Spectr

Дыня
2

Блять а ничего да что эти африканцы наркоторчки и являются инициаторами конфликта?

Ответить

Дыня из багажника

Spectr
2

Ничего, наркоточки во всем мире есть, это дело полиции, а не чеченцов 

Ответить

Spectr

Дыня
2

Сам бы как поступил если б к твоему родственнику пришли левые ребята и побили его? Молча сглотнул бы да? Или все же решил бы проблему?

Ответить

Дыня из багажника

Spectr
3

Ну напали - иди к ментам, и еби им голову, чтобы наказывали, мы не в средние века живем, или подкарауль набей ебало тому кто напал, один на один, нахуй туда всю свою диаспору тащить, устраивать хер пойми че и остальных людей беспокоить?

Ответить

Дыня из

Дыня
3

Если моему родственнику придут левые ребята и побьют его я сделаю что нибудь поумнее, чем собирать ВСЕХ СВОИХ КОРЕШЕЙ и ехать бойню устраивать за которую сесть спокойно можно потом 

Ответить

Чрезвычайный

Дыня
1

Ахахахахах типичный кукОЛД. Может ты ещё и бабу свою не бьёшь???

Ответить

Дыня из

Чрезвыч…
3

Она ходит ногами мне по лицу 

Ответить

Небольшой Денис

Дыня
0

И садиться на лицо?

Ответить

Дыня из

Небольш…
3
Ответить

Spectr

Дыня
–1

Если обратиться в полицию, максимум что они сделают - просто штраф дадут либо в клетку на пару дней. И после этого диаспора африканцев будет мстить им, зная что чеченцы только в полицию могут обратиться. И тогда уже возникнут большие и длительные проблемы. Но, если устроить самосуд и дать пизды, то будут знать что с чеченцами не стоит иметь дело, и да, кстати, именно из за этого конфликта полностью прикрылись наркоточки на 2 дня, а как ушли чеченцы, то заработали

С мигрантами, для которых чужды законы и культура прерываемой страны, нужно решать вопросы в их стиле - драками и самосудом (речь идёт о выходцах из Африки)

Ответить

Spectr

Дыня
–1

Ну так они напали на подростка чеченца, и виноваты чеченцы? Я конечно знал русские чечено- и ксенофобы, но не настолько же

Ответить

Grant Vaspurakan

Spectr
1

Да , виноваты чеченцы , за то что агрессивные и ведут себя как обезьяны. Позор, оставались бы лучше в чечне

Ответить

Spectr

Grant
0

Чеченцы виноваты??? Блять, на ПОДРОСТКА напали БАРЫГИ, а чеченцы отомстили тем за своего, и при этом виноваты чеченцы? Какая здесь может быть логика? Вот скажи мне, есть у тебя более действенный способ, нежели пожаловаться в полицию, которая не в силах помочь? Да та же полиция боится заезжать в тот район, а ты думаешь, они бы решили вопрос, и все уладилось бы?

Ответить

Евгений Клочков

Spectr
0

а чеченцы отомстили тем за своего

ну то бишь заместо того, чтобы додавить полицию на то, чтобы она зачистила барыгский гадюшник, вы решили набежать и стукать магрибских без особого разбора, село на село

а потом еще минусишь что у вас архаика, хах

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Spectr

Grant
0
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Мага Андийский

Дыня
1

нуу, тут спорная ситуация. В США тоже есть протесты. В России если бы избили русского подростка - также могли бы раскачать ситуацию. Вспомним болотную площадь. Они же избили наркоторговцев, это и к лучшему. Насчет извинений - чеченцы в Европе и в России отличаются сильно

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Рулон Обоев

Мага
4

Насчет извинений - чеченцы в Европе и в России отличаются сильно

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Чрезвычайный Илья

Рулон
2

Билли Пират считает тебя моим твинком, я серьезно!)000)!!!))!!

Ответить

Рулон Обоев

Чрезвычайный
2

меня уже чьим только твинком не считают) пусть устроят какое-то соревнование, я не знаю, и выяснят наконец)

Ответить

Евгений Клочков

Рулон
0

ur soul is mine (с)

Ответить

Freon

Чрезвычайный
1

Разбань

Ответить

Чрезвычайный

Freon
1

Я тебя не банил

Ответить

Freon

Чрезвыч…
1

Хорошо

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Andre Macareno

6

NohchyaLivesMatter

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Сертификат безучастия

3

Представляю как в магрибской общине начала ходить легенда "Первого дижонского вайнаха я избил в 16 лет"

Ответить

Рулон Обоев

Сертификат
2

еще лучше было бы "пижонского".

Ответить

Сертификат безучастия

Рулон
2

Так можно к гуриям отправиться от смеха

Ответить

Олег Ивахнов

3

  «Для французов непривычно, чтобы какая-то этническая группа устанавливала свои порядки. Закон и сила — это государство».

Римляне тоже так думали.

Ответить

Рулон Обоев

Олег
0

нашел кому льстить. ах да, ты же к ним неровно дышишь)

Ответить

Олег Ивахнов

Рулон
0

Эээ льщу назвав варварами?

Ответить

Рулон Обоев

Олег
0

ну ты же имел ввиду конечный итог.

Ответить

Евгений Клочков

3

Хасэвюртэнский договор?

Ответить

Просто Тимуррр

2

Новости французской культуры, бля.

Ответить

Рулон Обоев

1

Не могу понять, орлов бомбит из-за того, что его братушек обидели, или просто на меня триггерится)

Ответить

Freon

Рулон
0

@Вахтёр почему не почистил вчерашний срач с @Карина Мирзаева 

Ответить

Freon

Freon
0

@Вахтёр почему не баните @Не говорить за преследования минусами

Ответить

Рулон Обоев

Freon
1

вот тут соглашусь, меня тоже везде минусит молча)

Ответить

Freon

Рулон
0

Он всю жизнь минусит. Его один раз додумались забанить, но он продолжает этим заниматься

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Рулон Обоев

Freon
1

необучаемый какой-то.

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Территориальный холод

1

Да, в Европе кавказцы постоянно с арабами ссорятся. Хотя вроде в одну мечеть ходят. А вот с русскими не срутся.

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Экономический цветок

0

французские власти «только раскачиваются и начинают расследование»

Братский народ прям.

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Дмитрий Unknown

0

Хорошо, что извинились. А то никакого перемирия не было бы

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Grant Vaspurakan

0

типичные чеченцы , агрессивный народ нигде не уживется. Позор.

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