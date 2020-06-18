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Новости
Ольга Щербинина
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Песков напомнил об «ответственности за распространение ложной информации» в связи с визитом полиции в редакцию «Дождя» Материал редакции

В Кремле отметили, что информация телеканала о махинациях с голосованием «является абсолютной чушью».

23 комментария
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к практике ночных приездов полиции к журналистам и возможного запугивания счёл нужным напомнить об «ответственности за распространение заведомо лживой информации».

В этом контексте уместно ещё раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то SIM-карт и так далее, ну что является абсолютной чушью. И, конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных явлениях и событиях в нашей жизни, как борьба с коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Песков отметил, что не может давать никакую квалифицированную оценку действиям полиции и предложил адвокатам телеканала, если их «что-то смущает», оспорить или опротестовать какие-то действия в соответствии с законом.

В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. После приезда юриста «Дождя» полицейские согласились взять объяснения с Баева в машине у здания редакции. Позже стало известно, что в МВД поступило заявление о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов. Кто подал заявление, полицейские не уточнили.

Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.

#новости #медиа #песков

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23 комментария
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Dmitry Shiryaev

27

Симки уволились ещё 2 недели назад

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Рулон Обоев

14

Песков снова извергает муть.

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Дыня из багажника

Рулон
0

Не туда пизданул я 

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
0

Мудак 

Удолите мои тупые комментарии

Ответить

Чрезвычайный Илья

Дыня
0

Ок

Ответить

Чрезвычайный Илья

12

Компот какой-то

Ответить

Пространственный Макс

Чрезвычайный
2

Борщ

Ответить

Нужный микроскоп

6

Песков напомнил об «ответственности за распространение ложной информации» в связи с визитом полиции в редакцию «Дождя»
==вы находитесь здесь==
Песков посоветовал журналистам проверять достоверность информации в Администрации президента.

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Kyler

Нужный
3

"Ты выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь"

Ответить

Andre Macareno

3

Напомните, за распятого мальчика когда к ответственным домой придут?

Ответить

Матвей Токин

Andre
5

В соответствии с законом, к тебе завтра

Ответить

Матвей Токин

3

В соответствие с законом (которые мы для вас, ебланов разработали)

Ответить

Владимир Моденов

2

А откуда этот усатый хер знает, что это точно ложь? Он проверял? Он наверняка знает все обстоятельства? Или это фантастика и технически невозможно всё это организовать? Откуда предвзятость такая? Откуда недоверие к информации практически сразу поле вопроса? Тварь блять, бесит.

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Aram Mirzoyants

Владимир
1

это наши научились у американцев. там Псаки и следующие после нее были очень ярко выраженными пресс-секретарями. тупыми, без "лишней" информации в голове. когда надо они вякали, а когда обсирались, то говорили, что "уточнят этот вопрос"

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Ze Katze

2

Как интересно они маневрируют, заметьте. Не опровергают и не объясняют. А просто "Напоминаю, что за ложную инфу - срок". Вот вам наряд в редакцию за ложную инфу. А вот то, что инфа ложная они не доказывают даже. Это сразу принимают за факт. Манипуляция на лицо

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Bad Bear

1

Хуйло

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Рациональный бинокль

0

че там с мари говори?

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NightmareZ

Рациональный
0

А чё там с ней?

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Александр Гонтарев

0

страсти накаляются, а до голосования еще неделя

Ответить

Неизбежный Мика

0

Верните ему корону

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Евгений Долгий

0

А, ну все, ок тогда. Расходимся.

Ответить

Пётр Козлов

0

Ага, а называть информацию чушью это тоже дофига аргументированное и проверенное высказывание?

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Vladimir Medvedev

–3

Песков сказал, что врать плохо

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