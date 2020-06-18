Песков напомнил об «ответственности за распространение ложной информации» в связи с визитом полиции в редакцию «Дождя»

В этом контексте уместно ещё раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то SIM-карт и так далее, ну что является абсолютной чушью. И, конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных явлениях и событиях в нашей жизни, как борьба с коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ.