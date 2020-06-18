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Новости
Ольга Щербинина
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Актёра, играющего вымышленного депутата Виталия Наливкина, арестовали на пять суток Материал редакции

Его задержали за нецензурную брань.

78 комментариев
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В Уссурийске суд за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП) арестовал актёра, исполняющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирических роликах на YouTube-канале BARAKuda. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на автора проекта Андрея Клочкова. Он попросил не раскрывать имя и фамилию актёра.

По словам Клочкова, актёра задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на улице, а на следующий день суд назначил ему пять суток ареста. Автор проекта считает, что полиция решила таким образом отыграться на «Наливкине» за видео о полицейских.

За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует.

Андрей Клочков

В Твиттере призвали запустить флешмоб #СвободуНаливкину.

Виталий Наливкин @NalivkinUsk
В этом вся суть нынешней власти. Они не способны ни на что, кроме как арестовывать всех, кто им не нравится.

Запускаем флешмоб #СвободуНаливкину https://t.co/k7tXX3o5XR
Денис Чужой @fe_city_boy
Когда пишут, что арестовали вымышленного депутата, я сразу думаю, что это кто-то из «Справедливой России»
Alexey Navalny @navalny
Я требую немедленного освобождения Виталия Наливкина! Глава исполнительного комитета Уссурийска Виталий Наливкин @NalivkinUsk был арестован за свою непримиримую антикоррупционную борьбу, а конкретно за этот ролик
#СвободуНаливкину https://t.co/zeGImLyrts
Ilya Varlamov @varlamov
Свободу Виталию Наливкину!

http://i.vrlmv.com/2GZT https://t.co/xMqEQ6Jwds
Соболь Любовь @SobolLubov
Заняться что ли нечем больше? https://twitter.com/mbkhmedia/status/1273555159612821504
Денис Ибрагимов @HePastAway
Суд арестовал на 5 суток актера, играющего роль народного депутата Наливкина.

Однозначно #СвободуНаливкину https://t.co/hvb9aTIsfk
Crude Oil Hater @FckIndicatorsCR
Так сажайте всех кто посмеет прикоснуться к вашему святому доспеху полицейского. @s_bezrukov, Бурунов, @AntonLapenko – всех в тюрьму за хулиганство!!! #СвободуНаливкину https://t.co/nwcFsRl4pY
Лев Гяммер @HammerOfFreedom
Я считаю, что в новом сезоне «Последнего министра» просто обязан появиться Виталий Наливкин хотя бы в качестве эпизодического персонажа.

#СвободуНаливкину

11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, в котором «депутат» помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег». В полиции заявили, что режиссёр «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», а также отметили, что герой видео носит форму, тем самым совершая административное правонарушение.

12 июня вымышленный депутат Виталий Наливкин ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД.

Депутат Виталий Наливкин решает проблемы…
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды…
tjournal.ru

#новости #youtube #соцсети

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78 комментариев
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Чрезвычайный Илья

97

Как же они легко рвутся 

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Aleksey Stepanenko

Чрезвычайный
16

Там где тонко, там и рвется

Ответить

# realfiddy

Чрезвычайный
3

1918: blood
1989: blood
Other world 2020: blood
Russian in 2020: ahah classic

Ответить

Sancobot

Чрезвычайный
1

Порвался, жаль/

Ответить

Бесполезный шмель

Sancobot
2

\

Ответить

Sancobot

Бесполезный
2
Ответить

Григорий Грошев

Чрезвычайный
1

Кто они? Скрепы?

Ответить

NightmareZ

Чрезвычайный
0

Прямо как @Карина Мирзаева 

Ответить

Валентин Жетонофф

67

дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел

Чтобы решить данную проблему, они решили посадить его просто так на 5 суток, теперь россияне поняли, что полиция у нас замечательная и справляется с работой на 100 процентов. 

Ответить

Пространственный Макс

Валентин
0

Ну ведь все преступления уже раскрыты и предотвращены, а палочки рубить надо.

Ответить

Bulat Akhmetshin

15

Они же его только популярнее делают, лол.

Ответить

Сергей Павлов

Bulat
9

их ломкая трехнейронная система такое просчитать не способна

Ответить

Petr

Bulat
0

Это просто его бенефис. Теперь все об этом узнают и Лешка его прославит в эфире

Ответить

Мальмезон I

14

Он настолько всех оскорбил и нарушил столько законов, что пришлось ждать пока он скажет слово "хуй" на улице, чтобы его арестовать?

Ответить

Валентин Жетонофф

Мальмезон
0

можно подкинуть! 

Ответить

Александр Байгазин

Валентин
1

Хуй?)

Ответить

Валентин Жетонофф

Александр
3

ну типо один из ментов за спиной Наливкина стоял и сказал Хуй, а другой мент типо лично видел, как Наливкин сказал хуй

Ответить

Max Belkov

Александр
0

Ну да подкинут хуй в жопу и осудят за пропаганду нетрадиционных отношений. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Александр
0

За изнасилование. Аппарат же есть! ©

Ответить

Потенциальный яд

13

ЯМЫ Наливкин?

Ответить

Пространственный Макс

Потенциальный
4
Ответить

Человекоподобный кот

11
Ответить

Andre Macareno

Человекоподобный
1

Раньше можно было рубить классы за умение владеть фш, теперь классы получают за блендер

Ответить

Степан Маслов

9
Ответить

Аркадий Иванов

Степан
0

О, вот и дезигнеры подъехали.

