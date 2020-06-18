Его задержали за нецензурную брань.

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В Уссурийске суд за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП) арестовал актёра, исполняющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирических роликах на YouTube-канале BARAKuda. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на автора проекта Андрея Клочкова. Он попросил не раскрывать имя и фамилию актёра.

По словам Клочкова, актёра задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на улице, а на следующий день суд назначил ему пять суток ареста. Автор проекта считает, что полиция решила таким образом отыграться на «Наливкине» за видео о полицейских.

За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Андрей Клочков

В Твиттере призвали запустить флешмоб #СвободуНаливкину.

Виталий Наливкин @NalivkinUsk



Запускаем флешмоб https://t.co/k7tXX3o5XR В этом вся суть нынешней власти. Они не способны ни на что, кроме как арестовывать всех, кто им не нравится.Запускаем флешмоб #СвободуНаливкину

Денис Чужой @fe_city_boy Когда пишут, что арестовали вымышленного депутата, я сразу думаю, что это кто-то из «Справедливой России»

Alexey Navalny @navalny

#СвободуНаливкину https://t.co/zeGImLyrts Я требую немедленного освобождения Виталия Наливкина! Глава исполнительного комитета Уссурийска Виталий Наливкин @NalivkinUsk был арестован за свою непримиримую антикоррупционную борьбу, а конкретно за этот ролик

Лев Гяммер @HammerOfFreedom



#СвободуНаливкину Я считаю, что в новом сезоне «Последнего министра» просто обязан появиться Виталий Наливкин хотя бы в качестве эпизодического персонажа.

11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, в котором «депутат» помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег». В полиции заявили, что режиссёр «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», а также отметили, что герой видео носит форму, тем самым совершая административное правонарушение.

12 июня вымышленный депутат Виталий Наливкин ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД.