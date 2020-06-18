Песков напомнил об «ответственности за распространение ложной информации» в связи с визитом полиции в редакцию «Дождя»

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В Кремле отметили, что информация телеканала о махинациях с голосованием «является абсолютной чушью».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к практике ночных приездов полиции к журналистам и возможного запугивания счёл нужным напомнить об «ответственности за распространение заведомо лживой информации».
Песков отметил, что не может давать никакую квалифицированную оценку действиям полиции и предложил адвокатам телеканала, если их «что-то смущает», оспорить или опротестовать какие-то действия в соответствии с законом.
В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. После приезда юриста «Дождя» полицейские согласились взять объяснения с Баева в машине у здания редакции. Позже стало известно, что в МВД поступило заявление о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов. Кто подал заявление, полицейские не уточнили.
Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.
Песков снова извергает муть.
Не туда пизданул я
Мудак
Удолите мои тупые комментарии
Напомните, за распятого мальчика когда к ответственным домой придут?
А откуда этот усатый хер знает, что это точно ложь? Он проверял? Он наверняка знает все обстоятельства? Или это фантастика и технически невозможно всё это организовать? Откуда предвзятость такая? Откуда недоверие к информации практически сразу поле вопроса? Тварь блять, бесит.
это наши научились у американцев. там Псаки и следующие после нее были очень ярко выраженными пресс-секретарями. тупыми, без "лишней" информации в голове. когда надо они вякали, а когда обсирались, то говорили, что "уточнят этот вопрос"
Как интересно они маневрируют, заметьте. Не опровергают и не объясняют. А просто "Напоминаю, что за ложную инфу - срок". Вот вам наряд в редакцию за ложную инфу. А вот то, что инфа ложная они не доказывают даже. Это сразу принимают за факт. Манипуляция на лицо
Ага, а называть информацию чушью это тоже дофига аргументированное и проверенное высказывание?