Ответить

Kir Kirsky

Степан
0

бля, может футболку себе сделать такую 🤷‍♂️

Ответить

Просто Хэнк

5
Ответить

Насущные Проблемы

Просто
0

Не понял. С какой стороны Наливкин?

Ответить

Просто Хэнк

Насущные
0

Посередине.  Если не видно, значит старый чип. Нужно в местный райисполком Майкрософта обратиться, они установят новый.

Ответить

CHEERS, RASA!

3

#СвободуНаливкину

Ответить

Подозрительный торшер

3

Не думал, что Наливкин станет тригером революции

Ответить

Никита Коробов

3

Арест актёра за роль борца с коррупцией... Ёбанный сюр...

Ответить

Корпоративный холод

2

лол. ссыкливые обиженки

Ответить

# realfiddy

–5

People on NTV always in cop-clothing and what?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

#
4

And nihuia

Ответить

Bkmz Иванов

#
1
Ответить

Пространственный Макс

#
0

Ты заебал со своим суржиком

Ответить

# realfiddy

Пространственный
–2

keep it course.

Ответить

Пространственный Макс

#
1

Лучше ты прекрати балаган, либо выучи Английский.

Ответить

# realfiddy

Пространственный
–1

need help? what u want from me? 

Ответить

Пространственный

#
2

Я хочу, чтобы ты прекратил писать хуйню. Я терпел, но отныне я твои псевдо-английские высеры буду минусить.

Ответить

# realfiddy

Простра…
–1

remind me who are u 

Ответить

Пространственный

#
–1

У мамки своей спроси

Ответить

# realfiddy

Простра…
–1

U animal-dicksucker. But always knew bout this, dont worry

Ответить

Пространственный

#
–1

Ты всегда знал, но просишь напомнить: кто я? Ты идиот?

Ответить

# realfiddy

Простра…
–1

I dont know really who are u. And why I need listen your hatespeach 

Ответить

Пространственный

#
–1

But always knew bout this

I dont know really who are u

You would go to a psychiatrist

Ответить

# realfiddy

Простра…
–1

its normal, but what u want from me repeat 

U want that would somegay of internet write like u want write? Yeap? 

Ответить

Султан Таишев

1

Каждый из нас немного Наливкин в пятницу вечером

Ответить

NightmareZ

Султан
0

Не обобщай, не все тут алкаши.

Ответить

Султан Таишев

NightmareZ
0

А может я имел ввиду не алкашей, а людей с активной гражданской позицией?)

Ответить

NightmareZ

Султан
0

Не обобщай, не все тут с активной гражданской позицией.

Ответить

Султан Таишев

NightmareZ
0

Ахахах

Ответить

Евгений Долгий

1

Свободу Наливкину!

Наливкина в президенты!

Наливки Наливкину!

Ответить

Paster Nak

1

NalivkinUsk — фейковый твиттер аккаунт, они уже делали пост об этом в инсте (barakuda_usk). Там же в инсте есть ссылка на реальный твиттер — barakuda_usk

Ответить

Kolin Vivere

0

Мы сами позволяем произвол беспредела

Ответить

Сертификат безучастия

Kolin
0

Мы сами произволим с позволениями беспредела

Ответить

Kolin Vivere

Сертификат
–5

Лови диз лох😂

Ответить

Сертификат безучастия

Kolin
0
Ответить

Alexander Kuznetsov

0

5 суток на мелкое хулиганство (мат) - охуе... кхм... Однако!

Ответить

Носорог Бани

0

37 год стучится в окно

Ответить

Георгий Водовозов

0

У нас что нельзя материться на улице?! Блять, охренеть!

Ответить

Методический блик

0

режиссёр «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел»

дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел»

Там это, нечего уже. Давно.

также отметили, что герой видео носит форму, тем самым совершая административное правонарушение

Щито, блядь? Актёр в форме совершает административное правонарушение?

Ответить

Матвей Токин

0

СВОБОДУНАЛИВКИНУ!!!

Ответить

Шуруповёрт Makita

0

Охуенная сатира с алкашами, в правдивость верится с первой секунды. Пойду скручу журавликс.

Ответить

Насущные Проблемы

0

Пиздец, они реально видят для пыньской власти угрозу в этих сраных роликах, что устроили целую операцию против них.

Ответить

Алексей Кулак

0

Потому что попал в точку, со всеми этими показушными задержаниями! И это очень задело :)

Ответить

Насущные Проблемы

0

К счастью, для Виталия Наливкина далеко не впервой сидеть по несколько суток в обезьяннике.

Ответить

Служащий бас

0

маразм крепчал

Ответить

Человекоподобный кот

0

Если я нашел то заседание суда, то блять как обычно, решается вопрос очень быстро, судя по таймингам :)

Ответить

Айдын Билов

0

все на одиночные пикеты!

Ответить

Dc Maniac

0

Виатлий Наливкин 👇

Ответить

theLastLetters

0

Путин пришел - порядок навёл!

Ответить

Исторический хот-дог

0

Ну, вымышленного депутата и посадить можно. 

Ответить

Bad Bear

0

Ублюдки

Ответить

Bad Bear

0

Наконец-то редакция начала правильно использовать слово "якобы". Уважение

Ответить

Vladimir Chepushtanov

0

У них просто больше работы нет, они видимо недавно все интранет освоили (сказывается пополнение рядов молодыми новобранцами) - и начали свою «свящённую войну»...
ну цирк 🎪, ну делать то нехуй вот и этим только и могут заниматься 👌

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Дыня из багажника

0

А я вам говорил зовите, а то не успеете 

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