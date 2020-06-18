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Его задержали за нецензурную брань.
В Уссурийске суд за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП) арестовал актёра, исполняющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирических роликах на YouTube-канале BARAKuda. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на автора проекта Андрея Клочкова. Он попросил не раскрывать имя и фамилию актёра.
По словам Клочкова, актёра задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на улице, а на следующий день суд назначил ему пять суток ареста. Автор проекта считает, что полиция решила таким образом отыграться на «Наливкине» за видео о полицейских.
В Твиттере призвали запустить флешмоб #СвободуНаливкину.
11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, в котором «депутат» помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег». В полиции заявили, что режиссёр «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», а также отметили, что герой видео носит форму, тем самым совершая административное правонарушение.
12 июня вымышленный депутат Виталий Наливкин ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД.
1918: blood
1989: blood
Other world 2020: blood
Russian in 2020: ahah classic
Порвался, жаль/
дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел
Чтобы решить данную проблему, они решили посадить его просто так на 5 суток, теперь россияне поняли, что полиция у нас замечательная и справляется с работой на 100 процентов.
Пространственный Макс
Ну ведь все преступления уже раскрыты и предотвращены, а палочки рубить надо.
Они же его только популярнее делают, лол.
Он настолько всех оскорбил и нарушил столько законов, что пришлось ждать пока он скажет слово "хуй" на улице, чтобы его арестовать?
можно подкинуть!
Хуй?)
ну типо один из ментов за спиной Наливкина стоял и сказал Хуй, а другой мент типо лично видел, как Наливкин сказал хуй
Ну да подкинут хуй в жопу и осудят за пропаганду нетрадиционных отношений.
Раньше можно было рубить классы за умение владеть фш, теперь классы получают за блендер
Не понял. С какой стороны Наливкин?
Посередине. Если не видно, значит старый чип. Нужно в местный райисполком Майкрософта обратиться, они установят новый.
People on NTV always in cop-clothing and what?
Ты заебал со своим суржиком
keep it course.
Лучше ты прекрати балаган, либо выучи Английский.
need help? what u want from me?
Я хочу, чтобы ты прекратил писать хуйню. Я терпел, но отныне я твои псевдо-английские высеры буду минусить.
remind me who are u
У мамки своей спроси
U animal-dicksucker. But always knew bout this, dont worry
Ты всегда знал, но просишь напомнить: кто я? Ты идиот?
I dont know really who are u. And why I need listen your hatespeach
But always knew bout this
I dont know really who are u
You would go to a psychiatrist
its normal, but what u want from me repeat
U want that would somegay of internet write like u want write? Yeap?
Каждый из нас немного Наливкин в пятницу вечером
Не обобщай, не все тут алкаши.
А может я имел ввиду не алкашей, а людей с активной гражданской позицией?)
Не обобщай, не все тут с активной гражданской позицией.
NalivkinUsk — фейковый твиттер аккаунт, они уже делали пост об этом в инсте (barakuda_usk). Там же в инсте есть ссылка на реальный твиттер — barakuda_usk
Мы сами позволяем произвол беспредела
Мы сами произволим с позволениями беспредела
режиссёр «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел»
дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел»
Там это, нечего уже. Давно.
также отметили, что герой видео носит форму, тем самым совершая административное правонарушение
Щито, блядь? Актёр в форме совершает административное правонарушение?
Охуенная сатира с алкашами, в правдивость верится с первой секунды. Пойду скручу журавликс.
Пиздец, они реально видят для пыньской власти угрозу в этих сраных роликах, что устроили целую операцию против них.
Потому что попал в точку, со всеми этими показушными задержаниями! И это очень задело :)
К счастью, для Виталия Наливкина далеко не впервой сидеть по несколько суток в обезьяннике.
Если я нашел то заседание суда, то блять как обычно, решается вопрос очень быстро, судя по таймингам :)
У них просто больше работы нет, они видимо недавно все интранет освоили (сказывается пополнение рядов молодыми новобранцами) - и начали свою «свящённую войну»...
ну цирк 🎪, ну делать то нехуй вот и этим только и могут заниматься 👌